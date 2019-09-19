 Добудовувати крейсер "Україна" не доцільно, його буде продано, - Абромавичус. ВIДЕО

Про це він розповів в інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Україна не має потреби в крейсері такого масштабу, тому ми розглядатимемо можливість продажу цього крейсера. Ми будуватимемо інші кораблі - меншого масштабу і в більшій кількості. З огляду на потреби наших Збройних сил", - сказав він.
Раніше таку ж думку висловлював ексміністр оборони Степан Полторак.
Ракетний крейсер "Україна" було спущено на воду 29 років тому. Уже багато років його будівництво "заморожено" на стадії готовності 95%. Питання про його демілітаризацію порушувалося вже неодноразово, але досі вирішене не було.
Нагадаємо, в Кабінеті Міністрів, зокрема в Мінекономрозвитку, Мінфіні, Мін'юсті, Міноборони, а також в "Укроборонпромі" перебуває на погодженні проєкт постанови Кабміну про демілітаризацію недобудованого крейсера "Україна". Проєкт постанови підготовлено відповідно до підписаного указу президента про демілітаризацію ракетного крейсера "Україна".
в центре ДИМОН , с помощью Франции можно изготовить было 180 боевых частей ЯО .
(вопрос ).жэ
Порох не смог принять это решение, потому что его и так обвиняли во всех грехах сразу..
А теперь давай жми "это не спам" раз понравилось
"Мы бкдем строить другие корабли - меньшего масштаба и в большем количестве. Исходя из потребностей наших вооруженных сил", - сказал он.
Источник:https://censor.net.ua/v3149375"
у зерады Турчинов - прав, но они этого не признают...
Если такой большой корабль опять сдадут без боя наши герои-моряки, то обидно будет...
Лучше уж пускай катера...
прелестно. хотя.....
Смешно нас киданули китайцы с "Варягом", или как там он был - высрали что сделают музей, но обманули и сейчас "Ляонин" - используется для учений. Типо учебно-боевой. Трамп может закатить истерику даже - че я замораживал 250млн. для Украины, да вот зачем - продали Китаю технологии и целый корабль даже.
Если бы дошло до боевых действий, то там уже пофиг флот - оба зверя имеют ядерные зубы. Даже Обама бы обосралась и прибежала просить шоб не мочились. Или что там щас, а - Трамп.
Закладка авианосца планируется в 2025 году в Северодвинске, поскольку «Севмаш» - единственное предприятие в России, имеющее опыт создания кораблей такого класса. На его верфях полностью перестраивался тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков» для поставки в Индию."
ЧСЗ выиграл тендер в предложив меньшие затраты при строительстве авианесущих крейсеров, а не потому, что имел какие то невероятные ресурсы.
при пороху такой ***** не було.....
пороха вже б розірвали борці за правду ...
Почему всем УкрОборонПромом заведует гражданин ДРУГОЙ СТРАНЫ?!!
Абромавичус незаконно получил украинское гражданство, так и не перестав быть гражданином Литвы.
При порошенковских грузинах в правительстве, такой УЙНИ НЕ БЫЛО!
Кто бабло считает, Абромявічус дает,
И тебе досталась, при торговле роль,
Ты мастак и профи за такой игрой.
Абромявічус желает больше, больше продавать,
И свои достатки лишь приумножать,
День торговли знает, где тебя искать,
І тебе желаю праздник отмечать
При Порохе такого не было!!!
Методичку смени кремлевский тролль, смотри лучше, что у вас на каыапетовке делается! Китаенам, ваш ***** всю сибирь отдал!
Где же ваш благой виз про СВИНАРЧУКОВ?))))
ракетный крейсер "Украина"
"На недостроенный крейсер «Украина» потрачено денег больше, чем его рыночная стоимость""Для того, чтобы оно вышло на ходовое испытание нужно 8 тысяч тонн топлива (а стоимость одного литра ДТ на сегодняшний день колеблется в пределах ( N гривен, - .) - 150 миллионов нужно только для того, чтобы заправить. Где сегодня в министерстве обороны могут найти такие деньги?"Корабль оснащён зенитным ракетным комплексом среднего радиуса действия C-300Ф «Форт», представляющим собой морской вариант сухопутной системы С-300П. Кроме того, на борту установлены 16 пусковых установок для противокорабельных ракет «Вулкан» (самих ракет на корабле нет), 3 батареи шестиствольных 30-мм пушек АК-630 с ПУС «Вымпел», 2 пятитрубных торпедных аппарата, 130-мм артиллерийские системы главного калибра и многое другое
оставить ,достроить,и ********* по кацапам ,абрамович(юс)а на х..й!))