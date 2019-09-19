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 Політика України, Суспільство
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Все про:крейсер (8) Абромавичус (79)

 Добудовувати крейсер "Україна" не доцільно, його буде продано, - Абромавичус. ВIДЕО

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус повідомив, що добудовувати крейсер "Україна" на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві немає сенсу і його слід продати.

Про це він розповів в інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна не має потреби в крейсері такого масштабу, тому ми розглядатимемо можливість продажу цього крейсера. Ми будуватимемо інші кораблі - меншого масштабу і в більшій кількості. З огляду на потреби наших Збройних сил", - сказав він.

Раніше таку ж думку висловлював ексміністр оборони Степан Полторак.

Також читайте: Озброєння з недобудованого крейсера "Україна" демонтують і встановлять на інших кораблях ВМС

Ракетний крейсер "Україна" було спущено на воду 29 років тому. Уже багато років його будівництво "заморожено" на стадії готовності 95%. Питання про його демілітаризацію порушувалося вже неодноразово, але досі вирішене не було.

Нагадаємо, в Кабінеті Міністрів, зокрема в Мінекономрозвитку, Мінфіні, Мін'юсті, Міноборони, а також в "Укроборонпромі" перебуває на погодженні проєкт постанови Кабміну про демілітаризацію недобудованого крейсера "Україна". Проєкт постанови підготовлено відповідно до підписаного указу президента про демілітаризацію ракетного крейсера "Україна".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149375
 
 
 Топ коментарі
 
срочно сообщи в Офис перЗедента свою экстра-мысль по экстра-телефону.. только для Зе..
Достраивать крейсер "Украина" не целесообразно, он будет продан, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8166
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Зебилы, это зрада чи перемога зеБЕниного телепузика?)))
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бомбу ядерную делайте-целесообразно
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А Израилю безо всяких Договоров о не распространении ЯО -
в центре ДИМОН , с помощью Франции можно изготовить было 180 боевых частей ЯО .
(вопрос ).жэ
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А зачем?Речь о продаже железяки, которая старше самого государства. Барыга только мелочь пузатую клепал на кузне.
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Конечно ему не до того было, надо было армию создавать, с миром договариваться о поддержке Украины, поднимать экономику, создавать законы, бороться с судами, в то время как зеленое и ватное быдло сидело и тупо смотрело... Без фактов можешь свои хотелки засунуть себе в анус...
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В том, что доделанный он нафиг никому не нужен, разве что парашке, да и то вряд ли.
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кому и кобыла - невеста)))..мы вон за айлендами убиваемся)
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это правильно.. он заточен под оружие прошлой эпохи и под рашкин ВПК..
Порох не смог принять это решение, потому что его и так обвиняли во всех грехах сразу..
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Он просто рассчитывал на второй срок и что можно будет достраивать этот крейсер на Кузне за несколько миллиардов.
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срочно сообщи в Офис перЗедента свою экстра-мысль по экстра-телефону.. только для Зе..
Достраивать крейсер "Украина" не целесообразно, он будет продан, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8166
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Ему просто не до того было, надо было везде смотрящих расставлять, да и что такое для него какой-то крейсер.
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Не то, чтоб про Зе, а точнее про Пе
А теперь давай жми "это не спам" раз понравилось Добудовувати крейсер "Україна" не доцільно, його буде продано, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 7910
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Нажал "это не спам" и из твоих постов лахта-дерьмо полезло. :D
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так для вас и в Украине нет потребности. Что не новость, то сдача. Вот такая политическая вертикаль
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обережно, зараз збігуться спеціалісти по крейсерам
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Зерада уже высказалась, когда Турчинов сказал про москитный флот, теперь, после слов Абромавичуса
"Мы бкдем строить другие корабли - меньшего масштаба и в большем количестве. Исходя из потребностей наших вооруженных сил", - сказал он.
Источник:https://censor.net.ua/v3149375"

у зерады Турчинов - прав, но они этого не признают...
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Почти всех уволили , почти всё продали .
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Продайте его в Макао как "Варяг", а китаёзы с него потом боевой корабль сделают
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у китайчигов есть проект 055.. уже превосходит проект кораблей типа РК "Украина"
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Набрались опыта на нашем корабле и двигаются дальше, вперёд.
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А иметь двойное гражданство, это очень целесообразно ! 😁
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крейсер "Украина" находится не на "Черноморском судостроительном заводе" (ЧСЗ) а на "Николаевском судостроительном заводе" (НСЗ бывший "им.61 коммунара")
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поддерживаю....
Если такой большой корабль опять сдадут без боя наши герои-моряки, то обидно будет...
Лучше уж пускай катера...
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В калюжі з назвою Чорне море він не потрібен.
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С такими мыслями у нас скоро не останется морей .
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Тебе сказал спасибо Борис Козлов . Достраивать крейсер "Украина" не целесообразно, он будет продан, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 519
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Зачем продавать то? Еще лет 50 постоит и тогда можно будет.

Смешно нас киданули китайцы с "Варягом", или как там он был - высрали что сделают музей, но обманули и сейчас "Ляонин" - используется для учений. Типо учебно-боевой. Трамп может закатить истерику даже - че я замораживал 250млн. для Украины, да вот зачем - продали Китаю технологии и целый корабль даже.
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Все нормуль. Теперь кацапам для восстановления паритета надо много бабла тратить на Тихоокеанский флот. При этом, Кузя сдох, в авианосцы им строить негде.
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Разве только "распилить". Так как против ВМФ Китая кацапы говно(они и так говно)
Если бы дошло до боевых действий, то там уже пофиг флот - оба зверя имеют ядерные зубы. Даже Обама бы обосралась и прибежала просить шоб не мочились. Или что там щас, а - Трамп.
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И СССР и Германия во вторую мировую имели химическое оружие. И в немалых количествах.
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"В России построят новый авианосец «Шторм». Корабль представляет собой авианесущий комплекс, в котором смогут разместиться до 90 самолетов, в том числе и истребители Су‐57.

Закладка авианосца планируется в 2025 году в Северодвинске, поскольку «Севмаш» - единственное предприятие в России, имеющее опыт создания кораблей такого класса. На его верфях полностью перестраивался тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков» для поставки в Индию."
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Тут уже был Senator, который каждый год предсказывал кончину РФ, но сам быстрее издох.
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Шо за бред? У кацапов минимум три площадки, которые в состоянии строить суда водоизмещением в 100 000т.
ЧСЗ выиграл тендер в предложив меньшие затраты при строительстве авианесущих крейсеров, а не потому, что имел какие то невероятные ресурсы.
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ммда
при пороху такой ***** не було.....
пороха вже б розірвали борці за правду ...
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Это "новые лица" о крейсере "Украина" или о всей Украине?
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ты правда думаешь, что они отличают одно от другого?
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символічно для зеленої команди "продати Україну". Колись Кучма продав китайцям український авіаносець "варяг" за 20 млн $! а зараз це авіаносець КНР "Ляонін" і коштує вже дофіга сотні млн $.
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с лояном траблы с палубной авиацией китйце не могут пока в палубники Добудовувати крейсер "Україна" не доцільно, його буде продано, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8929 его под мигари 29е затачивали и сухари 25е Добудовувати крейсер "Україна" не доцільно, його буде продано, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8929 сухие 27 е это пизже решили на флоте при горбачёве Добудовувати крейсер "Україна" не доцільно, його буде продано, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8929
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Зебилы, это зрада чи перемога зеБЕниного телепузика?)))
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У меня единственный вопрос:
Почему всем УкрОборонПромом заведует гражданин ДРУГОЙ СТРАНЫ?!!
Абромавичус незаконно получил украинское гражданство, так и не перестав быть гражданином Литвы.

При порошенковских грузинах в правительстве, такой УЙНИ НЕ БЫЛО!
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ЗЕБЕНИНы телепузики, такое не понимают, они верят г+г и смотрят сватов.
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Это уже реальность. Фильмы 40-летней давности про Одесский порт смотришь как научную фантастику - у причалов места нет свободного - всё занято, и на 90% судов названия наши, а не маерски всякие и прочая чухонь.
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Кто-то покупает, Абромявічус продает,
Кто бабло считает, Абромявічус дает,
И тебе досталась, при торговле роль,
Ты мастак и профи за такой игрой.
Абромявічус желает больше, больше продавать,
И свои достатки лишь приумножать,
День торговли знает, где тебя искать,
І тебе желаю праздник отмечать Добудовувати крейсер "Україна" не доцільно, його буде продано, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 446
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А как зебилы усирались что это зрада, когда при Порошенко говорилось то же самое!
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Сдача Украины...…

При Порохе такого не было!!!
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Достраивать крейсер "Украина" не целесообразно, он будет продан/ Абромавичус: из банкирско-оффисного планктона. В 2005 году переехал в Москву. В 2008 году переехал в Киев. Украинский язык понимает, но не говорит на нём.Что строить не умеет-это точно.Что сможет продать крейсер "Украина" с выгодой для Украины-вопрос.
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Может эту, как её, в Парижах живёт которая...а, дочурку писькова которая, позовём?В Севастополе говорят враз падняла эту их рашку с кален.
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Это не ключевой вопрос. Ключевой - а Украину купят?
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Когда-нибудь патриоты будут рассказывать внукам, что когда-то в Украине строили корабли и самолеты, а внуки будут смеяться и предлагать дедушке его таблетки от маразма.
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В Украине всегда строили и будут строить корабли и самолеты!
Методичку смени кремлевский тролль, смотри лучше, что у вас на каыапетовке делается! Китаенам, ваш ***** всю сибирь отдал!
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А когда коцапы перестанут стесняться своей тряпки?😂🌷
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Айварас Абромавичус дійсно литовець?
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Litve on rodilsia i zil do 18 let.Potom ucilsia Estoniji i Sveciji,tam i rabotal Nekakix oficialnix dolznostej tut nezanimal.Tak vet on polucyl grazdanstvo Ukrainy,tak ukrainec on cytajetsia,15 let zyviot v Ukraine
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Це зрозуміло, але питав про його етнічне походження. Литва забрала до себе у 15 сторіччі караїмів, які народжувалися у Литві. Але ж вони юдеї, а не литовці?
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Neponial konecno pocemu ot nego neotniali litovskoje grazdanstvo, eto u Dali nado sprasyvat,odnomu otnimajet,a drugomu net
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Да купит эту ржавую лоханку, разве что опять китайцы под увеселительное заведение.
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Ага, и превратят в боевой корабль, как уже сделали с "Варягом"
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Да уж...ця потужна ХЕ коМАНДА пустит по пиз..е и крейсер...и Украину...и вас тупуе ЗЕлебобы!))))

Где же ваш благой виз про СВИНАРЧУКОВ?))))
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Крейсеры этого типа называются "убийцы авианосцев". Огневая мощь одного этого судна превышает почти всю суммарную мощь кацапского флота в Черном море и в состоянии вернуть Украине контроль над регионом. Ему даже в море виходить не нужно для этого! Но большой специалист по вооружениям и "прочей дребедени" некий универсальный и бесплодный гастарбайтер Абрам.явичус решил что "нецелесообразно" попилить на метал. И сколько ему за это дали на лапу? Или снова китайцам продадут как тот авианосец под атракцион, который "вдруг" стал во главе китайского флота? Вот Штаты скажут нам "спасибо"... Да и кацапы готовы Абрам.явичу жопу целовать за такие "подарки"...
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Тобто основа його прізвища не литовська?
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Дубина какая "огневая мощь" ? На этом крейсере вообще вооружений нет , и все они российские по проекту. Украина его даже достроить не в состоянии , не то что вооружить. Украина давно уже предлагала его продать России за копейки - та отказалась от этого плавающего советского металалома.
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А почему его бы не достроить по требованиям заказчика? Легче всего корпус пустой продать. Ума не требует. Я так тоже умею.
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Щоб добудувати згідно ГОСТів, нормативів, договорів...треба мати кваліфікованих інженерів та працівників високої кваліфікації у цій галузі.
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Они Украину продают, а не один кораблик.
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Звикай, кролик. Це і є ваша ідеологія та ваше майбутнє.
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а кто купит, кроме китайцев? Но китайцам нельзя продавать. У нас безвиз с США намечается. Трамп дулю покажет вместо безвиза.
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В 1998 году Пекин купил у Украины Добудовувати крейсер "Україна" не доцільно, його буде продано, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 3731 крейсер Варяг, который после реконструкции в 2012 году назвали Ляонин Спуском на воду нового авианосца Китай сделал заявку на статус мировой державы, ведь подобный Военно-морской флот до этого дня был только у США

ракетный крейсер "Украина"

"На недостроенный крейсер «Украина» потрачено денег больше, чем его рыночная стоимость""Для того, чтобы оно вышло на ходовое испытание нужно 8 тысяч тонн топлива (а стоимость одного литра ДТ на сегодняшний день колеблется в пределах ( N гривен, - .) - 150 миллионов нужно только для того, чтобы заправить. Где сегодня в министерстве обороны могут найти такие деньги?"Корабль оснащён зенитным ракетным комплексом среднего радиуса действия C-300Ф «Форт», представляющим собой морской вариант сухопутной системы С-300П. Кроме того, на борту установлены 16 пусковых установок для противокорабельных ракет «Вулкан» (самих ракет на корабле нет), 3 батареи шестиствольных 30-мм пушек АК-630 с ПУС «Вымпел», 2 пятитрубных торпедных аппарата, 130-мм артиллерийские системы главного калибра и многое другое
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Какой "подобный флот"?Какое только "У США"?Гуглом сначала научись пользоваться, а потом только пробуй манипулировать.
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символично звучит Добудовувати крейсер "Україна" не доцільно, його буде продано, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 2473
оставить ,достроить,и ********* по кацапам ,абрамович(юс)а на х..й!))
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І так скрізь, колгоспи вирізали, ферми на бут та на дошки, заводи цукрові теж на металобрухт.
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Чудны дела твои Господи ,🤔Украина находиться в состоянии войны с соседом , а флот ей не нужен😐С таким подходом проект Украина можно закрывать😐 Одних идиотов в Киеве поменяли на других и совсем не смешно😐
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До Зеленского продавали только велосипед,,Украина,, А теперь продаем крейсер ,,Украина,, Тенденция однако, пуголовки, а....
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Корабль - призрак))) Его даже на металл не продашь, до Китая не дотащить.
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