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Все про:ВР (5751) контракт (169) держслужбовці (116)

 Рада підтримала законопроєкт, який передбачає запровадження державної служби за контрактом. ВIДЕО

Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №1066 "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 228 народних депутатів, "проти" - 24, утрималися - 50, не голосували - 84.

Законопроєктом пропонується спростити порядок прийняття на державну службу та звільнення від неї, підвищити відповідальність державних службовців за досягнення результатів їхньої діяльності, а також вводиться можливість контрактної державної служби.

Як зазначив голова комітету Андрій Клочко, законопроєкт про перезавантаження влади допоможе Україні підвищити професіоналізм державних службовців і посилити ефективність роботи виконавчої гілки влади, як на центральному, так і на регіональному рівні.

"Світовий банк оцінив ефективність діяльності виконавчої влади в Україні на рівні 35 балів зі 100. А це рівень таких країн, як Гондурас, Уганда. Наприклад в Румунії - 46 балів, Польщі - 74 бали, Литві - 80 балів, США - 93 бали, Німеччині - 94 бали. Тому, наше ключове завдання сьогодні - оновлення державної служби, оцінки діяльності державних службовців та їхнє матеріальне стимулювання, і головне - створення можливостей для переведення державної служби на контрактну основу, що посилить ефективність діяльності держслужбовців", - резюмував Андрій Клочко.

З проєктом Закону можна ознайомитися за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149372
 
   
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нарешті чиновники перестануть бути недоторканою,корумпованою кастою як це було при пети.
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не только чиновники...
Даже уборщица в гос.учереждении может быть вышвырнута по упрощенной процедуре...

Законопроектом предлагается упростить порядок принятия на государственную службу и освобождение от нее Источник: https://censor.net.ua/n3149372


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так ведь есть бессрочные контракты, как у меня и что?
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да, если только я сама по закону напишу увольнение в положенное время подачи такого и потом отработаю назначенное время. Вам придется смириться, что не во всех контрактах будут прописаны за и против. Для более неквалифицированного труда, то да. А вот для высоко профессиональных кадров, то зачастую идет только сетка оплаты и % занятости.
А все остальное заложено в занимаемой должности, что нельзя, а что можно.
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а вы знаете что в Украине существует возрастной ценз при приеме на работу? в основном до 35 лет и вышвырнуть могут в любой момент т.к много черной бухгалтерии и прочего в том числе благодаря вышеуказанным чиновникам.
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в Португалии тоже, а вот в Германии такого нет. Это только где есть спрос на работу и вводят лимит возраста, фото и пр. Это запрещено. Чем лучше у вас резюме, тем больше шансов получить хорошую должность. Но и рекомендация друга или сотрудника офиса принимаются во внимание. Вы на пути в Европу и рабочий контракт не только для чинуш, очень хорошая вещь.
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Только гениальный юрист может пояснить , за что проголосовали . А за что проголосовали ?
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для того щоб різні покидьки не відновлювалися через хабарі на посадах і їм не виплачували компенсації або за те щоб не могли прикритися лікарняними в разі появи загрози звільнення тощо.
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а вот и нет. Контракт не несет в себе увольнения и имеет хорошую юридическую защиту. Даже наркомана нельзя уволить, и имеется пробное время. Почему вы решили,что без блата не примут по контракту и что в случае увольнения не по закону не выплатят компенсацию...а с больничными вы вообще загнули....
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в контракті прописуються обов'язки чиновника?
а зараз десь ісують обов'язки чиновника і покарання за їх невиконання?
якщо він їх не виконує або порушує процедуру звільнення можна значно упростити
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это не в контракте, а в перечне его служебных обязанностей. При вступление на должность вы будете с ними ознакомлены, с вами в течении пробного времени будут проводит собеседования, ставит оценку, а потом и зеленый свет или сопли...При подаче вашего резюме уже есть все перечни вашей работы. А вот если вы ее выполнять не будете, тогда и наказание, но не сразу же увольнение. Больничные к этому не имеют отношения при страховой медицине.
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Обов'язки чиновника існують - посадова інструкція. А от виконується воно чи ні... Рада підтримала законопроєкт, який передбачає запровадження державної служби за контрактом - Цензор.НЕТ 4517
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