 Рада підтримала законопроєкт, який передбачає запровадження державної служби за контрактом. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 228 народних депутатів, "проти" - 24, утрималися - 50, не голосували - 84.

Законопроєктом пропонується спростити порядок прийняття на державну службу та звільнення від неї, підвищити відповідальність державних службовців за досягнення результатів їхньої діяльності, а також вводиться можливість контрактної державної служби.

Як зазначив голова комітету Андрій Клочко, законопроєкт про перезавантаження влади допоможе Україні підвищити професіоналізм державних службовців і посилити ефективність роботи виконавчої гілки влади, як на центральному, так і на регіональному рівні.

"Світовий банк оцінив ефективність діяльності виконавчої влади в Україні на рівні 35 балів зі 100. А це рівень таких країн, як Гондурас, Уганда. Наприклад в Румунії - 46 балів, Польщі - 74 бали, Литві - 80 балів, США - 93 бали, Німеччині - 94 бали. Тому, наше ключове завдання сьогодні - оновлення державної служби, оцінки діяльності державних службовців та їхнє матеріальне стимулювання, і головне - створення можливостей для переведення державної служби на контрактну основу, що посилить ефективність діяльності держслужбовців", - резюмував Андрій Клочко.

З проєктом Закону можна ознайомитися за посиланням.