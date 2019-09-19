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 Політика України, Суспільство
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Все про:парламент (331) кнопкодавство (29) Разумков Дмитро (202)

 "Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте", - спікер Разумков спробував зупинити голосування і закликав депутатів повернутися на робочі місця. ВIДЕО

Спікер парламенту спробував зупинити голосування у Верховній Раді і закликав депутатів не ходити по залу, а працювати над законопроєктом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Разумкова, через ситуацію, що склалася, можуть виникнути питання щодо неперсонального голосування.

"Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте... А потім знов будуть питання, чому хтось за вас натиснув", - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп від "Слуги народу" Литвиненко проголосував за себе і сусіда, а потім у фейсбуці закликав позбавляти кнопкодавів мандата, - "Чесно". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149340
 
 
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после ролика в честь днюхи вовародицы ожидаем ролик в честь папы

"Колеги, сядьте, будь-ласка, і нажимайте", - спикер Разумков попытался остановить голосование и призвал депутатов возвратиться на рабочие места - Цензор.НЕТ 777
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"Колеги, сядьте, будь-ласка, і нажимайте", - займіться нарешті кнопкодавством "Колеги, сядьте, будь-ласка, і нажимайте", - спикер Разумков попытался остановить голосование и призвал депутатов возвратиться на рабочие места - Цензор.НЕТ 5160
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Вести из-за поребрика: «Операцией лично руководил президент России»: в Бурятии члены шаманского отряда высказались о похищении Габышева - Улан-Уде.мк.ру. Очко президента оказалось не железным. "Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте", - спікер Разумков спробував зупинити голосування і закликав депутатів повернутися на робочі місця - Цензор.НЕТ 4477
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после ролика в честь днюхи вовародицы ожидаем ролик в честь папы

"Колеги, сядьте, будь-ласка, і нажимайте", - спикер Разумков попытался остановить голосование и призвал депутатов возвратиться на рабочие места - Цензор.НЕТ 777
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Вести из-за поребрика: «Операцией лично руководил президент России»: в Бурятии члены шаманского отряда высказались о похищении Габышева - Улан-Уде.мк.ру. Очко президента оказалось не железным. "Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте", - спікер Разумков спробував зупинити голосування і закликав депутатів повернутися на робочі місця - Цензор.НЕТ 4477
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настоящий шаман может очко порвать и дистанционно...
Пришьют, скорее всего, от страха "Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте", - спікер Разумков спробував зупинити голосування і закликав депутатів повернутися на робочі місця - Цензор.НЕТ 2807
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Ну да "Хаем родил Иисака, Иисак родил Яфета, Яфет родил... " и т.п. А потом пришел Ясер Арафат... и ему дали Нобелевскую премию мира...
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Разумков есче не поставил СТАНОКВЫЕ ПУЛЕМЕТЫ.. для своих Прислуг
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даже при Сталине Брежневе с Хрущевым при Мао и Кастро Мадуро и Путине нема такого маразма... мда уж ДНО.... полет нормальный Спасибо папиному партбилету и маминому галстуку пионера что выносили и выродили такое.... ну ну.... "Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте", - спікер Разумков спробував зупинити голосування і закликав депутатів повернутися на робочі місця - Цензор.НЕТ 8395
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а кстати есть похожее, тут же пару раз писали - Туркменбаши же!
вот там уж точно можно обосраться со смеху. Тут - со стыда, а там ото ржания. Сам чуть не обосрался.
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о б*же.....
у меня даже слов нетути(((
г*споди, как же мерзко - совком воняет. еще и в конце личинка высрала - "мы УкрАина". чтоб они все сдохли, мерзко то как....
быдлота то какая(((((

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Ипать шо это??? Репортаж из криворожского дурдома?
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чуть не обосрался "Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте", - спікер Разумков спробував зупинити голосування і закликав депутатів повернутися на робочі місця - Цензор.НЕТ 7484

Рима батьковна ролик віпустила что-ли? или таки кто?
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да, спасиб*, уже посмотрел, вверху ссылка была, не заметил.... мдааа, это ....
как говорил 1 иудей про Украину - "угораздило же родиться". теперь это, считаю, должен сказать любой нормальный. и уезжать, пофиг куда. "Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте", - спікер Разумков спробував зупинити голосування і закликав депутатів повернутися на робочі місця - Цензор.НЕТ 4661
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У коров должен быть вольный выпас! Так надои выше!
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"Колеги, сядьте, будь-ласка, і нажимайте", - займіться нарешті кнопкодавством "Колеги, сядьте, будь-ласка, і нажимайте", - спикер Разумков попытался остановить голосование и призвал депутатов возвратиться на рабочие места - Цензор.НЕТ 5160
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Поставить 3 шт пианинЫ, перед трибуной, и 3 лакея на дежурство, будут нажимать, одна клавиша-один голос. Есть отличный преподаватель95.
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от так, друже. яка влада, так i натискають...
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жаль что ТОГДА СУДЬБА НЕ УРОНИЛА КРЫШКУ РОЯЛЮ ЖАЛЬ.... даже типа играли прибором была бы нервная половая диСфункЦия НАВСЕГДА....
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Что то стаду с первого раза не дошло, опять сборы проводить надо ...
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А может стадо начало соображать что за все голосования придётся держать ответ ?
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Соображать ? Что вы , голубчик - ИСКЛЮЧЕНО !!!!
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по ходу принтер забарахлил или тонер закончился, хотя печатать в турборежиме можно и на туалетной бумаге "Колеги, сядьте, будь-ласка, і нажимайте", - спикер Разумков попытался остановить голосование и призвал депутатов возвратиться на рабочие места - Цензор.НЕТ 8232
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Как можно усидеть на месте когда за углом Мертвечук деньги раздает
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"Колеги, сядьте, будь-ласка, і нажимайте" напоминает красномордого из ПР, у которого партия по отмашке рукй голосовала
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Зрада, нужно больше зрады, а если её нет то её нужно высосать на ровном месте.
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Так соси, кто тебе мешает?
Ваше дело молодое, сосать побольше, и поглубже..
Зе таких как ты любит..
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Соси рошеновскую конфетку озабоченное, не отвлекайся.
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Согласен..
Конфеты Рошен самые ********..
Это Кулу лучше чем нюхать шляпу шута и коломойши..
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...из пэтиного х......пятака
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а что, может быть ещё больше чем накидали зрадолюбы за прошлые 5 лет?
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Витя просидел не долго..
Сколько просидит шайка Зе?
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До истощения оборотных фондов. После чего - дефолт.
До конца года нужно выплатить $ 15 лярдов. Этих денег никто не даст.
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Беги,уже пук парашенки начался
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Лучше быть Пуком Порошенко, чем мутной каплей на шляпе клована...
К трусам шута, есчо не прилип?
Гонокок ты, и этим все сказано...
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Какой из тебя пук-одна бзда.
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Коллеги!Грузите апельсины бочками,Не ровен час и того или кирдык
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Я так понял Жопоблок и ПЕС создали опозиционную ккаллицию?
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Що це.за.*****, из центра Писдункова,, делает за трибуной?.... Рррома...тебя первого в нареззку, дурака, положут..
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Звичайно, це помилка. Бо мав сказати: "Натискайте". Та й звичне нам слово "кнопкодав" якесь російське...
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ак. Меморандум ми підписували. Зміст нам знайомий. Але меморандум був про наміри, тому на сьогоднішній день юридичної відповідальності як такої ще немає", - сказала Копанчук. Синютка на це уточнив, що у пункті 7 меморандуму, який підписала Копанчук, вказано, що депутат зобов'язується добровільно скласти мандат за кнопкодавство, а у пункті 3 прописано, що депутат буде голосувати лише особисто."Чи готові ви скласти мандат, бо це ті речі, які ви публічно підписали?" - спитав Синютка.Копанчук на це відповіла: "Зміст меморандуму - ще раз наголошу - є про наміри. Меморандум не несе юридичних наслідків
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опаньки - привіт від Парубія... А скільки часу пройшло??? А учора по розблокуванню закону про імпічмент троє баранів були проти.. Чуднєнько!
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Распи...ство на корню рубить надо. Дурно влияют старые депутаты-распи..и
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Під час правління Пороха закінчилось статеве життя?
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Депутат Заєць, не стрибайте по залу.(Голова ВР І.Плющ)
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В этом суть Зе-путатов - сидеть и нажимать))
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В принципе, всё, что нужно знать работая в парламенте 9 созыва. ТГКДУ (Трускавецкие государственные курсы депутатов Украины), ****...
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Новое оскорбление в ВР среди Зе-путатов: "кнопка" "Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте", - спікер Разумков спробував зупинити голосування і закликав депутатів повернутися на робочі місця - Цензор.НЕТ 6630
Ругаются два депутата в ВР, один из слуги Народа, второй из Жопплатформы: один говорит -"да ты сепар", а второй ему отвечает: "а ты кнопка"))))
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Це що, в слуг урода в одному місці вже гемморой виріс? Так їм самомассаж потрібно віслючим гумовим фалосом там робити, а не тинятися туди сюди по залу і примушувати Дуракова нервуватися 😃
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"ЗЕ" !

Наведите дисциплину депутатов в зале голосования .
Ходят в кроссовках и безрукавках -
как бомжи. а не настоящие народные избранники в
костюмах от "бриони" и с сумочками из крокодиловой кожи за 43 000 гривен, как жена луценко.

Порядок должен быть-
согласно регламента . И наказание нарушителей , а не увещевание прогульщиков.

Далее ,если не остановить беспредел опоблоковцев -будут и водку в зале пить и во время заседаний в буфете радовской сидеть и за колонами что-то нюхать !

Народный избранник спикер Дмитрий РАЗУМКОВ -
будете 15 раз созывать их (депутатов) в зал на голосование . Не берите пример с парубия- Вспомните, чем он закончил с напарницей!
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А счастье править в е ч н о было так близко...
"Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте", - спікер Разумков спробував зупинити голосування і закликав депутатів повернутися на робочі місця - Цензор.НЕТ 6482
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КВАСНЕВСЬКИЙ ПРО ЗЕЛЕНСЬКОГО:

«ПІДНІМАННЯ РУК - ЦЕ ФІЗКУЛЬТУРА, А НЕ ПАРЛАМЕНТ».
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