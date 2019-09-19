 "Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте", - спікер Разумков спробував зупинити голосування і закликав депутатів повернутися на робочі місця. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Разумкова, через ситуацію, що склалася, можуть виникнути питання щодо неперсонального голосування.

"Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте... А потім знов будуть питання, чому хтось за вас натиснув", - сказав Разумков.

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