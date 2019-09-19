 "Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте", - спікер Разумков спробував зупинити голосування і закликав депутатів повернутися на робочі місця. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Разумкова, через ситуацію, що склалася, можуть виникнути питання щодо неперсонального голосування.
"Колеги, сядьте, будь ласка, і нажимайте... А потім знов будуть питання, чому хтось за вас натиснув", - сказав Разумков.
Пришьют, скорее всего, от страха
вот там уж точно можно обосраться со смеху. Тут - со стыда, а там ото ржания. Сам чуть не обосрался.
у меня даже слов нетути(((
г*споди, как же мерзко - совком воняет. еще и в конце личинка высрала - "мы УкрАина". чтоб они все сдохли, мерзко то как....
быдлота то какая(((((
Рима батьковна ролик віпустила что-ли? или таки кто?
как говорил 1 иудей про Украину - "угораздило же родиться". теперь это, считаю, должен сказать любой нормальный. и уезжать, пофиг куда.
Ваше дело молодое, сосать побольше, и поглубже..
Зе таких как ты любит..
Конфеты Рошен самые ********..
Это Кулу лучше чем нюхать шляпу шута и коломойши..
Сколько просидит шайка Зе?
До конца года нужно выплатить $ 15 лярдов. Этих денег никто не даст.
К трусам шута, есчо не прилип?
Гонокок ты, и этим все сказано...
..
Ругаются два депутата в ВР, один из слуги Народа, второй из Жопплатформы: один говорит -"да ты сепар", а второй ему отвечает: "а ты кнопка"))))
Наведите дисциплину депутатов в зале голосования .
Ходят в кроссовках и безрукавках -
как бомжи. а не настоящие народные избранники в
костюмах от "бриони" и с сумочками из крокодиловой кожи за 43 000 гривен, как жена луценко.
Порядок должен быть-
согласно регламента . И наказание нарушителей , а не увещевание прогульщиков.
Далее ,если не остановить беспредел опоблоковцев -будут и водку в зале пить и во время заседаний в буфете радовской сидеть и за колонами что-то нюхать !
Народный избранник спикер Дмитрий РАЗУМКОВ -
будете 15 раз созывать их (депутатов) в зал на голосование . Не берите пример с парубия- Вспомните, чем он закончил с напарницей!
. Г.А.Кернес.
«ПІДНІМАННЯ РУК - ЦЕ ФІЗКУЛЬТУРА, А НЕ ПАРЛАМЕНТ».