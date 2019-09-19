 Контррозвідка СБУ викрила спробу вербування жительки Хмельницького спецслужбами РФ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними відомства, представники ФСБ в пункті пропуску "Станиця Луганська" без пояснення причини затримали мешканку Хмельницької області, яка поверталася від родичів з тимчасово окупованої території Луганщини.
Водночас, як зазначили в СБУ, представники іноземної спецслужби шляхом погроз і шантажу спробували схилити жінку до негласної співпраці. Від неї вимагали збирати інформацію, зокрема, про розміщення військових об'єктів в регіоні.
Після повернення додому жінка звернулася до СБУ та надала детальні свідчення щодо всіх обставин свого вербування та поставлених завдань.
Згідно зі ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до п`ятнадцяти років.
"З огляду на те, що що громадянка України не виконала злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявила правоохоронцям про свій зв’язок з ними та отримане завдання, суд задовольнив клопотання органів слідства і звільнив її від кримінальної відповідальності", - сказано в повідомленні.
1. По данным ведомства, представители ФСБ в пункте пропуска "Станица Луганская" без объяснения причины задержали жительницу Хмельницкой области, которая возвращалась от родственников с временно оккупированной территории ЛуганщиныИсточник: https://censor.net.ua/n3149317
2. При этом, как отметили в СБУ, представители иностранной спецслужбы путем угроз и шантажа попытались склонить женщину к негласному сотрудничествуИсточник: https://censor.net.ua/n3149317
3.По возвращении домой женщина обратилась в СБУ и дала подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачахИсточник: https://censor.net.ua/n3149317
4."Учитывая то, что гражданка Украины не выполнила преступное задание иностранных спецслужб и добровольно заявила стражам порядка о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил ее от уголовной ответственности"Источник: https://censor.net.ua/n3149317
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Вот мне и интересно знать, кто куда ходил на вербовочное предложение СС ИГ (спецслужба иностранного государства). Гражданку скрутили, шантажировали, угрожали... она вся в слезах, соплях и надеждах прибежала первым делом в СБУ сделать заявление, а оказывается она уже под следствием... Я понять хочу логику...
Без перепроверки данных заявителя, устаневления (или отсутствия) фактов оказания помощи ССИГ, определения возможного ущерба. ССКС не закрывается.
пупкин - пнх (oh you are one thick britt...go fuck yourself moron...)