 Контррозвідка СБУ викрила спробу вербування жительки Хмельницького спецслужбами РФ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, представники ФСБ в пункті пропуску "Станиця Луганська" без пояснення причини затримали мешканку Хмельницької області, яка поверталася від родичів з тимчасово окупованої території Луганщини.

Водночас, як зазначили в СБУ, представники іноземної спецслужби шляхом погроз і шантажу спробували схилити жінку до негласної співпраці. Від неї вимагали збирати інформацію, зокрема, про розміщення військових об'єктів в регіоні.

Після повернення додому жінка звернулася до СБУ та надала детальні свідчення щодо всіх обставин свого вербування та поставлених завдань.

Згідно зі ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до п`ятнадцяти років.

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"З огляду на те, що що громадянка України не виконала злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявила правоохоронцям про свій зв’язок з ними та отримане завдання, суд задовольнив клопотання органів слідства і звільнив її від кримінальної відповідальності", - сказано в повідомленні.