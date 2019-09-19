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Все про:контррозвідка (117) СБУ (4733) ФСБ (773) пункт пропуску (460) КПВВ (47) Станиця Луганська (67)

 Контррозвідка СБУ викрила спробу вербування жительки Хмельницького спецслужбами РФ. ВIДЕО

Викрито чергові спроби вербування українців спецслужбами РФ для здійснення розвідувальної діяльності на шкоду державній безпеці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, представники ФСБ в пункті пропуску "Станиця Луганська" без пояснення причини затримали мешканку Хмельницької області, яка поверталася від родичів з тимчасово окупованої території Луганщини.

Водночас, як зазначили в СБУ, представники іноземної спецслужби шляхом погроз і шантажу спробували схилити жінку до негласної співпраці. Від неї вимагали збирати інформацію, зокрема, про розміщення військових об'єктів в регіоні.

Після повернення додому жінка звернулася до СБУ та надала детальні свідчення щодо всіх обставин свого вербування та поставлених завдань.

Згідно зі ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до п`ятнадцяти років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ викрила подвійного агента, завербованого ФСБ

"З огляду на те, що що громадянка України не виконала злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявила правоохоронцям про свій зв’язок з ними та отримане завдання, суд задовольнив клопотання органів слідства і звільнив її від кримінальної відповідальності", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149317
 
 
 Топ коментарі
 
Ну все теперь родичам на луганщине поздоровится... но зато не предала страну и теперь будет спокойно спать по ночам, ведь совесть чиста. А на луганщине, там все равно все животные, красный крест уже подтвердил эту инфу сегодня!!! Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки жительницы Хмельницкого спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 2444
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родичи ее и слили за полвареника
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см. п.2: 2. При этом, как отметили в СБУ, представители иностранной спецслужбы путем угроз и шантажа попытались склонить женщину к негласному сотрудничеству.

Вот мне и интересно знать, кто куда ходил на вербовочное предложение СС ИГ (спецслужба иностранного государства). Гражданку скрутили, шантажировали, угрожали... она вся в слезах, соплях и надеждах прибежала первым делом в СБУ сделать заявление, а оказывается она уже под следствием... Я понять хочу логику...
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Ну все теперь родичам на луганщине поздоровится... но зато не предала страну и теперь будет спокойно спать по ночам, ведь совесть чиста. А на луганщине, там все равно все животные, красный крест уже подтвердил эту инфу сегодня!!! Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки жительницы Хмельницкого спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 2444
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Если бы родичи слили, то ее взяли бы еще в городе и сидела бы она уже в подвале. Эта курва подставила своих родичей по полной.... Лучше бы они ее сдали...
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Или я умом повелся, или такого уже намолотили, ввек не вдуплишься. Давайте по пунктам, чтобы яснее:

1. По данным ведомства, представители ФСБ в пункте пропуска "Станица Луганская" без объяснения причины задержали жительницу Хмельницкой области, которая возвращалась от родственников с временно оккупированной территории ЛуганщиныИсточник: https://censor.net.ua/n3149317

2. При этом, как отметили в СБУ, представители иностранной спецслужбы путем угроз и шантажа попытались склонить женщину к негласному сотрудничествуИсточник: https://censor.net.ua/n3149317

3.По возвращении домой женщина обратилась в СБУ и дала подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачахИсточник: https://censor.net.ua/n3149317

4."Учитывая то, что гражданка Украины не выполнила преступное задание иностранных спецслужб и добровольно заявила стражам порядка о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил ее от уголовной ответственности"Источник: https://censor.net.ua/n3149317

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Да все правильно. Даже если гражданин Украины пошел на вербовочное предложение СС ИГ (спецслужба иностранного государства), однако сделал заявление в СБ Украины, он освобождается от криминальной ответственности.
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см. п.2: 2. При этом, как отметили в СБУ, представители иностранной спецслужбы путем угроз и шантажа попытались склонить женщину к негласному сотрудничеству.

Вот мне и интересно знать, кто куда ходил на вербовочное предложение СС ИГ (спецслужба иностранного государства). Гражданку скрутили, шантажировали, угрожали... она вся в слезах, соплях и надеждах прибежала первым делом в СБУ сделать заявление, а оказывается она уже под следствием... Я понять хочу логику...
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Криминалка порушуется автоматически. В период проверки информации используются средства ОТО, ОД и т.д. Без хотя бы внесения в ЕРДР, санкции суда не получить.
Без перепроверки данных заявителя, устаневления (или отсутствия) фактов оказания помощи ССИГ, определения возможного ущерба. ССКС не закрывается.
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Ну ты и тупой..... Взяли тетку, угрожали, она согласилась доносить, что бы отпустили домой. Приехала домой, пошлав СБУ, написала заяву. Автоматически открылось дело. Разобрались, дело закрыли. Чего непонятно?
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phantom, оставайся.
пупкин - пнх (oh you are one thick britt...go fuck yourself moron...)
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ну, это, типа, как васины хлопцы съездили в москву на стройках поработать, а там злобная фсб пыталась их завербовать. и они сразу прибежали обратно, то еще шоу было...суперинтеллектуальное, штирлиц. говорят, плакал, повторяя: какие профессионалы
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И реально никого не смешит эта новость? Какие разведвозможности у этой мадам, бабки у подъезда? Это уже охота на ведьм.
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