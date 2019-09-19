 "Путч Порошенка": чому у Зеленського дискредитують протести. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.
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Нагадаємо, народна обраниця від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька під час першого засідання Ради "засвітила" листування на своєму смартфоні. Нардепка надіслала комусь повідомлення, в якому пояснює, чому Арсена Авакова вирішено залишити на посаді глави МВС. За її словами, якби міністра звільнили, експрезидент Петро Порошенко влаштував би державний переворот.
Меня пока что удовлетворяет вот это:
https://gordonua.com/blogs/jaremenko/esli-komu-to-malo-podrobnostey-o-peregovornoy-pozicii-ukrainy-to-napomnyu-chto-eshche-polgoda-nazad-my-slyshali-bolshe-o-tomose-i-chto-putin-napadet-1283769.html
.
Тож можна очікувати.
И да. Я твердо и бесповоротно решил не голосовать за барыгу еще лет за 5 до его расследования по Укроборонпрому.
"Дермицом" он сам себя "обплевал". Никому даже стараться не пришлось.
Надо отдать должное, у некоторых зебилов таки есть чуйка насчет того, где их с говном смешают. В этой теме их почти нет.
И только Максим 811fe881 упорно обтекает уже 2 страницы.
народ уже заждался !!!!!!!!!!!!!!
более того, поросенко должен ответить за коррупцию, свынярчуков, обвал гривны, Иловайск, офшоры..
1) "порошенконападе"
2) "це рука ПЄСа"