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Все про:Зеленський (2786) Порошенко (9710) протест (984) Штайнмаєр (185) активіст (208) Братущак (31)

 "Путч Порошенка": чому у Зеленського дискредитують протести. ВIДЕО

Зі зміною влади в інформаційному просторі змінилися і "страшилки" для суспільства і громадян, які активно захищають свою позицію. Якщо за часів президентства Петра Порошенка лякали "рукою Кремля", то команда президента Володимира Зеленського винайшла нову страшилку - "путч Порошенка".

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, народна обраниця від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька під час першого засідання Ради "засвітила" листування на своєму смартфоні. Нардепка надіслала комусь повідомлення, в якому пояснює, чому Арсена Авакова вирішено залишити на посаді глави МВС. За її словами, якби міністра звільнили, експрезидент Петро Порошенко влаштував би державний переворот.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149311
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко красава. Давно не у руля, а его до сих пор боятся!!! Настоящий Сывочолый Гетман Украины!!!
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можешь поднять и съесть... для тебя, шимпанЗЕ это нормально..
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Клятi 25% не хотят капитулировать перед рахой, не принимают мнения большинства, о том, что перех вовой Ху надо стать на колени. Предатели конченые!
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Один момент: -----не развести солдат----- а вывести вражеские российские войска с территории Украины и передать контроль над границей Украине!
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Это было бы идеально, но нужно трезво смотреть на вещи - РФ на это не пойдет, не для этого они все затевали. Время работает на нас, ордло дорого для них обходится, нужно ждать пока им самим не надоест выбрасывать свои деньги на ветер.
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Никто больше ждать не хочет, путину донбасс уже надоел и кацапы планируют в максимально сжатые сроки выдавить из зеленой биомассы решение о проведении выборов в ордло и передать эту территорию нам, а это сразу потянет нас на дно. Моментально. Разгул преступности, спад экономики, террористические акты, массовые протесты и хаос прежде всего в Киеве, возможно даже Новый Майдан. Военные Ато-шники никогда не смирятся с амнистией врагу.
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Насчёт разгула преступности,ты на 100% прав!!!!Если например, за 2018 год,МВД и СБУ поймала более 150 банд( грабителей,рекетиров и воров)состоящих из выходцев,переселенцев и бывших ментов с Донбасса.....ТО ЖУТКО представить что будет ...если с ОРДЛО в Украину рынутся на заработки стада голодных убийц!!!!!!((((
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Порошенко всячески гадит Украине
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путч с активным использованием всех наработок путчиста. Зебилы вас не пучит от такого зебильства.
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Как мы и предполагали созданная внутри фракции Зеленского, группа Коломойского, откровенно игнорирует интересы самого Зеленского. Пользуясь не очень большим интеллектом Разумкова, она на угольках сгоревшего дома Гонтаревой решила еще и создать временную следственную комиссию (ВСК) для расследования деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов в 2014-2019 годах. Взглавить у комиссию собирается депутут от "СН" г-н Дубинский. Ну понятно, Коломойский получит рычаг давления на НБУ , а Зеленский что? Гонтареву зовут выступать в Конгресс США, она получила официальное приглашение.Очевидно кто-то очень хочет чтобы с трибуны Конгресса США Гонтарева поведала миру о друге Зеленского, господине Коломойском ? Это будет просто великолепно.(c)
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Майдан "за барыгу-мародера"??? "Путч Порошенка": чому у Зеленського дискредитують протести - Цензор.НЕТ 3053 "Путч Порошенка": чому у Зеленського дискредитують протести - Цензор.НЕТ 3053 "Путч Порошенка": чому у Зеленського дискредитують протести - Цензор.НЕТ 3053 Это ЖЕСТЬ! Что у тебя в голове творится, чучело соевое? "Путч Порошенка": чому у Зеленського дискредитують протести - Цензор.НЕТ 4740
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Даже представить сложно, сколько раз к тебе подходили.
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Не напружуй мізки, тебе розчарую, зєлібобо... Жодного разу.
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Майдан відбувається, коли є загроза нац.безпеці.
Тож можна очікувати.
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Загроза нацбезпеці- это ахент Лолита во главе Украины. Потому и состоялся Майдан-3. Мирный. Электоральный. "Путч Порошенка": чому у Зеленського дискредитують протести - Цензор.НЕТ 7380
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Максимка, ты головой видать хорошо бахнулся давеча, болезный? Уж сколько месяцев твой брат по альтернативной одаренности страной управляет. Или ты Набокова опять перечитало лишнехромосомное. Скрепу поправь, а то она у тебя выпала и бьет тебя по тому месту где мог быть мозг.
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Нееее...)))) Это не я "перечитался Набокова", а ваш общий шеф хутин, когда придумывал своему ахенту погоняло. "Путч Порошенка": чому у Зеленського дискредитують протести - Цензор.НЕТ 37 Поправляй сам свои скрепы, ольгинец порохососущий. "Путч Порошенка": чому у Зеленського дискредитують протести - Цензор.НЕТ 9818
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Почему только протесты? ЗЕлёная троллеферма и упоротые зебилы-сектанты дискредитируют всё, что не ложится в канву воспевания их главЗебила. Любое критическое высказывание в адрес Зеко-манды объявляется "порохоботством"
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Братущак, бабки не пахнут? Лучше голову свою помой. Или сое-тугриков на шампунь не хватает? "Путч Порошенка": чому у Зеленського дискредитують протести - Цензор.НЕТ 2680
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А шо тАкоЕ? Після виборів віра до бігуса розмокталась? А як же ж вірили, як вірили. З цією вірою в "свинарчуків", по всій Україні, як осатанілі носились, і на закордонну подорож, бабліще знайшлось. А тут вже й немите ... Якась віра у вас ,по вигоді
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Мне плевать на Бигуса. Бигус мне не нужен, чтобы понять, что потрох- барыга и мародер.
И да. Я твердо и бесповоротно решил не голосовать за барыгу еще лет за 5 до его расследования по Укроборонпрому. "Путч Порошенка": чому у Зеленського дискредитують протести - Цензор.НЕТ 8797
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Не. За основателя ПР Потрошенку не голосовал никогда. Только за Юлю и БЮТ. "Путч Порошенка": чому у Зеленського дискредитують протести - Цензор.НЕТ 1498
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А факти мАрадерства і барижества? Чи по принципу -"у меня такая личная неприязнь образовалась. Плюну ка я дерьмицом"?
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Фактов за 5 лет - вагон и маленькая тележка. Если ты не в теме, зачем тебе оно? "Путч Порошенка": чому у Зеленського дискредитують протести - Цензор.НЕТ 5513
"Дермицом" он сам себя "обплевал". Никому даже стараться не пришлось.
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Может, тебе еще со времен сотворения Земли "факты" рассказывать? Факты известны ВСЕМ. А если тебе "не известны", то ты просто слабоумный, уж извини. Не мне тебя лечить. "Путч Порошенка": чому у Зеленського дискредитують протести - Цензор.НЕТ 6466
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Все, що потрібно про нову владу, для них ворог не пуйло, а Порох. Тому й троляку ванту від зебільної не відрізнити, бо роботодавець один, запоребриковий
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Смотрю как изменилась риторика Министра иностранных дел - В. Пристайка. При П. Климкине он четко называл нашего врага - россию оккупантом и захватчикам, сейчас называет "та Сторона", реже "агрессором". Раньше проведение выборов в ордло до выведения войск москальщины категорически не принималось, сейчас это приемлимо. Пристайко - главный дипломат государства и его позиция - это официальная позиция государства. Очевидно, что на позицию Украины на международном уровне влияют напрямую из АП - всякие ватные ушлепки типа Богдана, Шефира и т.д. При зеленом торчке мы - Украина, медленно но уверенно сдаем раннее наработанные позиции на дипломатической арене, поддаемся давлению "партнеров" и врага - россии, начинаем выполнять Минские Соглашения в порядке и на условиях, выгодных прежде всего кацапам и это чрезвычайно тревожит всех адекватно-мыслящих граждан.
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Внимательно пересмотрел 2 страницы коментов.
Надо отдать должное, у некоторых зебилов таки есть чуйка насчет того, где их с говном смешают. В этой теме их почти нет.

И только Максим 811fe881 упорно обтекает уже 2 страницы.
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Порохоботы еще пару лет назад пугали всех "планом шатун", теперь сами стали "шатунами".
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так когда же,. в конце концов будет переворот ? "Путч Порошенка": чому у Зеленського дискредитують протести - Цензор.НЕТ 3005

народ уже заждался !!!!!!!!!!!!!!
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НИКОГДА!!!!Ибо ВСУ и спецура в большинстве своём проголосовала за зелёного царя!!!Недавно смотрел критиканское выступление спецназовца из ООС,который заявил:"...я не против сегодняшней власти...я против плохих чиновников..."
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у зебилов полностью отсутствует критическое мышление, поэтому Вошьдь и его зекомандА имеют среди них такой успех, переходящий в оргазм..
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поросенко - сбитый торт, этот проворовавшийся мародер - больше никогда не получит от народа Украины власть..
более того, поросенко должен ответить за коррупцию, свынярчуков, обвал гривны, Иловайск, офшоры..
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отождествлять зебилов и народ-это нонсенс,хотя кому это я объясняю
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Нагадую Порохоботам!!! сьогодні о 19-00 біля офісу президента акція,"не дамо злити Україну ..Нормандська змова - державна зрада!" всіх хто зможе просимо приходити!!! Пунш так пунш!!!!
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А где собственно протесты? Что-то давно их не видел. С тех пор как Аваков выгуливал своих нацжен.
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Никто не будет больше в касках и со щитами лезть под автоматные очереди и снайперский огонь. Протест больше никогда не будет мирным, просто пара-тройка тысяч сговорившихся в закрытых пабликах и каналах, активных, имеющих опыт боевых действий патриотов, вооруженных до зубов, при молчаливой поддержке регулярной армии быстро захватит ключевые правительственные учреждения и ОПу и также быстренько вздернет на столбах зеленую плесень. А там разберутся, кто чей.
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зєлєбоби, щоб виправдати зелено-божу росу, якою ви щодня омиваєте свої очі, ловіть бекоштовно:
1) "порошенконападе"
2) "це рука ПЄСа"
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ефремова отпустили-гуляй куда хочешь, а сторонники зеленых ВРАГОВ Украины еще в чем-то обвиняют до сих пор Порошенко.мудаки!
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Зелёная шмаркля наваляла полные штаны. Я надеюсь к кошерным он не успеет убежать, дрыщ.
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