 "Путч Порошенка": чому у Зеленського дискредитують протести. ВIДЕО

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Нагадаємо, народна обраниця від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька під час першого засідання Ради "засвітила" листування на своєму смартфоні. Нардепка надіслала комусь повідомлення, в якому пояснює, чому Арсена Авакова вирішено залишити на посаді глави МВС. За її словами, якби міністра звільнили, експрезидент Петро Порошенко влаштував би державний переворот.