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 Суспільство, За кордоном
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Все про:затримання (3019) Росія (19921) Бурятія (7)

 "Їх було кілька десятків людей. Зі зброєю. Саша-шаман заарештований. Відвезли його в сторону Улан-Уде", - в Росії затримали шамана Габишева, який ішов до Москви виганяти Путіна. ВIДЕО

У Бурятії вночі 19 вересня був викрадений якутський шаман Олександр Габишев, який ішов на Москву виганяти Путіна з Кремля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии, один з прихильників Габишева розповів, що вночі до табору, розташованого біля селища Видрино на кордоні з Іркутською областю, де спали його сподвижники, приїхало кілька машин. Люди в масках оточили намет шамана, не давши йому зібратися, забрали його і візок, з яким він ішов у сторону російської столиці, а відтак відвезли його в невідомому напрямку.

"Траса була перекрита спецслужбами зі зброєю, вони швидко оточили наш табір, і прямо до намету шамана ... Їх було, може, кілька десятків людей", - каже свідок викрадення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149302
 
   
 Топ коментарі
 
Може хтось із наших мольфарів спуститься з Карпат загнати зелених чортів назад до пекла.
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Когда идешь изгонять пуйлутина в москву, не нужно кричать об єтом на каждом углу!!! "Их было несколько десятков человек. С оружием. Саша-шаман арестован. Увезли его в сторону Улан-Удэ", - в России задержан шаман Габышев, шедший в Москву изгонять Путина - Цензор.НЕТ 174
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народы, входящие в состав Рессурсной Педирации должны понять, что они - порабащенные народы, а их земля это оккупированная территория.. у рабов нет прав и свобод..
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Когда идешь изгонять пуйлутина в москву, не нужно кричать об єтом на каждом углу!!! "Их было несколько десятков человек. С оружием. Саша-шаман арестован. Увезли его в сторону Улан-Удэ", - в России задержан шаман Габышев, шедший в Москву изгонять Путина - Цензор.НЕТ 174
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когда дошел до москвы, а вокруг тебя несколько сот тысяч сторонников, то пуйлопутина его же бояре изгонят.
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шаман не диверсант
его действия должны быть " в открытую" - психологическая атака изображая неадеквата, ху йло, обгадилось на дальних подступах
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народы, входящие в состав Рессурсной Педирации должны понять, что они - порабащенные народы, а их земля это оккупированная территория.. у рабов нет прав и свобод..
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Я сначала не внимательно, ну как всегда, прочитал заголовок статьи и подумал, что "Шаша-Шаман" это позывной бурятского боевика с донбасса, а изгонять пуйла это типа ликвидировать, а когда еще про автоматы увидел, так вообще стал переживать за плешивого
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Посмотрела документальный фильм 2013 (это еэе до Крымнаш Донбасс-тоже-наш, то есть времена благорастворения), как детей в якутском Оймяконе на автобусе советских времен (1 автобус на все окрестные поселения) в школу возят, аж вздрогнула: со времен СССР там поменялась только верхняя одежда. Натуральным хозяйством живут якуты, вот смотришь - и думаешь, а чем не индейцы Перу или Эквадора? Вот поразительно: в Эквадоре нет алмазов, а детям физкультурную форму правительство оплачивает в школах, в Якутии есть алмазы, а школьную форму сами покупают. Парадокс.
Большая у меня была надежда на якутского шамана, и, судя по тому, что "замели "его, профессиональный был шаман, дельный.
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Може хтось із наших мольфарів спуститься з Карпат загнати зелених чортів назад до пекла.
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так уже загнали соевого мародёра. теперь он по всем каналам медведчука прыгает, лохов ищет.
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я все путаюсь в рашке щас 12тый или 13 век? Шаманы какие-то....битвы экстрасенсов, скрепы...
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Надоже, а ***** оказывается еще и суеверный
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Палата номер шесть не устает удивлять.

А чего вы хотели, дурачки?
Путин, носящий ниточки на запястьях, не обосрется и не прикажет ликвидировать "шамана"?
У него есть карманный шаман - КирГун. И Попа Римский на побегушках, тоже есть.

Кстати - а че "духи" не защитили шамана то? можид потому шо и Яхве не защитит КирГуна, и он ездит вна броневиказ в бронерясе?
Реальная клиника умалишенных парашных кретинов.
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100%, великой ***** засцало якута с бубном)))))))))
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ну если ссущество ездит к попам на Афон, к монахам то есть, если бегает по капищам и суеверное до невозможности, то неудивительно что обосралось от камланий шамана с бубенцами "Їх було кілька десятків людей. Зі зброєю. Саша-шаман заарештований. Відвезли його в сторону Улан-Уде", - в Росії затримали шамана Габишева, який ішов до Москви виганяти Путіна - Цензор.НЕТ 6888
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Судя по тому где находится это Выдрино, Сашка шел изгонять Путина из Китая. Может компас сбился.


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Бежит зигзагами, логично.
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хз как в великой казламордии направления пролегают
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Скрепные хранители богоподобного ХУ забрали оккультиста в чистилище.
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Шаман, ударь в свой бубен и сделай так, чтоб у Х*йла на лбу х*й вырос
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Шаман Путин боится конкуренции. Карликов изгнать можно только дубинкой - нащёлкать по лбу.
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Слабаки. На рівні шкільної самодіяльності. Їм до Майдану як до Місяця рачки.
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Да чем богаты, тем и рады.
Из Якутии шел шаман, свои то у россиян только Гундяи.
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на святое замахнулись...шамана попрали...шаман, не мечи бисер перед свиньями...
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Украинские шаманы -
кравчук - 1990 год.
Через 10 лет будет Украина жить,как вторая Франция .
порошенко - 2019 год-
Украинцы будут жить хорошо в 2025 году !
"Их было несколько десятков человек. С оружием. Саша-шаман арестован. Увезли его в сторону Улан-Удэ", - в России задержан шаман Габышев, шедший в Москву изгонять Путина - Цензор.НЕТ 5326
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Гарне у вас джерело інформації - ніфіга не паліво. "Їх було кілька десятків людей. Зі зброєю. Саша-шаман заарештований. Відвезли його в сторону Улан-Уде", - в Росії затримали шамана Габишева, який ішов до Москви виганяти Путіна - Цензор.НЕТ 9468Кацап, а кацап, тєбє гравится йолочка?
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Кацапи нашого кривавого пастора так бояться, що визнали за президента "Їх було кілька десятків людей. Зі зброєю. Саша-шаман заарештований. Відвезли його в сторону Улан-Уде", - в Росії затримали шамана Габишева, який ішов до Москви виганяти Путіна - Цензор.НЕТ 5875
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Каждый будущий вождь должен поройти через такое. Удачи шаману ! Надеюсь лет через 30 будем ездить в Объединенные Сибирские Эмираты кататься на снегоходах по снежным барханам тундры, ловить лосося и покупать шубы в самом большом в мире городе со стеклянной крышей и тропическими оранжереями за полярным кругом. А Москва хай зарастёт бурьяном.
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не дошел шаман...
Якуты..,! - московиты совсем охренели...
Давайте, откапывайте уже томагавк войны.... "Їх було кілька десятків людей. Зі зброєю. Саша-шаман заарештований. Відвезли його в сторону Улан-Уде", - в Росії затримали шамана Габишева, який ішов до Москви виганяти Путіна - Цензор.НЕТ 8139
Начните резать буровиков и геолого-разведочные экспедиции - как ваши диды еще совсем недавно...
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буровиков-на обмен,а буровые уничтожить!
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само - собой..
Эти буровые загадили там все... - оленей пасти негде...
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Стільки мусорів на одного шамана? Диктатори зі страху діють ну дуже топорно!

Що Х@йло, що Яник, який наказав вбити карпатського мольфара, який передбачив, що Яник не досидить до кінця президентський срок.
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а, якби він йшов зюзю виганяти, гадаєте - авакянівські дивилися б?
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Сумасшедшим террористом, который искал встречи со своей девушкой в Крыму, его уже объявили?
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Неплохо, неплохо. Несистемный чувак замутил чуток шухера. Ясно указана,что навальные с остальными деятелями якобы оппозиции просто попы гапоны на жаловании у кремля. Яйца Кощея именно здесь, в Сибири и на дальнем востоке. Именно эксплуатация этих регионов даёт Москве деньги и власть. Так что очень желательна смерть этого шамана.
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Блін, а я так сподівався що йому все ж таки вдасться Моль бубном зах#ярить...
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Чего - то не везет бурятам. В Украине их в танках шкварят , в Бурятии родной ставят раком, а ,,вдохновителя и организатора,, якута Сашу даже за пределы Бурятии не пустили. Выводы : 1- буйных вожаков в кацапии критически НЕТ, 2- если хочешь снести ху"ло - по честному не выйдет, только из укрытия и без афиши, 3- карлик ссыт даже на большом расстоянии.
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это якут...., его просто повязали в Бурятии...
Надеюсь якуты этого бурятам не простят....
Якуты считались раньше очень хорошими воинами...
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щось не в ту сторону буряти на танках поъхали.По феньшую на масквабад треба.
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Его по какой статье привлекут за несанкционированый митинг или нарушения ПДД (типа нельзя ходить по обочинам дорог)?
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Раз пуйло гоняется уже за шаманами х.з. где, значит с головой дела совсем плохи там.
Ладно, чего там стеснятся, давайте уже инквизицию, ведьм, кострьі, народ жаждет зрелищ запоребрикового дурдома)))
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И начался святой православный пытинг. Лучшие мясники фсбшников задействованы.
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Істота в кремлі злякались шамана? З чого б це? Мабуть, що є чого боятися
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виртуальный мир )) он шёл и шёл, пока ничо не менялось, все хихикали, а когда вчера ***** в кремле резко поплохело, а срочно созванный высокий консилиум так и не смог установить хоть какую либо причину произошедшего, то решили, шо с шаманом лучше завязывать) а тут ещё эта заворотнюк ))
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