 "Їх було кілька десятків людей. Зі зброєю. Саша-шаман заарештований. Відвезли його в сторону Улан-Уде", - в Росії затримали шамана Габишева, який ішов до Москви виганяти Путіна. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии, один з прихильників Габишева розповів, що вночі до табору, розташованого біля селища Видрино на кордоні з Іркутською областю, де спали його сподвижники, приїхало кілька машин. Люди в масках оточили намет шамана, не давши йому зібратися, забрали його і візок, з яким він ішов у сторону російської столиці, а відтак відвезли його в невідомому напрямку.
"Траса була перекрита спецслужбами зі зброєю, вони швидко оточили наш табір, і прямо до намету шамана ... Їх було, може, кілька десятків людей", - каже свідок викрадення.
его действия должны быть " в открытую" - психологическая атака изображая неадеквата, ху йло, обгадилось на дальних подступах
Большая у меня была надежда на якутского шамана, и, судя по тому, что "замели "его, профессиональный был шаман, дельный.
А чего вы хотели, дурачки?
Путин, носящий ниточки на запястьях, не обосрется и не прикажет ликвидировать "шамана"?
У него есть карманный шаман - КирГун. И Попа Римский на побегушках, тоже есть.
Кстати - а че "духи" не защитили шамана то? можид потому шо и Яхве не защитит КирГуна, и он ездит вна броневиказ в бронерясе?
Реальная клиника умалишенных парашных кретинов.
Из Якутии шел шаман, свои то у россиян только Гундяи.
кравчук - 1990 год.
Через 10 лет будет Украина жить,как вторая Франция .
порошенко - 2019 год-
Украинцы будут жить хорошо в 2025 году !
Якуты..,! - московиты совсем охренели...
Давайте, откапывайте уже томагавк войны....
Начните резать буровиков и геолого-разведочные экспедиции - как ваши диды еще совсем недавно...
Эти буровые загадили там все... - оленей пасти негде...
Що Х@йло, що Яник, який наказав вбити карпатського мольфара, який передбачив, що Яник не досидить до кінця президентський срок.
Надеюсь якуты этого бурятам не простят....
Якуты считались раньше очень хорошими воинами...
Ладно, чего там стеснятся, давайте уже инквизицию, ведьм, кострьі, народ жаждет зрелищ запоребрикового дурдома)))