 "Їх було кілька десятків людей. Зі зброєю. Саша-шаман заарештований. Відвезли його в сторону Улан-Уде", - в Росії затримали шамана Габишева, який ішов до Москви виганяти Путіна. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сибирь.Реалии, один з прихильників Габишева розповів, що вночі до табору, розташованого біля селища Видрино на кордоні з Іркутською областю, де спали його сподвижники, приїхало кілька машин. Люди в масках оточили намет шамана, не давши йому зібратися, забрали його і візок, з яким він ішов у сторону російської столиці, а відтак відвезли його в невідомому напрямку.

"Траса була перекрита спецслужбами зі зброєю, вони швидко оточили наш табір, і прямо до намету шамана ... Їх було, може, кілька десятків людей", - каже свідок викрадення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Війна з Україною, Крим, Донбас обходиться кожному росіянину в $1000 щорічно", - колишній депутат Держдуми РФ Пономарьов. ВIДЕО