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 Відео затримання мінера моста Метро бійцями КОРД. ВIДЕО

У затриманні чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві брали участь всі підрозділи Національної поліції: КОРД, водна поліція, авіапідтримка, кінологи, патрульна поліція, вибухотехніки, психологи, криміналісти. В результаті озброєний злочинець був затриманий без жодного пострілу.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив прессекретар Національної поліції України Ярослав Тракало, інформує Цензор.НЕТ.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше зловмисник здався поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149262
 
 
 Топ коментарі
 
Очередная постанова от властей чтобы заглушить новости о капитуляции Украины
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отвлечение для быдла...пока в Минске Зеленский продает Украину по дешевке
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Когда дадите автономию дамбасу и снимите блокаду боевикам тогда увидите реальные а не постановочные взрывы мостов, магазинов, метро и убийства людей.
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Ага. Кремльовскій істочнік сидів під килимом. І лічно чув, як Дуда умоляв Зілєнского отправіть Відровича в дєкрєт.
Все, забудь. Порохла і всіляких омелянів, вітровичів та інших луценок НЕМА. Вони працюватимуть вантажниками в цеху соєвого шроту Пєцяричанського вафлезбагачувального комбінату.
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В 2014 в Киеве на все мосты через Днепр была поставлена охрана . Через год ее убрали. Вот кто убрал охрану с мостов?
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Охрана бы вызвала полицию. Ведь любое странное поведение привлечёт внимание охраны
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Можете устроится, если есть желание в охрану. Видео задержания минера моста Метро бойцами КОРД - Цензор.НЕТ 7402
Способов разнести мост много, закладка в транспорте к примеру. Вы каждое авто будете досматривать? Охрана моста - это пустой звук без организации досмотрового контроля. А дайверов под воду так же пускать патрулировать? Видео задержания минера моста Метро бойцами КОРД - Цензор.НЕТ 4161
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Кстати, а как сейчас. те воины АТО, которые кидали гранаты в в Верховную Раду, когда там ратифицировали минские соглашения?
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Гранати дорогі - сильно не порозкидаєш.
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два года назад один олень из соседней части по 50 гривен за штуку продавал.
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В 2016 мені казали що вулична ціна - 15 долярів за 1 фрукт (можливо брехня).
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в том случае наркоман был, спер целый ящик из кузова с боеприпасами. по разному бывает. в зоне ато можно на бутылку водки поменять, а где то в киеве может и по 15 баксов. но цены сейчас поднялись. в 2014-м можно было макара за 100 баксов взять
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нормально. на свободе. дальше занимаются активистской деятельностью
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Ще в операції було задіяно 5 підводних човнів МВС.
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Очередная постанова от властей чтобы заглушить новости о капитуляции Украины
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Не смешите мои тапки. Хотел бы взорвать- взорвал бы мост. Хотел бы перестрелять мусоров то перестрелял бы. Очередная подстава. Посмотрите что етого *преступника* даже не посадят.
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Он хотел быть услышанным... ты часто взрывал мосты? Ты хотя бы приблизительно представляешь себе технику подрыва? Ты можешь взрывать ручные гранаты мешками, такому мосту ничего не станется... опоры - ахиллесова пята. Но для такого моста потребовался бы грузовик тротила...
А ведь по бегущей строке уже новость: псих и желал, чтобы с ним помирилась его девушка... ******* делают все возможное, чтобы истинные мотивы не стали публичными... выкидыш петросяна стал чего-то побаиваться, видать... служит народу, служит, а тут - на тебе...
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о да, и только порохоботы нам расскажут правду из своей методички, что это был патриот и борец с капитулянтским режимом
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Сашу Белого убили моментально, а этого интенданта без единого выстрела взяли, так он хотел умирать, что аж без взрывчатки на мост приехал Видео задержания минера моста Метро бойцами КОРД - Цензор.НЕТ 3722
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так тот же сопротивлялся при задержании, и вроде б как убит был непреднамерянно
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Вроде бы он таким образом пытался привлечь внимание к проблеме капитуляции которую нам устроили пархатые твари!
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Давай завтра очередной террорист захватит школу с твоими детьми чтобы привлечь внимание к проблеме капитуляции. Тогда лично пойдешь пороху в рыло давать.
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Ты не сделал клизму на ночь, в мозги давит! 1. причем тут я? 2. где ты прочел что я поддержал эту акцию. 3.причем тут порох? ЗЕбилло!
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отвлечение для быдла...пока в Минске Зеленский продает Украину по дешевке
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Когда дадите автономию дамбасу и снимите блокаду боевикам тогда увидите реальные а не постановочные взрывы мостов, магазинов, метро и убийства людей.
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Призыв к лишению свободы и подстрекательство к убийству... меня регулярно банят за всем известные матерные слова, а призывать убить 5го президента - нате вам, будьте любезны...
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"Вы все" - это кто ? Биомасса голосователей за телевизонного Голобородьку ?
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Ты что ли будешь устраивать, боец виртуальный блин.
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По моему все сошли с ума. Приписывать чуваку у которого или осеннее обострение или нервный срыв из-за увольнения и проблем в семье, участие в мировом сионистском заговоре по сдаче Украины хутину это просто бред. Тогда участниками этого заговора можно считать все 73% так называемых "ответственных избирателей".
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С девушкой он поссорился, и явно пьяный. Это видно даже потому как он автомат кидает агрессивно.
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так он еще и пошатываясь из машины вылазит...но порохоботные товарищи этот момент коментить не будут, а по методичке сделают его борцом с режимом
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Да эти ничем не лучше российских ботов в прошлые годы. Только дай повод за что-то зацепиться. СМИ наши ещё печалить стали после информационной войны так и не отошли видимо. Такую херню часто рассказывают, что на журналистику вообще не похоже, как бабки на лавочке.
Петя может быть и увидел тогда как его рейтинг стремительно катиться вниз если бы СМИ правду рассказывали а не боролись с "раскачиванием лодки" по указанию Пети.
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Не все сошли с ума, а менее 8%, именно те мелкопузатые будкостроители, которые сидели во власти с корытными целями.
А корыто ту-ту́.
Вот шифер и съехал.
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Собаківська поллюція не сциться(а так,трошки пісцикає) тільки коли кодлой на одного.
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с другой стороны нам повезло, что наш карлик такой неопытный... Мог спокойно где-то дом подорвать.
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он просто не знает, что есть такой советник, как ты, напиши ему письмо, может тебя на работу возьмет Видео задержания минера моста Метро бойцами КОРД - Цензор.НЕТ 3152
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нафига ему я, если есть тёзка из твоей козломордии и людоед бабломойский?
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кроме тебя соевого глиста, больше никто не додумался такое написать, сразу видно, что ты рассейское гавно, раз про методы ***** тут вспоминаешь и на Украину их проецируешь Відео затримання мінера моста Метро бійцями КОРД - Цензор.НЕТ 3097
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пришел главный свинособака-анализатор Константин 1041a131 и что-то там рассказывает. Ану брысь назад за поребрик! Водки здесь нет!
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Аваков показывает что режим находится под его защитой 24 часа в сутки.
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Завидуешь? Правильно. У вас там псих пару десятков недавно расстрелял и хоть бы что.
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То не у нас, а в Новой Зеландии. У них у власти лейбористы; всё что угодно может случиться.
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и не псих))
а правельный парень)))
я считаю первый
кто открыл войну с обрезанными чюрками
может знаете???
есть у него счет в банке??
нужно помочь парню
ему за всех нас сидеть пожизненно
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Ты можешь сесть рядом. Не пожизненно, а так на лет 5.
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это шо говорит???
чурку убить - спасти сотни или тысячи людей
а ты, бульбодрочер
иди и голосуй за бацьку
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Это была провокация какая-то; сам он такую логистически безупречную операцию продумать не мог - не его уровень.
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ну красиво же???
чурки вмзжали как свиньи
и резонанса нет
ну убили муслимов и х с ним
а это начало войны с пиковыми
и это правильно
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если внимательно смотреть видео
то торент давно готовил акцию
и я считаю - все правильно сделал
по честному - не прятался
и не убил себя со страху, как это делают чурки
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Я категорический противник самосуда; но сейчас речь не об этом. Я не верю что он действовал один. Слишком сложно для его ума.
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тут сложно говорить о суде
это война с нечестью
ничего сложного
я уверен на 1000% была группа поддержки
на случай если чурки начнут оборонятся, хотя все знают - муслимы ссыкуны
и это хорошо
и самое главное
на свободе должны продолжить идею убийсива чурок
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так он людей не убил, ни одного
только чюрок и их ******
пару личинок и то, уже не маленьких
и он герой
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- Изя, ты слышал, в Киеве террорист захватил мост и требует сумку денег? - Сёма, я слышал хуже. Террорист захватил Украину и требует Приватбанк.
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разведка боем
технология проста
дибила зарядили пустышкой, оно и не знало
а теперь понятно
5 дибилов могут отрезать левый берег
от правого
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А нафіга на бронетехніку ще й прапор причепили?
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ты хоть и дибил
но помогу тебе, как смогу
когда работают с террористом, предпологаемым
поначалу проводят анализ его поведения
мотивацию
профи он
или наемник
может дибил, как ты
а может болен человек, все бывает
переговорщики решили что флаг, наш флаг, не твой
был на его авто
даже дибилы, как ты, не просто вогружают флаг
вот и наша беха вышда под флагом Украины
это оперативная работа, и там все методы важны
это не на ветках срать, как ты любиш
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Прапор нацепили- для учитывания направления и силы ветра .
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Зе-дебіло ТБ "1+1" розповіло сьогодні на всю країну що він "жертва кохання", ловелас хотів повернути свою дівчину "замінував" міст. Що вони там курять ЗЕ-травичку на каналі?)
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а по твоей методичке он герой-патриот, борец с капитулянтским режимом зеленского?
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ні він жертва серіалу "свати" на дебілоТБ) доречі де був Зеленський у 2014 - 15 роках? В якому кіно знявся? Часом не в російський кінокомедії "8 новьіх свиданий" у головній ролі?
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Бридке та огидне видовище того як бездарні поліцейські замість того щоб пристрелити терориста на місці, перлись на броньовику під жовто-блакитним державним прапором. Це що? Атака на фронті? Тепер будемо ловити злочинців та терористів під прапором України? Вони що побачивши державний прапор мають протверезіти, порозумнішати, обісратися (обирайте будь який варіант "впливу") і здатися "державцям"... Відео затримання мінера моста Метро бійцями КОРД - Цензор.НЕТ 1954
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знаток антитеррора???
тыбы обосралось на подступах к мосту
потом вся бухара торговала бы опарышем от твоего наступления
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Не надейся. С 300 метров я со своего СКС с оптикой четко попадаю в 8-9. Падло прожило ровно столько сколько мне понадобилось бы для выхода на дистанцию. А молодой "спец" в состоянии приложить падло с 1500...
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Это все напоминает красивую картинку для ТВ...
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Флаг для поправки на ветер повесили. А вобще, очень похоже на спланированный спектакль с последствиями.
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выбросил оружие, сам вышел из машины и лег на землю - это задержание?
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