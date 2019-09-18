 Відео затримання мінера моста Метро бійцями КОРД. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив прессекретар Національної поліції України Ярослав Тракало, інформує Цензор.НЕТ.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.
Пізніше зловмисник здався поліції.
Все, забудь. Порохла і всіляких омелянів, вітровичів та інших луценок НЕМА. Вони працюватимуть вантажниками в цеху соєвого шроту Пєцяричанського вафлезбагачувального комбінату.
Способов разнести мост много, закладка в транспорте к примеру. Вы каждое авто будете досматривать? Охрана моста - это пустой звук без организации досмотрового контроля. А дайверов под воду так же пускать патрулировать?
А ведь по бегущей строке уже новость: псих и желал, чтобы с ним помирилась его девушка... ******* делают все возможное, чтобы истинные мотивы не стали публичными... выкидыш петросяна стал чего-то побаиваться, видать... служит народу, служит, а тут - на тебе...
Петя может быть и увидел тогда как его рейтинг стремительно катиться вниз если бы СМИ правду рассказывали а не боролись с "раскачиванием лодки" по указанию Пети.
А корыто ту-ту́.
Вот шифер и съехал.
а правельный парень)))
я считаю первый
кто открыл войну с обрезанными чюрками
может знаете???
есть у него счет в банке??
нужно помочь парню
ему за всех нас сидеть пожизненно
чурку убить - спасти сотни или тысячи людей
а ты, бульбодрочер
иди и голосуй за бацьку
чурки вмзжали как свиньи
и резонанса нет
ну убили муслимов и х с ним
а это начало войны с пиковыми
и это правильно
то торент давно готовил акцию
и я считаю - все правильно сделал
по честному - не прятался
и не убил себя со страху, как это делают чурки
это война с нечестью
ничего сложного
я уверен на 1000% была группа поддержки
на случай если чурки начнут оборонятся, хотя все знают - муслимы ссыкуны
и это хорошо
и самое главное
на свободе должны продолжить идею убийсива чурок
только чюрок и их ******
пару личинок и то, уже не маленьких
и он герой
технология проста
дибила зарядили пустышкой, оно и не знало
а теперь понятно
5 дибилов могут отрезать левый берег
от правого
но помогу тебе, как смогу
когда работают с террористом, предпологаемым
поначалу проводят анализ его поведения
мотивацию
профи он
или наемник
может дибил, как ты
а может болен человек, все бывает
переговорщики решили что флаг, наш флаг, не твой
был на его авто
даже дибилы, как ты, не просто вогружают флаг
вот и наша беха вышда под флагом Украины
это оперативная работа, и там все методы важны
это не на ветках срать, как ты любиш
тыбы обосралось на подступах к мосту
потом вся бухара торговала бы опарышем от твоего наступления