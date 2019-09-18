 Відео затримання мінера моста Метро бійцями КОРД. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив прессекретар Національної поліції України Ярослав Тракало, інформує Цензор.НЕТ.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше зловмисник здався поліції.