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 Суспільство
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Все про:розстріл (81) вбивство (1905) Запорізька область (410) Князєв (348)

 Був екшн. Робочих версій кілька, - Князєв про вбивство заступника голови ОТГ в Запорізькій області Кирилова. ВIДЕО

Інформації про можливі політичні мотиви вбивства у правоохоронців поки немає.

Про це повідомив на брифінгу глава Національної поліції України Сергій Князєв, передає Цензор.НЕТ.

"Відомо трохи більше, ніж вам розповімо. Відомо, що вогнепальне поранення дістав громадянин Кирилов Дмитро, 1977 року народження. Від вогнепальних поранень він помер під час надання медичної допомоги. Труп направлено на розтин, який до вечора має встановити характер вогнепальних поранень, їхню кількість і яке з них спричинило смерть", - розповів він.

"Робочих версій кілька. Вони пов'язані з його особистим життям, його комерційною діяльністю тощо. Політичної версії, з огляду на його політичну діяльність, що він депутат місцевої ради, поки у слідства немає", - додав Князєв.

Читайте також: Заступника голови Якимівської ОТГ в Запорізькій області Кирилова розстріляли впритул з автомата на вході в будівлю селищної ради. ФОТОрепортаж (оновлено)

"Був такий екшн: злочинець з місця події втік, використовуючи автомобіль, який потім знайшли спаленим. Знайшли очевидців, які бачили, як горів автомобіль. В області введено поліцейську операцію відповідного рівня. Можлива зброя, якою скоєно вбивство, зараз в руках експертів. Ми вилучили зброю, але потрібен час, щоб сказати, чи це зброя, з якої скоїли вбивство", - розповів Князєв.

Нагадаємо, сьогодні заступника голови Якимівської ОТГ в Запорізькій області Кирилова розстріляли впритул з автомата на вході в будівлю селищної ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149158
 
 
 Топ коментарі
 
Та не, вот как раз когда хотят убрать человека - расстреливают в упор из автомата без шансов, а когда Лерка хочет и дальше прятаться в Англии - то начинается цирк с машинами и сгоревшими застрахованными домами.
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По версии секты 73%, он как Валерия Гонтарева, наверное сам себя заказал? Был экшн. Рабочих версий несколько, - Князев об убийстве замглавы ОТГ в Запорожской области Кириллова - Цензор.НЕТ 2865
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как и три убиенных работника АЗС ("для раскачивания лодки") - ЗЕлефилы думаю будут придерживаться этой версии...
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По версии секты 73%, он как Валерия Гонтарева, наверное сам себя заказал? Был экшн. Рабочих версий несколько, - Князев об убийстве замглавы ОТГ в Запорожской области Кириллова - Цензор.НЕТ 2865
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Та не, вот как раз когда хотят убрать человека - расстреливают в упор из автомата без шансов, а когда Лерка хочет и дальше прятаться в Англии - то начинается цирк с машинами и сгоревшими застрахованными домами.
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Вот бы и Лерка так себя заказала со спектаклем, выстрелами и вскрытием в морге. Бу-га-га.
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Так в чем проблема вам, если вы так ненавидите 92% которые не проголосовали за ПЕС, сделать чемодан , вокзал ...
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За Зеленського не голосувало 66 відсотків мешканців України.
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проголосовало 73% ответственных граждан. Те кто не ходил на выборы вообще автоматом отдали свои голоса за выбор большинства, это так работает, держу тебя в курсе.
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73% от пришедших на выборы. Это фактически меньше 40% от всех избирателей. И нечего козырять этими 70% Зефирами.
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Ага, петики, перепись покажет.
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Яка перепись? Що ти мелиш? Де вас таких беруть?
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как и три убиенных работника АЗС ("для раскачивания лодки") - ЗЕлефилы думаю будут придерживаться этой версии...
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Анекдот. Война бой, снаряды, мины, пули, взрывы...Утихло, поле усеяно трупами. Бредет солдат, переступает, вдруг слышит стон, он туда. Раненый, в крови, просит- "браток, мне конец, умираю, пристрели, больше не могу." Тот в ответ- "Ну что ты, санитарка перевяжет, будешь жить." "Нет, пожалуйста, добей меня, браток, прошу, пристрели." стреляет-"тра та та, тра та та, бах"- контрольный в голову... Уходит. Голос в след- "спасибо браток."
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КНЯЗЕВ----ты должностное лицо и по разговору видно ,что из крестьянской семьи,КАКОЙ ,в дупу,ЭКШН ????? ТЫ ,можешь нормальным языком разговаривать ?????? пипец !!!!
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Довго соя ще ґуляти буде?!!!! Заради своїх хворобливих амбіцій вже пішли на вбивства, підпали...
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Главное Собакова не трогайте, за него лично клоун слово замолвил он хороший! Новый! Зебилы...🤦🏼‍♂️
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та что-то сегодня экш за экшеном...
и кроме депутата еще три убитых на заправке в Николаеве - тому подтверждение
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не во все. просто в последнее время руки развязали отморозкам. Люди спешат обогатиться. Любым путем.
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Князев, "ЭКШН" - это 3 трупа работников АЗС сегодня в Николаеве!!! Давай беги пиши рапорт об отставке вместе со своим шефом Авакяном, "ценные кадры"!!!
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ЭКШН был когда менты друг друга постреляли в Княжичах. А это так, убийство Був екшн. Робочих версій кілька, - Князєв про вбивство заступника голови ОТГ в Запорізькій області Кирилова - Цензор.НЕТ 6215
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хто-то сильно шатает лодку. даже догадываюсь кто Был экшн. Рабочих версий несколько, - Князев об убийстве замглавы ОТГ в Запорожской области Кириллова - Цензор.НЕТ 2440
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да панятно хто - "шоколадныйбарыгапарашенка" сегодня и вчера всех заказал!!!!!!!
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экшн был когда мусора в князичах друг друга расстреляли
и никто за это до сих пор не ответил ... а это так, обычные будни получается в свете последних новостей с николаевщины
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Можно поинтересоваться у Авакова, как дела обстоят по этому поводу....
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Хотіли як краще, а вийшло як завжди. За даними міністерства юстиції - на кінець березня вийшло вже 8346 осіб.З них - 55% засуджені за розбої та грабежі, 15% - *********** та військові злочини, 12% - за умисні вбивства, 10% - за наркотики та 8% - за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Тож і без того невтішна криміногенна ситуація України поповнилась вбивцями та ґвалтівниками. Наприклад, на свободу вийшов Микола Шекерлі, засуджений в Маріуполі за педофілію. За неофіційними даними - кількість жертв педофіла (дівчаток від 11 до 15 років) - сягнула двохсот. Та за все, що змогло довести слідство - йому дали лише десять з половиною років. П'ять з яких суд протримав Шекерлі в СІЗО. До виправної установи суворого режиму педофіл навіть не доїхав - прийнятий закон його повністю виправдав
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до чего же озабоченные лица, ищут давно,да не могут гайти...
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КНЯЗЕВ----ты должностное лицо и по разговору видно ,что из крестьянской семьи,КАКОЙ ,в дупу,ЭКШН ????? ТЫ ,можешь нормальным языком разговаривать ?????? пипец !!!!
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экшн будет когда вас всех поувольняют без сохранения званий и регалий!!!
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Беня устраивает 90ые, ещё сепаров амнистируют благодаря зебилам, вот это будет экшен 🤦🏼‍♂️
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За Бєнєю крові нема. А за Пєтєю - є. Зокрема моряки в Керченському проливі дивом вижили після стрілянини на враження
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Рассказывай сказки ага, каждый день убивают наших военных, а бенины шлюхи земрази называете это потеплением с рашкой. Это ещё хуже..
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Тут я з Вовіком незгодний. Треба не перемирря однобічне, а навпаки готуватись до маштабної агресії з Раші. Не вірю в це перемирря. І повернення Лугандону теж не на часі. Не готові вони повертатись в Україну. Треба декілька років, щоб вони самі захотіли.
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Війна за землю. Це політика, або не політика? Судячи з усього зампреду надійшла пропозиція, від якої він відмовивсь. Такі речі мають розкриватись дуже швидко. Від позиції - кому це було треба? Щоб ні у кого не залишалось сумнівів у шансі залишитись безкарним.
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С каждым днем новостная лента, все больше напоминает "криминальное чтиво"
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