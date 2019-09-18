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 Політика України, Суспільство
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Все про:війна (1720) Росія (19921) Пономарьов Ілля (37)

 "Війна з Україною, Крим, Донбас обходиться кожному росіянину в $1000 щорічно", - колишній депутат Держдуми РФ Пономарьов. ВIДЕО

Російська агресія в Україні обходиться кожному росіянину в 1000 доларів щорічно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі Радіо Свобода колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов.

"Є прямі затрати, які ніхто не приховує і не заперечує – вони є просто цифрами федерального бюджету. Прямі дотації на утримання цієї території становлять близько 150 мільярдів рублів на рік. Це приблизно 2,5-3 мільярди доларів. Але плюс до цього є ще ряд значних інвестиційних програм – те ж саме будівництво моста, доріг тощо. Це погано для російських платників податків, але добре для України - усе це, зрештою, повернеться в Україну. Є ще непрямі наслідки – міжнародні санкції, девальвація рубля, зростання цін. Існують оцінки, які показують, що загалом щорічно війна з Україною, включно з Кримом, Донбасом і всім, що із цим пов’язано, обходиться кожному росіянину в 1000 доларів щорічно", - сказав Пономарьов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто проголосував проти анексії Криму, Пономарьов отримав українське громадянство

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149115
 
   
 Топ коментарі
 
ЭТА ТА, Которая сидела в штабе рыгов, КОГДА убивали НЕБЕСНУЮ СОТНЮ????
Пора на елку!
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а сколько обходится содержание одного порохобота?
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если порохоботы дешевле жены получается они все любовницы
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Та не кажіть, пане Вертьє. Що нам позбавлення москалів, коли у нас ще гірше матеріальне розташування, 5 років ялини стать вареника - але мародери витрачали цитрини баксів на зміст порохоботів, щоб смердоті своїми злочинними постами підтримували мальдівський державний будуй та свавілля чиновників і сміття, щоб зубожілий нарід не стиснув руки в куркуль і не розпочав цивільний непослух - бо тоді режим свинарчуків луснув би немов мильний міхур ще до парафії Зеленського на піст президента... "Війна з Україною, Крим, Донбас обходиться кожному росіянину в $1000 щорічно", - колишній депутат Держдуми РФ Пономарьов - Цензор.НЕТ 3904
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ксть давно установленная сума оплаты свиношнырей. До выборов наиболее жирные шныри получали по одному шекелю за сутки говнометания. Сейчас их покупают с большой скидкой оптом. Стоит сейчас один свиненок - 0.2 шекеля в сутки.
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Срочное потепление! Никогда так плохо не жили рассеяне как при Порошенко, одна надежда на Зеленского!
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Та й риг мірошніченко, запропонований косатою. Але вата та зебіли медитують на ківалова. Дуже їм хочеться, щоб саме він був кандидатурою від ЄС. Ну щоб не відчувати себе кінченими ушльопками
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ЭТА ТА, Которая сидела в штабе рыгов, КОГДА убивали НЕБЕСНУЮ СОТНЮ????
Пора на елку!
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Нова шобла пока ( пока) еще кровью не замаралась.
А ЛУКАШ ВСЯ В КРОВИ
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якщо вона привела до влади старих, то вона замаралась.
до того ж по перемир'ю вже є питання.
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бабломойский и не замазался? После Иловайска не замазался? Сцыкло со своим "перемирием" и "простоперестатьстрелять" не замазался... ок, ясно, понятно...
Вы там свисните, когда замажется.
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Можно и так считать. Но цуке Лукаш в ЦИК делать нечего
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у нее очень сексуальный глаз и мендельский взгляд. Наверное, в другой жизни она таки была менделем
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нет. она совсем недавно училась на повориху в пту. А потом ее подобрали легитимцы и подложили к пенькобежцу.
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- К торжественному возвращению Овоща будте готовы.
- Всегда готовы!
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Блин, прямо до слез довел. Птичку жалко 😀😀😀
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Басня о старых претензиях
Заяц Мишке заплатил.
Тот осину притащил.
Вырыл узкую землянку,
Из осины сделал лавку,
Крышу, стол, затвор и дверь:
- Дом готов! Живи теперь!
Черт Лису в грозу принес:
- Зайчик, сердце, вот вопрос -
В хоромах моих ремонт
Панды делают и Крот.
Стены, балки разбирают,
Все гнилое убирают.
Невозможно в доме жить.
Милый, дай три дня пожить!

Вежлив был хозяин, даму
Он пустил в домишко-яму,
Пирогами угощал.
Но на утро Заяц встал,
А Лиса: ,,Воззри, дубина -
Здесь кругом моя осина!
Вот с печатью документ:
Под осиной жил мой дед!
Разумей, осина чья
И землянка не твоя!"

Побежал хозяин в суд.
Волк-судья: ,,Тебя не ждут!
Не кради осин, Косой!"
(Был у Волка блат с Лисой).

В свой дворец Лиса идет,
Пляшет, песенки поет.
Панда у ворот: ,,Момент,
Я имею документ!
Ты, воровка, кедр спилила
На паркет и на перила,
Под которым прадед спал
И своим его считал.
Мой дворец, раз кедр украла!
В суд? Ужасно напугала:
Прецедент судебный есть
Про твою и Зайца честь.
Я собаку съел в судах!"

Панды в Лисьих хоромах,
А Лиса в землянке-яме,
Тесно, сыро, скучно даме...
Зайцы кляузы несут
В апелляционный суд...
Где мораль? Не грабь соседа,
Призывая имя деда!
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а москалям аби вялічіє було... вони заради цього погоджуються останній *** без солі доїдати.
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От я й кажу - мало!
Кацапи мають випробовувати ще страшніші борошна та доїдати підлогу зуя без солі!
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$1К, включая младенцев, пенсионеров, бюджетников...
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Ниче страшного. Петя а теперь Зеленский помогут расеянинам взяв большую часть финансирования на украинские плечи
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ну.той що...расєяне же мовчать..ім )(уйло і десять тисяч зафігачить.все одно мовчати будуть
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Меньше всего украинцев должно волновать как живут эти животные
Украинцев должно волновать КАК ДОГНАТЬ ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ НЕМЦЕВ.
А этот кацап явно в Украине засиделся
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шоб догнать немцев, сначала нужно за 50 лет догнать поляков, и только уж потом.....
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Чтобы начинать догонять поляков, надо сначала догнать украинцев времен Януковича, а это еще 15 лет.
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К сожалению когда животные у тебя под боком клацают зубами, надо держать их за горло и на расстоянии вытянутой руки
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ой подумаеш. из пенсионного фонда возьмут. тамошние пенсионеры всегда рады кусок от себя оторвать в помощь и этим, а есчо и сирийским с венесульскими братьям.
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Досить дешево обходиться. Більше проблем від санкцій. А от чи Крим обходиться в чималу суму.
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***
Нептун ли навострил трезубец
Иль с телекамерой на лбу
Ожесточившийся безумец
Палит, транслируя пальбу, -
Случись теракт, ударь стихия,
Пойди империя на слом -
Все виноваты, все плохие,
Всем совершенно поделом.

Российский сектор интернета
В предощущенье судных дней
Кричит, что по заслугам это. -
А он бы вдарил и сильней.
В новозеландской ли мечети,
В венесуэльской ли толпе -
Все заслужили кары эти,
Войну, облаву и т. п.
Беду встречают чуть не лаем
И предвкушеньем новых драк:
Мол, мы, конечно, сострадаем,
Но вас бы надо и не так!!!

Не все, но многие. Премного
Таких сынов родной земли,
Что, будь они на месте Бога,
Ужо бы шорох навели.
Всех чужаков, давно не евших,
Привыкших драться и визжать, -
Перестрелять! А уцелевших -
Отечески пересажать.
И в этом вое столько злобы,
Что правь планетой русский Бог -
Он уничтожил всех давно бы
И лучше выдумать не мог.

И мусульмане заслужили,
И на латиносах вина,
Лишь мы при нынешнем режиме
Не заслужили ни хрена.
Смешно вопросом задаваться:
Откуда дружное «Долой»,
Откуда стадное злорадство
На месте жалости былой?
Смешна невольная досада,
Когда читаешь этот бред:
Пускай соседу так и надо,
Раз у себя триумфов нет.

Мы лучше выглядим в финале,
Поскольку мы-то, господа,
Догнали всех и перегнали
В своем стремленье в никуда.
И впрямь, когда глядишь на это,
Плюс «Боинг», Брекcит и АТО, -
Спроси, не при конце ли света
Мы все присутствуем? А то!
Но есть причина нашей спеси,
Сколь этот вывод ни тяжел:
Повсюду он, п*здец, еще в процессе,
А здесь - уже произошел....

Дмитрий Быков
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Как то мало, надо что бы обходилось им еще дороже
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А как у него идут дела с нефтебизнесом в Украине?
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Нормально. Какой-то тендер там выиграл.

Только, по-моему, не нефте-, а газобизнес.
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Он говорит только о Донбассе и Крыме , а ведь есть еще Воина в сирии , бабки Ирану на терракты, бабки венисуэлле ну и еще еще . Теперь складывается математика , почему рашисты никогда не будут иметь европейских зарплат при том что Пуйло выкачал из Раши все что только можно.
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Самый смелый человек в российском парламенте, а может, и единственный. Респект.
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Он бывший самый смелый депутат госдумы рф . "Війна з Україною, Крим, Донбас обходиться кожному росіянину в $1000 щорічно", - колишній депутат Держдуми РФ Пономарьов - Цензор.НЕТ 3544
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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Мысль правильная но с математикой у него проблемы, если даже взять 100 млн россиян то это выйдет 100 млрд долларов.
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А нам этот даунбас обходится смертями украинцев "Війна з Україною, Крим, Донбас обходиться кожному росіянину в $1000 щорічно", - колишній депутат Держдуми РФ Пономарьов - Цензор.НЕТ 4437
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Надо чтобы в день столько обходилось. Вата должна страдать
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