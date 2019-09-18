EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  1874  17
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5728) судова реформа (871) Антикорупційний суд (444)

 Рада схвалила правки Зеленського до закону про Антикорупційний суд. ВIДЕО

Проєкт Закону "Про внесення зміни до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд (ВАКС)" (щодо початку роботи суду)" в другому читанні і в цілому. Законопроєкт покликаний запобігти перевантаженню ВАКС величезною кількістю справ і залишити в його підпорядкуванні тільки справи, якими займаються САП і НАБУ.

Це рішення підтримали 323 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, Верховна Рада 10 вересня прийняли за основу президентський проект закону №1025 про внесення змін до закону про ВАКС (щодо початку роботи суду).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет Ради рекомендував депутатам прийняти в цілому зміни до закону про Антикорсуд

Згідно із запропонованими змінами, підсудність ВАКС як суду першої інстанції, суду апеляційної інстанції та слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження, відомості за якими було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із дня початку роботи Вищого антикорупційного суду; до дня початку роботи ВАКС, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювало Національне антикорупційне бюро України та завершено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Усі клопотання й обвинувальні акти у цих справах подають слідчим суддям ВАКС, апеляційні скарги - до Апеляційної палати ВАКС. Якщо справи не розглянуто в першій та апеляційній інстанціях до дня початку роботи суду, такі провадження передають до ВАКС для розгляду в установленому порядку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149090
 
   
 Топ коментарі
 
Да нет у нас больше парламента. Забудьте.

Слуги Коломойского одобрили правки преЗЕдента Коломойского.
 показати весь коментар
 
Як це ти мене розкусив, не розумію, це не можливо Рада одобрила правки Зеленского в закон об Антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 4568
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
как же смешно это звучит, как сладкая песня кварта, "правки Зеленского" Рада одобрила правки Зеленского в закон об Антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 6863 Рада одобрила правки Зеленского в закон об Антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 6863 Рада одобрила правки Зеленского в закон об Антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 6863
 показати весь коментар
 
 
под этим ником прячется петрлексеич и прямо с ВР на цензор строчит свое психрастройство.
 показати весь коментар
 
 
Як це ти мене розкусив, не розумію, це не можливо Рада одобрила правки Зеленского в закон об Антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 4568
 показати весь коментар
 
 
Закони "строчить як по ....м нотах".
Але тут не досміху.
 показати весь коментар
 
вы тоже, вам бы зрадушку бы только написать)))
 показати весь коментар
 
я столько бреда не переварю.
есть тексты гораздо интересней и содержательней.
если зеля очевиден и абсолютно предсказуем, то зачем читать его высеры?
 показати весь коментар
 
Да нет у нас больше парламента. Забудьте.

Слуги Коломойского одобрили правки преЗЕдента Коломойского.
 показати весь коментар
 
 
Теперь по мимо НАБУ, на президента уже будет и АКС работать))) Теперь с помощью Сытник и АКС ещё проще будет АП расправляться с конкурентами((
 показати весь коментар
 
 
Зовсім не те ! Де мордобій петріотів , де блокування трибуни !
 показати весь коментар
 
Порохоботы, успокойтесь! Рада схвалила правки Зеленського до закону про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 1835 Все идет путем! Читайте резы последнего соц.опроса .
 показати весь коментар
 
 
а хто контролюватиме взагалі
Антикорупційний суд? є вже НАБУ безконтрольне, яке навіть від аудиту відпетляло..
 показати весь коментар
 
 
бесконтрольное НАБУ? да оно очень себе даже подконтрольное. сначала Пете прислуживало, теперь новой власти. и суд им нужен, чтобы Сытник и ко его могли контролировать и еще больше угождать Зе команде. это ж с ручным судом можно и дело слить в суде нужное и конкурентов "мочить" на раз-два
 показати весь коментар
 
Так, заткнуться и слушать!
Инициатива вполне разумная, но были возражения типа "самые хитрожопые коррупционеры САМИ НА СЕБЯ СРОЧНО организовали дела ДО НАЧАЛА действия этого суда, и таким образом застраховались от него!"
 показати весь коментар
 
Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору