 Родину з Куби затримано на Волині під час спроби перетнути кордон і потрапити в ЄС. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, кубинці, - сімейна пара з сином і дочкою, рухалися в бік території України, намагаючись обійти пункти пропуску.

За їхніми словами, пізніше вони мали намір потрапити в країну Євросоюзу.

Нелегалів затримали. У них були паспорти.

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