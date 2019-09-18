 Родину з Куби затримано на Волині під час спроби перетнути кордон і потрапити в ЄС. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, кубинці, - сімейна пара з сином і дочкою, рухалися в бік території України, намагаючись обійти пункти пропуску.
За їхніми словами, пізніше вони мали намір потрапити в країну Євросоюзу.
Нелегалів затримали. У них були паспорти.
алени лесные!герои,млядь,аж 4ых гражданских задержали.
- Ой, а я сигару дома забыл.
- Так принеси ептель.
- Ну, знаете, я щас где-то в Африке как сказали, так шо по сигару бежать слегка....
(проблематично)
- Вы Арестович.
- За что?(плачут)
А в АТБ на кассе-на украинском