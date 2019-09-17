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 Політика України
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Все про:ГПУ (3224) реформи (1661) прокурор (363) Рябошапка Руслан (110)

 Розробимо систему оцінки якості роботи і навантаження прокурорів, а потім вирішимо, скільки їх потрібно країні, - Рябошапка. ВIДЕО

За кількістю прокурорів на 100 тисяч населення Україна посідає одне з перших місць у світі.

Про це під час брифінгу, який транслював телеканал ZIK, заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Генпрокуратури повідомив, що зараз в Україні переатестацію мають пройти 11 тисяч прокурорів.

"Після цього має бути відбір нових кадрів. Ми відкриваємо можливість для людей, які не мали стажу прокурора працювати в органах прокуратури", - сказав Руслан Рябошапка і спрогнозував, що реформа триватиме два роки.

Керівник ГПУ також ствердно відповів на запитання представників ЗМІ щодо можливого скорочення кількості прокурорів.

"Поки цифра залишається та, яка є, але, за нашими попередніми оцінками, ми не бачимо необхідності в такій великій кількості прокурорів. Ми зараз хочемо розробити систему оцінки якості роботи прокурорів, систему оцінки навантаження на роботу прокурорів, проаналізувати в цілому, як вони виконують свої повноваження, і вже потім дамо мотивовані оцінки, скільки всього потрібно країні", - сказав Руслан Рябошапка.

Він додав, що за кількістю прокурорів на 100 тисяч населення Україна посідає одне з перших місць у світі: "Тобто, у нас одна з найбільших кількість прокурорів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3149023
 
 
 Топ коментарі
 
А вот и сакральное обещанное зебилам. Бюджет 2020. ЗЕманда сокрала повышение ЗП учителям.
Разработаем систему оценки качества работы и нагрузки прокуроров, а потом решим, сколько их нужно стране, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 771
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Надо добавить, что запланировал повышение кровавый Барыга, а отменил душка ЗЕ.

Кстати, квартиры пленным морякам были оплачены тоже еще при Порошенко, а не при ЗЕльце.
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Єта шяпка пахожь на відушьчьєвася з "Прямого" каналу ТБ.
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А вот и сакральное обещанное зебилам. Бюджет 2020. ******* сокрала повышение ЗП учителям.
Разработаем систему оценки качества работы и нагрузки прокуроров, а потом решим, сколько их нужно стране, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 771
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Надо добавить, что запланировал повышение кровавый Барыга, а отменил душка ЗЕ.

Кстати, квартиры пленным морякам были оплачены тоже еще при Порошенко, а не при ЗЕльце.
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Та душка є бубочкою мами Римми. Йому можна.
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Але є і приємна новина! Вони зробили це разом! Разработаем систему оценки качества работы и нагрузки прокуроров, а потом решим, сколько их нужно стране, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4162
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В параше пусть смеются лучше с себя.Как в стране с такими ресурсами,нищета беспросветная дальше 100 км от мацвы.А мы уж как то сами разберемся.
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система оценки будет проходить по "формуле рябошапки".
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По формуле Коломойши. Присягу ему же давать будут.
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Не поможет, вот если каждого десятого оставить в живых, тогда шанс есть.
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Поскольку мы уже знаем , что для того , чтобы быть прокурором никакого образования не нужно , предлагаю каждому взрослому жителю Украины побыть прокурором хотя бы месяц , по очереди .
Чтобы никому обидно не было .
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Т.е. это такой план - посчитать прокуроров, и решить сколько их надо. Как у Деда Мороза реформа - посчитать игрушке в торбе, и решить - много их или мало. Или девушка в ящике для обуви туфли считает - что лучше 10 пар туфель или 100 пар. Чем больше - тем лучше. Хотя две пары на две ноги не налезет.

Так в прокуратуре и взятки берут, и, кстати, заявления крадут. Написал заявление - а завтра его нет, - потеряли.
Это не новость, а чепуха с прокуратуры.
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Реформа прокуратуры? Нет ничего проще - надо просто действовать аналогично лозунгу в Китае "одна семья - один ребенок", только для Украины лозунг должен звучать как "одна семья - один прокурор (или судья, или работник правоохранительных органов)". Судейские- ментовские-прокурорские-СБУшные это уже целая каста, они создают семьи между своими, общаются только со своими, и скоро начнут страдать болезнями из-за близкородственных браков.
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