 Розробимо систему оцінки якості роботи і навантаження прокурорів, а потім вирішимо, скільки їх потрібно країні, - Рябошапка. ВIДЕО

Про це під час брифінгу, який транслював телеканал ZIK, заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Генпрокуратури повідомив, що зараз в Україні переатестацію мають пройти 11 тисяч прокурорів.

"Після цього має бути відбір нових кадрів. Ми відкриваємо можливість для людей, які не мали стажу прокурора працювати в органах прокуратури", - сказав Руслан Рябошапка і спрогнозував, що реформа триватиме два роки.

Керівник ГПУ також ствердно відповів на запитання представників ЗМІ щодо можливого скорочення кількості прокурорів.

"Поки цифра залишається та, яка є, але, за нашими попередніми оцінками, ми не бачимо необхідності в такій великій кількості прокурорів. Ми зараз хочемо розробити систему оцінки якості роботи прокурорів, систему оцінки навантаження на роботу прокурорів, проаналізувати в цілому, як вони виконують свої повноваження, і вже потім дамо мотивовані оцінки, скільки всього потрібно країні", - сказав Руслан Рябошапка.

Він додав, що за кількістю прокурорів на 100 тисяч населення Україна посідає одне з перших місць у світі: "Тобто, у нас одна з найбільших кількість прокурорів".