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 Посадовим особам Національного інституту раку повідомлено про підозру у заволодінні коштами онкохворих пацієнтів, - прокуратура. ВIДЕО

Прокуратурою міста Києва за результатами розслідування корупційних схем, організованих службовими особами Національного Інституту Раку (НІР) МОЗ України, повідомлено про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інститут раку та лікарю-онкологу, причетним до заволодіння коштами онкохворих громадян.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури міста Києва

У повідомленні зазначається: "У ході досудового розслідування, яке проводиться спільно з працівниками УЗЕ ДЗЕ Нацполіції України та СУ ГУ НП в м. Києві, установлено, що завідувач поліклінічного відділення Національного Інституту Раку, достовірно знаючи про те, що згідно з чинним законодавством України, медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я надається виключно безоплатно, спільно з лікарем-онкологом організував та створив умови, за яких пацієнти не мали можливості скористатись своїм правом на безоплатну медичну допомогу.

Так, зловмисники переконували пацієнтів, що кількість медичних препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена. Тож за сприяння в отриманні безкоштовних ліків медики вимагали від пацієнтів грошову винагороду, у тому числі під виглядом благодійної допомоги, у сумі від 1 500 до 18000 гривень за один курс хіміотерапії.

Крім того, вказані посадовці надавали вказівки іншим лікарям, яким чином проводити консультації з пацієнтами та їх родичами, щоб змусити їх сплачувати кошти за ліки, які вони мали б отримувати безоплатно.

На даний час у кримінальному провадженні встановлено 7 потерпілих, яким завдано матеріальних збитків на суму близько 40 000 гривень.

Вказаним посадовим особам повідомлено про підозру у кримінальних правопорушеннях передбачених ч. 1 ст. 184 та ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактами порушення права на безоплатну медичну допомогу та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому повторно.

Вживаються заходи щодо встановлення інших потерпілих.

Також досудовим розслідуванням перевіряються відомості щодо порушень вимог чинного законодавства при проведенні закупівель медичних препаратів службовими особами Національного Інституту Раку.

Нагадаємо, 16.08.2019, столичною прокуратурою спільно з УЗЕ в м. Києві ДЗЕ Нацполіції України були проведені обшуки у службових осіб Національного Інституту Раку".

Дивіться також: СБУ затримала угруповання, що привласнювало гроші онкохворих. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148993
 
 
 Топ коментарі
 
таких сук накол надо гниды люди последнее продают а они грабят это похуже мародерства
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Поразительно. Вель эти лю..., эти нелюди наживались не просто на горе людей. Они знают, как эти люди страдают, какие испытывают боли. Многие из них не проживут и года.... И вместо того, чтобы этим людям помочь, эти мрази с них требуют бабла. Чем они отличаются от маньяков и садистов. Пытают людей. Мистеры Смерть!
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вот те раз! Никогда такого не было, а они какие-то схемы придумали. Уберите повсюду добровольно-принудительные взносы!
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Приблизно так я тепер бачу цей інститут:

Должностным лицам Национального института рака сообщено о подозрении в завладении средствами онкобольных пациентов, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6358
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Я там на учете. И жена моя. Дай Бог, это о том, что я знаю. Надеюсь, что ЭТОТ ГАДЮШНИК расковыряют. Процент надежды < 0.01.
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таких сук накол надо гниды люди последнее продают а они грабят это похуже мародерства
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Ну-ну. Хунвейбіни розійшлися. Будуть тепер самі лікувати , вчити. А головне, за зебільними законами про корупцію відповідальність настає, якщо вкрав більше 13.5 млн. грн., а для лікарів - і 40 вистачить.
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вот те раз! Никогда такого не было, а они какие-то схемы придумали. Уберите повсюду добровольно-принудительные взносы!
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Поразительно. Вель эти лю..., эти нелюди наживались не просто на горе людей. Они знают, как эти люди страдают, какие испытывают боли. Многие из них не проживут и года.... И вместо того, чтобы этим людям помочь, эти мрази с них требуют бабла. Чем они отличаются от маньяков и садистов. Пытают людей. Мистеры Смерть!
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Волонтеры (да благословит их Господь) перечислили деньги на счет без передачи на руки, когда оперировали моего сына! Не надо давать денег , ими не откупишься от смерти! И аппетиты упадут у врачей тогда!
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Операция- грех великий, смерть ребенка- наказание Господа за грехи наши.
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Токмо лишь уринотерапия спасет истинно верующих.
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надо же какая быстрая реакция на заявление Янины Соколовой
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Такая схема работает везде.
В 2008 году, родственники пытались поднять подобную тему в сми.
В онкобольнице Одессы, проводился инструктаж врачей как правильно продать курс химиотерапии (один курс 3000 у.е.), как правило онкобольные не доживают до второго курса, в 70% случаях. Те кто плохо убеждали пациентов соглашаться на химию - увольняли, т.к. врачи должны уметь продавать.
Родственники (работали врачами) возмутились такими требованиями, тем более, что эта химия терапия ничем не эффективнее физ раствора (особенно для поздней стадии рака), а пациентов - получается разводили на последнее.
На тот момент очень быстро объяснили родственникам, что не стоит поднимать шум из тишины.
И такая схема уже действует по меньшей мере 11 лет в Одессе.
Руководство клиник - это не святые люди, они, что лохи? Наблюдать как остальные врачи и медсестры "работают" и зарабатывают, и сидеть в стороне от кормушки? Понятное дело, что в силу своих возможностей все работают как могут.
А пациенты - пациенты, пациенты - то что?!) Нечего болеть было - в Украине
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