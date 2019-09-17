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 Політика України, Суспільство
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Все про:журналістика (854) Президент (604) свобода слова (193) рада (32)

 Журналісти Яневський і Ткач, обрані до Ради з питань свободи слова при президенті, відмовилися там працювати. ВIДЕО

Двоє членів Ради з питань свободи, обрані учасниками установчих зборів 16 вересня, відмовилися від участі в органі.

Як писав раніше Цензор.НЕТ, для участі в установчих зборах було зареєстровано 33 представники ЗМІ та 11 представників медійних громадських організацій.

Не всі вони прийшли на самі збори, але голосувати можна було за кожного з них.

Зокрема, не були присутні Михайло Ткач і Данило Яневський, яких за результатами рейтингового голосування було обрано до складу Ради.

17 вересня з'явилася реакція журналістів. Зокрема, Михайло Ткач (проект "Схеми", Радіо Свобода) підтвердив, що його запрошували на установчі збори, але він відмовився прийти. До того ж, до складу Ради його вибрали без повідомлення.

"Все йде до того, що це буде чергова бюрократична надбудова. Декларація без намірів. Те, як ця Рада була створена, не дає підстав вважати, що від неї буде користь. Хочете про свободу слова? Тоді подумайте, що президент зробив для того, щоб кати почувалися в небезпеці, а журналісти - в безпеці?" - написав медійник.

Журналісти Яневський і Ткач, обрані до Ради з питань свободи слова при президенті, відмовилися там працювати 01

Данило Яневський (Skrypin.ua) свою відмову пояснив небажанням "служити державі", а також тим, що не розуміє політичного курсу нової влади ("Тим більше, якщо представники не вважають за потрібне ознайомити з її основними точками українську громадськість"), не є представником ЗМІ і "давно досяг пенсійного віку", не вважає, що в країні існує проблема зі свободою слова, прислухається до життєвого досвіду, який застерігає мати справи з державою.

"Дії нового політичного керівництва нагадують спроби провести дорогий євроремонт у будівлі, яка давно і безповоротно зігнила", - зазначив Яневський у відеозверненні.

Читайте також: Я за свободу слова і не закриватиму жодні телеканали. У мене на це немає ні прав, ні повноважень, - Зеленський

Також на установчі збори не пішли кореспондент "Української правди" Роман Кравець та журналістка "Нового часу" Христина Бердинських. Обоє пояснили свої позиції в соцмережах.

Журналісти Яневський і Ткач, обрані до Ради з питань свободи слова при президенті, відмовилися там працювати 02
Журналісти Яневський і Ткач, обрані до Ради з питань свободи слова при президенті, відмовилися там працювати 03

Нагадаємо, в понеділок, 16 вересня в Офісі президента відбулися установчі збори Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті України. До складу Ради увійшли 15 членів: шість представників медіа, шестеро представників медійних громадських організацій, а також по одному представнику від Офісу президента України, Національної спілки журналістів України, Незалежної медіа-профспілки України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента хоче запровадити національну прескарту і не пускати журналістів без неї на заходи, - журналіст Щербина

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148990
 
   
 Топ коментарі
 
Богдан не пускает людей к Зеленскому в автобус - Смотреть на ЮТЮБ ... Зеленский кричит на него - ТА ПЕРЕСТАНЬ! ТА ПЕРЕСТАНЬ! ЭТО НЕ КРАСИВО! А Богдан кричит ему - это не наши люди!
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Как и любые авторитарщики - журналистов под ноготь хотят
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А керувать журналистской радой будет Богом данный зеленскому Андрей?
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Богдан не пускает людей к Зеленскому в автобус - Смотреть на ЮТЮБ ... Зеленский кричит на него - ТА ПЕРЕСТАНЬ! ТА ПЕРЕСТАНЬ! ЭТО НЕ КРАСИВО! А Богдан кричит ему - это не наши люди!
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коментар відмічено як спам  
 
зассали
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Как и любые авторитарщики - журналистов под ноготь хотят
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Да, да. Тут один умереть грозился за свободу слова, но только бухал и воровал, помнишь？
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не помнит.однако.Годков то сколько уже прошло и не сосчитать
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Ні не звикли працювати та ще й не на себе, а тронь так крику буде....
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Та зебені давно вже засцяли ваші зебільні очиська! Нєтаклі, товариш RVP?
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А керувать журналистской радой будет Богом данный зеленскому Андрей?
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Кто то будет...или андрей...или богдан...но какой то чувак из офиса презЕдента точно будет.... Журналисты Яневский и Ткач, избранные в Совет по вопросам свободы слова при президенте, отказались там работать - Цензор.НЕТ 1800
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Мальчик за мальчика губы надул.Ха-Ха!Ему привычней по замочным скважинам шнырять.Мальчик не знаю как ,но не так!
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"Двое членов Совета по вопросам свободы, избранные участниками учредительного собрания 16 сентября, отказались от участия в органе.
Источник: https://censor.net.ua/v3148990"

Если говорить о планируемой уЗеленскими свободе слова, то "орган", в этом контексте, звучит как-то двусмысленно...
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З Жителями Иорданськои ДолминиАМИ не можна мати ходних справ!
Яневськомі та Ткачу 100000 лайків!
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Господин Президент! А с какого перепугу Вы поверили своим помощникам, что 73 украинца из 100 хотя методов правления Пуйла в Украине ? пусть Вас не обманывает Ваш рейтинг - УКРАИНА НЕ РОССИЯ
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Такі люди далі бачать ніж дверцята холодильника, дякую вам...
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Чёта орган харанта в этот раз не сработал . Так глядишь и на рояле перестанет получаться. И кстати . электорат зеленейшего начинает задумываться о происходящем.
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А чем плохи кандидатуры Юзика, свадебного фотографа, спортсмена, безработного???
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всілякі "Савєти прі...(Ім'ярек бальшова начхальніка)" - з практики РФ, у тих савєтах пригодовують непокірливих технократів, приманюючи їх позірною "наближеністю до тєла"
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Кто все эти люди? Сами себя выбирают, сами отказываются. Клоунада.
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