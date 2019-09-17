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 Політика України, Суспільство
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 Микола Карпюк: перша пресконференція після звільнення. ВIДЕО

Звільнений з російського полону український заручник Микола Карпюк дає в Києві першу пресконференцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карпюк визнав, що Ярош і Наливайченко не причетні до його викрадення. Він заплатив тортурами і 5,5 року ув'язнення за свою помилку, - Білозерська

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148919
 
   
 Топ коментарі
 
Жду с нетерпением пресс-конференцию Павла Гриба. Пусть раскажет, что там за цаца такая была шо повелся на пол вареника Николай Карпюк: первая пресс-конференция после освобождения - Цензор.НЕТ 6825
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Карпюка и Клыха арестовали во время поездки на встречу с путиным! Микола Карпюк: перша пресконференція після звільнення - Цензор.НЕТ 2614
Как много интересного мы еще не знаем!
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Если рабинович действительно помогал Правому Сектору, то ярош кацапская агентура и был такой со времен Майдана. Более того немирный Майдан и мог быть сделан для того что бы разрушить Украину в угоду пуутлеру
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Жду с нетерпением пресс-конференцию Павла Гриба. Пусть раскажет, что там за цаца такая была шо повелся на пол вареника
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та Карпюк тоже немного эпический
Та він на всю голову епічний... Микола Карпюк: перша пресконференція після звільнення - Цензор.НЕТ 9921
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Круто быть пленным украинцем. Квартиры дарят, звезды героев раздают. Интервью, подписчики в инстаграм. Хайп.
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Їм що всім по черзі влаштовують прес-конференції? Микола Карпюк: перша пресконференція після звільнення - Цензор.НЕТ 4382
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Карпюка и Клыха арестовали во время поездки на встречу с путиным! Микола Карпюк: перша пресконференція після звільнення - Цензор.НЕТ 2614
Как много интересного мы еще не знаем!
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Лично с путиным!
Слушай пресс-конференцию!
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Это давно известно тем, кто интересовался судьбой наших заключённых в РФ. И не с путиным, а с неким приближённым, типа Суркова. Я всегда поражался наивности некоторых националистов - ехать в Мордор по "приглашению, зная что зовут они, обычно, чтобы убить или захватить в заложники.
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Да никто его туда не приглашал. Почитайте что он несет. Он явно просто бредил. А задержали их на пропускном пункте пограничники, потому находились в розыске.
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А если их кто-то тупо выманил, то получается Ярош действительно подставил своих неадекватных замов которых просто боялся.
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В ПС тогда решения принимались коллегиально - Ярош не царь.
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Ярош просто хитрый, скользкий еврей. А его подчиненные тупые лбы напичканные идеологией. Ясно было кто тут станет просто мясом, а кто героем и депутатом.
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Вы хоть в курсе, кто такой Клых? Вы думаете, что Карпюк "путешествовал" вместе с Клыхом?
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Если рабинович действительно помогал Правому Сектору, то ярош кацапская агентура и был такой со времен Майдана. Более того немирный Майдан и мог быть сделан для того что бы разрушить Украину в угоду пуутлеру
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я это давно пишу..но в основном летят валенки в меня...ну и пусть..
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Так их повязали во время поездки на личную встречу с путиным!
Карпюк сам об этом рассказал.
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мирный майдан был 3 месяца, пока не постреляли 100 чел.
как на охоте.
потом пошел немирный.

рабинович и правый сектор - енто новый анегдот.
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Так а в чому сенс тих конференцій? Політика нинішньої партії й так ясно - дурилово всіх і вся. Чим вони їм допоможуть? Люди бажають знати як там в російському СІЗО?
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Карпюк ФСБбешная консерва,в этом уже нет никаких сомнений Только так, можно расценивать его благодарность медведчуку,куму путина Савченко2 Но той, хоть ума хватило вначале заявлять, что она мол с медведчуком не знакома Мерзость на душ от этого интервью....других эмоций нет.
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Николай Карпюк: первая пресс-конференция после освобождения.



сказал типа изучает-присматривается.

так савченка рассказывала после плена, что пока присматривается.
потом видно стало как присматрелась.

бери автамат и на фронт. врагов убивать расеских.
или после куска сала от рабиновича на видео ньюсвана-112
расеская нечисть ужо не враги?

шото мутит,
не слышно обличений рускага мира
-формулировки обтекаемые.
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