 Зеленський привітав рятувальників із професійним святом і вручив нагороди. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Під час урочистостей до Дня рятівника, які відбулися на подвір’ї Маріїнського палацу у Києві, Глава держави наголосив, що рятувальники – сміливі люди, які захищають батьківщину на сході та приходять на допомогу кожному громадянину в усіх куточках України.

"Ваша професія – небезпечна та водночас дуже поважна. Щодня ви приймаєте складні й відповідальні, а для когось, на жаль, доленосні рішення. Величезна вам подяка та уклін за все, що ви робите", – наголосив Президент.

Володимир Зеленський подякував усім рятівникам, привітав їх зі святом та вручив нагороди. Зокрема, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено полковника служби цивільного захисту Михайла Пшика. Орденом "За мужність" ІІІ ступеня – старшину служби цивільного захисту Олександра Киричишина та начальника рятувального відділення Мобільного рятувального центру швидкого реагування Сергія Ковальчука. Медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня нагороджено прапорщика служби цивільного захисту Сергія Левченка, старшину служби цивільного захисту Михайла Лутчина, полковника служби цивільного захисту Дениса Михайлова та полковника служби цивільного захисту Олександра Стародубцева. Медаллю "За врятоване життя" нагороджено старшого лейтенанта служби цивільного захисту Ігоря Гаврилова, капітана служби цивільного захисту Юрія Кравченю та майора служби цивільного захисту Андрія Пересаду.

Також Президент України відзначив символічність того, що саме в День рятівника вже 16 років поспіль проводиться всеукраїнська акція "Герой-рятувальник року".

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Глава держави зауважив, що лауреати акції, на перший погляд, звичайні люди з різних куточків України, які, можливо, за інших обставин ніколи в житті не зустрілись би.

"Але чужа біда і власна мужність назавжди об’єднала їх в одну потужну команду – команду справжніх героїв України. Це люди з великою душею. Люди, яким справді не байдуже. Чоловіки, жінки й діти, які не шукали слави від свого подвигу, а просто зробили так, як їм підказало їхнє серце. Нехай вдячність батьків, які ледь не втратили єдину дитину, та вдячність дітей, які завдяки вам не стали сиротами, завжди оберігає вас і ваші сім’ї", – наголосив Зеленський.

Цього року лауреатами всеукраїнської акції "Герой-рятувальник року" стали: Софія Рознійчук, Світлана Юркевич, Ігор Гаврилов, Володимир Уткін, Таміла Чернюк, Карина Якубенко, В’ячеслав Пащенко, Артем Андрієнко, Євген Венгерський, Володимир Рудий та Едуард Струпинський. Президент вручив їм нагороди, дипломи та цінні подарунки.