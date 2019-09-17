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 Політика України
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 Зеленський привітав рятувальників із професійним святом і вручив нагороди. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав рятувальників із професійним святом та нагородив лауреатів всеукраїнської акції "Герой-рятувальник року".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Під час урочистостей до Дня рятівника, які відбулися на подвір’ї Маріїнського палацу у Києві, Глава держави наголосив, що рятувальники – сміливі люди, які захищають батьківщину на сході та приходять на допомогу кожному громадянину в усіх куточках України.

"Ваша професія – небезпечна та водночас дуже поважна. Щодня ви приймаєте складні й відповідальні, а для когось, на жаль, доленосні рішення. Величезна вам подяка та уклін за все, що ви робите", – наголосив Президент.

Володимир Зеленський подякував усім рятівникам, привітав їх зі святом та вручив нагороди. Зокрема, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено полковника служби цивільного захисту Михайла Пшика. Орденом "За мужність" ІІІ ступеня – старшину служби цивільного захисту Олександра Киричишина та начальника рятувального відділення Мобільного рятувального центру швидкого реагування Сергія Ковальчука. Медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня нагороджено прапорщика служби цивільного захисту Сергія Левченка, старшину служби цивільного захисту Михайла Лутчина, полковника служби цивільного захисту Дениса Михайлова та полковника служби цивільного захисту Олександра Стародубцева. Медаллю "За врятоване життя" нагороджено старшого лейтенанта служби цивільного захисту Ігоря Гаврилова, капітана служби цивільного захисту Юрія Кравченю та майора служби цивільного захисту Андрія Пересаду.

Також Президент України відзначив символічність того, що саме в День рятівника вже 16 років поспіль проводиться всеукраїнська акція "Герой-рятувальник року".

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Глава держави зауважив, що лауреати акції, на перший погляд, звичайні люди з різних куточків України, які, можливо, за інших обставин ніколи в житті не зустрілись би.

"Але чужа біда і власна мужність назавжди об’єднала їх в одну потужну команду – команду справжніх героїв України. Це люди з великою душею. Люди, яким справді не байдуже. Чоловіки, жінки й діти, які не шукали слави від свого подвигу, а просто зробили так, як їм підказало їхнє серце. Нехай вдячність батьків, які ледь не втратили єдину дитину, та вдячність дітей, які завдяки вам не стали сиротами, завжди оберігає вас і ваші сім’ї", – наголосив Зеленський.

Цього року лауреатами всеукраїнської акції "Герой-рятувальник року" стали: Софія Рознійчук, Світлана Юркевич, Ігор Гаврилов, Володимир Уткін, Таміла Чернюк, Карина Якубенко, В’ячеслав Пащенко, Артем Андрієнко, Євген Венгерський, Володимир Рудий та Едуард Струпинський. Президент вручив їм нагороди, дипломи та цінні подарунки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148880
 
 
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В Офісі президента провели перше засідання ради зі свободи слова. Результати засекретили
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За отвагу на пожаре. Дома Гонтаревой.
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Так то фейєрверк від Бєні з будинком Гонтарєвої до дня пожежників? Чи попередження самому Вові?
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ЗЕ "пожарника" наградил, от имени БО, тайным приказом
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до кого завгодно прийде - тільки б не спілкувитись з армією
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За отвагу на пожаре. Дома Гонтаревой.
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В Офісі президента провели перше засідання ради зі свободи слова. Результати засекретили
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Так то фейєрверк від Бєні з будинком Гонтарєвої до дня пожежників? Чи попередження самому Вові?
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Коломойский о поджоге дома Гонтаревой: Теперь ее не выдадут - на поджигателе и шапка горит , наглый стиль Бени


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Анализировать внесенный проект бюджета нет никокого смысла, ибо он будет радикально переделан, но на одну интересную деталь обращаем ваше внимание. Это их новых "инициатив" режима Зеленского, а именно, выделение из бюджета на оборону и безопасность достаточно большого объема финансирования и выведение его из-под контроля Кабинета министров и министерства финансов. Эти средства предполагается использовать по решению СНБО. Фактически создается запас денег лично для президента для финансирования лояльности полиции и ВСУ в случае каких то ситуаций. Хотим напомнить, что по статусу СНБО - это совещательный орган решения которого вводятся в действие указам Президента. Наделение СНБО и следовательно президента функциями распределения финансовых средств в обход общепринятой бюджетной процедуре - это превышение должностных полномочий и нарушение конституционных норм разделения власти. Для тех кто голосует за это - это заговор с целью незаконной узурпации власти.
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Я конечно поздравляю ребят и прочих спасателей но имею сказать, что в 7 часов 40 минут попытался погулять в Мариининском парке. Привык, знаете ли гулять по часу-полтора с утра. Так вот, ТАКОГО количества полиции и нацгвардии оцепившей парк, типа скоро мероприятие за этот праздник, и ни кого не пропускающих в него, я не видел даже при енакиевском шапкокраде. Если за это чмо проголосовало 73% от пришедших на выборы, как он утверждает шо таки от общего числа граждан страны включая и ещё не рождённых у женщин на сносях, то КОГО боится это убогое создание имитирующее свою деятельность и игру х..м на рояле?
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