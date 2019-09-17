 Охоронці Медведчука захопили 11 тис. кв. метрів землі в рекреаційній зоні на Трухановому острові, - Bihus.Info. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.
Журналісти зазначають, що "Шторм" окупував понад 11 тис. квадратних метрів землі острова, який є рекреаційною зоною, де заборонено будівництво приватних споруд. Ділянка огороджена високим парканом, який і закриває доступ до берега. На зайнятій ділянці розташовуються двоповерхова житлова споруда, спортмайданчик і брезентовий намет. На території - постійних рух, і щодня тут перебуває з десяток охоронців.
Фірма належить соратникам Віктора Медведчука по його політичному руху "Український вибір" - Івану Бойченку і Віктору Чорному. Останній нині став однопартійцем Медведчука і разом з ним зайшов у парламент у складі політсили "Опозиційна платформа "За життя".
"Шторм" протягом останніх років займається охороною Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і цілого ряду їхніх об’єктів нерухомості по всій країні. Інформації про будь-якого іншого клієнта цієї компанії нам знайти не вдалося.
У Київській міській державній адміністрації нам повідомили, що ділянка обліковується за районною громадською організацією "Клуб Козак". Ще у 2014-му ця громадська організація намагалася через суд довести право власності на старі радянські споруди спортивно-оздоровчого комплексу, але суд у такому проханні відмовив, бо громадська організація не змогла довести, що добросовісно заволоділа цим майном.
Керує районною громадською організацією "Клуб Козак" Ян Марченко. У минулому він - помічник народного депутата Тараса Козака, однопартійця і бізнес-партнера Віктора Медведчука. Сам Марченко був співвласником щонайменше 4 аграрних компаній, частиною яких у 2017 році стала володіти дружина Віктора Медведчука - Оксана. Крім того, згідно з фінансовими звітами партій, саме ця людина пожертвувала політсилі "За життя" понад півтора мільйона гривень. Але за словами Віктора Медведчука, ні громадської організації, ні її керівника він не знає.
Чому зелемойський його не чіпає? Теж барижить з ******?
"зеленський обклав налогом трубу мертвечука -це факт", и как он это сделал ? У него ведь - "нет для этого полномочий"?
Ну и главное, все плюшки теперь получает Коломойша, - Зебарыга?
Сейчас СБУ и Генпрокуратура управляются уже людьми Зели - увидим, как они этот вопрос решать будут.
Считаем на пальцах - инаугурация (то есть вступление в должность) Зеленского была 20.05.2019. Пол-годика - это +6 к цифре месяца - и это будет 5+6 = 11, то есть 20.11.2019 - то есть - в конце ноября.
Однако - учитывая то, что, например, порошенковского генпрокурора и кабмин получили возможность снять только в начале этого месяца, то пол-года полной власти пройдет и вовсе в начале марта 2020го.
Только республика громад со своими уставами и територией может защиттить себя от ограбления.
кучкуйте народ
нет, вечное завывание, как все плохо, все пропало
нет менеджеров в хорошем смысле слова
Достаточно попов РПЦ МП, ватанов и частной армии медведки!
Можно провести любую боевую операцию!
Эпоха бедности прошла! Зе всем даст землю, не волнуйтесь, только олигархам какую они хотят, остальным 2 метра...…., на кладбище.
Медведчук должен сидеть в тюрьме,этого ****** можно одного обменять на абсолютно всех пленных украинских граждан арестованных ************ властью.
Тому вони жирують і безпрєдєльнічають .