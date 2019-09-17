EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  9792  72
Все про:Київ (6496) Медведчук (504) охорона (197) Бігус (41)

 Охоронці Медведчука захопили 11 тис. кв. метрів землі в рекреаційній зоні на Трухановому острові, - Bihus.Info. ВIДЕО

Соратники кума Путіна, нардепа від проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука з приватного охоронного агентства "Шторм" облаштували на Трухановому острові в Києві базу, перекривши тим самим доступ людей до Дніпра в цій частині заповідника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський оголосив війну Віктору Медведчуку: чи не втече кум до кума? ВIДЕО

Журналісти зазначають, що "Шторм" окупував понад 11 тис. квадратних метрів землі острова, який є рекреаційною зоною, де заборонено будівництво приватних споруд. Ділянка огороджена високим парканом, який і закриває доступ до берега. На зайнятій ділянці розташовуються двоповерхова житлова споруда, спортмайданчик і брезентовий намет. На території - постійних рух, і щодня тут перебуває з десяток охоронців.

Охоронці Медведчука захопили 11 тис. кв. метрів землі в рекреаційній зоні на Трухановому острові, - Bihus.Info 01

Фірма належить соратникам Віктора Медведчука по його політичному руху "Український вибір" - Івану Бойченку і Віктору Чорному. Останній нині став однопартійцем Медведчука і разом з ним зайшов у парламент у складі політсили "Опозиційна платформа "За життя".

Охоронці Медведчука захопили 11 тис. кв. метрів землі в рекреаційній зоні на Трухановому острові, - Bihus.Info 02

"Шторм" протягом останніх років займається охороною Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і цілого ряду їхніх об’єктів нерухомості по всій країні. Інформації про будь-якого іншого клієнта цієї компанії нам знайти не вдалося.

Також дивіться: Банер із Медведчуком і виділеними словами "ад" і "кат" вивісили вболівальники "Динамо" під час матчу з "Десною". ФОТО

У Київській міській державній адміністрації нам повідомили, що ділянка обліковується за районною громадською організацією "Клуб Козак". Ще у 2014-му ця громадська організація намагалася через суд довести право власності на старі радянські споруди спортивно-оздоровчого комплексу, але суд у такому проханні відмовив, бо громадська організація не змогла довести, що добросовісно заволоділа цим майном.

Керує районною громадською організацією "Клуб Козак" Ян Марченко. У минулому він - помічник народного депутата Тараса Козака, однопартійця і бізнес-партнера Віктора Медведчука. Сам Марченко був співвласником щонайменше 4 аграрних компаній, частиною яких у 2017 році стала володіти дружина Віктора Медведчука - Оксана. Крім того, згідно з фінансовими звітами партій, саме ця людина пожертвувала політсилі "За життя" понад півтора мільйона гривень. Але за словами Віктора Медведчука, ні громадської організації, ні її керівника він не знає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148863
 
   
 Топ коментарі
 
Охранники Медведчука захватили 11 тис. кв. метров земли в рекреационной зоне Труханова острова, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 3719 5 копійок
Чому зелемойський його не чіпає? Теж барижить з хуйлом?
Охранники Медведчука захватили 11 тис. кв. метров земли в рекреационной зоне Труханова острова, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 5871

 показати весь коментар
 
Ждем реакции Вазелина Шестого...))))
 показати весь коментар
 
Вместо него, Богдан расскажет лохторату про свои приключения в Сен - Тропе...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну и карашо, государство не обеднеет...
 показати весь коментар
 
 
Вместо него, Богдан расскажет лохторату про свои приключения в Сен - Тропе...
 показати весь коментар
 
 
Зебіли чекають команди Порошенка теперішньому генпрокурору. Бо Зєлєнскому потрібно ще сто днів.
 показати весь коментар
 
 
Чому зелемойський його не чіпає? Теж барижить з ******?
 показати весь коментар
 
 
5 копійок
Чому зелемойський його не чіпає? Теж барижить з ******?
Охранники Медведчука захватили 11 тис. кв. метров земли в рекреационной зоне Труханова острова, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 5871

 показати весь коментар
 
 
Ми помітили, що порохоботи теж ніколи цього не постять. А перед президентськими виборами порохоботи виливали тони бруду проти всіх реальних конкурентів Петра, окрім одного - Бойко.
 показати весь коментар
 
 
Він справді так вважає. А ще вважає, що Порошенко не хоче дати команди теперішнім силовикам.
 показати весь коментар
 
 
Это оправдание для Зе? Нууу, так себе. Охоронці Медведчука захопили 11 тис. кв. метрів землі в рекреаційній зоні на Трухановому острові, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 8759
 показати весь коментар
 
 
зелень сначала уничтожал Ющенко а овоща ласково журил а потом Порошенко расскатывал
 показати весь коментар
 
за 5 років після Революції Гідності не посадили, то чому мають зараз саджати?
 показати весь коментар
 
Хто є винний і в чому - справа прокуратури і судів.
 показати весь коментар
 
А чому попрошенко його не чіпав з2014р, а був його бізнес-партнером?
 показати весь коментар
 
 
Это оправдание для Зе? Нууу, так себе. Охоронці Медведчука захопили 11 тис. кв. метрів землі в рекреаційній зоні на Трухановому острові, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 9151
 показати весь коментар
 
 
Ніхто нікого не виправдовує,а те що зеленський обклав налогом трубу мертвечука -це факт.
 показати весь коментар
 
 
Прекрасно! Пруфов "попрошенко був його бізнес-партнером", конечно не будет, или классика - тебе надо сам ищи?
"зеленський обклав налогом трубу мертвечука -це факт", и как он это сделал Охоронці Медведчука захопили 11 тис. кв. метрів землі в рекреаційній зоні на Трухановому острові, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 5709? У него ведь - "нет для этого полномочий"?
Ну и главное, все плюшки теперь получает Коломойша, - Зебарыга?
 показати весь коментар
 
Лавочник барижив, а чому зебєня теж барижить?
 показати весь коментар
 
 
ну так ви не шарите. то плата. тим паче слуга урода і ЗаЖОП медведчука ідеологічно бгатья, я вже не кажу про дрючбу(згадаймо аменіни в суркіса) та спільний бізнес Охранники Медведчука захватили 11 тис. кв. метров земли в рекреационной зоне Труханова острова, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 7776
 показати весь коментар
 
 
Точно, СН виноваты, что Мертведчук с 2014го года незаконно прихватил кусок Труханова.
 показати весь коментар
 
 
а менты и прокуроры, как всегда ничего не видят... слепые просто..
 показати весь коментар
 
 
При Пете Мертвечук разжирел и оброс недвигой, телеканалами и пиаром. Пецюня даже лично его хвалил за обмен пленными (сейчас почему-то порохоботы за это всех ругают). Мародеру очень нужен был жопоблок на выборах, чтобы выглядеть единственным патриотом. Но отчего-то не срослось, коломойша нанял более грамотных пиарщиков, бгг.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А где же пламенный борец с застройщиками берегом морей и рек Сулугуни Карлсоношвили Сракубыемузашили? Ему как раз тема для пиара! Но он видимо занят усиленным питанием за заработанные иудины денежки.
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то это зона ответственности Клычка
 показати весь коментар
 
 
Ну сейчас разберутся с "этим чортом", сто пудово!!!
 показати весь коментар
 
 
Можно себе представить что где то украинский патриот в центре Москвы захватил и организовал тренировочную базу для своих бойцов?
 показати весь коментар
 
 
И в таких местах могут находиться тренировочные базы боевиков, титушек, частные тюрьмы и склады оружия или наркоты! Кто проверит? Лаборатории по изъятию органов.
 показати весь коментар
 
 
За 5 лет Петя не заметил захвата земель в центре Киева да еще в запрещенном месте своим безальтернативным переговорщиком Мертвечуком.
 показати весь коментар
 
 
А теперь простирни штанишки куда тебе снова Порох насрал и расскажи чего же новая власть не остановила этот беспредел? 😁
 показати весь коментар
 
 
Петя за 5 лет не остановил - может быть дашь новой власти для этого хотя бы пол-годика?
 показати весь коментар
 
Ну если вы уж такие справедливые может вопрос захвата земли в Киеве не совсем вопрос президента?
 показати весь коментар
 
 
Разумеется, не президента. Но ведь СБУ, прокуратура к этим вопросам вполне могут привлекаться, верно? СБУ и Генпрокуратура управлялась доверенными людьми Пети - и что? Зиро?
Сейчас СБУ и Генпрокуратура управляются уже людьми Зели - увидим, как они этот вопрос решать будут.
 показати весь коментар
 
Периодически замечаю, как плохо с математикой у тех, кто сам себя объявил "интеллектуальной ылитой". Но если другие не в состоянии посчитать пропорции и проценты (3й класс начальной школы, если не ошибаюсь), то лично вы не в состоянии даже правильно вычитать...может быть вам стоило бы поступить в 1й класс школы, подтянуть знания? Это же мрак просто.

Считаем на пальцах - инаугурация (то есть вступление в должность) Зеленского была 20.05.2019. Пол-годика - это +6 к цифре месяца - и это будет 5+6 = 11, то есть 20.11.2019 - то есть - в конце ноября.
Однако - учитывая то, что, например, порошенковского генпрокурора и кабмин получили возможность снять только в начале этого месяца, то пол-года полной власти пройдет и вовсе в начале марта 2020го.
 показати весь коментар
 
 
Це зовсім не цікаво, розкажіть щось краще щось нове про "свинарчуків".
 показати весь коментар
 
 
Не испытываю большой симпатии к нынешнему Презу, но здесь его ругать по рано. Ведь мы не в Арбатских Эмиратах, а Президент Украины - не султан с абсолютной властью. Одной из первоочередных задач для Зе - это судебная реформа, но это работа не на месяц и даже, возможно не на один год. Все, что он может сделать сейчас -это выразить свое личное отношение к прроисходящему. Ну и, конечно, обозначить хотя бы план (как сейчавс говорят - дорожную карту) судебной реформы.
 показати весь коментар
 
 
Он хоть по одному вопросу высказал свою позицию? Я не помню такого.
 показати весь коментар
 
 
Высказывал. С ходу могу вспомнить про Медведчука - что тот неэффективный переговорщик.
 показати весь коментар
 
 
Задачи президента это стратегические вопросы внешней и внутренней политики, а на эти темы молчок, что до выборов, что после.
 показати весь коментар
 
 
Вот как раз все наоборот. У Пороха не было абсолютной власти, ему приходилось со всеми договариваться, чтобы проводить те или иные законы. Что имеет свои следствия, и для него лично в том числе. Скомороху сейчас договариваться ни с кем не надо. Под ним сейчас все: СБУ, прокуратура, МВД(там не так все однозначно, но...), Рада, правительство. Он по сути султан и даже круче, на нем зациклилась вся полнота власти. И он не может решить проблему имея такие ресурсы? Не хочет - другой вопрос. Но есть еще вариант: не имеет возможности. Медведчук - не тот тип, которого можно просто так и вылить в Днепр. И тут вся скоморохова рать совершенно бессильна. За Медведчуком стоит Путин. Еще неизвестно, кто кого в конечном итоге сольет в Днепр.
 показати весь коментар
 
 
План Кремля работает, все как им надо. И все уже на все согласны, и на западе и у нас.
 показати весь коментар
 
 
Есть такое подозрение. Банальный сговор. Но поглядим...
 показати весь коментар
 
 
Чего глядеть то, это началось когда "сватов" начали снимать, и "слугу народа", мультики дебильные, где весь украинский политикум песочили. Им нужно второе приднестровье на донбассе, они его сделают. И про Крым уже никто не говорит, читайте планы Суркова за 2014 год , там все написано.
 показати весь коментар
 
 
Есть разные факторы, которые недооцениваются. Один из них - фактор неожиданности. Янукович, в свое время, тоже считал, что схватил Б-га за бороду и ему позволено все. Неожиданно оказалось, что все не так просто. Потому планы-планами, а жизнь может преподнести много неожиданного.
 показати весь коментар
 
 
Факторы факторами, а реальность такова как ее видят в кремле, вопрос не в ЗЕленском, а в том, что будет с Украиной. Крыма нас лишили, теперь втюхают ОРДЛО на своих условиях. Они с Порохом меняться не хотели, и не стали, Цемах им нужен? Возьмите пожалуйста. Сенцова вернули? Да завтра на мацковском вокзале еще наловят сто человек. Теперь развести войска и провести выборы, да по счету раз, победят Пушилин и Пасечник. Но кацапы от туда никуда не уйдут, как из Приднестровья, Абхазии или Осетии. Очевидные вещи, но про них "стесняются" говорить даже наши "свободные" СМИ.
 показати весь коментар
 
 
Это самый важный вопрос. От ответа на него будет зависеть и то, что будет с нами. Но пока все выжидают. Когда будет какая-то конкретика(а это будет скоро), все и будет решаться.
 показати весь коментар
 
Судьи от него независимые. Если конкретней - зависимые от предыдущей власти. Любое расследование должно заканчиваться судом. Можно навести порядок в полиции и прокуратуре, но суд закроет дело.
 показати весь коментар
 
Охранники и их шеф подлежат сожжению в крематории.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
о це зрада. зрадная, а предыдущие десять летов шо. пэрэмога была?
 показати весь коментар
 
И так все ясно государство выродилось в секту чиновников барыг разворовывающая страну
Только республика громад со своими уставами и територией может защиттить себя от ограбления.
 показати весь коментар
 
есть про украинские интеллектуалы
кучкуйте народ
нет, вечное завывание, как все плохо, все пропало
нет менеджеров в хорошем смысле слова
 показати весь коментар
 
Рашке и армию вводить не надо, и диверсантов посылать.....
Достаточно попов РПЦ МП, ватанов и частной армии медведки!
Можно провести любую боевую операцию!
 показати весь коментар
 
 
Дык по всей Украине сотни тысяч гектаров используются неправомерно .
 показати весь коментар
 
 
Это ЗеПЕРЕМОГА!!!

Эпоха бедности прошла! Зе всем даст землю, не волнуйтесь, только олигархам какую они хотят, остальным 2 метра...…., на кладбище.
 показати весь коментар
 
 
Сколько прахоботов набежало быдлятского! Вам, прахоботам, участь парашу драить в тюрьме вместе с вашими боссами, отсосы.

Медведчук должен сидеть в тюрьме,этого ****** можно одного обменять на абсолютно всех пленных украинских граждан арестованных ************ властью.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та завали ботву Зедаун, порохоботы ему мешают, ты людей одной страны пополам делишь гнида! Иди лучше отлижи ЗЕ или коломою, придурок темный.
 показати весь коментар
 
 
єто просто писец ! великий зе испытывает терпение Украинцев !!!!
 показати весь коментар
 
 
зачем это постить? у нас в стране прав тот, у кого власть, деньги и сила, все остальные - неправы по определению..., а тут такой человек он же самого путина кум, да к нему никто и на пушечный выстрел не подойдет..., ну разве что на гранотометный…)))
 показати весь коментар
 
Фактически в центре Киева на территории, захваченной Медведчуком, находится вооруженная база ФСБ-ГРУ. И это по всей стране. Когда Путин даст сигнал - они будут действовать в тылу в воюющей стране! Где власть, СБУ, ГУР?!
 показати весь коментар
 
 
Ніхто так і не зміг побороти ватно-кремлівсько-терористичну наволоч в Україні .
Тому вони жирують і безпрєдєльнічають .
 показати весь коментар
 
где армия нацгвардии и отжим у рыгов заводов пороходов..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору