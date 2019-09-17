 "Зараз багато хто виїхав до Росії, а кому діватися нікуди - тут працюють", - жителі окупованого Кутейникового, які блокували ЗСУ в 2014 році. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Навесні 2014 року у невелике селище Кутейникове Донецької області прибув ешелон українських десантників з БМД і "Нонами". Місцева залізнична станція в той час була важливим опорним пунктом. До російського кордону звідси – лише 30 кілометрів. Ешелони, як і колони на трасі, спочатку не пропускали.
"Ми стояли ось тут у селищі – не давали їм розвантажуватися. У нас є аміачний склад – туди теж прокладена залізниця ми і там стояли. Це був кінець березня 2014 року. Не пропускали, вони і так проходили, звичайно, машини йшли військові, БТРи йшли військові. Багато техніки тоді доставляли", – розповідає місцева жителька.
У селищі був базовий табір українських військових і блокпост, який періодично обстрілювали.
"Ось зупинка "Металіст". Отака "фігня" прилітає з боку Росії. Напрямок – північно-західний, а це південний схід", – показує автор відео снаряд, що застряв в асфальті.
На відео з мережі, яке, за твердженням його автора, знято 23 серпня п’ять років тому – паркан поблизу блокпосту розфарбований у кольори українського прапора. Зараз та сама ділянка дороги має інакший вигляд: паркан тепер білий. Та ж зупинка, що і на відео п’ятирічної давності, але асфальт новий – ні сліду від попадання снарядів. Але варто лише звернути вбік і замість дороги – руїна.
Українські військові перебували тут майже до кінця серпня. Місто залишили за кілька днів до розстрілу колон ЗСУ і добровольців в так званому "зеленому коридорі". Про це писали в звіті Міноборони України про бої під Іловайськом.
"Після мінометного обстрілу району села Кутейникове особовий склад 28-ої бригади в кількості 223 чоловік (крім 18 військовослужбовців) самовільно залишив позиції і відійшов в сторону Старобешева", – йдеться у звіті 24 серпня 2014 року.
"Залишки зведеного підрозділу 51-ї, 28-ї, десанту 25-ї бригад, які виконували завдання в районі Благодатного, Амвросіївки та Кутейникова самовільно здійснили відхід на захід", – зазначено в документі від 26 серпня 2014-го.
Але на День незалежності України поблизу Кутейникового вдалося взяти в полон одразу десять російських десантників з Костроми.
"Їхали колонами. Не по дорозі, а по полях. Я навіть не бачив, де ми кордон перетнули", – розповідав під час допиту російський військовий.
Всіх цих російських військовослужбовців, які нібито заблукали, перед цим зафарбувавши, за їхніми ж словами, бортові номери на техніці, через тиждень передали Російській Федерації.
Через п’ять років про війну в Кутейниковому нагадувань мало: хіба що порожня залізниця з поіржавілими рейками, які ведуть в Іловайськ і Росію.
"Раніше у нас була вузлова станція, тому більше поїздів, складів ходило, тому більше людей працювало. Зараз, звичайно, працює, але не в такій кількості як до війни", – каже жінка, яка в 2014-му блокувала дорогу українським військовим.
У місцевій школі – дев’яносто учнів. Також працюють магазин, аптека і кілька агропідприємств. Молодь вирушила в Росію.
"Кого не влаштовує – їде. А деякі, яким діватися нікуди, працюють тут", – каже чоловік.
Это уже не первый случай
и без обмена!
и меняем
Может это потому что Зе уже давно обо всем договорился с Пу и теперь совместно разыгрывают нам спектакли?
Это же надо....
И хоть бы какая соевая мразь что-нибудь прохрюкала по этому поводу.Ведь зрада зраднейшая.
Часть 72-й бригады, которая находилась в окружении около Краснопартизанска, вышла из окружения и объединилась с другим подразделением АТО. Другая часть бригады была вынуждена перейти границу с РФ.
Российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ сообщает о том, что границу перешли более 400 военных. По словам представителя ФСБ, военные попросили убежища у пограничников.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/08/140804_ru_s_72_brigade_news
По теме, Цемах участвовал в убийстве граждан других государств, при помощи и участии раши. Это несколько выводит конфликт, из разряда "гражданская война", как это представляла раша, в несколько другую плоскость.
ИБО ХОЛУИ НЕ ОБ УКРАИНЕ БОЛЕЮТ, И НЕ ОБ УКРАИНЦАХ. ИМ ЗА ХОЗЯИНА ОБИДНО. 😂😅😂
А ты воняй,сколько влезет.Мне от этого ни холодно,ни жарко
Настало время офигительных историй.
ФСБ дала им аккредитацию?
Вы знаете требования?
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Не нужно нам подсовывать то что подвергается цензуре под видом обьективной журналистики.
Если этот сюжетец как и другие подобные позволяют снимать значит это разрешено кремлем.
Короче это фуфло все и промывание мозгов.
За версту манипулятивной технологией несет.
Где вот те полторы тысячи якобы местных жителей Краматорска которые блокировали передвижение ВСУ (на фото ниже)?
Если ни один не привлечен к ответственности значит они не местные?
Так зачем нам эта якобы местная жительница якобы блокировавшая ВСУ?
Для построения удобной сюжетной линии?
Пусть промывают мозги своей бабушке.
Прямо жители блокировали.
Тех жителей которые в Славянске и Краматорске блокировали уже нашли?
на очередной блокаде подошла жиночка и говорит-вы не думайте что тут все местные-большую часть мы не знаем...т.е. каруселили сепары..
и почти каждый день приходили обдолбыши с предложением сдать оружие...
я командира несколько раз просил брать этих гусей в плен,но.....
А тут прямо такие заявления : я блокировала.
Ей еще за пенсией в Украину ехать.
Это актриса скорее всего в лучших традициях рашаагитпроп.
Дійсно загадкова, я би сказав іпанута душа російська...
Это же надо так врать "жители блокировавшие в 2014 году ВСУ".
Ничего что таких жителей в природе не существует?
Это статья уголовного кодекса и ни одного так называемого жителя на подконтрольной Украине территории не привлекли по ней.
Значит их не существует.
Так зачем нам подсовывать эту актрису?
Мало нам распятых мальчиков на доске обьявлений в Славянске.
Ложились на рельсы.
Попробуйте заблокировать движение простого поезда т.е. лечь на рельсы для эксперемента.
Может и было несколько актеров из раши которые блокировали что то
но при желании это не препятствие.
не хотели ж чтоб вас защитили? так что теперь жалобить???
и потом - позвали войну в свой дом - хлебайте ситечком!!!
Пророссийские активисты блокируют 16 единиц бронированной техники и 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины. В Донецкой области вблизи города Краматорск 1,5 тысячи пророссийских активистов заблокировали 500 украинских военнослужащих