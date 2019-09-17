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 Політика України, Суспільство
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 "Зараз багато хто виїхав до Росії, а кому діватися нікуди - тут працюють", - жителі окупованого Кутейникового, які блокували ЗСУ в 2014 році. ВIДЕО

Ще в 2014-му місцеві жителі Кутейникового блокували колони ЗСУ, зараз же невелике селище розташовується в глибокому тилу терористів "ДНР". Кутейникове зіграло не останню роль під час активної фази війни на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Навесні 2014 року у невелике селище Кутейникове Донецької області прибув ешелон українських десантників з БМД і "Нонами". Місцева залізнична станція в той час була важливим опорним пунктом. До російського кордону звідси – лише 30 кілометрів. Ешелони, як і колони на трасі, спочатку не пропускали.

"Ми стояли ось тут у селищі – не давали їм розвантажуватися. У нас є аміачний склад – туди теж прокладена залізниця ми і там стояли. Це був кінець березня 2014 року. Не пропускали, вони і так проходили, звичайно, машини йшли військові, БТРи йшли військові. Багато техніки тоді доставляли", – розповідає місцева жителька.

Зараз багато хто виїхав до Росії, а кому діватися нікуди - тут працюють, - жителі окупованого Кутейникового, які блокували ЗСУ в 2014 році 01

У селищі був базовий табір українських військових і блокпост, який періодично обстрілювали.

"Ось зупинка "Металіст". Отака "фігня" прилітає з боку Росії. Напрямок – північно-західний, а це південний схід", – показує автор відео снаряд, що застряв в асфальті.

На відео з мережі, яке, за твердженням його автора, знято 23 серпня п’ять років тому – паркан поблизу блокпосту розфарбований у кольори українського прапора. Зараз та сама ділянка дороги має інакший вигляд: паркан тепер білий. Та ж зупинка, що і на відео п’ятирічної давності, але асфальт новий – ні сліду від попадання снарядів. Але варто лише звернути вбік і замість дороги – руїна.

Зараз багато хто виїхав до Росії, а кому діватися нікуди - тут працюють, - жителі окупованого Кутейникового, які блокували ЗСУ в 2014 році 02

Українські військові перебували тут майже до кінця серпня. Місто залишили за кілька днів до розстрілу колон ЗСУ і добровольців в так званому "зеленому коридорі". Про це писали в звіті Міноборони України про бої під Іловайськом.

"Після мінометного обстрілу району села Кутейникове особовий склад 28-ої бригади в кількості 223 чоловік (крім 18 військовослужбовців) самовільно залишив позиції і відійшов в сторону Старобешева", – йдеться у звіті 24 серпня 2014 року.

"Залишки зведеного підрозділу 51-ї, 28-ї, десанту 25-ї бригад, які виконували завдання в районі Благодатного, Амвросіївки та Кутейникова самовільно здійснили відхід на захід", – зазначено в документі від 26 серпня 2014-го.

Але на День незалежності України поблизу Кутейникового вдалося взяти в полон одразу десять російських десантників з Костроми.

"Їхали колонами. Не по дорозі, а по полях. Я навіть не бачив, де ми кордон перетнули", – розповідав під час допиту російський військовий.

Всіх цих російських військовослужбовців, які нібито заблукали, перед цим зафарбувавши, за їхніми ж словами, бортові номери на техніці, через тиждень передали Російській Федерації.

Через п’ять років про війну в Кутейниковому нагадувань мало: хіба що порожня залізниця з поіржавілими рейками, які ведуть в Іловайськ і Росію.

Зараз багато хто виїхав до Росії, а кому діватися нікуди - тут працюють, - жителі окупованого Кутейникового, які блокували ЗСУ в 2014 році 03

"Раніше у нас була вузлова станція, тому більше поїздів, складів ходило, тому більше людей працювало. Зараз, звичайно, працює, але не в такій кількості як до війни", – каже жінка, яка в 2014-му блокувала дорогу українським військовим.

У місцевій школі – дев’яносто учнів. Також працюють магазин, аптека і кілька агропідприємств. Молодь вирушила в Росію.

"Кого не влаштовує – їде. А деякі, яким діватися нікуди, працюють тут", – каже чоловік.

Дивіться також: 14 вересня 2014 року окупанти влаштували засідку під Первомайським: ЗСУ втратили 6 бійців і танк. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148835
 
   
 Топ коментарі
 
А сколько вас еще по Украине расползлось
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Расися прийди... и этим зомбакам еще и соц выплаты нужно платить? и силы разводить?
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Сепарские твари без роду и племени!!!
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Расися прийди... и этим зомбакам еще и соц выплаты нужно платить? и силы разводить?
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ЗОМБІ - ЦЕ МЕРТВЯКИ. Ну і бог, зними метьВяками. Що прагнули, те й мертвяки, те й отримали. СЛАВА НАРОДАМ ДАУНБАСУ.!!!!!!
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Це не українці і не росіяни, а таке собі - вата!...
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Пропаганда - ключевой инструмент московитской агрессии.
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А сколько вас еще по Украине расползлось
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Скатертью - дорожка. НЕ могли ці укромокші змитися ще до 2014 року?
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Це трохи неправильно. Саме так хоче змусити нас називати цей нарід??!! кацапська пропаганда - "русско-укравнци". Ні, це українці. Злочинці. Колаборанти. Як свого часу французи у 1944 році. Ті, які співпрацювали з німецькими окупантами. І французи їх не амністували, а судили. Декого розстріляли. Німецьких підстилок обрили наголо. І це було гуманно, по-європейськи. Чому нас змушують чинити інакше?
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Странно, до рельс еще не добрались ....
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Радио Свобода пустили в дыру?
Это уже не первый случай
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"Всех этих российских военнослужащих, якобы заблудились, перед этим закрасив, по их же словам, бортовые номера на технике, через неделю передали Российской Федерации. Источник: https://censor.net.ua/v3148835 " - ахрененно добрые украинцы.
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мыролюбна тактика мыролюбного барыги.
и без обмена!
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Кокаинист вообще запретил стрелять в ответ. Как, и ничего?
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Вот и валили б в ******** всей шоблой , патриоты мать вашу , а то забыли часть быдла .
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Безмозке створіння, що нездатне прорахувати наслідки своїх дій. Homo sovieticus у самій брутальній формі.
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Хорошую деревню *у**йниково не назовут! "Сейчас многие уехали в Россию, а кому деваться некуда - здесь работают", - блокировавшие ВСУ в 2014 году, жители оккупированного Кутейниково - Цензор.НЕТ 5224
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Козломордое . оно везде козломордое.
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Извините конечно но с каких пор украинских журналистов стали пускать в дыру?
Может это потому что Зе уже давно обо всем договорился с Пу и теперь совместно разыгрывают нам спектакли?
Это же надо....
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"Всех этих российских военнослужащих, якобы заблудились, перед этим закрасив, по их же словам, бортовые номера на технике, через неделю передали Российской Федерации."
И хоть бы какая соевая мразь что-нибудь прохрюкала по этому поводу.Ведь зрада зраднейшая.
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Ну давай я прохрюкаю, поц.
Часть 72-й бригады, которая находилась в окружении около Краснопартизанска, вышла из окружения и объединилась с другим подразделением АТО. Другая часть бригады была вынуждена перейти границу с РФ.
Российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ сообщает о том, что границу перешли более 400 военных. По словам представителя ФСБ, военные попросили убежища у пограничников.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/08/140804_ru_s_72_brigade_news
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Ну т.е. ты утверждаешь,что наших вынужденно обменяли на орков.Т.е. спасали своих людей даже ценой потери железобетонных доказательств агрессии рашки.Я даже сейчас проверять не буду кого там на кого обменяли,меня устраивает твоя версия.Спасать своих.Только вот почему тогда это было нормально,а сейчас вы,соевые свиньи,завоняли весь интернет своей "зрадой" по поводу нынешнего обмена?Весь сейчас делалось то же самое-спасали своих. Что изменилось?(вопрос риторический)
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Ты, тупая зеленая сопля, все просто. При порохе не запрещали стрялять в ответ, даже в случаях обмена (которых было множество), а при наркоше - запретили. Почувствуй разницу. Твой кокаинщик уже приготовил план сдачи Украины.
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Срань тупорылая,кто запретил?Каким наказом?Или это из серии "одна бабка сказала"?Соя,прекратите уже постить эту хрень.
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соевые свиньи,завоняли - а ты умеешь дискутировать "Зараз багато хто виїхав до Росії, а кому діватися нікуди - тут працюють", - жителі окупованого Кутейникового, які блокували ЗСУ в 2014 році - Цензор.НЕТ 7158 .

По теме, Цемах участвовал в убийстве граждан других государств, при помощи и участии раши. Это несколько выводит конфликт, из разряда "гражданская война", как это представляла раша, в несколько другую плоскость.
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А десантники из рашки к нам припёрлись пивка попить?Их участие не выводит конфликт "в несколько другую плоскость."
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ВОПРОС ХОТЬ И ,,РИТОРИЧЕСКИЙ", НО НЕ К ХОЛУЯМ.
ИБО ХОЛУИ НЕ ОБ УКРАИНЕ БОЛЕЮТ, И НЕ ОБ УКРАИНЦАХ. ИМ ЗА ХОЗЯИНА ОБИДНО. 😂😅😂
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Козлы у власти когда вы примете закон о лишении всей этой ******** гражданства Украины. Всех поголовно, потом проверять и давать чисто индивидуально. Зачем Украине столько биоотходов с паспортами
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Ну и зачем этот бред писать?Плюсиков нарубить у себе подобных?У нас 25-ая статья Конституции прямо запрещает подобное делать.Или "уй на неё?
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Значит нужно изменить 25 статью Конституции. Во многих странах есть возможность лишения гражданства. Украине вполне достаточно 20-25 миллионов нормальных людей а не толпа имбецилов. Лишением гражданства Украина бы смогла решить многие проблемы будущего.
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И кто будет определять нормальность? портнов??? Бойтесь своих желаний...
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Не стоит заморачиваться, за последние 100 дней на єту саму конституцию столько раз положено..
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Примеры в студию.Конкретненько,постатейно.Я то их легко приведу.Как петя,к примеру присвоил своим указом гражданство Саакашвили,а потом-лишил(статья 25-Громадянин України не може бути позбавлений громадянства)Никаких двойных толкований.
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"Лёшенька", ты "долбак по рождению", или "по назначению"? Есть такое понятие, в юриспруденции - "ничтожность" документа, или ничтожность деяния (сделки). ... Сотню раз уже говорили, что "Карлсон" предоставил, при получении гражданства Украины, недостоверные сведения"... На этом основании "сделка", коей и является данное деяние, является "ничтожной"... Только не пробуй сейчас мне "в задницу клевать", по поводу "сделки"... Я говорю о ней, в юридическом понимании - это любое заключение соглашения между двумя или несколькими сторонами, при которой одна сторона возлагает на себя обязанности, а вторая обязуется гарантировать её права... Гражданин обязуется подчиняться законам государства, а государство обязуется защищать его права... Это основополагающий принцип, присущий гражданству ЛЮБОЙ страны!!!
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Саакашвили было предоставлено гражданство?Было.Ему был вручён украинский паспорт.Был.А теперь по новой: статья 25-Громадянин України не може бути позбавлений громадянства.
А ты воняй,сколько влезет.Мне от этого ни холодно,ни жарко
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Так называемы украинские журналисты снимают эти репортажи с разрешения кремля.
Настало время офигительных историй.
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Радіо Свобода - це служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС), яка є незалежною медіакорпорацією, котру фінансує Конгрес США через гранти, які надає через Американське агентство глобальних медіа (U.S. Agency for Global Media, USAGM). РВЄ/РС керується законодавством США для надання точного, об'єктивного та професійного журналістського продукту для своєї аудиторії. Американським урядовцям, включно з керівництвом USAGM, заборонено втручатися в журналістську подачу інформації РВЄ/РС.
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Донбасс Реалии проект украинской службы.
ФСБ дала им аккредитацию?
Вы знаете требования?
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Думаю получили аккредитацию просто как Радио Свобода, нафига указывать для какого проекта? Тем более что они имеют филиал в -
- В Москве: Радио Свобода/Свободная Европа, Малая Дмитровка, д.20, 127006, Москва, Россия
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А требования к акредитованым в дыре вы знаете?
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Мне кажется "требования к аккредитованым в дыре", это проблема руководства Радио Свобода. Можно конечно задать им вопрос, но зачем? Допустим аккредитацию получал московский офис, и что? Я просто не совсем понимаю ваши претензии.
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Претензия простая.
Не нужно нам подсовывать то что подвергается цензуре под видом обьективной журналистики.
Если этот сюжетец как и другие подобные позволяют снимать значит это разрешено кремлем.
Короче это фуфло все и промывание мозгов.
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Если критически воспринимать информацию, то ничего страшного. Даже из цензурированного видео понятно о "процветании республик"
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Мне не нравится сюжетная линия.
За версту манипулятивной технологией несет.
Где вот те полторы тысячи якобы местных жителей Краматорска которые блокировали передвижение ВСУ (на фото ниже)?
Если ни один не привлечен к ответственности значит они не местные?
Так зачем нам эта якобы местная жительница якобы блокировавшая ВСУ?
Для построения удобной сюжетной линии?
Пусть промывают мозги своей бабушке.
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І нас хочуть об'єднати з цими людими, які привели війну в Україну, в усьому підтримують позицію окупанта, інакше не працювали б там. Знову таки, як "гарно" жити по- мордорським законам. "Путінвведі", і ніякої роботи у "кормільцев" не залишилось. Все зруйнували, розікрали, попіклувались про "мишебратьев". Вгадайте, з одного разу, за чий рахунок планується відновлення наслідків злиття "одіннаротовцев"? То з ким там у нас тепліє, де там "нашілюді"?
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Да это все спектакля с актерами.
Прямо жители блокировали.
Тех жителей которые в Славянске и Краматорске блокировали уже нашли?
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Твари. Что примечательно, по всей Украине куча такого говна. Хотят жить в разрухе. Руссо быдло.
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Этих россиян-десантников обменяли на почти всех захваченных в плен под Иловайском. Ошибка Порошенко что он раскрутил этот фактаж и нахождение пленных ЗСУ,захваченных россиянами, в Ростовской области, как доказательство военных действий со стороны России
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в тех краях в те времена не только местное скотобыдло блокировало ВСУ.
на очередной блокаде подошла жиночка и говорит-вы не думайте что тут все местные-большую часть мы не знаем...т.е. каруселили сепары..

и почти каждый день приходили обдолбыши с предложением сдать оружие...
я командира несколько раз просил брать этих гусей в плен,но.....
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Вот именно.
А тут прямо такие заявления : я блокировала.
Ей еще за пенсией в Украину ехать.
Это актриса скорее всего в лучших традициях рашаагитпроп.
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Не дай бог этих животных примут обратно в состав Украины, это же сразу начнется вой от них о кровожадных бандеровцах, о русском языке, 5 лет этих упырей ничему не научили
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Тільки методами НКВС лугандонів можна привчити поважати Україну!
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по лицу видно что получили то что и должны были получить
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Що заважало їм просто уїхати до Росії??? Не руйнувати свій дім, не приносити смерті близьким? Просто взяти і поїхати туди, де тобі подобається? Так як їхали українці до Канади, Польщі, Італії?
Дійсно загадкова, я би сказав іпанута душа російська...
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А где же 10 разейских пленных десантников? Ах да, Парашенко же их передал своему торговому партньору ***** чтобы не портить отношения.
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Читай выше 10.29. Их обменяли на наших, попавших в плен под Иловайском.
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НЕБРЭШИ. ИМЕННО ЭТИХ НИ НА КОГО НЕМЕНЯЛИ. ЭТО БЫЛО ,,ДОБРАЯ ВОЛЯ" ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ПАРАШОНКИ. КСТАТИ ТОГДА ТАК И РАСПИАРЕННАЯ.
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Даунбасятина должна страдать 40 лет!
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И етим тварям мы сейчас мосты и дороги строим и пенсии платим. Забрать у них украинские паспорта и выдать справки по которым они никогда не смогут голосовать и занимать государственные должности.
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Так это ж твой Зеленый Кокаинист решил про мосты и пенсии. А ты на Пороха гонишь.
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Вот она обиктивная журналистика во всей крассе.
Это же надо так врать "жители блокировавшие в 2014 году ВСУ".
Ничего что таких жителей в природе не существует?
Это статья уголовного кодекса и ни одного так называемого жителя на подконтрольной Украине территории не привлекли по ней.
Значит их не существует.
Так зачем нам подсовывать эту актрису?
Мало нам распятых мальчиков на доске обьявлений в Славянске.
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Нужно было применять оружие на поражение, когда блокировали. Ну, не в голову, понятно, а типа по ногам. Быстро бы блокирование прекратилось.
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Взагалі незрозуміло як можна танк заблокувати в полі, маячня якась ну блокували вони дорогу, але танк може проїхати будь де повз блокаду. Просто нерішучість 2014 зіграли злий жарт.
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Они якобы блокировали жд составы с техникой.
Ложились на рельсы.
Попробуйте заблокировать движение простого поезда т.е. лечь на рельсы для эксперемента.
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дуже просто розблокувати наприклад струм на рейки пустити вольт 150 не вбивчий але лежати буде некомфортно)
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Да это все байки про блокировавших.
Может и было несколько актеров из раши которые блокировали что то
но при желании это не препятствие.
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ну блокировали свою армию - теперь не рыдайте от с чужой
не хотели ж чтоб вас защитили? так что теперь жалобить???

и потом - позвали войну в свой дом - хлебайте ситечком!!!
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Им нужно до конца дать нажраться сруским миром. Потом продезинфицировать территорию. Но для плесени эти животные "наши люди" и скоро эту заразу опять впихнут к нам.
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"Зараз багато хто виїхав до Росії, а кому діватися нікуди - тут працюють", - жителі окупованого Кутейникового, які блокували ЗСУ в 2014 році - Цензор.НЕТ 4590
Пророссийские активисты блокируют 16 единиц бронированной техники и 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины. В Донецкой области вблизи города Краматорск 1,5 тысячи пророссийских активистов заблокировали 500 украинских военнослужащих
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И где хоть один житель Краматорска и окрестностей из этих 1 500 человек привлеченный по соответствующей статье?
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Не хотілисьте українського сала - тепер сосіть х.й.
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кто выдумал, что им там плохо...им там ХОРОШО...это просто другая порода людей, там для них и есть благоприятная среда обитания...... кто не мог тот выехал давно.
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Им надо подождать лет 70 и будет камунизъм.
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Ну і навіщо цю вату дебільну тягнути назад в Україну? Нехай жере свій "руцький мір" до всирачки.
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