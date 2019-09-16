 Будівництво моста в Станиці Луганській почали транслювати онлайн. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення обладміністрації в Facebook.
"На офіційному каналі Луганської обласної державної адміністрації в YouTube опубліковано LIVE-трансляцію з відновлення зруйнованого моста поблизу Станиці Луганської. Таким чином кожен, кому небайдужа доля Луганщини, стане свідком будівництва моста, який стане символом єднання і примирення", - повідомляють в ОДА.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.
16 серпня сапери ДСНС завершили розмінування близько 2 гектарів території навколо зруйнованого моста в Станиці Луганській.
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, с*кам, не так було зорано?
Хто ж вам, скнарам, не кинув ті рештки?
Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!?
Стільки крові за вас же, зс*чених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
"Українці стріляють по школах!"...?
Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кров"ю в котлах й коридорах.
.......................(цензура)...............
Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз важкійший,
З кожним кроком все глибше грузнете.
Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, с*кам, не так було зорано?
Що за гріш здаєте ... Україну...
Имел я эту администрацию ректально трубой от паравоза. Пусть валят на и там хоть с пенисом ферганского ишака едиинятся и примиряются.
Хороший сепар - только подохший сепар