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Все про:міст (278) трансляція (34) Станиця Луганська (65)

 Будівництво моста в Станиці Луганській почали транслювати онлайн. ВIДЕО

Луганська обладміністрація оприлюднила онлайн-трансляцію будівництва моста в Станиці Луганській.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення обладміністрації в Facebook.

"На офіційному каналі Луганської обласної державної адміністрації в YouTube опубліковано LIVE-трансляцію з відновлення зруйнованого моста поблизу Станиці Луганської. Таким чином кожен, кому небайдужа доля Луганщини, стане свідком будівництва моста, який стане символом єднання і примирення", - повідомляють в ОДА.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування.

16 серпня сапери ДСНС завершили розмінування близько 2 гектарів території навколо зруйнованого моста в Станиці Луганській.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148747
 
 
 Топ коментарі
 
станет символом единения и примирения (??????????????) Строительство моста в Станице Луганской начали транслировать онлайн - Цензор.НЕТ 7719 Источник: https://censor.net.ua/v3148747
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що ми граємся в бірульки--щоб примиритись потрібно десятиліття. Ми всі памятаємо 2014 рік,як казачкі наводили свій порядок, а на мітингах звали путіна ввести війська в Україну. Та бидлота люто ненавидить українців і зараз постійно обстрілює наших бійців. Зрадив раз--зрадить ще багато разів.
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Зебилы а где наши украинские флаги? Почему зебильная власть их сняла?
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Весной после выборов все будет под украинскими флагами.
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станет символом единения и примирения (??????????????) Строительство моста в Станице Луганской начали транслировать онлайн - Цензор.НЕТ 7719 Источник: https://censor.net.ua/v3148747
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***** в Киев не сунулся, хотя жарко ой как было... в Харьков мрази своей лапотной из курских и белгородских провинций нагнало...но шобы да, так нет... а в лугандоне нужно было даже не спичку поднести, поосто посулитьрюзькемир... и плголовье повелось...
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Так я не понял, на мосту вроде наш КВПП, а камера стоит со стороны лугандонцев?
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Там лугандонцы уже с двух сторон моста....
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пороХНЯ-бреХНЯ. сидит старая жирная мусорская харя и врет-срёт, гадина
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Как мне показалось на мосту развиваются флаги не украинские....
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Да теперь понятно... Куда баулы со жратвой тянут там и дыра
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че та там никого нет, перекур наверное.
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що ми граємся в бірульки--щоб примиритись потрібно десятиліття. Ми всі памятаємо 2014 рік,як казачкі наводили свій порядок, а на мітингах звали путіна ввести війська в Україну. Та бидлота люто ненавидить українців і зараз постійно обстрілює наших бійців. Зрадив раз--зрадить ще багато разів.
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Какое счастье... какое зрелищное зрелище...почти как "сваты"...
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...Мертвые с косами стоять, и тишинааа...
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нет, все как раз таки наоборот- камера установлена со стороны Украины, кунг установила "республика" и написала смачно белой краской ОБСЕ, вцепила флаг лыры (предположительно т.к. но видно не четко но судя по окрасу ) зато далее вдоль моста реют флаги "маладой рыспублики"
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Svitlana Sivak
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, с*кам, не так було зорано?
Хто ж вам, скнарам, не кинув ті рештки?

Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!?

Стільки крові за вас же, зс*чених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
"Українці стріляють по школах!"...?

Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кров"ю в котлах й коридорах.

.......................(цензура)...............

Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз важкійший,
З кожним кроком все глибше грузнете.

Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, с*кам, не так було зорано?
Що за гріш здаєте ... Україну...
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Почти ежедневный расстрел кацапскими снайперами наших воинов еще не будут показывать в прямом эфире?
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Зебилы а где наши украинские флаги? Почему зебильная власть их сняла?
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Что бы не провоцировать. У нас ведь потепление в отношениях.
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они за камерой, тупло! камера показывает в сторону сепарни
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Вижу сральник и кацапские флаги, в чем интрига?
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А как же ремонт канала в Крым? Ребятам обидно.
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Так а хто більший герой - хто побудує міст чи хто його підірве?
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Неправильная последовательность действий. Вначале надо брать контроль над территорией, обеспечить ее надежную охрану, а уже потом восстанавливать. И это все за наши деньги. Все через ж...у.
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Виборці зЕ спати не будуть, щоб не пропуститу жодної миті, цієї радісної, історичної події. На це й грошей не шкода. А ще на виплати лднееровцям, та відбудову, зруйнованого й пограбованого братським россійським народом, донбасу. За це ж і голосували. Правда, виборці зЕ? Будівництво моста в Станиці Луганській почали транслювати онлайн - Цензор.НЕТ 140
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станет символом единения и примирени
Имел я эту администрацию ректально трубой от паравоза. Пусть валят на и там хоть с пенисом ферганского ишака едиинятся и примиряются.

Хороший сепар - только подохший сепар
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