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 Фракції вже пропонують кандидатури до ЦВК, - Разумков. ВIДЕО

Фракції і партії вже почали пропонувати свої кандидатури на посади членів Центральної виборчої комісії.

Про це повідомив під час брифінгу після погоджувальної ради голова парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Зараз надходять пропозиції від різних фракцій і партій. Я думаю, що незабаром ми побачимо і запропонований перелік осіб до складу Центральної виборчої комісії і, я сподіваюся, що найближчим часом Верховна Рада України розгляне це питання", - заявив Разумков.

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Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського на дострокове звільнення всіх 16 членів ЦВК.

Після цього п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що розпуск ЦВК пов'язаний із планами влади провести вибори на окупованій частині Донбасу.

Цю ж інформацію підтверджують і джерела Цензор.НЕТ. За даними редакції, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. Колишній член ЦВК Магера вважає, що "зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148644
 
 
 Топ коментарі
 
Лукаш от медведчука , старая ПеРдоновская шмара, наслышаны уже
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Если у нас Шуфрич по свободе слова, то может быть главой ЦИК посаить кума пуйла мертвячука?
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"умнее своих наемных порохоботов" -все ви зебіли по собі рівняєте,думаєте ,як у вас клепка з головою давно пішли різними дорогами, то і в порохоботів аналогічно? Фракции уже предлагают кандидатуры в ЦИК, - Разумков - Цензор.НЕТ 7642
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Разумков- заглуши своим разумом понос клерка
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Лукаш от медведчука , старая ПеРдоновская шмара, наслышаны уже
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ЦИК должен избираться народом. Ну что это за анекдот, когда голосует народ, а результаты ему объявляет власть? Это профанация, а не выборы.
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Голобородько покаже кто куди, як і навіщо і стадо побіжить саме за ЗЕ тн голосити.
Різниці тут не буде, вже шило на мило без різниці.
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Фракция ПЕС не должна подавать свои кандидатуры в знак протеста против незаконного разгона ЦИК и узурпации власти.
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Так порохоботы уже говорили раз ЦИК распустили , значит и выборы нужно проводить перевыборы . но так как Порох умнее своих наемных порохоботов и понимает что сейчас не то что 8% , а 5% может спокойно не набрать он о перевыборах и не пискнет Фракции уже предлагают кандидатуры в ЦИК, - Разумков - Цензор.НЕТ 1128
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"умнее своих наемных порохоботов" -все ви зебіли по собі рівняєте,думаєте ,як у вас клепка з головою давно пішли різними дорогами, то і в порохоботів аналогічно? Фракции уже предлагают кандидатуры в ЦИК, - Разумков - Цензор.НЕТ 7642
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Ааааа , наемных порохоботов же не существует , простите зебила за наклеп "У нього є одна з найбільших у світі "ботаферм", де працюють десятки тисяч "ботів". Через них Порошенко здійснював дискредитацію "Голосу". Далі він заказав таргетовану рекламу не від свого імені, а від різних Facebook-акаунтів", - розповідає Гройсман
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Если у нас Шуфрич по свободе слова, то может быть главой ЦИК посаить кума пуйла мертвячука?
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И чем им старый ЦИК не понравился? Может выборы ЗЕпреза и ЗЕпарламента были сфальсифицированы, то так и скажите...
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Тем что глава ЦИК любовница одного из ваших любимцев - Грановского
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И что? Что с Грановским не так, и с его любовницей? ВаЗЕлин вон любовник Богдана, и что теперь?
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вы таки не будьте как в Одессе - на вопрос надо отвечать - дублирую - а может этот ЦИК не правельно посчитал? - и выборы зебила и зебилов это фальсификация и их надо переизбирать ? а давайте - сейчас уверен. все будет, по другому))))
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Выборы президента были сфальсифицированы в первом туре, когда кандидат Порошенко с реальной поддержкой в 8% набрал почти 16%
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И ЦИК спокойно пускал купленных Порохом клонов - Юрий Тимошенко и другие
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Подайте в суд, может он решит, что Юлия и Юрий это одно и тоже, в цирке все возможно...
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Скоріш за все призначать якусь мартишку яка виконуватиме телефонні вказівки.
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