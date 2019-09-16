 "Нормандська змова"? Навіщо Зеленський змінює ЦВК. ВIДЕО

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Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського на дострокове звільнення всіх 16 членів ЦВК.
Після цього п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що розпуск ЦВК пов'язаний із планами влади провести вибори на окупованій частині Донбасу.
Цю ж інформацію підтверджують і джерела Цензор.НЕТ. За даними редакції, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. Колишній член ЦВК Магера вважає, що "зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".
Водночас у "Слузі народу" вже заявили, що мають намір запропонувати Раді формувати новий склад ЦВК за квотним принципом.
Потрібно все вичищати, що було створено за часів правління маріонеточного режиму кровавого бариги.
Итак Блумберг - статистика за 2013 и февраль 2019:
7. Порощенко 2013 - 1.6 млрд. USD, Порошенко 2019 - 0.5 млрд. USD;
Классный "мародер" попался, вот это намародерил за 5 лет.
Кофуци.
Но он же и был одним из распространителей фейков и лжи про предыдущую власть, что и привело банду Коломойского к власти.
Так что не стоит обольщаться.
Так і наша зелена шмаркля потім скаже Меня абманулі, я не зналь, не хатель, так палучилась...
Только о последствиях он не думает, верит, что сбежит...… Но не получится.
Тема счастья как основная, задающая повестку для элит на ближайший год, была выбрана на "YES 2019" не случайно. Счастье - не ВВП, не средняя зарплата и пенсия, не процент безработицы. Его практически невозможно корректно измерить. Особенно, в масштабах страны. Зато счастья легко достичь нематериальной мотивацией. Например, повысить тарифы, но посадить Порошенко. Отдать Коломойскому Приват, но забрать у Миттала Криворожсталь. Иметь по все стране барышевские райсуды, зато строго накричать на камеру на какого-нибудь мелкого задрыщенского чиновника. Судя по всему, элиты выбрали путь кормления населения телевизором. И вишенкой на торте сам Пинчук. Пять лет его каналы нагнетали истерию, как все плохо, про зубожиння и полвареника, а тут выходит Кучмы зять в белом пальто и рассказывает со сцены Новинскому и Суркису, как важно счастливым быть.
Serhii Marchenko
- представляешь, люди нас держат, только чтобы доить, а потом убить... на мясо...
- послушай, над тобой уже смеется все стадо! эти твои теории заговора...уже задолбали