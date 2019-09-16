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Все про:Зеленський (2756) ЦВК (820) Донбас (13025) нормандська четвірка (570) Братущак (30)

 "Нормандська змова"? Навіщо Зеленський змінює ЦВК. ВIДЕО

Чи пов'язане повне оновлення складу Центральної виборчої комісії з перспективою проведення виборів на непідконтрольних уряду України територіях на Донбасі без передбачених Мінськими угодами умов гарантування їхньої безпеки?

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.

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Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського на дострокове звільнення всіх 16 членів ЦВК.

Після цього п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що розпуск ЦВК пов'язаний із планами влади провести вибори на окупованій частині Донбасу.

Цю ж інформацію підтверджують і джерела Цензор.НЕТ. За даними редакції, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. Колишній член ЦВК Магера вважає, що "зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Водночас у "Слузі народу" вже заявили, що мають намір запропонувати Раді формувати новий склад ЦВК за квотним принципом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148640
 
   
 Топ коментарі
 
Набивание карманов "барыгой":

Итак Блумберг - статистика за 2013 и февраль 2019:

7. Порощенко 2013 - 1.6 млрд. USD, Порошенко 2019 - 0.5 млрд. USD;

Классный "мародер" попался, вот это намародерил за 5 лет.
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У тебя тухлая методичка троль, после вора и барыги Пороха в Украине остались 22 млрд.долларов золотовалютных резервов, а вот, что останется после зебила большой вопрос.
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Як це навіщо?
Потрібно все вичищати, що було створено за часів правління маріонеточного режиму кровавого бариги.
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Набивал карманы, а нам предложил затянуть пояса. На Западе такого выкинули бы уже через 100 дней.
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У тебя тухлая методичка троль, после вора и барыги Пороха в Украине остались 22 млрд.долларов золотовалютных резервов, а вот, что останется после зебила большой вопрос.
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Запланировали взять в долг 380 миллиардов, так что останутся долги, но большая вероятность что и они останутся
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Набивание карманов "барыгой":

Итак Блумберг - статистика за 2013 и февраль 2019:

7. Порощенко 2013 - 1.6 млрд. USD, Порошенко 2019 - 0.5 млрд. USD;

Классный "мародер" попался, вот это намародерил за 5 лет.
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Вот видишь какой талант у Пепы. Нагадил всем. Ну то что ***** нагадил (нагадил ли еще вопрос) правильно. А вот что собственному народу (результат выборов налицо как говорится) нагадил это плохо.
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Так подписанная капитуляция свыночолого в Минске уже не пэрэмога?
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Порохоботы лепят отмазки, мол вы ж знаете нашего Свыню, он всегда брешет. Так вот он сбрехал на самом деле, что будет выполнять минский сговор. Как это только лепится с тем, что Свыню считали надежным партнером в мире? Ну они что-то придумают
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Если вы такие правильные ,то отмените минские договоры. Что же продолжаете выполнять?
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Биомасса! Что вы ждете от групки людишек, с тремя паспортами на кармане! Они сделают дело, получат бабки, а вы как были рабами, так и останетесь.
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Как по мне выборы не нужно было вообще нигде проводить после парламентских выборов 14 года , выбрали себе гетьмана и его людей и хватит , зачем делать хуже ? Ну а теперь какой смысл проводить выборы где-либо если партия Пороха не выигрывает ни в одной области и даже проиграла во львовской области Голосу
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Ещё один пророк? ... как уже задолбали эти Касандры ..
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Самое подходящее для Донбасса это *приднестровский вариант* с миротворцами ООН по линии разграничения а брать назад Донбасс по Минску и Штанмайеру это план )(уйла.
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Самое подходящее для Дамбаца - устроить там национальный природный парк имени города Карфаген, где кроме эндемичных животных и растений может располагаться лишь заиаскированная оборонительная линия заграждения
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Чому ж твій ЗЕ хоче іншого і чому ти його в цьому підтримуєш?
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Знаешь, соевый, ты мне напоминаешь одного своего сородича. Тоже щироукраинця из Самарканда. Он тоже любит гавкнуть какую-нибудь чушь, а потом на ломаном украинском спросить - а чому цэ так? Ты его не знаешь?
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Тільки вчора на захист тварин паради пародіровали, а сьогодні хочеш щоб тварини на мінах підривались.
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ни один уважающий себя заец не подорвется на нажимной противопехотной мине, тем более ТМ К тому же я про будущее. А под линией заграждения я скорее имею ввиду УР, а не минные поля
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Приднестровский вариант - с армией РФ под видом "миротворцев", какое ООН !?
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Так голосовали за мир с ********* , зебил его и делает , просто на условиях ***** . Подъем зарплаты тоже уже анонсировали все как хотели . Как раз к зебилу притензий нет он выполняет свои обещания быдлу 73% это они слили Украину.
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Конечно лучше мир, чем мародёрство во время войны.
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Одно и тоже, что-то новое придумай уже.
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По вашим словам Порох просерал военное имущество, поэтому вы решили прострать страну. "Нормандська змова"? Навіщо Зеленський змінює ЦВК - Цензор.НЕТ 5725ЗЫ Сегодня Богдан дал объяснение почему так. "Нормандська змова"? Навіщо Зеленський змінює ЦВК - Цензор.НЕТ 3846
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Ну там вобще очень странная логика. Примерно, как у не очень умной дамочки в критические дни. "Нормандська змова"? Навіщо Зеленський змінює ЦВК - Цензор.НЕТ 5872
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"Очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"(с)
Кофуци.
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Вижу Цензор опять стал рупором революции. Банду геть.
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Пока что очень осторожненько.

Но он же и был одним из распространителей фейков и лжи про предыдущую власть, что и привело банду Коломойского к власти.

Так что не стоит обольщаться.
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Це нагадуе анекдот про пенсінерку з рушницею. Типу баба з рушницею питає у чувага - Ага ти хочеш мене згвалтувати?!! Він такий - Не не, бог з вами!!! А вона йому - А прийдеться...
Так і наша зелена шмаркля потім скаже Меня абманулі, я не зналь, не хатель, так палучилась...
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Зеленая сопля сдаст Украину.

Только о последствиях он не думает, верит, что сбежит...… Но не получится.
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Схоже клоЗЕт і йогро команда лише одним поносом не забрудняться - треба повністю окунутися в каналізацію.
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Не заговор, конечно. Склонение. Склонять будут.
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Вони зроблять вас ще раз

"Нормандська змова"? Навіщо Зеленський змінює ЦВК - Цензор.НЕТ 6115

Тема счастья как основная, задающая повестку для элит на ближайший год, была выбрана на "YES 2019" не случайно. Счастье - не ВВП, не средняя зарплата и пенсия, не процент безработицы. Его практически невозможно корректно измерить. Особенно, в масштабах страны. Зато счастья легко достичь нематериальной мотивацией. Например, повысить тарифы, но посадить Порошенко. Отдать Коломойскому Приват, но забрать у Миттала Криворожсталь. Иметь по все стране барышевские райсуды, зато строго накричать на камеру на какого-нибудь мелкого задрыщенского чиновника. Судя по всему, элиты выбрали путь кормления населения телевизором. И вишенкой на торте сам Пинчук. Пять лет его каналы нагнетали истерию, как все плохо, про зубожиння и полвареника, а тут выходит Кучмы зять в белом пальто и рассказывает со сцены Новинскому и Суркису, как важно счастливым быть.

Serhii Marchenko
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две коровы:
- представляешь, люди нас держат, только чтобы доить, а потом убить... на мясо...
- послушай, над тобой уже смеется все стадо! эти твои теории заговора...уже задолбали
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