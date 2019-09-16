 "Нормандська змова"? Навіщо Зеленський змінює ЦВК. ВIДЕО

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Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського на дострокове звільнення всіх 16 членів ЦВК.

Після цього п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що розпуск ЦВК пов'язаний із планами влади провести вибори на окупованій частині Донбасу.

Цю ж інформацію підтверджують і джерела Цензор.НЕТ. За даними редакції, зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. Колишній член ЦВК Магера вважає, що "зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Водночас у "Слузі народу" вже заявили, що мають намір запропонувати Раді формувати новий склад ЦВК за квотним принципом.