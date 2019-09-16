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Все про:Зеленський (2756) Словаччина (115) Чапутова Зузана (1)

 Зустріч Зеленського і президента Словаччини Чапутової відбувається в Києві. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, яка перебуває в Україні з офіційним візитом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, офіційна церемонія зустрічі відбулася на подвір’ї Маріїнського палацу в Києві.

Володимир Зеленський привітав Зузану Чапутову з обранням на посаду Президента Словаччини.

Глави держав оглянули стрій почесної варти. Пролунали державні гімни України та Словацької Республіки.

Після представлення делегацій двох країн та проходження воїнів почесної варти урочистим маршем розпочалася зустріч Володимира Зеленського та Зузани Чапутової.

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Згодом передбачені переговори делегацій України та Словацької Республіки під головуванням президентів двох країн.

За результатами перемовин запланована спільна зустріч Володимира Зеленського та Зузани Чапутової з представниками ЗМІ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148632
 
 
 Топ коментарі
 
статная девчуля..
даже как-то неудобно..
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Гарна жінка,надіюсь на такі ж гарні стосунки між Словаччиною і Україною.
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Зебил смотрится как какая-то болонка рядом с Дамой...
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Порохоскотам нечего сказать. Пишут всякую ерунду про мальчиков, про рояль. А ЗЕ встречается с иностранцами и по х....... ему ваш РОЯЛЬ. ЗЕ президент.
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Ну, ты согласен, что Зузана неплохо выглядит? Зустріч Зеленського і президента Словаччини Чапутової відбувається в Києві - Цензор.НЕТ 4776 Как по мне, даже красивее зеленского!!!
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Зебил смотрится как какая-то болонка рядом с Дамой...
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А интересно, сыграет он свой коронный номер Зузане? Ну это, членом по роялю... 😁
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Успіхів Зеленському в подоланні наслідків правління маріонеточного режиму кровавого бариги!
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Рюзьге, а чей марионеткой был Порошенко?
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Кацап, твой Порошенко был марионеткой ***** и марионеткой своих оффшорных капиталов, которые он наварил на разграблении Украины.
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Ясно. У рюзьге троллей критические дни, менструация с кровоизлиянием в ватный мозг.
Жги исчо!
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статная девчуля..
даже как-то неудобно..
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Гарна жінка,надіюсь на такі ж гарні стосунки між Словаччиною і Україною.
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Боже, какое же оно мелкое! Размером с вову ла-ла-ла...
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Красивый президент Словакии, да к тому же не замужем...
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Она прозападный политик. Словаки выбрали ее вместо кандидата от мацквы Шефчовича. Ее на выборах очень поддерживал предыдущий презедент Киска, КОТОРЫЙ НЕ ПОШЕЛ НА ВТОРОЙ. СРОК
Двое детей.
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Если говорить о Словакии, то надо вспомнить , что она много лет была в австрийской империи как и западная Украина.
Словаки воспитаны австрийцами в немецком духе. Большинство учат немецкий вторым языком. Итальянцы по сравнению со словаками- цыгане
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Зузана...что ж Вы такая коварная то? (каблуки ж могла ниже одеть...а?)
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