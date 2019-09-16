 Зустріч Зеленського і президента Словаччини Чапутової відбувається в Києві. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, офіційна церемонія зустрічі відбулася на подвір’ї Маріїнського палацу в Києві.
Володимир Зеленський привітав Зузану Чапутову з обранням на посаду Президента Словаччини.
Глави держав оглянули стрій почесної варти. Пролунали державні гімни України та Словацької Республіки.
Після представлення делегацій двох країн та проходження воїнів почесної варти урочистим маршем розпочалася зустріч Володимира Зеленського та Зузани Чапутової.
Згодом передбачені переговори делегацій України та Словацької Республіки під головуванням президентів двох країн.
За результатами перемовин запланована спільна зустріч Володимира Зеленського та Зузани Чапутової з представниками ЗМІ.
Жги исчо!
даже как-то неудобно..
Двое детей.
Словаки воспитаны австрийцами в немецком духе. Большинство учат немецкий вторым языком. Итальянцы по сравнению со словаками- цыгане