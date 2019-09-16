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 Володимир Балух: перша пресконференція після звільнення. ВIДЕО

Володимир Балух дає першу пресконференцію після звільнення з ув'язнення в Росії в межах великого обміну між Україною та Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Володимир Балух після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Узимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця Героїв Небесної Сотні".

Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли набої і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд у Криму засудив його до 5 років позбавлення волі. Балух свою вину не визнав, на знак протесту він оголошував голодування.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.

Відео Радіо Свобода

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Збираємо всі документи", - Балух заявив, що подаватиме позов проти РФ до Європейського суду з прав людини

Володимир Балух: перша пресконференція після звільнення 01
Володимир Балух: перша пресконференція після звільнення 02
Володимир Балух: перша пресконференція після звільнення 03
Володимир Балух: перша пресконференція після звільнення 04
Володимир Балух: перша пресконференція після звільнення 05
Володимир Балух: перша пресконференція після звільнення 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148622
 
   
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с победой володю и всех тех кто за него боролся!
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Сильні духом. І Володимир, і Владика Климент. Хочеться радіти за вас, але охоплює жах, бо те, за що ви боролись і боретесь "втомило" нарід. Бережи вас Господь
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Уважаю Володю и желаю ему всего наилучшего в жизни. Его мирный протест вылился в многолетний ад и потерю куска жизни. Рядом с ним человек который его не бросил - архиепископ Климент. Я не люблю церковников в принципе, но этот человек своими делами изменяет моё мнение об этой части социума. Моё Вам уважение.
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Балуху треба йти в українську політику. Там такі, як він, дуже потрібні. Бо він справді непідкупний. Всьому іншому можна навчитись поступово
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Не думаю что он согласится сидеть рядом с Портновым, Богданом и Разумковым.
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