EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  988  7
Все про:Конго (19) миротворці (496) вишкіл (1268) Херсонщина (455)

 У Херсонській області триває відбір військовослужбовців, які вирушать з миротворчою місією в Республіку Конго. ВIДЕО

У Херсонській області триває відбір військовослужбовців, які вирушать з миротворчою місією в Республіку Конго.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, майбутні українські миротворці відпрацьовують маневрені польоти на військових транспортних вертольотах, стрільби та пошуково-рятувальні операції.

Один з етапів підготовки - відпрацювання пошукової операції на воді. Її моделюють максимально реалістичною.

"Наше завдання, умовно постраждала людина, знайти її, пошуково-рятувальна робота виконувалася двома рятувальниками по черзі, спуск на лебідці типу ЛПГ 150, спустилися, підняли людину і повернулися на місце базування", - розповів старший інструктор В'ячеслав Канарський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна погодиться на миротворців на Донбасі, якщо інші інструменти врегулювання ситуації не спрацюють, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148616
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
он хату покінул
пошол вайєвать
шоп зємлю на Конго
крістьянам атдать
 показати весь коментар
 
 
то хай ті конголєзці до нас на дамбас миротворцями прилітают - зразу впізнайєш - нє поддєлайєш
 показати весь коментар
 
 
ага,сообенно без вакцинации - навреное много желающих))) только недавно же пост был и тут набор прям!
 показати весь коментар
 
А это "ничего", что мы за счёт денег ООН поддерживаем состояние боевой подготовки наших лётчиков?... Если лётчик не имеет, какой-то период, практики полётов, то его "вывозят" и "натаскивают", по-новой", чтобы восстановить навыки... Подобное сами лётчики именуют "провозными" полётами... А так навыки сохраняются и поддерживаются, на должном уровне... И что-бы мы делали,без этих полётов? Тратили-бы собственные деньги?...
 показати весь коментар
 
 
А что, с миротворческой миссией в Донбассе уже справились ?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору