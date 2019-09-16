 "Беріть своїх дітей і ведіть на цей фільм", - актриса Зюбіна про кінострічку "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала українська театральна і кіноактриса Римма Зюбіна, передає Цензор.НЕТ.

"Судити про те, що таке війна, по-справжньому могли б лиш мертві; тільки вони пережили її до кінця". Ці слова Еріха Марія Ремарка з'являються в останньому кадрі фільму "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас." Ідіть і дивіться! Я боялась розчарувань, але я побачила кіно. Кіно, в якому читається історія, сценарій якої написав Михайло Бриних. Історія, де живі персонажі, у яких є чіткі мотивації, де і у вчинках сепарів і росіян є свої виправдання, де Семенченко ще той "герой". Хоч це у фільмі епізод, але в справжній Іловайській трагедії 2014 він зіграв не епізодичну роль, і про це теж важливо знати. Цей фільм залишає післясмак. Хотілося би бачити його на тб, але більшість переключить на танці і пісні, бо то не їх війна. Тому беріть своїх дітей і ведіть на цей фільм", - написала вона.

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"Я зраділа, коли побачила в титрах, що оператор фільму Олександр Земляний. Вітаю тебе! Приємно, що "Горлиця" дає тобі крила! Я вітаю дебют режисера Івана Тимченка. Вітаю Олега Драча, Сергія Малюгу з чудовими роботами. "Бішут" Тарас Костанчук непрофесійний актор, але я вірила в кожному кадрі. У мене, звісно, є свої запитання, але я вітаю всю команду. Ще й тому, що фільм знято не за наші з Вами податки. І хоча нас в кінотеатрі на показі було двоє, я дякую Олександру Ягудаєву, що в Ужгороді в Кінотеатрі "5 елемент" ще йде в прокаті фільм "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас"", - додала Зюбіна.





"Іловайськ 2014. Батальйон Донбас" - український повнометражний художній фільм режисера Івана Тимченка про бої за Іловайськ під час війни на Донбасі. Фільм вийшов в український широкий прокат 29 серпня 2019 р.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року українські військові потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Військові регулярних частин Збройних сил Росії вторглися в Україну під прикриттям підтримуваних ними бойовиків, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими безвісти.