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Все про:фільми (156) Іловайськ (183)

 "Беріть своїх дітей і ведіть на цей фільм", - актриса Зюбіна про кінострічку "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українська актриса Римма Зюбіна закликає всіх сходити в кінотеатри на фільм "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала українська театральна і кіноактриса Римма Зюбіна, передає Цензор.НЕТ.

"Судити про те, що таке війна, по-справжньому могли б лиш мертві; тільки вони пережили її до кінця". Ці слова Еріха Марія Ремарка з'являються в останньому кадрі фільму "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас." Ідіть і дивіться! Я боялась розчарувань, але я побачила кіно. Кіно, в якому читається історія, сценарій якої написав Михайло Бриних. Історія, де живі персонажі, у яких є чіткі мотивації, де і у вчинках сепарів і росіян є свої виправдання, де Семенченко ще той "герой". Хоч це у фільмі епізод, але в справжній Іловайській трагедії 2014 він зіграв не епізодичну роль, і про це теж важливо знати. Цей фільм залишає післясмак. Хотілося би бачити його на тб, але більшість переключить на танці і пісні, бо то не їх війна. Тому беріть своїх дітей і ведіть на цей фільм", - написала вона.

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"Я зраділа, коли побачила в титрах, що оператор фільму Олександр Земляний. Вітаю тебе! Приємно, що "Горлиця" дає тобі крила! Я вітаю дебют режисера Івана Тимченка. Вітаю Олега Драча, Сергія Малюгу з чудовими роботами. "Бішут" Тарас Костанчук непрофесійний актор, але я вірила в кожному кадрі. У мене, звісно, є свої запитання, але я вітаю всю команду. Ще й тому, що фільм знято не за наші з Вами податки. І хоча нас в кінотеатрі на показі було двоє, я дякую Олександру Ягудаєву, що в Ужгороді в Кінотеатрі "5 елемент" ще йде в прокаті фільм "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас"", - додала Зюбіна.

Беріть своїх дітей і ведіть на цей фільм, - актриса Зюбіна про кінострічку Іловайськ 2014. Батальйон Донбас 01
Беріть своїх дітей і ведіть на цей фільм, - актриса Зюбіна про кінострічку Іловайськ 2014. Батальйон Донбас 02

"Іловайськ 2014. Батальйон Донбас" - український повнометражний художній фільм режисера Івана Тимченка про бої за Іловайськ під час війни на Донбасі. Фільм вийшов в український широкий прокат 29 серпня 2019 р.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року українські військові потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Військові регулярних частин Збройних сил Росії вторглися в Україну під прикриттям підтримуваних ними бойовиків, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими безвісти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148564
 
   
 Топ коментарі
 
Вы наверное из секты "уставших от войны"? Дети с детсва должны знать кто у нас враг!!!
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Правильно. Надо установить спутниковую антену и смотреть новости "россия1". Там точно воспитают патриотизм.
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Правильно. Надо установить спутниковую антену и смотреть новости "россия1". Там точно воспитают патриотизм.
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Хоспаде, Корчинского всегда кормили россияне, нормальные люди его записали в "клоуны у *********" в 2004, когда он осуждал Майдан и призывал всех разойтись.
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Молодец, только слова консервы ничего не стоят, а вот его действия (поддержка Януковича в 2004, осуждение Майдана, борьба с "торговлей на крови", бесчисленные провокации, ухудшающие отношения с цивилизованным миром, и прочее распространение ЗРАДЫ среди националистов) говорят сами за себя.
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Взгляды, убеждения людей могут меняться, особенно в переломные моменты.
Формула Штанмайера это капитуляция Украины.
И если неоднозначный Корчинский активно выступает против этого, то на данном этапе он более полезен для государственности страны, чем вроде бы не консервы, которые молча наблюдают за сдачей страны.
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Если политик почти 20 лет рассказывает о своем неимоверном, просто феноменальном патриотизме, но все его действия вредят его стране, то есть только 2 варианта:
1. Он идиот;
2. Он предатель;
Ладно, сказал он эту банальщину и... И ничего. Зе!лекторату не перестали промывать мозги, подготавливая их к капитуляции. Сам Корчинский, когда Зеля запихнет ЛДНР в Украину, поведет своих клоунов под дом Пороха, ведь это он "согласовал формулу Штайнайера и слил Украину", а Зеленский просто ничего не смог сделать против сговорившихся Макрона, Меркель и Путина.
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Жена Корчинского 5 лет не вылазила, грубо говоря, с линии фронта, помогая военным.
Я читала ее посты, отчеты, видела ее выступления. Видно, что она очень искренняя в своих делах и поступках, которые невозможно назвать вредом Украине.
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Хорошие консервы должны так себя вести, а учитывая, что вопросы к нему появились 15 лет назад и до сих пор не исчезают, то он - консерва отличная.
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Нет, они каждый день сидят с пистолетами и с ненавистью смотрят друг на друга.
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Вы, наверное, живете где-то по близости с ними и видите это через незадернутые шторы...
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Не я же задал вопрос для обсуждения на лавочке у подъезда.
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Можно приводить примеры ее поступков, заявлений в подтверждение своей версии, а не фантазии по мотивам "Мистер и миссис Смит".
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Хорошо, она у нас волонтер, да. Она занимается деятельностью, одобряемой в обществе, и это активно освещается сторонниками ее мужа. О чем это говорит? О том, что ее мужу нужна популярность в обществе и она готова тратить на это свое время, т.е. полностью поддерживает его действия и отдельно ее деятельность рассматривать нет нужды.
Так подойдет?
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"Сам Корчинский, когда Зеля запихнет ЛДНР в Украину, поведет своих клоунов под дом Пороха, ведь это он "согласовал формулу Штайнайера и слил Украину", а Зеленский просто ничего не смог сделать против сговорившихся Макрона, Меркель и Путина."

Не похоже на правильный прогноз, потому что Корчинский ОЧЕНЬ активно выступал против Зеленского в период выборов президента.
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И также активно выступал против Порошенко - обычный разгон ЗРАДЫ!!! во всех направлениях, что крайне "благоприятно" сказывается на моральном духе населения воюющей страны.
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Было и такое. Их таких было много и многие из них сейчас просто молчат. Возникает вопрос : валили ПП за деньги, по заказу или по собственной инициативе и теперь бояться признаться в собственной неправоте?
Но если сегодня кто-то из них говорит правильные вещи, то не стоит затыкать им рот.
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Если некий человек длительно вредил Вам, то оказывать ему помощь и даже соблюдать с ним нейтралитет крайне неразумно.
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И кого мы тогда будем созерцать и слушать из каждого утюга, страшно уставших от войны в клубах, ресторанах и на курортах?
Толпы супер-дупер националистов где-то растворились. Может вымерли в одночасье как мамонты...
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И кого мы тогда будем созерцать и слушать из каждого утюга, страшно уставших от войны в клубах, ресторанах и на курортах?

А меня должна беспокоить "направленность" зрады?

Толпы супер-дупер националистов где-то растворились. Может вымерли в одночасье как мамонты...

Так не оплачено же, сейчас финансирование направлено только на уставших от войны, свидетелей Народного приЗедента и порохоборцев.
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Громко говорящих правду мало. Если Вас, как Корчинского, приглашают на эфиры, идите и скажите ее вместо него, неоднозначного.

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Продолжаем предлагать продать своему палачу веревку?
Любую популярность и вес в обществе, которые и зарабатывают "громко говоря правду", он, как и предыдущие 15 лет, будет использовать против Украины.
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Ок. Посмотрим на его поведение, а не просто заявления, в случае, если "слуги" все-таки надумают протянуть формулу Штайнмайера через Зе-раду.
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Стыдно взрослому человеку руководствоваться бинарной логикой, это весьма глупый подход.
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Ваше сравнение из ряда - вы любите есть ..овно? Нет. Ну значит вы за *****, он тоже ..овно не ест (допустим).
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Я и мои сверстники уже в 6 лет играли в войнушку и маньяками не выросли. Фильмы о войне были самыми любимыми.
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А в тех фильмах про войну, показывали торговлю с "врагом"? Открытую границу с "врагом"?? Транзит "вражеских" товаров и сырья???
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В тех фильмах не показывали, это шло вразрез с политикой партии. За такое на Соловки отправляли. Но это была открытая война, тогда немцы не ховорили, что они не причастны к этой войне и не говорили, что это внутренний конфликт в странах Европы и в СССР.
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В тех фильмах не показывали как советские войска вошли в Польшу 17 сентября 1939 года. Так же не показывали как сРалин снабжал фашистов топливом, хлебом и мясом. Не показывали как шли ешалоны с этим гитлеру. А мы должны показывать всю подлость кацапсячего нутра.
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Да да, война шла, а Сталин эшелонами немцам хлеб теплый отправлял Точно, так и было,раньше боялись сказать.
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Ну так и в Польше не празднуют "освобождение" Тешинской области в 1938 году.
Или про 1935 год. Весть о кончине польского Вождя Пилсудского вызвала большое волнение. Геринг, например, шел в Польше за телом в первом ряду. Все самые большие немецкие газеты вышли с соболезнованиями на первых страницах. Völkischer Beobachter ,например, писал: "Новая Германия склоняет свои флаги и штандарты перед гробом этого великого государственного деятеля, который впервые имел мужество открытого доверия и полного союза с национал-социалистическим Рейхом"
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Вы наверное из секты "уставших от войны"? Дети с детсва должны знать кто у нас враг!!!
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Наверно... надо... патриотизм... а вы не наверно, а точно из сеты тех что наслаждается как кого то убивают и молча думает, - хорошо что меня там не было!
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Раньше все смотрели фильмы про войну с детства, но они были какие-то другие, менее натуралистичные в плане кровавости, ужас, если и был, то от домысливания происходящего. может щас и лучше, но другие.
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Це фільм для дорослих. Він травмує дитячу психіку. Дітям потрібно по іншому розповідати про це.
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У них в смартфонах зараз такі ігрухи, що кров тече річками. В них вже психіка травмована.
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"Беріть своїх дітей і ведіть на цей фільм", - актриса Зюбіна про кінострічку "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас" - Цензор.НЕТ 8546
"Сначала они пришли за социалистами, и я молчал - потому что я не был социалистом.
Затем они пришли за членами профсоюза, и я молчал - потому что я не был членом профсоюза.
Затем они пришли за евреями, и я молчал - потому что я не был евреем.
Затем они пришли за мной - и не осталось никого, чтобы говорить за меня."
(С) Какой-то немецкий служитель культа о том, кто и как это сделал.
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Судячи по трейлеру,знято як говяний кацапський серіал
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Ну и где в фильме показано марш от Пороха с кучей военной техники во время котла и предательство командиров ?
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Привіт, мій зелений співвітчизнику. Ні-ні, не роби гримасу і не тікай. В цьому пості не буде образ, насмішок чи знущання.
Настрій уже не той, та й що з того толку.. Це лиш роз"єднує нас. Каюсь, що робив це раніше, але така вже людська природа. Ти прости мене.
Зеленим я тебе назвав лиш тому, щоб ти зрозумів, до кого звертаюсь - до прихильника діючого президента. Наразі немає значення, чому ти голосував за нього - по-приколу, через те, що тобі задурманили розум пропагандою, чи з добрих намірів. Все це тепер не важливо.
Отже, якщо ти дочитав досі, потерпи трошки і прочитай далі.
Я хочу розповісти тобі, що тебе чекає в майбутньому. Це буде не весело і неприємно, але ти прояви витримку, прошу.
Як тобі, можливо, відомо, твій президент взявся активно обговорювати так звану "формулу Штайнмаєра" по вирішенню війни на Донбасі. Що вона означає?
Перше - ухвалюється закон про проведення виборів на Донбасі.
Після того, як вони відбудуться, ОБСЄ має зафіксувати, що вони були проведені згідно європейських норм.
Далі вибори будуть визнані дійсними, і регіону буде наданий статус особливого.
Давай на пальцях поясню, що це все означає, спочатку для країни, потім для тебе особисто.
Отже. Закон ухвалили, вибори проведені.
Тими, хто вчора вб"вав наших воїнів. Відр"зав голови, гв"лтував населення окупованих територій, вб"в твого сусіда, грозився прийти в твоє місто і вб"ти тебе, і твою сім"ю.
Ці люди тепер стали шанованими депутатами і визнаними представниками влади.
Чи будуть ці вибори проведені чесно? Звісно, так само, як референдум в Криму. Ти ж пам"ятаєш, 106%, правда?
Представники ОБСЄ, які 5 років працюють в інтересах росії, звісно признають ці вибори законними.
Після того Донбас реінтегрують в Україну. Це ж добре, скажеш ти, нарешті закінчиться війна!
Так, війна закінчиться. Капітуляцією нашою. Чому? Бо відновлювати Донбас будуть з твоєї кишені. Комунальні послуги, ціни на продукти - все це злетить до небес. Половину своєї зарплати ти будеш платити в якості податку на відновлення країни. Економіка україни впаде до нуля.
Але й це не найстрашніше, що тебе чекає. Після того, як Донбасу буде надано особливий статус, в твоє місто прийдуть вони. Всі ті, хто грозився дойти до Львова - вони тепер безперешкодно будуть пересуватися всією Україною. Вони прийдуть в твій дім. З"ріжуть твоїх батьків.
Згв"лтують твою дружину. Поглумляться з твоїх дітей. Якщо ти будеш опиратися - тебе зак"пають. Бо ти, нажаль, не був готовий до війни, ти хотів миру. І опиратися ти не вмієш. А якщо не будеш цього робити - до кінця життя ти будеш ходити з опущеною головою по вулицям свого міста, де хазяйнами будуть інші люди. Чужі для тебе. Ти будеш рабом.
Сховатися, домовитись тобі не вийде. Куди б ти не пішов - ця доля тебе не мине. Я не погрожую чи зловтішаюсь з тебе. Я лиш хочу попередити. Поки не пізно - навчись обороняти свій дім. Купи зброю, поки можеш, навчись стріляти. Пройди курси такмеду. Вивчи добре свої райони, вчись комунікувати з людьми, орієнтуватись на місцевості. Пам"ятай - це неминуче. Маєш можливість - думай, як виїхати звідси і забрати сім"ю, якщо не здатний чинити опір.
Скажеш - в мене параноя і цього всього просто не може бути? А чи вірив ти 5 років тому, що в центрі столиці вб"ють сотні мирних людей? Чи вірив ти, що з сусідньою країною буде війна? Чи вірив ти в безчесний і підлий розстріл в Іловайську? Глянь на сусідню країну. Вони вже пройшли таке, з Ічкерією. І хто тепер править там бал? Кому вони платять шалені дотації, хто в них "хозяева жизни"? Подумай.
Ще хочу звернутись до своїх однодумців-воїнів. Не важливо, за кого ви голосували - доля в нас тепер одна. Прийміть те, що наближається. Не ховайте голови в пісок. Вам більше немає на кого надіятись, окрім вас самих і один одного. Тарьте патрони. Витягуйте рюкзаки. Згадуйте свої навики. Багато хто з нас виріс на оповідках про подвиги УПА. Скоро, зовсім скоро нам випаде шанс стати на їх місце. Чи готові ви до цього? Якщо ні - читай вище.
Є великий шанс, що нас чекає справжня громадянська в"йна. Наш ворог обов"язково скористається такою нагодою. Ми маємо бути готові захистити свій дім і тих, хто не в змозі захистити себе сам. Я бажаю нам всім сил і витримки. Нас чекають справді темні часи. І не тіште себе надіями, що все мине. Надія - найгірше, що може бути. Вбийте це почуття.
Просто будьте готові.
Просто будьте...
(Автор "Один из 93%")"Берите своих детей и ведите на этот фильм", - актриса Зюбина о киноленте "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас" - Цензор.НЕТ 7003
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Давайте не будем уподобляться кацапам и с детства детям показывать ужасы войны, вбивая в голову парадигму "сдохнуть за родину высшее благо". За Родину нужно сражаться, а не дохнуть.
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Моряки не дохли, но и не сражались. Зато теперь они "герои".
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Честно говоря, я "героизации" моряков тоже не понимаю. Да, можно понять, что целью был мирный проход, да, у врага было многократное преимущество, да, ответный огонь кроме радости порохоботов привел просто к их (моряков) бессмысленной гибели. Это все понятно, и их сдача выглядит логично. И государство было обязано их высвобождать. Освободили - молодцы, но в чем героизм?
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Спроси у тех, кто им медалей, квартир и денег навешал.
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На этот случай очень точно подходит песня Тартак "Я не хочу бути героем Украины". Особенно второй куплет, как про моряков и настоящих героев
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Текст весьма приличный хоть и не слушаю такой жанр музыки. Название песни и куплет конечно атас - по текущим времена у вышиватников от такого голова от ненависти лопнет. Думаю даже в то время нужно было иметь немало смелости, чтобы выкатить такую песню.
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Там є сцена не для дітей. Ну коли побратим Бішута і Свєта з Іловайська в підсобці... ну ви самі розумієте
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Нарит устал от войны. Когда новый сезон Сватов?
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Настоящие Фильмы об этой Войне снимут после Победы. Или после капитуляции.
Вот пример
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А чому в наших фільмах немає акторів 95 кварталу? Чому їх актори є у "сватах" і всякій дряні для московії? Чому? Чому шифери не вкладають гроші у наші націлнальні проекти? А тому, що вони їм чужі!
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ПРО ІЛОВАЙСЬКИЙ КОТЕЛ


«Беня» направив добробати
Прямо кацапу в лапи
В «Ахметки» щось хотів забрати
Всі мають про це знати.

Про «Іловайський» той котел.
Що всі про це писали
Не те, як Путін нас вбивав
На Порошенко просто «гнали».

Багато знищив людожер
Наших солдат в тім місті
Назвали це тоді «котел»
386-ть були «груз двісті».

Знову погрози для своїх
Помститись Пороху їх мрії
Насправді вбивав їх усіх
Агресор із війська з Росії.

Сьогодні трус вже є герой
Та ще експерт великий
А де ти був смілий ковбой
Як ліз до нас цей ворог лютий?

А ті, що більше всіх кричать
Тоді не воювали
Ховались за труси дівчат,
Як «відкосити» добре знали.

Щоб не зайшов сюди кацап
Пройшов би в Києві парад
Не було б вбито там солдат
Й пройшов би Бені «маскарад».

То ж про Росію забувають,
Шукають ворогів серед своїх
Забули що вони вбивають
На росіянах ця вина і гріх.
13.09.2019 р.
Анатолій Березенський
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Режиссура и сьемки полное дно,и актеры с тупыми глазами,хоть бы не позорили наших солдат.
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МЕЛКАЯ ЛОЖЬ О МОВЕ НА КОТОРОЙ ЯКОБЫ РАЗГОВАРИВАЛИ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ БОЙЦЫ ,,ДОНБАССА" НЕПРИДАЁТ ФИЛЬМУ ПРАВДИВОСТИ. 😈😈😈
ХОТИТЕ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПРАВДУ, БУДТЕ ЧЕСТНЫ И ТАМ, ГДЕ ЭТО ВАМ НЕНРАВИТСЯ. 😈😈😈
ИБО ЛОЖЬ ПОРОЖДАЕТ ТОЛЬКО ЛОЖЬ. А НА ЛЖИ МЫ НИКОГДА НЕПОСТРОИМ ЦВЕТУЩУЮ И СЧАСТЛИВУЮ УКРАИНУ. 😂😅😂
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Істоти, які після перегляду абсолютно висмоктаного з пальця, дебілкуватого серіалу, з поганими акторами, " слуга народу", вибрали "голобородьку" президентом, смердять про сценарій і гру акторів у фільмі, знятому по реальним подіям. Дмається, що смердять кацапські тролі, які працюють під зебеньок
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Если в нем нет сцены выхода Хомчака - это не про Иловайск.
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