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Все про:похорон (690) розвідка (1459) Тернопіль (106) втрати (1445) Ян Осока (790)

 Церемонія прощання із розвідником Михайлом Цимбалістим, загиблим на Донбасі 13 вересня, відбудеться в Тернополі. ВIДЕО

Завтра, 16 вересня, в церкві святого апостола Петра в Тернополі, відбудеться церемонія прощання з Михайлом Цимбалістим.

Чин похорону розпочнеться о 14.00 год. 16 вересня 2019 року. Поховання загиблого військовослужбовця відбудеться на Микулинецькому кладовищі в Терпонолі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Тернопільського військкомату.

Церемонія прощання із розвідником Михайлом Цимбалістим, загиблим на Донбасі 13 вересня, відбудеться в Тернополі 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": З морпіхом Олександром Лінчевським, який загинув 11 вересня на Донбасі, попрощалися на Черкащині. ФОТОрепортаж

Сьогодні тіло Михайла Цимбалістого привезли в Хоростківську громаду, до складу якої входить його рідне село. Там оголошено жалобу 15-16 вересня. У Тернополі днем жалоби оголосять 16 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із загиблим на Донбасі морпіхом Миколою Обуховським попрощалися на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

Михайло Васильович Цимбалістий народився в 1985 році в селі Увисла Гусятинського району Тернопільської області, жив у Тернополі. У званні майора служив в одному з розвідувальних підрозділів Збройних сил України. Загинув 13 вересня під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера найманців РФ.

У загиблого залишилися батьки (батько - підполковник запасу) і брат (підполковник ЗСУ).

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148547
 
 
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Зєлєнскіі скільки ти будеш ще наживатись на війні?
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Виглядає, що полеглий не з тих восьми поранених у п*ятницю.
Бо пишуть, що від кулі снайпера.
Перед цим, 12-го, загинув Валерій Шатурський.
13-го не врятували Максима Кондратюка.
Про загибель Цимбалістого ЦН не інформував.
Добре, що хоч так, уривками, опісля.

Світла Пам*ять Захиснику України.
Співчуття родині.
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Кому как везет.. многих вообще в не боевые и дезертиры записывают.
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а в сводках за 13-те тільки про Лінчевського писали
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спеціально зараз перечитав данні з ООС за 13 та 14-те вересня. Шо? Піздьож продолжайєця, бо тра показати пєрємірійє???
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Светлая память...пока на передке гибнут воины, большевички зеленина готовят контрреволюцию.
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сводкам ООС віри нема - політично вмотивована БРЕХНЯ. "Двадцять чотири обстріли - і нікого не поцарапало навіть!"
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оце ЗРАДА та ГАНЬБА! Брехати над могилами воїнів - блюзнірство!!!
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Каждый день от рук подлых кровавых обезьян гибнут лучшие люди страны.

Глубокие соболезнования родным и друзьям павшего воина Михаила.
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