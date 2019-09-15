EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  11646  119
Все про:Дніпропетровськ (1144) побиття (464) Нацполіція (8191)

 Двоє охоронців побили палицею дівчину в Дніпрі, - поліція. ВIДЕО

Двох підозрюваних у побитті жінки в Дніпрі затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За вчинення хуліганських дій чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, повідомлення про побиття жінки в приміщенні недобудованого супермаркету на пр. Гагаріна надійшло в поліцію близько 5 години ранку 15 вересня.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. Під час першочергової перевірки встановлено, що двоє охоронців, яким 63 і 43 роки, палицею завдали тілесних ушкоджень жінці, яка перебувала в неадекватному стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підлітки, які жорстоко побили чоловіка в Києві, підуть під суд, - прокуратура. ФОТО

Постраждалу доставили в лікарню з попереднім діагнозом психічного розладу. Підозрювані чоловіки затримані, їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Як повідомляє 24 канал, над дівчиною знущалися через те, що вона розбила телефон і намагалася пошкодити автомобілі.

"Інформатор" опублікував відео, на якому видно, як дівчина бігає босоніж  проспектом Гагаріна. Після цього вона зайшла в продуктовий магазин і почала сварку з продавцем. Уже згодом дівчину затримав чоловік, який заявив, що вона розбила в його автомобілі лобове скло.

У другій частині видео видно, що всі фігуранти попереднього ролика зібралися в приміщенні на будівництві магазину "АТБ". Дівчині заламували руки і били. У якийсь момент нападник почав наносити удари ногами.

За дівчину намагався заступитися перехожий, однак на нього також накинулися з кулаками. Багато очевидців просто спостерігали за всім і не заважали, лише закликали чоловіків припинити бити дівчину.

Згодом виконроб будівництва пояснив, що на відео є тільки один співробітник магазину. Це чоловік, який бив дівчину, і хлопець, який хотів її захистити. Нападником виявився 43-річний охоронець будівництва. Правоохоронці з'ясували, що другий нападник - теж охоронець у віці 63 роки.

Сам охоронець переконував правоохоронців, що дівчина  розбила телефон. Уже згодом з'ясувалося, що вона перебуває на обліку у психіатра. Зараз дівчину госпіталізували в психдиспансер, її стан стабільний. Чи була вона в стані сп'яніння, визначать фахівці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад секретаря Бориспільської міськради Годунка на активіста перекваліфікували на хуліганство, - поліція

Потерпілий хлопець почувається добре.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148543
 
 
 Топ коментарі
 
Издевательства над женщинами,тем более больными-преступление ,как с ребёнком.Бить слабого-должно быть отягчающим аргументом.Издевательства над могилами.
 показати весь коментар
 
Пздц. Звіри
Якщо так все погано, що, не можна було її зафіксувати та здати поліції?
 показати весь коментар
 
Ну блин... Лицемерие типа "бить даму, фу, стыдно" и прочее- суть лицемерие. Женщина изначально слабее, но нарывается подчас хуже удолбавшегося мужика. Но шваркнуть не с целью причинить боль а с целью вызвать шок, ладошкой там по мордяке или по заднице, еще можно понять или оправдать. А на видео видно, что били именно с целью причинить боль и посильнее. За такое нужно наказывать жестоко.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
реально ці ахранніки нерозкриті личинки мотороли.
Не угандош в 14-му в Дніпрі рускій мір, з них вийшли б прекрасні апалченці, з повним набором рис потрібних строітєлям вєлікай расії.
 показати весь коментар
 
 
город Днєпр тра' дустом посипати, шоп там всі таргани повиздихали. От же назвали шхуну. Нема шоп Січеславом, то клікуху блатну пришпандорілі - Днєпр. Ото воно таке поганяло і таке скотонасєлєнійє
 показати весь коментар
 
 
два мужика (и не просто мужика...а охранника!) против одной, даже неадекватной женщины...и схватились за палки...
во-первых - твари, а не мужики
во-вторых - твари, а не охранники
в-третьих - твари, а не люди...
(старый пердун в шортах, небойсь бывший мент....или ВОХРовец...что-то совсем кукухой слаб и злобен до беспределу)
 показати весь коментар
 
 
есть такие больные, которым пребывание в обществе противопоказано. когда я еще в Днепре жил, помню бегала пацанка в районе ЦУМа. реально тварь. срала в урны прилюдно и потом грозила дерьмом прохожих измазать кто ей замечания делать пытался. может подросла? сейчас не могу сказать с уверенностью она это или нет. если человек слов не понимает, то приходится действовать другими методами. разве с животными поступают как-то иначе?
 показати весь коментар
 
 
Так , поводяться інакше... як що ти людина а не гад.
Неадекватна- зв'язали- викликали поліцію.
 показати весь коментар
 
 
Таким людям назначають пенсію і у них обов'язково є опікун, як правило з близьких родичів , який відповідає за неї,якому стаж їде, якому зарплату платять по догляду, бо психічно хвора це як дитина, за свої дії не відповідає. Ця дівчина могла і в інші небезпечні місця потрапити, призвести до травм собі, іншим, до загибелі, вибігла б раптово на проїзжу частину чи перед потягом От же, опікуна теж до відповідальності!
 показати весь коментар
 
Судя по тому, как нажористо махало палкой тело в сланцах, это его не первый подвиг с использованием палковой техники шао-линя. Думаю лет пять в пенитенциарном храме мудрых понятий ему не помешают.
 показати весь коментар
 
 
Козлы ***...дь. Какая бы она ни была, много геройства бить вдвоем женщину, да еще и палкой, ублюдки
 показати весь коментар
 
 
взять бы эту палку, да их по морде со всей силы от х#ячить, чтоб на себе испытали эти "прелести".
 показати весь коментар
 
А зоозахистники ходять маршами у захист тварин,на людей їм плювати.Це не ***********,це катування.
 показати весь коментар
 
 
это точно, хорошего к человеку отношения от всяких "чембольшепознаюлюдей" очень сложно ожидать
 показати весь коментар
 
 
Ще одна вирішила роздягнутися на мосту, але трохи переплутала час і місце?
Відпад: в Харкові - гей-парад, в Дніпрі - масовий стриптиз, а в Києві - клоуни при владі
Ура, таварісчі!
 показати весь коментар
 
Бывшие мусора и действующая титушня эти охранники - увереные мусора их спасут, поэтому такой нарочитый неадекват, бо увереннось в безнаказанности.
А может это спецом, чтоб забить медиа шухер, что Зе оказался недовольным ремонтом моста в Днепре?
 показати весь коментар
 
 
Твари, а не люди, поотбивать им головы вместе с руками, двое с палками на беззащитную девушку, совсем о#уели, презервативы драные.
 показати весь коментар
 
 
Отвлекаясь от самого происшествия..
"избили девушку". Избили человека, какая нахрен разница - это была женщина, китаец или лилипут? Как будто девушку то избить неэтично, а вот "мужика" в некоторых случаях допускается.
"Избили палкой" - с виду тонкая деревянная хрень, которая провисает под собственным весом и ломается моментально. Можно ли это назвать "палкой" - вопрос к лингвистам.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору