 Нове керівництво Фонду держмайна має розробити реалістичний план із приватизації, - Гончарук. ВIДЕО

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду 15 вересня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Так, прем’єр пояснив, що у проєкті бюджету на 2020 рік не передбачено серйозного збільшення надходжень від приватизації, попри декларацію нового уряду та доручення президента у якнайшвидші терміни провести велику приватизацію.
"Ми незабаром маємо і плануємо змінити керівництво Фонду державного майна. І це керівництво, ми очікуємо, що протягом декількох тижнів надасть нам реалістичний план того, що в наступному році планується до приватизації", — сказав Гончарук.
Він підкреслив, що остаточні показники надходжень від приватизації стануть відомі після аналізу нового керівництва Фонду держмайна, а також затвердження Радою плану діяльності уряду. Цей план, зокрема, передбачатиме ухвалення нового законодавства, яке може вплинути на доходи і видатки бюджету. Всі ці зміни планують врахувати до другого читання бюджету у Раді, яке має відбутися до 2 листопада 2019-го..
Наразі Фонд державного майна очолює Віталій Трубаров. За час, протягом якого він очолював ФДМУ, в Україні не продали жодного лоту великої приватизації, які затвердив уряд ще у 2018 році. Сам Трубаров пояснював це судовою тяганиною, пов’язаною з процедурою продажу великих державних підприємств. Зокрема через суди заблокували процес призначення інвестиційних радників, які, відповідно до законодавства, мають готувати держкомпанії до продажу.
Некоторые израильтяне наивно считают, что земля в Эрец-Исраэль принадлежит еврейскому народу. Точнее - еврейскому государству, которое предоставляет гражданам право практически бессрочной аренды для строительства жилья, сельскохозяйственных предприятий и пр. Увы, это не всегда справедливо
Иностранная земельная собственность в центре столицы, особенно если это многочисленные огромные участки, - нонсенс. Все эти земли должны быть ультимативно выкуплены государством, если уж мы отказываемся их национализировать. По какой цене - показала нынешняя сделка Греческой церкви с израильской фирмой, которую мы имеем полное право объявить прецедентной. Именно во столько они ценят Святую Землю, и ничего большего им за нее не положено....
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Однако светское Государство Израиль не готово принять эту позицию. Оно уважает международное право собственности, согласно которому юридическое лицо, имеющее возможность документально или каким-либо иным способом подтвердить свою собственность на недвижимость, считается ее владельцем. С этой точки зрения владельцем указанного участка была Греческая церковь, и его арендаторы (а именно - ККЛ) должны были исправно платить оной церкви арендную плату, взыскивая ее с субарендаторов (владельцев квартир, муниципалитета и пр.). Тем не менее, этого не происходило. Арендная плата, которая по нынешним расценкам на землю в историческом центре столицы должна была составлять миллиарды, греческой церкви не поступала...
только по цене металлолома.
в Харькове завод "серп и молот" уже давно тупо снесли, т.к. такое говно никому продать не смогли
У Тимошенко еще в 2005г бьіл список из трех тьісяч таких предприятий...
Удачи, мои деревянные Буратины. Главное теперь без Пороха.........