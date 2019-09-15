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Все про:Нацполіція (8191) Харків (1502) ЛГБТ-спільнота (183)

 Перший Марш рівності в Харкові: 2 тис. учасників, 2,5 тис. поліцейських, сутички з праворадикалами і двоє постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові 15 вересня вперше відбувся Марш рівності в рамках "ХарківПрайд". Паралельно відбувалася акція на підтримку традиційних цінностей. Після завершення Маршу рівності праворадикали почали ловити і бити його учасників.

Почався марш після 14:00 на площі Свободи, пише Цензор.НЕТ.

За даними Depo.Харків, учасники тримали плакати з написами "Ніколи не вибачайся за те, кого любиш", "Іноді я хочу, щоб люди дозволили іншим людям просто бути", а також символіку Фундації регіональних ініціатив, маршу "ХарківПрайд" і райдужні прапори.

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Перший Марш рівності в Харкові: 2 тис. учасників, 2,5 тис. поліцейських, сутички з праворадикалами і двоє постраждалих 01
Перший Марш рівності в Харкові: 2 тис. учасників, 2,5 тис. поліцейських, сутички з праворадикалами і двоє постраждалих 02
Перший Марш рівності в Харкові: 2 тис. учасників, 2,5 тис. поліцейських, сутички з праворадикалами і двоє постраждалих 03
Перший Марш рівності в Харкові: 2 тис. учасників, 2,5 тис. поліцейських, сутички з праворадикалами і двоє постраждалих 04

Близько 14:00 через кордони поліції учасників "Прайду" закидали яйцями. До місця, звідки кидали яйця, підтягнулися додаткові кордони поліції.

Перший Марш рівності в Харкові: 2 тис. учасників, 2,5 тис. поліцейських, сутички з праворадикалами і двоє постраждалих 05

Перший Марш рівності в Харкові: 2 тис. учасників, 2,5 тис. поліцейських, сутички з праворадикалами і двоє постраждалих 06
Фото: kh.depo.ua

За даними hromadske, паралельно на тій же площі стартував марш за традиційні цінності. У ньому взяли участь близько 500 осіб. Також кілька противників Маршу рівності лягли на землю перед колоною. Учасники маршу просто обійшли їх.

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За словами начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Валерія Сокуренка, в Марші взяли участь близько 2000 осіб, серед яких гості міста з інших регіонів країни, представники міжнародних організацій, дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні, інформує сайт НПУ.

При цьому всі підрозділи правоохоронців працювали в посиленому режимі. До охорони громадського порядку було залучено понад 2500 працівників поліції, зокрема особовий склад з інших регіонів України.

Перший Марш рівності в Харкові: 2 тис. учасників, 2,5 тис. поліцейських, сутички з праворадикалами і двоє постраждалих 07
Перший Марш рівності в Харкові: 2 тис. учасників, 2,5 тис. поліцейських, сутички з праворадикалами і двоє постраждалих 08
Перший Марш рівності в Харкові: 2 тис. учасників, 2,5 тис. поліцейських, сутички з праворадикалами і двоє постраждалих 09
Перший Марш рівності в Харкові: 2 тис. учасників, 2,5 тис. поліцейських, сутички з праворадикалами і двоє постраждалих 10
Перший Марш рівності в Харкові: 2 тис. учасників, 2,5 тис. поліцейських, сутички з праворадикалами і двоє постраждалих 11

Як повідомляє hromadske, після завершення Маршу рівності поліцейські супроводжували учасників в метро, вони у відповідь скандували "дякуємо".

Однак учасники ультраправої організації "Фрайкор" після завершення Маршу рівності почали ловити і бити його учасників. Двох постраждалих забрала швидка.

На перетині вулиці Римарськіої та провулку Некрасова поліцейські почали затримувати праворадикалів, один з них розпорошив правоохоронцю газ в обличчя.

Поліцейські оточили місце події, затриманих посадили в машини і відвезли у відділок. На місце також прийшли учасники організації "Фрайкор", вони планували йти до відділення "звільняти своїх".

В управлінні поліції пізніше повідомили, що за фактами порушень громадського порядку поліція відкрила дві кримінальні впровадження і оформила адмінпротокол.

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"Встановлено, що 17-річний харків’янин після закінчення Маршу став кидати камінням в людей, які йшли вздовж вул. Сумської після заходу. Поліцейські доставили його до Київського відділу поліції для написання пояснень. Відносно юнака складено адміністративний протокол за ч. 173 (дрібне хуліганство) Кодекса України про адміністративні порушення.

17 осіб доставлено до Шевченківського відділу поліції. За попередніми даними, вони взяли участь у сутичках на вулиці Римарській у Харкові. Під час конфлікту вони чинили опір поліцейським, крім того, у бік правоохоронців розпилили сльозогінний газ. Постраждали двоє працівників поліції. Одного з них з опіками очей доставили до лікарні.

За фактом подій слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Крім того, за фактом факту хуліганських дій відносно юнака у парку Шевченка слідчі Шевченківського відділу поліції внесли відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що під час Маршу рівності харківський журналіст Юрій Ларін зауважив і сфотографував Сергія Козлюка - підозрюваного у побитті харківського телеоператора Вадима Макарюка. Він пив каву з двома підполковниками поліції.

"Сергій Козлюк прийшов на "ХарківПрайд". Людина, яка проходить у кримінальній справі обвинуваченою за кількома статтями Кримінального кодексу, яку підозрюють у нападі на журналіста Вадима Макарюка, п'є каву з двома підполковниками поліції.
Це як з Бакановим, тільки навпаки? - написав журналіст.

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Перший Марш рівності в Харкові: 2 тис. учасників, 2,5 тис. поліцейських, сутички з праворадикалами і двоє постраждалих 12
Перший Марш рівності в Харкові: 2 тис. учасників, 2,5 тис. поліцейських, сутички з праворадикалами і двоє постраждалих 13

Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Більше за всіх постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камера розбита, сам він досі перебуває  в реанімації. 13 червня суд відправив підозрюваного в побитті оператора під цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю. Пізніше такий же запобіжний захід обрали ще двом підозрюваним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148533
 
   
 Топ коментарі
 
Как то похрен.
Устройте марш в Донецке с флагами Украины тогда поверю в то что права человека превыше всего.
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Підняли голови дегенерати. Мають права на рівні з нормальними але потворам цього замало. Одностатевих шлюбів домагаються. Інститут шлюбу, традиційні сімейні і християнські цінності хочуть знищити. Не бити, а чавити вже треба. І кримінальну статтю повернути
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а ЗЕбила жаба берёт что он в меньшинстве. Привыкайте ЗЕбилы вы меньшинство, собссно как и вот эти на марше - тоже не нормальное меньшинство. А скоро вообще признаца что ты ЗЕбил будет равносильно признаца что ты сепар кацап.
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Задумав якось доктор Ватсон відучити Шерлока Холмса курити трубку. Кожний вечір він її тихенько брав і колупався нею собі в попі, потім акуратно клав на місце. Пройшов місяць: Шерлок Холмс як курив так і курить, а от доктор Ватсон без трубки в задниці вже не міг заснути. )))
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Нужно предложить каждую неделю устраивать Марши равенства различных категорий граждан-всяких психически больных,юродивых,озабоченных,ананистов,копрофилов,зоофилов,некрофилов и т.д.
Каждый имеет право на свою особенную сексуальную ориентацию,особое мышление и видение мира.Их права на демонстрацию своей ущербности нельщя ущемлять.Их в мире много и они также имеют свои права.По центральным площадям,средь бела дня пусть ходят,в присутствии детей и демонстрируют нам свои особенности.Пусть полиция на наши налоги их охраняет.Пора давно исключить из лексикона нетолерантное слово "дурдом"-это наши граждане,и пусть дурдомом станет вся страна-свобода ,равенство,братство(бл*тство)!!!!
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Всё не мог понять, чего им не сидится, их же никто не трогает и не мешает.
Свобода, права, равенство тут ні до чого. У этих ********** ограниченный круг общения, а им хочется разнообразия. Все эти сходняки - обычная рекламная акция, причём недорогая и шумная, для привлечения новых попок и новых клиентов. А для прикрытия - да, лозунги про равенство, свободу.
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Получился когнитивный диссонанс: семейные ценности побили европейские ценности.
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Пока же обе эти категории проигрывают еврейским ценностям: как бы кого нае....ть... ну, если не пассажиров мау, тогда всю страну...
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"...широчайшее распространение этого явления наблюдается в эпоху Московской Руси, особенно в 15, 16 и 17 веках. Об этом пишут, иногда с удивлением или негодованием, почти все иностранные путешественники, оставившие свои описания пребывания на Руси, начиная с наиболее известных - Герберштейна, Олеария, Маржерета и т.д. Причем гомосексуальные склонности, по показаниям иностранцев, встречались во всех слоях населения, от крестьян до царствующих особ."https://www.lgbt.org.ua/ru/materials/show_287/ - європа гаваріті...
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Сорос это Швондер нашего времени.
youtube.com/watch?v=Gq8OWcrhrAA
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Не понимаю пля.
Мы выбираем депутатов чтобы они отслеживали пожелания людей.

99.99% людей против шествий обосранных *********.
Почему ложат х.й на желание людей и за их же деньги обеспечивают эти шабаши?
Одних ментов сколько сгоняют.
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У Авакова есть любимая жена. Это Антонина Геращенко.
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Вот вату рвет в клочья,дымит ,тлеет,горит ,воняет ...
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При Зеленском голубизна стала продвигаться дальше на восток. Даже не знаю теперь, зрада это или перемога.
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Фрайкор-чернорубашечники с надписью 666 избили молодого человека,17 лет,у которого есть девушка выложено видео избиения и видео возмущения его девушки.Вот такой в Харькове прайд.Шабаш ведьмаков- идиотов.
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всё это из за гебнявых курируемых кремлядью геев провокаторов.
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Соглашусь что это ряженое шествие, это элемент кремлёвской пропаганды направленный против проевропейской политики Украины и рассчитанный на ватный, покацапленный слой общества. Зачем вам та Европа, разве вы тоже хотите вот этих геев у себя дома как в Европе, лутше идите к нам в руский мир, у нас тут нет никаких геев - вот это и есть главный посыл этих пропагандонских гебнявых маршей. Основная цель склонить как можно больше народу в пользу руцького мира.
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..ну нет слов! Вот и к нам докатилась еУрапа...Скоро беременных,конечно же,женщин мы будем видеть реже и реже.Так можно и до инкубаторов докатится .... Перший Марш рівності в Харкові: 2 тис. учасників, 2,5 тис. поліцейських, сутички з праворадикалами і двоє постраждалих - Цензор.НЕТ 2039
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Аминь: нех зебобикам размножаться, а на инкубатор у них денюх нет и не будет.
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ВАМ НЕ ПОХРЕН НАРОД КТО С КЕМ СПИТ? ИЛИ ЭТО НЕ ЖИТЕЛИ КАК И ВЫ И НЕ МОГУТ ПРОЙТИСЬ? МАРШ ЖИВОТНЫХ БЫЛ И ЧТО? А ТАМ ГЕЙ ПРАЙД ЕСЛИ ИМ НРАВИТСЯ МНЕ ЛИЧНО КАКТО ФИОЛЕТОВО БЕСИТ ЧТО ВЫ ДИКИЕ КИДАЕТЕСЬ НА ЛЮДЕЙ И ВЫ ТУТ ЕДИНЫ С КАЦАПАМИ А Я ИХ НЕНАВИЖУ, КАК НИ СТРАННО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ И ДРУГИЕ ВКУСЫ И МНЕНИЕ ЭТО И ЕСТЬ ТОЛЛЕРАНТНОСТЬ В ЕВРОПЕ ВООБЩЕ ПОЛИЦИИ МИНИМУМ НА ТАКИХ ШЕСТВИЯХ ВИДЕЛ ЛИЧНО В СТОКГОЛЬМЕ ДАЖЕ НЕКОТОРЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА ВЕЛИК СЕБЕ ПРИЛЕПИЛИ ФЛАГ ЛГБТ КТО РАВНОДУШЕН К ГЕЯМ ТО ПРОСТО ЕХИДНО ЛЫБЯДСЯ НО НЕ СТРЕМЯТСЯ КАК У НАС УБИТЬ НАБИТЬ ОТКУДА НЕНАВИСТЬ О ТКАЦАПОВ ГЕНЫ ОСТАЛИСЬ? И ПИШУТ ДАЖЕ УКРАИНЦЫ Я ДУМАЛ ТО КАЦАПЫ https://www.youtube.com/watch?v=wlduCT-xI0U
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Все те кто затевает эту гомофобию, гомофобию эту затевает, вот это вот всё, вот затевает вот всё это, я переадресовую вот это вот этим людям - доиграетесь вот с этим вот всем.
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Новый мировой порядок это депопуляция.
Перший Марш рівності в Харкові: 2 тис. учасників, 2,5 тис. поліцейських, сутички з праворадикалами і двоє постраждалих - Цензор.НЕТ 8262
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