 Зеленський в аеропорту зі звільненими полоненими і Путін біля басейну зі спортсменами: як відбувався великий обмін в Україні та РФ. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

"Обмін "35 на 35": літаки з Москви і Києва одночасно вилітають назустріч один одному. У аеропорту "Бориспіль" борт зі звільненим із російських в'язниць українцями зустрічають їхні родичі, українські чиновники на чолі з президентом Зеленським і натовп журналістів. У російському "Внуково" - глава пропагандистського каналу "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов і телеведуча Ольга Скабєєва", - йдеться в підводці до ролика.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.