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 Політика України, Суспільство
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 Зеленський в аеропорту зі звільненими полоненими і Путін біля басейну зі спортсменами: як відбувався великий обмін в Україні та РФ. ВIДЕО

Президенти України та РФ по-різному поставилися до обміну полоненими, який відбувся 7 вересня.

Про це йдеться в сюжеті "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

"Обмін "35 на 35": літаки з Москви і Києва одночасно вилітають назустріч один одному. У аеропорту "Бориспіль" борт зі звільненим із російських в'язниць українцями зустрічають їхні родичі, українські чиновники на чолі з президентом Зеленським і натовп журналістів. У російському "Внуково" - глава пропагандистського каналу "Росія сьогодні" Дмитро Кисельов і телеведуча Ольга Скабєєва", - йдеться в підводці до ролика.

Дивіться також: Звільнені з полону моряки прибули на військово-морську базу Одеси. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148510
 
   
 Топ коментарі
 
Пэдро, так скромненько, остановки открывал..., а этот.... Во гад!
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Это да, 24 часа крал, а в остальное время работал на Украину!
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а кому нужен конкретно в этом случае , Зеленскому ?
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Это не украинцы,а КАЛлоборанты .все верно сделали,гнать их ссаными тряпками.
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а лица то "истинно арийско еврейська рыльца" все "зелены братья и сестры"... Зеленський в аеропорту зі звільненими полоненими і Путін біля басейну зі спортсменами: як відбувався великий обмін в Україні та РФ - Цензор.НЕТ 1802
я об ублюдках выданных Парашке....
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Є вершина айсберга - як президенти зустрічали чи не зустрічали полонених.
А є сам айсберг хто кого вертів як хотів і на чиїх умовах пройшов обмін.
Зеленский в аэропорту с освобожденными пленными и Путин у бассейна со спортсменами: как проходил большой обмен в Украине и РФ - Цензор.НЕТ 1319
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Заметьте, не Зе себе рекламу создаёт, но сми.
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Сенцова, Карпюга и Гриба можно было не менять. )(уйло им доктор.
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А шо такое? Не поцеловали зеленые сапоги?
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У них с Зелей как раз много общего. Например- оба не служили в армии, но оба позволяют себе нести бред на военную тематику.

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Обоє юристи. Один лєнінградський, друший криворозький..
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Шмаркля поражает своей работоспособностью,прогулялся по Днепру,по мосту,попил пивка,устал. Антилигент,гигант мысли,не то шо ПАП, который по 25 часов в сутки работал
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Это да, 24 часа крал, а в остальное время работал на Украину!
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... где бабла еще уныкнуть и перепрятать в оффшоры.
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Пэдро, так скромненько, остановки открывал..., а этот.... Во гад!
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В то время (в течении 5 лет), когда Педро занимался оборонной страны, создавал антироссийскую коалицию, отстаивал введение санкций против Параши, сделал Украину ОБЪЕКТО, а не субъектом мировой политики, договаривался о военной помощи Украине и ПОЛУЧАЛ её (что Зе уже просрал за 100 дней), нынешний гидрант играл х..м на рояле и ныкал в кипрском офшоре бабло от концертов, российское бабло от снятых в параше сериалов и 41 миллион долларов США стыренных Беней у вкладчиков из ПриватБанка. Зеленський в аеропорту зі звільненими полоненими і Путін біля басейну зі спортсменами: як відбувався великий обмін в Україні та РФ - Цензор.НЕТ 4761
Зеленський в аеропорту зі звільненими полоненими і Путін біля басейну зі спортсменами: як відбувався великий обмін в Україні та РФ - Цензор.НЕТ 5724
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А ще він називав їх важливими стратегічними об'єктами...
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Педро знали в Европе как политика, а этого как клоуна. Кстати Зе уже что только не открывал, а его офис еще только проститутку не раздел на спор...
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Пэдру знали в Европе как "потерпевшую, постоянно стонущую жертву агрессии"! И не надо пургу нести, как "политика"! Это ж надо такое ляпнуть!!!!
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и вы мне жителю Европы пишите, что о вас говорят? С Петром вы были страной, с этим -зонами особого правления...
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У цимбалюка и вышинского черты лица схожи, как братья
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Ну а что? Клоуну все равно нечем заняться, потому ради пиара он везде будет засвечиваться. Пожрать шаурму под фотоаппарат? - Я!!!
В аэропорт? - Я!!!!
Типа мост посмотреть? - Я!!!
Зеленський в аеропорту зі звільненими полоненими і Путін біля басейну зі спортсменами: як відбувався великий обмін в Україні та РФ - Цензор.НЕТ 2151
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Ну хоть с Мотосом по Украине шарится не будет и то хорошо!
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Погодься, це все-таки краще, ніж вибудовувати схеми. за якими можна ще щось прихватити собі в карман...
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можно сравнивать фото, но факты несовершенства правления Зелени очевидны. Сценарий для Украины и то списанный с канадцев. Это их план и это игра, но не президентство.
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Зеленский набирает очки. Порошенко тоже был неплохим актером, но Зеленский все-таки профессионал.
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хватит гадить в эфие.... "зелнский пиар", "агенты путина" и тд... это прежде всего люди.. их освободили.. это самое главное в нынешних условиях жизни...
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еще не известно как повел бы каждый из Вас, оказавшись на их месте....
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