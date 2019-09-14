 Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску. ВIДЕО

Про це написав на своїй сторінці в фейсбук народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.

Відеозапис розпивання пива опублікувало видання "Інформатор".

На цих кадрах видно, що президент Зеленський, глава ОПУ Андрій Богдан і мер Дніпра Борис Філатов у щільному оточенні кільця охорони випили по склянці пива. Вони відвідали Фестивальний причал. Таким чином, вони відсвяткували День міста в Дніпрі.

Раніше Володимир Зеленський перевірив стан відремонтованого Центрального мосту в Дніпрі. Він визнав, що міст відкритий вчасно.