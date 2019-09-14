 Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску. ВIДЕО

Про це написав на своїй сторінці в фейсбук народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.
Відеозапис розпивання пива опублікувало видання "Інформатор".
На цих кадрах видно, що президент Зеленський, глава ОПУ Андрій Богдан і мер Дніпра Борис Філатов у щільному оточенні кільця охорони випили по склянці пива. Вони відвідали Фестивальний причал. Таким чином, вони відсвяткували День міста в Дніпрі.
Раніше Володимир Зеленський перевірив стан відремонтованого Центрального мосту в Дніпрі. Він визнав, що міст відкритий вчасно.
що президент буде президентом для всієї України?
Гугліть..
🤑
Нарід хоче репортажу, де вони у кущах "здають паркан сечі на аналізи".
Сегодня написал...
Ivan Buben
@bubenfire
·3 ч
Мне очень жаль моих многочисленных украинских друзей , но сейчас они стали меньшинством в своей стране, как и нормальные люди в России. Большинство украинцев оказалось такими же или тупыми или продажными мразями как и россияне. Мы на пороге колоссальной трагедии 21-го века.
... в уличном киоске, в Днепре -- пиво? ...кхм... ...пардон...
Ну ладно... -- у нас Октобэр Фест намечается -- о там Пиво!
...а шариковы, нехай с Днепра, шо хочуть пьют...*)
Володимир Саркісян
1 ч. ·
Не заради паніки, боже спаси!
Я ось що хочу сказати: щойно Приватбанк втратить статус державного, я ним не користуватимусь. Ощада та УГБ мені цілком вистачить для моїх потреб.
Ось тоді побачимо, наскільки 25% більші за 73.
До того часу, звісно, жодних рухів не робитиму.
Кажете, якщо всі підуть, то банківська система впаде?
Вона ще гарантованіше впаде, якщо не підуть. Бо ту кучеряву тварюку вгамує хіба що заступ могильщика.
Ще раз: без паніки. Наразі жодних підстав для недовіри до Привату немає.
...та, все ж давно знают, какя Германия некультурная, засранная и бездорожная страна...*)
может Аваков теперь им рюкзачки пошьёт...?)
http://othervision.com.ua/eks-regionalka-lukash-popadet-v-obnovlennyj-sostav-cik-smi/?fbclid=IwAR3Ppcd6ZakACRxX2RYyh57NRSRSHI1wNkvHfdin7ksQuNak_PufiCbU-dg
Хаба за таке тобі будуть платити в ольгіно ?? Це ж порушення ! Дивись , веди себе правильно а то з зарплати вирахують !!
Какого?
Ну з розширенними повноваженнями від " папи "
Новсем то на них насрать, ушло ваше время , лузеры...
Сказали спасибо за счастливое предпринимательское будущее?