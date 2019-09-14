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Все про:Дніпропетровськ (1138) Зеленський (2752) пиво (16) Філатов (202) Богдан Андрій (161)

 Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський, глава Офісу президента Андрій Богдан і міський голова Дніпра Борис Філатов випили пива на Фестивальному причалі в Дніпрі.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбук народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску 01

Відеозапис розпивання пива опублікувало видання "Інформатор".

На цих кадрах видно, що президент Зеленський, глава ОПУ Андрій Богдан і мер Дніпра Борис Філатов у щільному оточенні кільця охорони випили по склянці пива. Вони відвідали Фестивальний причал. Таким чином, вони відсвяткували День міста в Дніпрі.

Раніше Володимир Зеленський перевірив стан відремонтованого Центрального мосту в Дніпрі. Він визнав, що міст відкритий вчасно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148462
 
   
 Топ коментарі
 
вот это Чел поддерживал Украину всю войну как мог...
Сегодня написал...



Ivan Buben

@bubenfire

·3 ч

Мне очень жаль моих многочисленных украинских друзей , но сейчас они стали меньшинством в своей стране, как и нормальные люди в России. Большинство украинцев оказалось такими же или тупыми или продажными мразями как и россияне. Мы на пороге колоссальной трагедии 21-го века.
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Егеж...
Нам так само *пощастило*, як і молдаванам.
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нє...хоть можна надіятись ...в далекому майбутньому...звичайно не при моєму житті..
що президент буде президентом для всієї України?
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люблю дивитись фантастичні фільми...--будь-ласка..порадьте які ви дивились?
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Бухой 🐷..
Гугліть..
🤑
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"Попса - собирательное явление, заполонившее эфир зомбоящиков и радиостанций. Попса - явление общемировое, но в Украине она мутировала в "державную полiтыку". Ярких её представителей можно увидеть по ящику по случаю государственных праздников. Цель попсы - загрести как можно больше бабла, а также убедить страну, что всё хорошо, прекрасно и не о чем беспокоиться. Целевая аудитория - разнокалиберная быдлота, школьницы, п#доры, моложавые старушки и т. д." (с)
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пью пиво 30 років..жіночих ознак не виявлено. Зеленский с Филатовым на день Днепра выпили пива в уличном киоске - Цензор.НЕТ 8659
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Новина потребує логічного продовження.
Нарід хоче репортажу, де вони у кущах "здають паркан сечі на аналізи".
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вот это Чел поддерживал Украину всю войну как мог...
Сегодня написал...



Ivan Buben

@bubenfire

·3 ч

Мне очень жаль моих многочисленных украинских друзей , но сейчас они стали меньшинством в своей стране, как и нормальные люди в России. Большинство украинцев оказалось такими же или тупыми или продажными мразями как и россияне. Мы на пороге колоссальной трагедии 21-го века.
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дай ему в Бубен Зеленский с Филатовым на день Днепра выпили пива в уличном киоске - Цензор.НЕТ 822
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Зеленский с Филатовым на день Днепра выпили пива в уличном киоске.

... в уличном киоске, в Днепре -- пиво? ...кхм... ...пардон...
Ну ладно... -- у нас Октобэр Фест намечается -- о там Пиво!
...а шариковы, нехай с Днепра, шо хочуть пьют...*)
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разливное пиво - это нечто.. вам пархатым бюргерам не понять Зеленский с Филатовым на день Днепра выпили пива в уличном киоске - Цензор.НЕТ 4970
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...согласен! -- мы не пьём то, чем писяем...*)
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бггг.. то вы писяете тем, что жрёте?.. от баран, рассмешил
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це все шоб про Приват не питали...

Володимир Саркісян
1 ч. ·

Не заради паніки, боже спаси!
Я ось що хочу сказати: щойно Приватбанк втратить статус державного, я ним не користуватимусь. Ощада та УГБ мені цілком вистачить для моїх потреб.
Ось тоді побачимо, наскільки 25% більші за 73. Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску - Цензор.НЕТ 6963
До того часу, звісно, жодних рухів не робитиму.
Кажете, якщо всі підуть, то банківська система впаде?
Вона ще гарантованіше впаде, якщо не підуть. Бо ту кучеряву тварюку вгамує хіба що заступ могильщика.
Ще раз: без паніки. Наразі жодних підстав для недовіри до Привату немає.
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Зеленский с Филатовым на день Днепра выпили пива/тоже интересно.В ФРГ , отоварившись пивом в магазине, получаешь талончик, с которым можно бесплатно помочиться в ближайшем сортире.Страдающая недержанием тумбалалайка сидящая под флажком ФРГ это подтвердит.
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...я тебя обнадёжу -- в Германии, как и в Японии, кстати -- можно справлять малую нужду, где тебе приспичело! ...ну, без особого ценизма, конечно -- на угол бесплатного туалета, например, или в общественном транспорте, или посреди культурного мероприятия...
...та, все ж давно знают, какя Германия некультурная, засранная и бездорожная страна...*)
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..я тебя обнадёжу /я тебя попрошу убедить свою соотечественницу тумбалалайку не гадить здесь с утра до ночи, не разжигать злобу и ненависть между украинцами в украинском сайте.
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Эт ты про кого, Иван Петрович Сидоров? ...я догадываюсь, но подтверди -- шо б персоной не ошибиться...*)
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Эт ты про кого/ Цензор нервничает при упоминании ников.Ник можно определить по словам жалостной песни Тум-бала, тум-бала, тум-балалайке Тум-балалайке,шпил балалайке,Тум-балалайке, фрейлех зол зайн!
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Во, тебя зашугали...*) ты про Ляльку, что ли?
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про неё, бедолагу-сиротинушку, до исторической родины не добежавшую , в Неметчине застрявшую и там страдающую.Диареей от переживаний захворавшую, на головы украинцам облегчающуюся и на тех кому это не нравится стучащую.
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Во как. чё тогда полицаи подловили в куста и объяснили . что сать или в туалете или в кафе проситься и штраф за посать на природе в Германии точно уже не помню давно было вроде 300 марок
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Кіоск "Жарім всьо". Яке щастя. А за піво заплатили, чи на халяву жлуктили?
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Ну, все... тихнів три порохоботи будуть про це писати...
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Правильно, начинать надо с пива. Вечером водюлечки можно.
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Петя так и робе Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску - Цензор.НЕТ 5143
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добре шо зара за сексуальними збоченцями ганяються.. стережись Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску - Цензор.НЕТ 1033
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Там на відео видно ті ж самі обличчя охоронців, яким пива не дали... Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску - Цензор.НЕТ 2707
Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску - Цензор.НЕТ 6631
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одни барсеточники...
может Аваков теперь им рюкзачки пошьёт...?)
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Эта барсеточка одним движением превращается в бронеэкран
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нє,то він сек'юріті-масовку в пуйла позичив
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Пива попив Зеленський. А понос у свіноботів. На такій відстані пиво працює.
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И Богдан - сучий пес, присосался к стаканчику
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Зе выпил пива....и верно, на всех батискафов и стерхов не напасешся. Хотя, этот Вован только начинает...
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да на здоровье ***....порох хер бы пил , ему эксклюзив подавай в серебреной кружке..
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за петра такого не було.. свиночолий мабуть не добіжав би до фонтану Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску - Цензор.НЕТ 1945
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Та не, зебилы, холуй холуя коломойского дрыстайско сказал, что это при зеленой шмаркле "оттепель" началась с мордором, а при Порошенко - сплошные заморозки. Так шо брысь по будкам оттаивать к путлеру, кадырке и прочей шелупони, как вам велел ваш "слуга"
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вы шо)) не обижайте святоликого 25%хххх)))
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НАдА ЄСЧО АсвЄтіть как Ані в улічний туалЄт хАділі, мля... А то картіна нЄ полная... Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску - Цензор.НЕТ 8921
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А почему бы и нет? Живой ведь человек!
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за што ти так нінавідіш путіна? за то што он гаваріт па русскі?
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Никанор - ти Ж май совість ! Що ти одину і туж картинку ДВА рази постиш ?
Хаба за таке тобі будуть платити в ольгіно ?? Це ж порушення ! Дивись , веди себе правильно а то з зарплати вирахують !!
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бач.. шобла соєвая.. рахує пости.. а кому інформацію зливаєте.. аж цікаво.. бо Мародьора вже ніхто до влади не пустить
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поки шо як я бачу він вже ХТО, а ось Барижний Мародьор, шо готується до посадки, вже НІХТО Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску - Цензор.НЕТ 8354
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Завидно, Витя? Смотри, а то Корчинский с довольствия снимет!
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А хіба під час роботи на посту президента, міського голови і т. д. розпиття пива дозволяється??? Нічого дивного що кацаби кладуть великкий х... на Зелю і його обкурену команду....
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Во Львове-Богдан,в Тернополе- Богдан,в Одессе-Богдан,в море-Богдан и в Днепре он на первом плане.Что директор сарая под названием преЗЕденский офис делает в рабочих поездках? Очевидно он директор преЗЕдента,а вернее смотрящий за пацаном.
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После Сан Тропе пивасик в Днепре из стаканчика пластикового- страдалец вы наш. Слуги, блд, народа!
Какого?
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Богдан це ПЕРЕКЛАДАЧ з Коломойського на Зеленский !
Ну з розширенними повноваженнями від " папи "
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А еще можно на батискафе или на истребителе со стерхами полетать.
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Шоколадные исходят на говно...
Новсем то на них насрать, ушло ваше время , лузеры...
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Багряний - супер! Лайків не вистачає! А по суті, нагадує *****, рибалки, стерхі і т.і.
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Как-то уже задрало это "хождение в народ". Когда этот вылупок работать начнет?
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А шо там с кассовым аппаратом в киоске! Чек Зеле пробили?
Сказали спасибо за счастливое предпринимательское будущее?
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Це називається "Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві" ст. 179 КУаП де поліція? Скласти адмін. протокол, на всіх трьох. Зеленський із Філатовим на день Дніпра випили пива у вуличному кіоску - Цензор.НЕТ 9571
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Шкода що те падло зелене не вдавилось тим пивом
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