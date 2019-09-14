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Все про:Дніпропетровськ (1138) Зеленський (2736) міст (275)

 Зеленський у Дніпрі перевірив стан відремонтованого мосту. ВIДЕО

14 вересня президент Володимир Зеленський відвідав Дніпро з робочим візитом, у межах якого разом з експертами перевірив якість ремонту Центрального мосту.

Відео опубліковано у фейсбуці Офісу президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Після того, як президент Зеленський заслухав експертів щодо стану Центрального мосту, він дійшов висновку, що для перевірки якості зробленого ремонту необхідно додатково ознайомитися з відповідною документацією.

Водночас глава держави визнав, що міст відкрили в термін, але "висновки зробить спеціальна комісія".

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Нагадаємо, закінчити всі роботи на Центральному мосту Дніпра міська влада обіцяла до 14 вересня. Мер Борис Філатов навіть уклав парі з президентом України Володимиром Зеленським.

7 вересня мер Дніпра Борис Філатов повідомив про закінчення капітального ремонту Центрального мосту і його відкриття.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148446
 
   
 Топ коментарі
 
понятно.. вазелин еще и не мужчина.... ссыкло вонючее
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А вы бы хотели иметь у себя на предприятии завхозом фигляра без диплома клоуна?
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Стоят тупые рожи не знающие о чём вообще речь ? Чисто собрались на ЗЕ посмотреть а какой мост где мост какой эксперт не куя не знают ? Всё прогнило до дна..
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****...ц даже мост нормально сремантировать немогут, получается что даже не реконструкция а.... ремонт! или просто проект.... и трещены не заделаны потому что не по проекту??? ОНИ ТОЛЬКО ВОРОВАТЬ МОГУТ
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