 Зеленський у Дніпрі перевірив стан відремонтованого мосту. ВIДЕО

Відео опубліковано у фейсбуці Офісу президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Після того, як президент Зеленський заслухав експертів щодо стану Центрального мосту, він дійшов висновку, що для перевірки якості зробленого ремонту необхідно додатково ознайомитися з відповідною документацією.

Водночас глава держави визнав, що міст відкрили в термін, але "висновки зробить спеціальна комісія".

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Нагадаємо, закінчити всі роботи на Центральному мосту Дніпра міська влада обіцяла до 14 вересня. Мер Борис Філатов навіть уклав парі з президентом України Володимиром Зеленським.

7 вересня мер Дніпра Борис Філатов повідомив про закінчення капітального ремонту Центрального мосту і його відкриття.