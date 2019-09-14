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 Політика України, Курйози
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Все про:Зеленський (2736) Форум (25) гумор (368)

 Зеленський на форумі YES розіграв сценку з актором "Кварталу" Великим, який пародіює його. ВIДЕО

Учасники студії "Квартал 95" виступили на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES). На сцені також був присутній президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє "Громадське", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, актор  судії "Квартал-95" Євген Кошовий пожартував, що вони боялися виступати англійською, але погодилися після того, як їм сказали, що "заплатять валютою, відповідною мові, якою говоритимуть". Також комік зізнався, що Зеленський був серцем їхнього колективу, але зараз "пішов до шоу-конкурента", маючи на увазі політику. Однак Кошовий сподівається, що "їхнє шоу буде кращим".

На сцені виступила також Олена Кравець і актор Юрій Великий, який віднедавна пародіює Зеленського. Сам президент вийшов на сцену до нього, і вони розіграли коротку сценку.

Дивіться також: "95 квартал" заспівав про близькі стосунки Богдана із Зеленським. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148416
 
   
 Топ коментарі
 
Яка спотворена реальність, війна в країні а вони приколи тягнуть....а на сході вбивають.... Зеленский на форуме YES разыграл сценку с актером "Квартала" Великим, который пародирует его - Цензор.НЕТ 5850
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Удивительное время.
В Украине быть голубым скоро станет почётней, чем быть зелёным.
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Націоналізм потрібно заборонити, як любий другий "лізм".
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Вам в Кирилловку пора.
Вся Европа держится на НАЦИОНАЛИЗМЕ своих стран. И только евреи страны не имеют
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"Вся Европа держится на НАЦИОНАЛИЗМЕ своих стран" ???
Евреи имеют свою страну Израиль на исконных своих землях и ценой большой крови. Украина помогла евреям в этом после 2 Мировой войны.
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так. кожний поляк любить свою Польщу, німець Німеччину, італієць Італію.
і лише здичавіле руссобидло намагається втовкмачити українцям цуратися любові до своєї держави.
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Шмаркля вместе со своими квартальными "шестерками" зарабатывает бабло на пинчуковском форуме.Это всё,что нужно знать о великом зеленом прЕЗЕДЕнте.
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Не знаю, чи краще українці будуть жити за Зеленським, але точно знаю, що веселіше
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Авжеж, веселіше буде. Поки Нокія, Ґоґа і Ківі не приїдуть до Києва засідати в Верховній Раді.
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Дививсь розкладку. В Росії 144 тв канали. В Україні десь штук 30. А у Білорусі - 1(ОДИН) Зеленський на форумі YES розіграв сценку з актором "Кварталу" Великим, який пародіює його - Цензор.НЕТ 9161
Ото його і дивіться Зеленський на форумі YES розіграв сценку з актором "Кварталу" Великим, який пародіює його - Цензор.НЕТ 2458
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Ну моторолы, гиви, бесы, куроёбы и всякие там клопы мошонки ***** уже пытались это сделать... Зеленський на форумі YES розіграв сценку з актором "Кварталу" Великим, який пародіює його - Цензор.НЕТ 8321
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Але тоді в Києві була Верховна Рада, а не кнесет імені Коломойши.
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Ти мабуть не знаєш українського духу. Якщо буде хоч якийсь натяк на те Шо ти кажеш, то українці згребуть всіх і викинуть як 5 років тому всю цю 3,14здобратію.
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у нас украинский Давид,
а у вас усатый Коленька
завидуйте молча
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Гога и Магога тоже считали,что при них веселее.
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Брудний цап і українофоб Бабченко п'ять років жере український хліб, але досі не вимовив ЖОДНОГО українського слова. І ця мерзота гуляє по всім тв каналам Порошенка і Медведчука
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А ДАВНО ЗЕЛЕНСКИЙ БЫЛ НА ФРОНТЕ В ВОЙСКАХ?
Главнокомандующий, блин
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Щоб бути чесним - виходив до мосту на Станицю луганську. А там на тому березі сєпари і будь якому снайперу його зняти було - як два пальці об асфальт. Особисто проти таких хлоп'ячеств.
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Служити - це для вас, цапів. А я будую свою країну.
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На тому березі були його "братья по разуму".
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Розумієте, ці "брати по розуму" озброєні. І у кожного є свої таргани в голові. А, коли на свіжі дорожжі, то там взагалі невідомо що. Тому в будь якому разі це - неабиякий ризик. Але сьогодні в тому місті дійсно нема стрілянини. І будують міст. Працюють будівельники. Вовік довів, що це безпечно.
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Юнкер аж почервонів в солодкому передчутті. Ех, Європа...
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респект нашему президенту Зеленський на форумі YES розіграв сценку з актором "Кварталу" Великим, який пародіює його - Цензор.НЕТ 7468
ну и шо шо в стране война? война - не повод грустить. или мы в трауре как свиноботы должны ходить?
в конце концов войну не Зеленский начал Зеленський на форумі YES розіграв сценку з актором "Кварталу" Великим, який пародіює його - Цензор.НЕТ 570
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Враг за сутки 22 раза атаковал позиции ОС, применяя дроны и артиллерию: 1 военный погиб, 8 получили ранения
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рожденный ползать летать не может. тоже самое и с шутами
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Давайте признаем, что и актер из него говно-вы правы -шут
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актерскому мастерству надо учиться, это не одно и тоже что чем то по роялю проехать...
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Клоунада з буфанадою буде продовжуватись всі п'ять років влади зелебенських, звичайно якщо народ не постарається послать на ...уй!
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Прислівля правду говорить --який народ, такі і правителі.Майже всі розумні і працьовиті виїхали за кордон,а залишились піарщикі, балаболи і полудебіли .(пенсіонерів не рахувати)
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яке щастя що зеля не був асенізатором Зеленський на форумі YES розіграв сценку з актором "Кварталу" Великим, який пародіює його - Цензор.НЕТ 8124
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Талант актёра у вовы не отнять, мимика, озабоченность типа за страну, игра на камеры,а в душе и по жизни зе-клоун.
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а может зеля и с ппутеным сценки разыгрывает?
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Да сдохни уже... Вообще не понимаю почему мы это до сих пор терпим
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"Зеленский на форуме YES разыграл сценку с актером "Квартала" Великим, который пародирует его." - а как он 73% разыграл !!!
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Порохоботи мені нагадують росіянина, який сидить на пляшці з довольною пикою і криє брудом того, хто має гідність не торгувати своєю совістю, але не за гроші висловлює свою думку.
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а вы за что работаете? - идею...? какую? лучше ли сидеть на надувном пуфе, ни бе ни ме, а только кукареку..
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Не буду стукати себе в груди, але був на двох Майданах від початку до кінця і вкладавсь в кожен по штукє баксів. Власне більше дати я і не міг. І не жалкую про це. А навпаки цим пишаюсь. Нехай Майдани не виконали все, що мали, але тільки завдяки ним Україна досі не є Рашою, а є Україною.
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А чего не по десять штук? Интернет всё стерпит. Даже по 100 000.
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Поперше я легко це доведу. Подруге ті, хто мене знають, не мають сумнівів про мене і таких питань мені не ставлять. Потретє питання не в грошах а в результаті. Результат був? Так. Результат був, є і буде.
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а как же ненужная революция от Коломойского? кстати, зная вас давно, НЕ верю ничему от вас. Вы в свое время предали Юлю, придет другой, предадите и Ваву. А Украина есть благодаря украинцам и вопреки кацапам.
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Пані Валентина! Я нікому(по визначенню) нічого не винен і не присягав у вірності. І цього ніколи не приховував, тому давати мені гроші за агітацію - викинути їх. Бо буду казати лише те, що вважаю за потрібне особисто я. Коломойський фактично врятував Україну. Але українці прокліпали очима, коли він за це був пограбований і переслідуваний. Разом з тим в Україні добре себе чухає Ахметов, який цю нещасну Україну грабував, потім привів ворогів і їм ще і платив(фінансував Оплот). А з Юлею і з Вовою я не у всьому згоден. Хоч і підтримую їх обох і дуже пріскіпливо спостерігаю за кожним. Це я кажу вам, Валентино. кацапці і українофобці, що гидує написати укрїнською навіть хочаб слово
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Не бреши ! Бо ті що були на майдані не будуть голосувати за клоуна - навіть із-за "********** палички " 95 кварталу ! Ну хіба що зовсім сліпі та тупі ...
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Міша! Я голосував за Юлю! Але я добре знаю з 2005го Порошенка, як добре відомого пройдисвіта, тому у другому турі проголосував за кота в мішку Вовіка і зовсім не факт, що я завтра не буду на Майдані проти Вовіка! Хоча досі підстав таких нема. Були дебілізми, такі як маскі шоу на Арселор і податковий зашмарг для малого і середнього бізнесу, але у зовнішній політиці взагалі нема питань
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Что делает нормальный человек если у него дома хлеб поразила зелёная плесень? Правильно, нормальный человек выкидывает отрезает поражённый зелёной плесенью кусок , выкидывает его на помойку, как не пригодный и тем самым спасает остальную буханку. Умственно отсталый в своём развитии человек будет его нюхать, жевать и даже глотать. Поэтому, чем раньше НАРОД (не путать НАРОД с ЗеДебилами) отрежет и выкинет зелёную плесень поразившую буханку добротного украинского хлеба, тем лучше.
Зеленський на форумі YES розіграв сценку з актором "Кварталу" Великим, який пародіює його - Цензор.НЕТ 3213
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Что делают с ворами и мародерами в Китае, их расстреливают, молите Бога чтоб этого не было в Украине.
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Роман Донік‏ @donikroman 21 ч.21 час назад

Зеленський на форумі YES розіграв сценку з актором "Кварталу" Великим, який пародіює його - Цензор.НЕТ 8699

Зеленоватые типоинтеллектуалы, возбудились и устроили рефлексию по поводу восстановления Донбасса. Говорят, что за все будет платить ЕС. Х@юшки ребята. Платить будете вы все. А восстанавливать будет Коломойский. Помните заправку бронетехники в 14 году?Зеленський на форумі YES розіграв сценку з актором "Кварталу" Великим, який пародіює його - Цензор.НЕТ 2814
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Роман Доник пусть готовится к допросам в военной пркуратуре
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Пусть готовится...никто ему не мешает....а уже появилась новая военная прокуратура?... Зеленський на форумі YES розіграв сценку з актором "Кварталу" Великим, який пародіює його - Цензор.НЕТ 122
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Когда смотришь балаганное витийство , следи за своими карманами.
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Валюту за выступление эти комики перечислят украинской армии?
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Обрали кловуна і радіють! Цирк! Зебіли ви "бахнуті" на всю голову!
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Клован в " своем репертуаре " ! Артисту нужна естрада ! А Зебіли радіють - їм треба хлеба и зрелищ ! Зебіли - ваші інтереси з клованом співпали - тому й ви вибрали такого преза !!
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Зеленский обещал встретиться с президентом США - вот он и встретился!


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