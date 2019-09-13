 Представники ОРДЛО в Мінську 3 роки розповідали, що Україна - недокраїна, тому що ми не можемо перезавантажити свою ЦВК, - Айвазовська. ВIДЕО

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна" заявила координатор виборчих програм мережі "Опора" Ольга Айвазовська, інформує Цензор.НЕТ.
"Представники ОРДЛО в контексті розмов про те, як ми будемо спочатку безпеку, а потім політичний компонент реалізовувати, говорили, що за українським законодавством з ЦВК, яка нелігітимна, організовувати будь-які вибори, навіть говорити про них – не можна, - розповіла вона.
За словами Айвазовської, найманці РФ на переговорах у Мінську називали Україну "недодержавою" через те, що вона затягує процес зміни складу ЦВК.
"Як на мене, однаковий злочин перед державною інституцією – як затягувати процес переобрання на 4 роки, так і робити все, щоб ЦВК була перезавантажена невідкладно, як тільки ми бачимо нову конфігурацію у Верховній Раді", - заявила Айвазовська.
Координатор "Опори" вважає дивною ситуацію, в якій ЦВК називають незалежною, а вибори - чесними, але склад комісії тут же намагаються змінити.
"Тому насправді причина є зовсім інша. Причина в тому, що будь-яка більшість, будь-яка влада хоче мати на перспективу орган, який буде організовувати виборчий процес принаймні не проти інтересів цієї більшості", - підсумувала експерт.
Нагадаємо, Сьогодні Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.
За даними Цензор.НЕТ зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. На думку ексчлена ЦВК Магери: "Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".
Водночас, у "Слузі народу" вже заявили, що мають намір запропонувати Раді формувати новий склад ЦВК за квотним принципом.
все дело было именно в ЦИК
Не забывай насколько работает пропагандистская машина и как при Пете рассказывали что весь Донбасс за *****
А потом выяснилось что там какой-то ничтожный процент в основном предпенсионного и старше возраста
И даже воевать против Украины местные вообще не хотели (заявлял недавно один террорист российский)
Там такие бои шли за Белый дом, менты просто на сторону русни перешли
Сдали Донбасс ***** и все
Да все равно все это вылезет
Надеюсь это тоже расследуют
Вот сегодня я просто не читаю их и все
Забросили пенсионерам замайнуху, какие на РФ пенсии высокие, как то, как се
Многие и повелись
Плюс коррупция в Украине, низкий уровень жизни.
Да и защищать своих граждан от агрессии, в том числе и информационной - задача государства
Тому «пришивати» ОРДЛО до України у такому вигляді неможливо.
Тільки після санації і оздоровлення.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».
В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».
ЦВК звільнено з мотивом: «необ'єктивності і політичної упередженості».
Від сьогодні Зеленський на президенських виборах і Слуга Народу на парламентських ОФІЦІЙНО перемогли не чесно і не прозоро. З чим я їх і вітаю!
Но ЦИК надо было менять в любом случае
ЦИК который был под смотрящими не может и не должен продолжать существовать
Но тут и порушення налицо
На жизнь эти деятели ГОшек чем зарабатывают?
Кормятся с таких вот маппет-шоу)
Нечего скулить, сменили и всё. Кому нужны прихвостни безвременно почившего в бозе ведра алексеевича? Только ведру алексеевичу. Ведролексеевич - политический ноль без палочки. И его цик летит как фанера над Парижем. Надеюсь ему по квоте ничего не перепало? Он думал что самый хитрожопый и его "консервы" ему помогут. Методичность с которой зачищается шоколадные огрызки откровенно радует.
Шо у тебе за батхерт такий?
А че, надо же с ними как-то мириться?
НЕ ВІДДАВ НАКАЗ АРМІЇ НА ОБОРОНУ КРАЇНИ в 2014 в Криму
"После гибели нашего военнослужащего я напрямую дал приказ применять оружие. Руководство Минобороны попросило продублировать его в письменном виде.
И Я ПОДПИСАЛ ЭТОТ ПРИКАЗ.
Почему они не стреляли? Командиры воинских частей не то, чтоб боялись, нет, но опасались, что в случае применения оружия их потом сделают "крайними", - заявил Турчинов.
Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/827023-Turchinov-otdal-prikaz-streljat--v-Krymu--no-ego-ne-poslushali © News.bigmir.net
Ну й ще ось.
Але навряд ти прочитаєш. Там все буквами, а не відео, як у Шарія.
«Стенограмма секретного заседания СНБО 28.02.2014.»
https://gordonua.com/publications/stenogramma-sekretnogo-zasedaniya-snbo-vo-vremya-anneksii-kryma-v-2014-godu-polnyy-tekst-na-russkom-yazyke-121122.html
Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна" заявила координатор виборчих програм мережі "Опора" Ольга Айвазовська
ДУРЕПО,ЗЛОЧИННО-КОЛИ ПОРУШУЄТЬСЯ ЗАКОН.
ВР сама пише закони...
У даному випадку РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО КОНСТИТУЦІЙНОЮ БІЛЬШІСТЮ ЗГІДНО РЕГЛАМЕНТУ.
https://www.youtube.com/watch?v=xfURJ5CG4pw