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 Політика України
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Все про:ВР (5705) ЦВК (808) Айвазовська Ольга (68)

 Представники ОРДЛО в Мінську 3 роки розповідали, що Україна - недокраїна, тому що ми не можемо перезавантажити свою ЦВК, - Айвазовська. ВIДЕО

Однаково злочинно як затягувати процес переобрання складу ЦВК на 4 роки, так і перезавантажувати її негайно з новим складом Верховної Ради.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна" заявила координатор виборчих програм мережі "Опора" Ольга Айвазовська, інформує Цензор.НЕТ.

"Представники ОРДЛО в контексті розмов про те, як ми будемо спочатку безпеку, а потім політичний компонент реалізовувати, говорили, що за українським законодавством з ЦВК, яка нелігітимна, організовувати будь-які вибори, навіть говорити про них – не можна, - розповіла вона.

За словами Айвазовської, найманці РФ на переговорах у Мінську називали Україну "недодержавою" через те, що вона затягує процес зміни складу ЦВК.

"Як на мене, однаковий злочин перед державною інституцією – як затягувати процес переобрання на 4 роки, так і робити все, щоб ЦВК була перезавантажена невідкладно, як тільки ми бачимо нову конфігурацію у Верховній Раді", - заявила Айвазовська.

Читайте також: Розпуск ЦВК пов'язаний із виборами на Донбасі, - Порошенко. ВIДЕО

Координатор "Опори" вважає дивною ситуацію, в якій ЦВК називають незалежною, а вибори - чесними, але склад комісії тут же намагаються змінити.

"Тому насправді причина є зовсім інша. Причина в тому, що будь-яка більшість, будь-яка влада хоче мати на перспективу орган, який буде організовувати виборчий процес принаймні не проти інтересів цієї більшості", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, Сьогодні Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.

За даними Цензор.НЕТ зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. На думку ексчлена ЦВК Магери: "Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Водночас, у "Слузі народу" вже заявили, що мають намір запропонувати Раді формувати новий склад ЦВК за квотним принципом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148407
 
   
 Топ коментарі
 
Вот! Заслужили уважение чётких пацанчиков! Маладца! Представители ОРДЛО в Минске 3 года рассказывали, что Украина - недострана, потому что мы не можем перезагрузить свой ЦИК, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 9829
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да да да
все дело было именно в ЦИК
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Ну раз Ордло сказало.......
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А теперь отличная страна для дамбасяней, уважуха. А украинцам что делать?
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на бамбасе отличный цик, в лучшем отжатом кабинете
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Вот! Заслужили уважение чётких пацанчиков! Маладца!
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Ніби когось турбувало що там лугандонські маріонетки Москви кажуть?Але Зелена команда на все готова заради того щоб ЛНР і ДНР жилось як сиру в маслі.
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Вообще то про "недострана" орал рос. телевизор, а "представители" клоаки ОРДЛО - именно те самые представители о ком еще Геббельс говорил: "Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней". Что рос. телевизор и сделал из домбаситов.
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далеко не изо всех
Не забывай насколько работает пропагандистская машина и как при Пете рассказывали что весь Донбасс за *****
А потом выяснилось что там какой-то ничтожный процент в основном предпенсионного и старше возраста
И даже воевать против Украины местные вообще не хотели (заявлял недавно один террорист российский)
Там такие бои шли за Белый дом, менты просто на сторону русни перешли

Сдали Донбасс ***** и все
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а потом отвоевывали, бо хотели сдать. с логикой у зебиков туго
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Какая может быть логика у людей, которые жрут дерьмо и говорят что это мороженное Представники ОРДЛО в Мінську 3 роки розповідали, що Україна - недокраїна, тому що ми не можемо перезавантажити свою ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 1268
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Шо, спамят бедолажные

Да все равно все это вылезет

Надеюсь это тоже расследуют
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звичайно ... але хамити і лаятись тут їм давати не можна - одразу на СФ і нехай модер , з ними розбирається
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Я не всегда могу заставить себя читать их испражнения
Вот сегодня я просто не читаю их и все
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Согласен. Но я о периоде начала дветысячных и событиях до 2014-го. Именно росТВ сотворило то, что появились всякие "паши губаревы- народные гудернаторы Домбаса". Хотя... Подобная публика была везде и всегда, даже во времена, когда газет не было, а не то, что ТВ и радио.
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Согласна. С 2004 года понеслось. Причём спокойно рос. пропаганда действовала на территории Украины

Забросили пенсионерам замайнуху, какие на РФ пенсии высокие, как то, как се
Многие и повелись
Плюс коррупция в Украине, низкий уровень жизни.

Да и защищать своих граждан от агрессии, в том числе и информационной - задача государства
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Купленные порохом боты как и сам Порох работают на столкновение украинцев по религиозному , языковому и территориальному принципу , как они собираются сшивать Украину если они говорят что на Донбассе живут одни ватники ? Хотя о чем говорить , они и на людей которые голосовали за ЗЕ говорят, в лучшем случае , зебилы
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На цей час ОРДЛО це як ракова пухлина пронизана метастазами русского міра.
Тому «пришивати» ОРДЛО до України у такому вигляді неможливо.
Тільки після санації і оздоровлення.
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Ну и кто ты после этого, на мнение ордла тут ссылаться?
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ЗАИГРЫВАЮТ С АГРЕССОРОМ СКОЛЬКО УБИТЫХ ОТ РУК КАЦАПОВ А ПРИСТАЙКО УЖЕ ОТТЕПЕЛЬ С МОРДОРОМ-
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.


После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление

По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».
В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».
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В Украину пришла диктатура ! Я вас зебобики , лошыри с этим и поздравляю . Вы сделали это , и вас диктатура будет валить в морду вашу за это !
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Где диктатура ? Порохоботы спокойно фейки распространяют и им за это ничего
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теоретично він правий - оскільки в Раді більшість крісел під однією політичною силою - тому вона диктує умови. А практично - вона то диктує, але умов нема - умови пустопорожні.
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Только слепой не видеть , как зеленский и компания работают для олигархов ,то есть против народа , и это есть уничтожения права и свободы народа , другими словами , диктатура .
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цик должен работать в интиресах "монобольшинства" по её мнению, какая дичь...
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представители лугандона у неё легитимны, а цик нелегетимен, давай тогда выборы отменяй
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ДревляниН‏ @freeukrman 12 часов назад

ЦВК звільнено з мотивом: «необ'єктивності і політичної упередженості».
Від сьогодні Зеленський на президенських виборах і Слуга Народу на парламентських ОФІЦІЙНО перемогли не чесно і не прозоро. З чим я їх і вітаю!
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Все йде до того,що Україна поступається у всьому московитам.Тоді виникає питання,до прихильників нової влади.Навіщо було воювати,якщо можна було ще в 14 році здатися?
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подожди, они еще и за это потребуют судить тех кто воевал
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То влада робить все, що вимагає лугандонія? Лугандонії команди дає московія.Тепер зрозуміло на кого ви працюєте
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И потому мы перезагрузим его друзьями Портнова Представники ОРДЛО в Мінську 3 роки розповідали, що Україна - недокраїна, тому що ми не можемо перезавантажити свою ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 1967 Зебилы, у вас сегодня просто мультиквест Представники ОРДЛО в Мінську 3 роки розповідали, що Україна - недокраїна, тому що ми не можемо перезавантажити свою ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 5472
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Друзьями Портнова? Ага, а во главе Мининфраструктуры ставить пешку Собакова Представники ОРДЛО в Мінську 3 роки розповідали, що Україна - недокраїна, тому що ми не можемо перезавантажити свою ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 4019 А то Петя нападет Представники ОРДЛО в Мінську 3 роки розповідали, що Україна - недокраїна, тому що ми не можемо перезавантажити свою ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 7820
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Ей там напомнили некоторые моменты, которые она уже, видимо, забыла. Она слишком эмоционально выступала.
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Может быть
Но ЦИК надо было менять в любом случае
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я не против, по тому же принципу, что и с депутатами, - чем чаще, тем лучше
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Слипачук зашкварилась и не она одна. Я смотрела Дубинского по суду с Грановским насчёт Куницкого. Там просто дно

ЦИК который был под смотрящими не может и не должен продолжать существовать
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об этом же тебе написал, в очень общих чертах, в первом комментарии
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Ты написал о превентивной мере, и я согласна с этим утверждением

Но тут и порушення налицо
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легко отскочил кто-то ещё, да и судя по заявлению из ЦИК сегодня, там прекрасно это понимают, поэтому и не было никакого сопротивления и бурления с их стороны, как раньше.
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Ну, теперь-то мы заслужили уважение Донбасса?
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нет, надо отменить украинский язык, переименовать Украину в Малороссию, и начать платить сепарам пенсии по инвалидности + компенсации, которые они получили в боях с киевской хунтой. Тогда они, может быть, подумают надо ли им нас прощать когда-нибудь.
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Ну, я думаю Президент все эти проблемы решит.
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Ти цих козломордих у двері, а воно падла, у вікно лізе...Все в старшиє браття набивається...

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Хорошая работа... за выборами следить, даже если они не часто... Представники ОРДЛО в Мінську 3 роки розповідали, що Україна - недокраїна, тому що ми не можемо перезавантажити свою ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 4953
На жизнь эти деятели ГОшек чем зарабатывают?
Кормятся с таких вот маппет-шоу)
Нечего скулить, сменили и всё. Кому нужны прихвостни безвременно почившего в бозе ведра алексеевича? Только ведру алексеевичу. Ведролексеевич - политический ноль без палочки. И его цик летит как фанера над Парижем. Надеюсь ему по квоте ничего не перепало? Он думал что самый хитрожопый и его "консервы" ему помогут. Методичность с которой зачищается шоколадные огрызки откровенно радует.
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Шо ж у те до е скілки вісерів про «ноль бєз палочки»?
Шо у тебе за батхерт такий?
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Шо тут дорисовывать? Тут всё очень наглядно) Представники ОРДЛО в Мінську 3 роки розповідали, що Україна - недокраїна, тому що ми не можемо перезавантажити свою ЦВК, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 3591
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Айвазовская всеми правдами и неправдами пытается спасти влияние клана Порошенко на власть. Все же прекрасно понимают что ЦИК,и не только ЦИК, в настоящее время полностью состоит из людей Порошенко,который будучи президентом, напичкал их куда только можно.
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у зебиков железная логика - все что сделал порошенко плохо, однако после "перезагрузки" внезапно может и не загрузиться больше, как бюджлт...
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похоже ты известный на районе дурачок - аниматор и слушая твою ахинею даже бабки не могут сдержать улыбки и слёз ахах
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а зачем Порошенко это сделал? зачем ему в ЦВК свои люди?
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У вора везде должны быть свои люди!! Учи мачасть, лузер-неудачник!!
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Бл.!!! Шоб пролезть во второй тур.Охрана барыги сидела в цике во время пересчета голосов и наблюдала,шоб не дай бог барыга не пролетел "мимо кассы"
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похоже, я напрасно надеялся - думать эта публика физически не способна. собака не потому собака, что лает и гадит, а потому лает и гадит, что собака. поэтому зелеботы - это генетически обусловленное отклонение от нормы і нема на то ради
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Теперь сепарам не отвертеться от Минских соглашений.
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А еще лугандонцы говорят что Сталин классный. Давайте чтоб их не раздражать, вернем Московской площади в Киеве старое название - Сталинская площадь. Ну и запретим украинский язык. И само слово "Украина" запретим, оно оскорбляет их чувства и не дает им вступить в диалог. Заменим на "Малороссию".
А че, надо же с ними как-то мириться?
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І Порошенка, з Турчиновим «посадим», бо вони так, хотят...
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ТУРЧИНОВ ЗДІЙСНИВ ЗЛОЧИН.
НЕ ВІДДАВ НАКАЗ АРМІЇ НА ОБОРОНУ КРАЇНИ в 2014 в Криму
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НЕ П*****И. ТУРЧИНОВ ТАКИЙ НАКАЗ ДАВ. АЛЕ КОМАНДУВАННЯ ЙОГО НЕ ВИКОНАЛО. А ПОТІМ ВТЕКЛО В РОСІЮ


"После гибели нашего военнослужащего я напрямую дал приказ применять оружие. Руководство Минобороны попросило продублировать его в письменном виде.
И Я ПОДПИСАЛ ЭТОТ ПРИКАЗ.
Почему они не стреляли? Командиры воинских частей не то, чтоб боялись, нет, но опасались, что в случае применения оружия их потом сделают "крайними", - заявил Турчинов.
Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/827023-Turchinov-otdal-prikaz-streljat--v-Krymu--no-ego-ne-poslushali © News.bigmir.net

Ну й ще ось.
Але навряд ти прочитаєш. Там все буквами, а не відео, як у Шарія.

«Стенограмма секретного заседания СНБО 28.02.2014.»
https://gordonua.com/publications/stenogramma-sekretnogo-zasedaniya-snbo-vo-vremya-anneksii-kryma-v-2014-godu-polnyy-tekst-na-russkom-yazyke-121122.html

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Зеб, ты опять Лахта-зраду из жопы пальцем выковырял?
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Як би ти зебілоїд уважно слідкував за подіями у 2014 році, то ти б знало, що Турчинов та Тенюх в березні 2014 р. надали дозвіл військовим у Криму застосовувати зброю - командири повинні були "діяти за обставинами" (приблизно так само діяли і моряки минулого року).
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Однаково злочинно як затягувати процес переобрання складу ЦВК на 4 роки, так і перезавантажувати її негайно з новим складом Верховної Ради.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна" заявила координатор виборчих програм мережі "Опора" Ольга Айвазовська

ДУРЕПО,ЗЛОЧИННО-КОЛИ ПОРУШУЄТЬСЯ ЗАКОН.
ВР сама пише закони...
У даному випадку РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО КОНСТИТУЦІЙНОЮ БІЛЬШІСТЮ ЗГІДНО РЕГЛАМЕНТУ.
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Ну ясно. У самих зєлєбобіков ледь не конституційна більшість. Вони все що завгодно приймуть.
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Как то нас рать на мнение террористов и прочих отбросов никем не признаных. К тому же они вообще Украину не признают как государство и ЦИК здесь непричем. Хотя там тоже не понятно что творится как и во всех органах власти.
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Так ведь все белым нитками!

https://www.youtube.com/watch?v=xfURJ5CG4pw
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МОЖЛИВО ЛИШЕ для"юридичної бездоганності" треба було прибрати семирічний термін повноважень ЦВК..
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Га... Так це для того, щоби задобрити пєніса душиліна??? - тоді все зрозуміло...
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Тоб-то ця куриця говорить про те, що Україна на вимогу терористів розпустила ЦИК?! Що не день, то новий цирк від зебуїнів!
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