 "Те, що відбувається, схоже на капітуляцію", - розвідник Старина. ВIДЕО

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином Олександр Старина прокоментував видачу Росії в рамках обміну утримуваними особами підозрюваного у справі МН17 Володимира Цемаха.

"А наші відчуття від видачі Цемаха? До слова про ціну, яка була заплачена за цей вивід - загинув мій товариш, інший зазнав травм. Але суть не в цьому. Те що ми зараз бачимо - розведення військ, виводи - більш схоже на капітуляцію" , - сказав Старина.

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