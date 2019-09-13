 "Те, що відбувається, схоже на капітуляцію", - розвідник Старина. ВIДЕО

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Таким чином Олександр Старина прокоментував видачу Росії в рамках обміну утримуваними особами підозрюваного у справі МН17 Володимира Цемаха.
"А наші відчуття від видачі Цемаха? До слова про ціну, яка була заплачена за цей вивід - загинув мій товариш, інший зазнав травм. Але суть не в цьому. Те що ми зараз бачимо - розведення військ, виводи - більш схоже на капітуляцію" , - сказав Старина.
Офис Зеленского настоятельно рекомендовал освобожденным бывшим узникам Кремля не вступать в контакты с Порошенко.
Чому мовчали 5 років ?
Вчора о 21:04
Втомилися від війни?
Відпочинемо в окупації.
Давайте отменим автотранспорт! Главное - чтоб не гибли наши люди!
нужно 8 % голосовавших за порошенко (больше миллиона человек, как раз все от 18 лет, вполне пригодные к службе), призвать в армию. одеть их в бронежилеты (качественные) произведенные при порошенко, посадить на бронетехнику отремонтированную на заводах порошенко с "новыми" запчастями из рашки, вооружить новейшим оружием (в том числе минометами молот). руководить этой потужной наступательной силой поставить самого сивочолого гетьмана. при этом взять и его сына, который тоже призывного возраста. и отправить в атаку на лугандон.
В отличие от тебя, Старина знает - что такое уклонисты и что такое капитуляция.
ЗІ: то хоч розрізняй сарказм. Да, тут є такі шутники, що не одразу зрозумієш, що тролить зебіла...
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».
В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».
Настоящие патриоты героически смотрели "Слугу народа" и знают, шо делать надо. Нечего тут свои военные сопли размазывать!!! Раскудахталась гнида!!!
Где он был, когда ЗЕ своей грудью моряков закрыл и ценой своей крови коррупцию поборол?
По факту вы еще ни одну войну за всю свою историю не выиграли.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Вадима Пристайко в эфире телеканала "Интер"
Дословно Пристайко: "Формула Штайнмайера на самом деле довольно простая.
В ней говорится, каким образом закон об особом статусе этой территории, который сейчас тоже есть и заканчивается в конце этого года, каким образом он вступает в действие...
...Ничего больше в формуле Штайнмайера, никакого вывода войск, нет".
Детали: По словам министра, закон об особом статусе вступает в действие после того, как ОБСЕ признает, что местные выборы на территории ОРДЛО "проведены честно и в соответствии со стандартами".
З якого переляку ?
Ніхто ніколи про неї не заїкався, а тут зе-шайка витягла.
Певно, найкращий і найлегший варіантик капітуляції. І головне - потім виродки спихнуть =ето нє ми=.
Цікаво, що думають ті військові, які привели блазня до влади.