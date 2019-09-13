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Все про:Донбас (12989) полонені (529) Цемах (63)

 "Те, що відбувається, схоже на капітуляцію", - розвідник Старина. ВIДЕО

Командир підрозділу 74 окремого розвідувального батальйону Олександр Старина вважає, що те, що відбувається на Донбасі схоже на капітуляцію.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином Олександр Старина прокоментував видачу Росії в рамках обміну утримуваними особами підозрюваного у справі МН17 Володимира Цемаха.

"А наші відчуття від видачі Цемаха? До слова про ціну, яка була заплачена за цей вивід - загинув мій товариш, інший зазнав травм. Але суть не в цьому. Те що ми зараз бачимо - розведення військ, виводи - більш схоже на капітуляцію" , - сказав Старина.

Читайте також: Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148402
 
 
 Топ коментарі
 
Какого ты тут лепишь? Пороху пришлось подписывать Минск и матами обкладать Путина именно с целью прекращения бойни. Он сделал все, чтобы твой скоморох, вместо призыва в армию, играл на пианино набивая свои карманы миллионами. А по сути скомороха: я - за, пусть валит и подальше.
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Чучело , личико аквафрешное открой
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Що зебуїн не подобається коли правду тобі в очі кажуть? І так, згоден, краще б шмаркля пішов на йух!
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Kak mozhno bilo progolosavat za eto ************... Kak?! Teper hlebayte...*** zna sho budet...
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Ukr_Che‏ @Ukr_Che 18 минут назад

Офис Зеленского настоятельно рекомендовал освобожденным бывшим узникам Кремля не вступать в контакты с Порошенко.
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Видео из нарезок фраз. Он против возврата моряков в Украину, иди скажи им , и Сенцову тоже.
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если та мрязь дала свидетельства, то теперь рашке надо очень позаботиться чтоб он жил и мог опровергнуть свойи показания
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Вердикт давно озвучен без его показаний.
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а шо ванга на счёт этого говорила? вам же центральное тв освещает, поделись инфой
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к сожалению, свидетельства дают в суде, а не неизвестно где. может это под давлением было все "засвидетельствовано". зря Цемаха отпустили. один погиб, другой покалечен, а он гуляет...
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Все показания уточняются на суде, а Цемах был в руках у ЗЕлёной власти и никто не думал, что будет невозможен дальнейший допрос свидетеля...
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Разведение войск есть сохранение жизни людей ,это главное.
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ты это хайвеяй пока не послали крепкими словами
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Шас тока лыжи смажу ,солнышко.
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Обычный казламордый прксеныш,стесняющийся своей тряпки😄
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Цензор заблокирован.
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Чи ви дурні чи прикидуєтесь? Розвести міг би тільки Путін.
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Ще раз - те , що відбувається зараз було прописано в т.зв "мінських угодах" підписаних , за дорученням Офшоренка , Кучмою і Медведчуком !
Чому мовчали 5 років ?
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кацапи дуже ******* Корчу - він знатний євразієць ! ..))
"Те, що відбувається, схоже на капітуляцію", - розвідник Старина - Цензор.НЕТ 6464
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Так ты ж его тут 5 лет цитировал вместе с остальными зубожЫлами.
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главное, чтобы перестали погибать наши воины ВСУ
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в Украине каждый день в ДТП гибнет в 10 раз больше людей чем на фронте.
Давайте отменим автотранспорт! Главное - чтоб не гибли наши люди!
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Коли діючий військовослужбовець,робе такі заяви,це схоже на заколот.
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Це схоже , що влада здає Україну ворогу. В такому разі будь-який військовий має право і обов"язок знести таку владу, а під час війни - знищити.
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Заколот за Украіну? Це оригінально навіть для дурня!
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нормально для зеботари. Бо проти шерсті барана.
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"Те, що відбувається, схоже на капітуляцію", - розвідник Старина - Цензор.НЕТ 7159местные лишнехромосомные гости уже насрали в комментах про радость от мира и дружбы с "братьями"? "Те, що відбувається, схоже на капітуляцію", - розвідник Старина - Цензор.НЕТ 7159
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согласен. надо идти до победного конца. и я знаю как это сделать.
нужно 8 % голосовавших за порошенко (больше миллиона человек, как раз все от 18 лет, вполне пригодные к службе), призвать в армию. одеть их в бронежилеты (качественные) произведенные при порошенко, посадить на бронетехнику отремонтированную на заводах порошенко с "новыми" запчастями из рашки, вооружить новейшим оружием (в том числе минометами молот). руководить этой потужной наступательной силой поставить самого сивочолого гетьмана. при этом взять и его сына, который тоже призывного возраста. и отправить в атаку на лугандон.
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Так они и так на войне с первых дней 2014 года. А ЗЕбилы как всегда за спинами прячутся.
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ага, с первых дней в окопах, да вот и фото нашлось

"Те, що відбувається, схоже на капітуляцію", - розвідник Старина - Цензор.НЕТ 9903
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А сзади, в заградительных отрядах с пулеметами будем стоять мы- избиратели нашего Народного Президента!
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В спам козломордое животное. Хотя нет можешь сначала бояры хлебнуть для храбрости прежде чем на чеченскую бутылку опять на ночь сядешь
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это все, на что способны одноизвилинные порохоботы
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Бот ордловский! Це ти, мразь запоребриковая! Представ, що ти не мерзота, а нормальна людина?! Ще є шанс!
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Ще одне падло "речь" взяло!? Твои поради засунь себе в ... Скоро на передову підете ви, ватопацифіське племя. Пора вже і людьми ставати, а не лайном каналізаційним!
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я в армии с 2014 по 2019 й был. а где в это время ты был, порохоботина? у мамки под юбкой от военкома прятался?
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Лишнехромосомный, ты с орками служил или 4 повестки получил, как твой уклонист и считаешь это службой?
В отличие от тебя, Старина знает - что такое уклонисты и что такое капитуляция.
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У нас есть фильм "Слуга народа, а в РФ выпустили "Домашний арест" . Там есть эпизод,когда бывший друг приходит к меру и целует его в жопу ради работы. У меня ассоциация,что сейчас Украина будет в той же ситуации. Стыдно,честное слово,стыдно и противно за этот народ.
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Ja dumaju, cho zhidokaczapi smogut slit Ukrainu dejure, no defacto narod ne vosprimet eto, nezabivayte, sho realno za zhidka progolosovalo tolko 73% ot prinjavshih uchastie na viborah, a ne 73% ot obshego chisla. Eto vazhno i vseljaet nadezhdu, cho zebandu odnazhdi vnezapno prihlopnut...
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Противный шикаладный разведчик... Наш ПриЗедент Зелинский вам разрешает иногда стрелять, кормит вас, одевает и денги платит, шо вам ищё нада?
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Ето ти, бот Уксусов! Ти такой наш,как и твоя писанина. То, что якоби кто-то дает- ти ошибаешься. Дал Порошенко,тем сейчас и пользуются воини на передовой. А нинешний пока ничего не дал,а еще собирается и забрать. А на будущее,падаль, не смей вообще что-то крякать на воинов наших. Жаль, что я не работаю в СБУ!? Я би вас,гаденишей, враз би находил и на кол сажал за такую "терминологию и акценти"!
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ти скільки часу на сайті?
ЗІ: то хоч розрізняй сарказм. Да, тут є такі шутники, що не одразу зрозумієш, що тролить зебіла...
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ЗАИГРЫВАЮТ С АГРЕССОРОМ СКОЛЬКО УБИТЫХ ОТ РУК КАЦАПОВ А ПРИСТАЙКО УЖЕ ОТТЕПЕЛЬ С МОРДОРОМ-
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.

После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление

По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».
В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».
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Разведчик тоже порохобот.

Настоящие патриоты героически смотрели "Слугу народа" и знают, шо делать надо. Нечего тут свои военные сопли размазывать!!! Раскудахталась гнида!!!
Где он был, когда ЗЕ своей грудью моряков закрыл и ценой своей крови коррупцию поборол?
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Герхард! Хайль Йодль! Закрой свой чорний рот, а то гнилью запахло. Сдерживайся,падаль чухонская, ти ж среди людей. Не воняй!
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угомонись. отличай стеб от реальных постов зебобиков. ты новенький - не лезь потому как обделаешься. осмотрись для начала.
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конечно порохобот. ты на его фейсбук зайди. а еще странно что тело в 38-лет дослужился аж до командира взвода. или старый прапорщик, или пиджак - призывник у которого не сложилось на гражданке. потому его мнение очень авторитетно
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Козлолицый ты чего с бутылки слез? Ща твой хозяин-чечен вернется и атата тебе анально сделает. Ну-ка быстренько в спам ватоцефал.
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кто о чем, а порохоботы о аналах, чеченах и бутылках. уважаемые, вашему соевому гетьману народ дал оценку сначала на президентских, а потом парламентских выборах. вы на свалке истории. смиритесь с этим, и живите дальше
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Это только вы козломордые лаптеноги, всегда смиряетесь и рабски склоняетесь перед всеми.
По факту вы еще ни одну войну за всю свою историю не выиграли.
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давай лучше про аналы и бутылки. у тебя хорошо выходит. сразу видно специалиста.
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Лучше ты, Лахта, расскажи - в каких это ты подразделениях с 2014 по 2019 год в АТО находишься?
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Так они об этом , потому что из них 80% - это ольгинские боты и им это привычно , это их жизнь .Не исключено , что оно сидит на бутылке и строчит коменты , а рядом ходят офицеры -чечены .
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А то что было при Пете - было разворовыванием страны. Страна шла к экономической капитуляции. А это еще страшнее по последствиям... Ибо в том разразившемся хаосе, перебоях с продуктами, отсутствием газа и угля, пупкин мог и на мотоцикле спокойно въехать в Киев.
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Лахтинские у вас что пересменка кончилась, а боярышник не подвезли? Или вы на ночную заступили кацапорылая шваль? В спам.
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*******, троль кремлёвский. Порох как раз отвел страну от пропасти. Москали уже потирали руки надеясь на дефолт Украины.
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В армии тоже есть порохоботы и зелеботы. Это же нормально.
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко объяснил, что в так называемой "формуле Штайнмайера" нет пункта о выводе войск.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Вадима Пристайко в эфире телеканала "Интер"
Дословно Пристайко: "Формула Штайнмайера на самом деле довольно простая.
В ней говорится, каким образом закон об особом статусе этой территории, который сейчас тоже есть и заканчивается в конце этого года, каким образом он вступает в действие...
...Ничего больше в формуле Штайнмайера, никакого вывода войск, нет".
Детали: По словам министра, закон об особом статусе вступает в действие после того, как ОБСЕ признает, что местные выборы на территории ОРДЛО "проведены честно и в соответствии со стандартами".
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А ця шістка не пояснила, якого вона причепилася до формули німця ?
З якого переляку ?
Ніхто ніколи про неї не заїкався, а тут зе-шайка витягла.
Певно, найкращий і найлегший варіантик капітуляції. І головне - потім виродки спихнуть =ето нє ми=.
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Ну так надо было этого цемаха грохнуть по дороге и не морочить голову ни себе ни людям, он никому не нужен, муха в борще, этот цемах, голландцы сделали вид шо озабоченны обменом, но в реале тянули резину и объявили подозрение только после передачи его россии, а почему так, потому что они хотят торговать, зарабатывать бабки, ведь главная европейская ценность - бабло. Наибольший профит для Украины с этого цемаха был получен именно в результате обмена, да обмен этот неравноценен, ибо убийц и реальных преступников обменяли на невиновных, но вся эта война изначально неравноценна в соотношении сил, возможностей, и приемов. По сути дела, этот обмен ответ на безликую, безпонтовую позицию европейцев и американцев, так как именно их бездействие, или того хуже попустительство, нежелание реагировать должным образом на беспредел русских, сделал этот обмен похожим на капитуляцию, европейцы хотят торговать, им пофиг даже свои люди, что говорить о украинцах, есть группа евродепутатов добивающихся справедливости, но они не решают, решают те у кого деньги а значит реальная власть. Наши люди дома, это важно, и все не зря.
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Петю надо в блмжайшее время закравыть с наложением ареста на имущество....иначе эта свинья будет подсерать, подкупать людей унижая их, этой гниде нечего терять, нары для Пети уже приготовили!
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Да убагойся, зелень плеснявая. Барыга сейчас ваша Шмаркля-писюнист, бизнес на крови, оффшорник.... ну и дальше по списку.
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Подождите, вы что, опять Майдан замутить собираетесь? Такое ежедневное нагнетание, прямо как перед революцией гидности. Может хватит испытывать страну на прочность? Чего вы хотите от Зеленского? Чтобы он покаялся и вернул власть Порошенко?
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зебил не был бы зебилом, если бы не приплёл петю. Вариант что ЗЕбил просто должен вести проукраинскую политику и жёстко отстаивать национальный интерес, а не сосать ***** у ЗЕбила вообще не рассматриваеца в принципе.
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Зеленский на выборах обещал добиваться мира. 73% за него проголосовали. Значит большинство народа этого хочет. Зеленский старается выполнить обещание. Как еще по-другому он бы это сделал. А крикливое псевдопатриотическое меньшинство опять тянет на себя одеяло. Вы вообще слышали о демократии?
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Не надо воплями про демократию прикрывать трусливый слив госудаственых интересов, 73% зебилов хохлов малороссов уставших от войны и готовых слить Украину лишь бы Сватов по телеку крутили и колбаса подешевле была. Вы хохлы совковый скот рабский, вы и есть враги Украины главные.
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Я не знаю, за кого голосував цей розвідник.
Цікаво, що думають ті військові, які привели блазня до влади.
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Это не похоже, это она самая и есть - капитуляция от ЗЕсепар клики.
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