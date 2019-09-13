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 Політика України
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Все про:перемовини (1377) Путін (10772) Росія (19832) Чийгоз (227)

 "З Путіним можна домовлятись тільки з позиції сили", - Чийгоз. ВIДЕО

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз вважає, що переговори з Росією можна вести тільки з позиції сили.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Люди гинуть кожного дня, але жодна російська частина територію Донбасу не покинула. І це і є маніпуляція, коли нам намагаються нав’язати, що це - наш внутрішній конфлікт", - сказав він.

Чийгоз припустив, що якщо Україна поводитиметься рішуче, то більш рішучими стосовно Росії будуть і її міжнародні партнери.

"З Путіним можна домовлятись тільки з позиції сили і своїх інтересів: вони мають піти з Криму і Донбасу. Путін захоплював Донбас не заради своєї величі, а тому, що йому потрібна вся Україна. Ми повинні битись за своїх бранців, але, як сказали хлопці - не за будь-яку ціну", - додав Чийгоз.

Читайте також: Розведення сил, "формула Штайнмаєра" і особливий статус Донбасу, - у Кремлі хочуть зафіксувати "залізні домовленості"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148397
 
   
 Топ коментарі
 
не согласен , с хуйлом вообще не надо договариваться ,его надо уничтожить ... "С Путиным можно договариваться только с позиции силы", - Чийгоз - Цензор.НЕТ 2162
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Я вибачаюсь, а скільки татарських батальйонів готові відбити Крим?
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Ну так вперед, клоун. Сдайся обратно в тюрьму, попроси цемаха назад.
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Сгинь, ублюдок
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опа европа) Савик хах! На каком канале выходит?
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попутчика революции и соевого партнера, который вместе со спасителем роттердамил всю Украину шановного пана Ахметова
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називається - "продовження мінського позорища започаткованого Офшоренком , Кучмою і Медведчуком"
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не согласен , с ****** вообще не надо договариваться ,его надо уничтожить ... "С Путиным можно договариваться только с позиции силы", - Чийгоз - Цензор.НЕТ 2162
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Та ладно?!

ПреЗЕ!дент говорил, что он с ****** так нормально поговорил. ***** там вове что-то своё рассказал, вова ***** свое что-то и всё так конструктивно и добрососедски.
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Я вибачаюсь, а скільки татарських батальйонів готові відбити Крим?
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воевать ? зачем ? легче сидеть в Киеве на харчах Пороха
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Проще было его не сдавать, вооружив 100-200тыщ татар, и они бы сделали кацапам третью чечню в крыму. Вместо етого же Парашенко, Меркель и Олланд договорились не правацировать окупантов и сдать оружие и уйти из крыма как побитые собаки. Ну и где же теперь ваши Меркель, Олланд и Парашенко? Кстати Меркель неоднократно заявляла что украинцы должны и имеют полное право защищать свою страну. Парашенко же боялся что не сможет продавать свои конхветы на Рашке и уговорил всех что сдаться ето будет лучше.
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крымские татары будут воевать ? никогда , и на Майдане их не было , трое с флагами раз прошлись и всё
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К сожалению (в данном случае к сожалению) татары ни фига не чечены. Крымские так тем более. Их вооружай, не вооружай, все равно воевать не будут. Им конечно комфортней было под крылом Украины, но воевать с мордором зассут.
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Украинцы тоже не хотели воевать, до последнего кричали что *мыжебратья*, но когда припекло то пошли же. Если бы начался замес то татары все таки впряглись бы. А там и Турция за татар вступилась бы, и другие мусульманские страны. Да и украинцев в 2014 полно добровольцами пошли бы. И Европа тогда по другому бы на ету войну смотрела а не просто как сейчас типо отдали крым потому что не очень он нам был и нужен. Я же помню 2013-2014 года да и еще 2010 год как кацапские военные на своих форумах уже тогда планировали окупацию Украины и все переживали чтобы сделать все по быстрому и по тихому чтобы никто не начал войну, и самые большие споры у них были, будут ли *хохлы* стрелять по рузким братьям, и не введут ли ООН голубые каски раньше чем захватят Украину. Как видим кацапы тактику выбрали правильную и им еще наша продажная власть помогла.
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Для начала хотябы блокаду устройте и отмените крыму Особый Статус ЗСТ.
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К чему эта тирада?
Боюсь, чтобы СС Савика не получился аналогом Прямого...
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И этн написало существо с на россии, которому впарили по тв фожиздов в Украине.
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Почему казламордая блевотина сцыться своей тряпки?😂🌷
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Все?Даже не дочитал.Ну так и иди на *** с миром,фашистская мразота😂🌷
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расіянсько-московським окупантам ще і не таке треба було зробити, мона і маскву спалити з кремлем!!!!
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Ну тебя же родили в темноте над ведром. Видишь ничего страшного. Правда походу башкой ом плитку ты е*нулся.. Радуйся пока сепарок
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Так у порохоботов с логикой всегда были проблемы . По их логике Крым оккупирован , там живут граждане Украины под оккупацией , но лэп подорвать надо ?
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путін-***** здохне виродок разом з росією!!!!
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Треба вбити якомога більше росіян, і вони самі підуть з донбасу та криму...
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С позиции силы?Ок. Что там этот ваш Меджлис сделал в этом плане?Последнее, что я слышал про него-он поддерживал Порося на выборах. Всьо. Больше не слышал ничего. Вы, гады, окопались в Киеве, плачетесь, клянчите бабло, а ваши соотечественники живут под оккупацией, а вы тут, падлы, вольготно себя чувствуете, хорошо устроились. Пошли вы....
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Их "русская земля" в районе Ростова (не на Дону!) и Суздаля (даже Москва под вопросом).
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Всё равно как сказать, Куба должна вытолкать взашей американцев со своего Гуантанамо. С позиции силы! Где бы только взять эту силу?
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В Эстонию никто не вторгался. Пете-1 их шведы продали за деньги. Потом Раисська Империйка развалилась и они получили независимость нахаляву. Потом эстонцы без боя сдались Сралину. Затем развалился уже Совок и опять независимость на уже знакомую нахаляву.
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Лісові брати (ест. metsavennad, латис. meža brāļi, лит. miško broliai) - загальна назва партизанського опору в країнах Балтії проти радянської окупації, розпочатої за пактом Молотова - Ріббентропа. Цей рух налічував приблизно 170 тисяч вояків, з них 50 тисяч загинули або зникли безвісти.
В ******** історіографії Литви, Латвії та Естонії цей рух характеризується як національно-визвольний, у радянській та ******** російській - як профашистський. Аналогічний рух опору в цей період існував також в Україні (переважно Західній) (УПА), Західній Білорусі (БКА), та Польщі (Армія Крайова)
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Патриоты в любом народе есть. Разговор о политиках.
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Украина со времён монгольского нашествия в качестве независимого государства вспыхивала как лампочка на автосигнализации. Только сейчас появилось наконец какое-то небольшое окно возможностей стать независимыми. Но политикам опять лишь бы присоединиться к кому-нибудь, где платят больше.
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Интерессно, что этот фрукт говорил, когда милиция, их за самозахват земли долбила. Особено интересно, что украинцы по этому поводу в те времена думали
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Щось не видно було татар, з позиції сили,на протестах проти зелених чоловічків, які захопили Крим. Сидіть вже мовчечки, без ваших порад обійдемось, що буде з Кримською областю.
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А я помню что были. И притом их было раза в 3 больше чем зеленых человечков и крымских сепаров. Но приехал Парашенко ( он видимо уже тогда знал что станет президентом) и пригрозил что всех посадит за правакации, мол он уже обо всем договорился и освободите проход в крымский парламент. Вот с етого переломного момента все и началось. Дальше сам Гиркин рассказывал как он под дулами автоматов свозил крымских депутатов на голосование за референдум, а Кулявлоба перечислил жестом доброй воли в последний момент на референдум 400лямов денег из украинского бюджета.
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Непоганий сарказм, але щось саме високопосадові біженці з намкришу тепло себе почували в обіймах партії ексгідранта, який криком кричав, що опори (які бобри погризли) не можна чіпати і розганяв блокаду.
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СИдеть ровно на (_о_) и размышлять о противодействии врагу. БРАВО ПЛЯТЬ.
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Сам манипулятор, а обвиняет других, видно фсбшную подготовку . Что ж сам не задал вопрос ПАП, почему корабли не ходили в Азов, пока ты был президентом ?
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Чийгоз мечтает, чтобы руками Украинцев был для них освобождён Крым, который тут же они провозласили бы автономной от Украины территорией.
Неплохо устроились
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