 "З Путіним можна домовлятись тільки з позиції сили", - Чийгоз. ВIДЕО

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Люди гинуть кожного дня, але жодна російська частина територію Донбасу не покинула. І це і є маніпуляція, коли нам намагаються нав’язати, що це - наш внутрішній конфлікт", - сказав він.
Чийгоз припустив, що якщо Україна поводитиметься рішуче, то більш рішучими стосовно Росії будуть і її міжнародні партнери.
"З Путіним можна домовлятись тільки з позиції сили і своїх інтересів: вони мають піти з Криму і Донбасу. Путін захоплював Донбас не заради своєї величі, а тому, що йому потрібна вся Україна. Ми повинні битись за своїх бранців, але, як сказали хлопці - не за будь-яку ціну", - додав Чийгоз.
ПреЗЕ!дент говорил, что он с ****** так нормально поговорил. ***** там вове что-то своё рассказал, вова ***** свое что-то и всё так конструктивно и добрососедски.
Боюсь, чтобы СС Савика не получился аналогом Прямого...
В ******** історіографії Литви, Латвії та Естонії цей рух характеризується як національно-визвольний, у радянській та ******** російській - як профашистський. Аналогічний рух опору в цей період існував також в Україні (переважно Західній) (УПА), Західній Білорусі (БКА), та Польщі (Армія Крайова)
Неплохо устроились