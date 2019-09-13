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 Політика України
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Все про:вибори (4488) Порошенко (9690) ЦВК (808) Донбас (12989)

 Розпуск ЦВК пов'язаний із виборами на Донбасі, - Порошенко. ВIДЕО

Претензії до Центральної виборчої комісії з боку президента Володимира Зеленського надумані і необґрунтовані, а її розпуск може бути пов'язаний із планами провести вибори в ОРДЛО.

Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, мотиви рішення президента Зеленського слід шукати не в минулому, а в майбутньому.

"Особливе занепокоєння викликають вибори на окупованих територіях. Дедалі більше сигналів, що без виконання безпекового компонента мінських угод вони можуть відбутися на російських умовах. Несподівана заміна комісії може бути пов'язана саме з цим", - припустив політик.

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Порошенко від імені "Європейської Солідарності" подякував фракції партії "Голос" за "неучасть у ще одному голосуванні, яке веде до авторитаризму", а також громадським організаціям, "які намагалися утримати наших парламентських "стахановців" від сумнівного трудового рекорду".

Нагадаємо, Сьогодні Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.

За даними Цензор.НЕТ зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. На думку ексчлена ЦВК Магери: "Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Водночас, у "Слузі народу" вже заявили, що мають намір запропонувати Раді формувати новий склад ЦВК за квотним принципом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148340
 
   
 Топ коментарі
 
Да Порох, вот такая жопа теперь. Просыраем все, семимильными шагами.
Кравчук Европа
Кучма параша
Ющенко Европа
Янукович параша
Порошенко Европа
Зеленский ну вы поняли.
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73,22% ненавидять Порошенка, не за «офшори - липецьк - мародьор - свинарчуки»,
а за: УКРАЇНА- МОВА - ВІРА -АРМІЯ - подалі від мацкви.


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Зелена мразь пішла по встановленню диктатури зрзазка путінської свсобачої імперії. Протистояти цьому може лише реальна проукраїнська і проєвропейська сила - Європейська Солідарність іїї лідер Петро Порошенко. Найбільший ворог Хула це Порошено. Був таким і таким залишився. Нікого Хуло і його посіпаки не бояться настільки як Порошенка і його команду. Всі антиреваншистські проукраїнські сили мають гуртуватися навколо Порошенка.
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Не рагребать, а выгребать скоро будет дерьмо с параши после других.
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Порох падла, сядешь надолго, петух будущий
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ЗЕЛЕБОТЫ И КАЦАПЫ-ИХ ОБЬЕДЕНЯЕТ ОДНО ОНИ НЕ НАВИДЯТ УКРАИНУ СПЕЛИСЬ ВМЕСТЕ А ПРО ПОРОХОБОТОВ ПРИДУМАЙТЕ НОВОЕ,ПОРОХ ОТРАБОТАНЫЙ МАТЕРИАЛ,МЕДВЕБОТЫ ШУФРИЧБОТЫ ДАВАЙТЕ АКТУАЛЬНОЕ,КРЕАТИВТЕ Зебилы надоели со своим порохом,если есть другая и не Зеленая позиция это не значит что любим порошенка сколько повторять смените методичку
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рошен в своем репертуаре, - говорит только то, что ему выгодно. вообще то надо отметить его осведомленность и тогда мы поймем, что существует иное предположение, референдум!? референдум это хорошо - но считать мы будем как нам надо...
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абсолютро вірно, ви, зеботара, тепер порахуєте так, як вам треба - як би хто не проголосував.
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мы те кто поломает хребет барыгам. и считать мы будем как нам НАДО. так как твой шеф порошенко ПРЕДАЛ нас и подписал позорные минские протоколы. объясню дуракам ватаголовым - войну можно выиграть у сильного противника используя более изощренные методы ведения войны. мы скажем и путину и всей толпе перепуганной, - слышь братва, почему граница под вашим контролем? ага.. дошло? нет? тогда вот что, -- убирайтесь восвояси с пушками и танками, границу на замок... под контроль ВСУ и, тогда считать будем вместе. а если иначе тогда повторю - считать мы будем.
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*** сосать вы будете сначала ЗЕленый ,а потом и путинский. Ломатели хребтов хреновы...
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Считать будете так, как есть, а не так, как вам надо. Разницу же понимаешь, верно?
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согласен. тогда границу под наш контроль и эти территории под нашу юрисдикцию. если приблизиться к справедливости на пол метра тогда наша граница, наша цик, и наша юрисдикция. а если обнять справедливость - убирайтесь н..хуй за поребрик!
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Важно, что согласен. Остальное - не очень понятно, да и не важно.
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У Ольгинских сегодня аврал и двойной тариф?
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13 число, п"ятниця. Сили зла володарюють безроздільно.
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Ух как хабатники не любят Православного. Святой Дух все таки работает!
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"Особое беспокойство вызывают выборы на оккупированных территориях. Все больше сигналов, что без выполнения компонента безопасности Минских соглашений они могут состояться в российских условиях. Неожиданная замена комиссии может быть связана именно с этим",
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"Мы также считаем важным в преддверии саммита зафиксировать письменно в рамках Контактной группы так называемую формулу Штайнмайера, которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе". Есть такой Ушаков от России. Вот это он. И вот здесь есть все шансы, что все пойдет наперекосяк. Это вполне может быть точкой невозврата для Украины, когда эту хрень принесут в Раду.
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К сожалению он прав.И не только выборами.Возможно,чтобы показать,что это НАРОД решил амнистировать и вернуть в Украину,как регионы с ОСОБЫМ СТАТУСОМ(читайте автономией)предателей и пророссийских убл...ов,болотный люд организует референдум.Вот тут и пригодится РУЧНОЙ и ПОСЛУШНЫЙ ЦВК.Уже сегодня надо готовиться попытаться объяснить ВАЗону,что это не есть хорошо и может закончиться еще хуже,чем ранее уже было.
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