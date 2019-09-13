 Розпуск ЦВК пов'язаний із виборами на Донбасі, - Порошенко. ВIДЕО

Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, мотиви рішення президента Зеленського слід шукати не в минулому, а в майбутньому.

"Особливе занепокоєння викликають вибори на окупованих територіях. Дедалі більше сигналів, що без виконання безпекового компонента мінських угод вони можуть відбутися на російських умовах. Несподівана заміна комісії може бути пов'язана саме з цим", - припустив політик.

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Порошенко від імені "Європейської Солідарності" подякував фракції партії "Голос" за "неучасть у ще одному голосуванні, яке веде до авторитаризму", а також громадським організаціям, "які намагалися утримати наших парламентських "стахановців" від сумнівного трудового рекорду".

Нагадаємо, Сьогодні Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.

За даними Цензор.НЕТ зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. На думку ексчлена ЦВК Магери: "Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Водночас, у "Слузі народу" вже заявили, що мають намір запропонувати Раді формувати новий склад ЦВК за квотним принципом.