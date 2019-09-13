 "Чого це я олігарх? Ця роль лайлива, прошу її до мене не застосовувати", - Коломойський заявив про відсутність олігархів в Україні. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Коломойський сказав, що і сам не є олігархом.
"Ця роль лайлива, прошу її до мене не застосовувати", - відповів Коломойський цитатою з комедії часів СРСР "Іван Васильович змінює професію".
Відео Громадське ТВ
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Коломойський сказав, що і сам не є олігархом.
"Ця роль лайлива, прошу її до мене не застосовувати", - відповів Коломойський цитатою з комедії часів СРСР "Іван Васильович змінює професію".
Відео Громадське ТВ
гой троллит гоя
https://youtu.be/BWuUN5-IvPk