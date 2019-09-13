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Все про:Коломойський (548) олігарх (114)

 "Чого це я олігарх? Ця роль лайлива, прошу її до мене не застосовувати", - Коломойський заявив про відсутність олігархів в Україні. ВIДЕО

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що в Україні немає олігархів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Коломойський сказав, що і сам не є олігархом.

"Ця роль лайлива, прошу її до мене не застосовувати", - відповів Коломойський цитатою з комедії часів СРСР "Іван Васильович змінює професію".

Відео Громадське ТВ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Упевнений, що він мене почув, але побачимо результат", - Зеленський про розмову з Коломойським. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148332
 
 
 Топ коментарі
 
вот так смазывают губки зеленым человечкам.
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я не олигарх, я президент Украины. Прошу не путать.
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США: "Мы надеемся Зеленский сможет стать независимым от олигархов, таких как Коломойский" https://censor.net.ua/n3133186

"Чего это я олигарх? Эта роль ругательная, прошу ее ко мне не применять", - олигарх Коломойский заявил об отсутствии олигархов в Украине - Цензор.НЕТ 4181
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очередная перемога зе. олигархов больше нет. шах и мат, порохоботы
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беня а кто же ты *** собачый штоли-ты вор и мародер у голодающих детей выгребал последнее
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Ж*ды стебутся над нами и насмехаются уже даже не стесняясь!
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