 "Чого це я олігарх? Ця роль лайлива, прошу її до мене не застосовувати", - Коломойський заявив про відсутність олігархів в Україні. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Коломойський сказав, що і сам не є олігархом.

"Ця роль лайлива, прошу її до мене не застосовувати", - відповів Коломойський цитатою з комедії часів СРСР "Іван Васильович змінює професію".

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