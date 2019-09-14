 14 вересня 2014 року окупанти влаштували засідку під Первомайським: ЗСУ втратили 6 бійців і танк. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Розвідгрупа кремлівських диверсантів, підтримувана деякими місцевими людьми з сіл Невельське та Первомайське, засіла в лісосмузі і чекала проходження нашої колони. Коли військова техніка порівнялася з ними, московити знищили з ПТКР наш танк. Під час влучання в машину здетонував боєкомплект. Як наслідок, загинуло 6 українських воїнів.

Після цього випадку група українських бійців із селища Піски висунулася на зачистку прилеглих територій. Їм вдалося знайти зброю, документи та особисті речі російських найманців. Одним з учасників групи, яка зачищала територію, був командир 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі). Він поділився своїми спогадами про цей день.

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