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 Політика України, Суспільство
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Все про:війна (1711) Авдіївка (1321) Ухман Михайло (36)

 14 вересня 2014 року окупанти влаштували засідку під Первомайським: ЗСУ втратили 6 бійців і танк. ВIДЕО

14 вересня 2014 року колона українських військовослужбовців прямувала в ДАП на допомогу нашим бійцям. Про це підкріплення дізналися російські найманці і влаштували засідку біля села Первомайське.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Розвідгрупа кремлівських диверсантів, підтримувана деякими місцевими людьми з сіл Невельське та Первомайське, засіла в лісосмузі і чекала проходження нашої колони. Коли військова техніка порівнялася з ними, московити знищили з ПТКР наш танк. Під час влучання в машину здетонував боєкомплект. Як наслідок, загинуло 6 українських воїнів.

Після цього випадку група українських бійців із селища Піски висунулася на зачистку прилеглих територій. Їм вдалося знайти зброю, документи та особисті речі російських найманців. Одним з учасників групи, яка зачищала територію, був командир 1-ї окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі). Він поділився своїми спогадами про цей день.

Дивіться також: "Я буду битися до кінця, поки Україна не буде вільна": недавно померлий 71-річний доброволець Владислав Бунецький на записаному раніше на передовій ВІДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148317
 
 
 Топ коментарі
 
Точніше громадяни Россіі, русскіє.
Бо в Україні є багато українців, етнічних росіян. Яких теж вбивали русскіє.
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Точніше громадяни Россіі, русскіє.
Бо в Україні є багато українців, етнічних росіян. Яких теж вбивали русскіє.
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Згоден, українською треба казати саме русскіє...а росіянин та етнос є поняттями несумісними...російське слово россіянін українською мовою не має чіткого перекладу. Я би називав русскімі ВСІХ російськомовних (тобто тих, хто сам вважає себе російськомовним).
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Учы азикани филилох: русские славяноязычная калька с мардовского рускань, т.е принадлежащие к руске, самоназвание мардвы. Русские = мардва они сами себя так называют.
Мардва разговаривает на староболгарском, т.е. славянском языке, а свой язык - кёль похерила. 14 вересня 2014 року окупанти влаштували засідку під Первомайським: ЗСУ втратили 6 бійців і танк - Цензор.НЕТ 5743 14 вересня 2014 року окупанти влаштували засідку під Первомайським: ЗСУ втратили 6 бійців і танк - Цензор.НЕТ 8127 14 вересня 2014 року окупанти влаштували засідку під Первомайським: ЗСУ втратили 6 бійців і танк - Цензор.НЕТ 8127
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Ми повинні розуміти, що УКРАЇНЦІ, це коротка назва громадян України НЕЗАЛЕЖНО від ЕТНОСУ.
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Є таке слово - асиміляція. Якщо не асимілюєш ти, то асимілюють тебе. Є загальновизнані території українського етносу...в Америці всі Івани стають Джонами.
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Украина - то не только Львовская область. Не надо говорить за всех украинцев.
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Я б сказав що саме на території Львівської області був центр стародавньої русі, Пліснеської Русі, яка передувала Київській Русі. Саме в Пліснеську був центр русинського християнського краю, через Пліснесько протікала річка Буг і впадала в Дністер, по цій річці йшов торговий шлях з Волині до Чорного моря, до берегів Дністровського лиману, де існували порти в яких товари перевантажували на морські судна! А Київ був глибокою язичницькою перефірією, напівкипчакським торговим містом, в якому розмовляли на русинсько-кипчакському суржику! Потім київський князь Володимир Великий разом з родичами кипчаками напали на Пліснесько і знищили його і перенесли центр християнства в Київ, який і прийшлось хрестити насильно, в крові! Зараз на місці Пліснеська заповідник, поруч село Підгірці, найкращий в Україні Підгорецький замок, Почаївська лавра - яка належала до уніатів - прадавньої української православної церкви, яка існувала ще за 150 років до хрещення язичницького Києва. І місто Львів було закладено Данилом Галицьким недалеко від колишнього Пліснеська - центра русинської землі!
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Во Львове альтернативная история, поэтому 63% жителей Львовской области голосовало за Порошенко во 2-м туре.
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Історія завжди однакова, тільки люди не всі знають власну історію. Наприклад не знають люди що за 150 років до хрещення Києва на Русі були вже не менше трьої християнських епископства в які 864 року Константинопольський Патріарх направляє трьох епископів з Охридського архієпископства, щоб очолити нові єпархії! А це означає що були великі храми та монастирі на території Русі, в той час як напівкипчакський Київ був повністю язичницьким, там в печерах ще приносили людські жертви язичницьким ідолам! В принципі там і зараз те саме відбувається, люди-дикуни не змінились!
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Потрібно розслідувати факт знищення російськии терористами української колони! Хто передав інформацію терористам, кому саме передали, хто приймав участь у нападі на українських військових, які саме цивільні брали участь у нападі за підрозділи ЗСУ! Військова прокуратура має встановити всі обставини перевірити всі телефонні переговори місцевих за ці дні, знайти чиї мобільні телефони за даними білінгу перебували в місці де була засідка, кому дзвонили з цих мобільних телефонів та номерів, місцевих власників мобільних телефонів потрібно знайти і засудити на довічне разом з терористами які приймали участь у засідці! Роботи для військової прокуратури - на десятиліття, а війна ще не закінчилась!
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"свой язык - кёль похерила"?! -...значить треба Україні допомогти мордвинам відновити свою мову та державність (навіть якщо її в них ніколи й не було)...ми себе раніше савєцкімі називали...але нічого...вилікувались...так само вилікуються усі хворі русскастью.
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Избиратели Владимира Александровича говорят что Порошенко.
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А, ну, да, ну да...
Порошенко захватіл Кубань....
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В те неспокойные дни о себе заявили ультрас «Кубани» и молодежная организация «Кубанская волна». Вот их заявление, поданное на языке оригинала:
«Новые революционные события на родине наших предков не позволяют нам занимать нейтральную позицию и отстраненно наблюдать за всем, что происходит. Мы, казацкая молодежь Кубани решили заявить о своей поддержке Украины. После революции 1917-1922 гг. нас, казаков, отделили от вас, раскулачивали, мы пережили уничтожение, большой Голод, войну, репрессии, и мы не забыли об этом. Продолжатели дела чекистов сейчас грабят наш край: менты управляют наркотрафиком, кадыровцы беспределят по всей Кубани, безнаказанно грабя и насилуя под крышей фсб.
Путин, Гундяев и другие кремлёвские карлики строят дворцы, богаче вашего Межгорья, а нас, простых людей, обдирают до нитки. На олимпиаде путинский режим награбил около 100 миллиардов долларов, и готовит следующие распилы.
Нас всех тоже достала эта уголовная оккупация, и мы осознаем, что наш главный враг находится в Кремле. У старшего поколения много совка в головах. Но молодежь просыпается, становится более сознательной и все больше обращается к собственной истории.
Все мы осознали , что наше будущее не с угнетателем - Кремлем, а с нашей исторической родиной - Великой Украиной. Революция и свержение уголовной оккупации у вас дают нам пример для подражания и вдохновение в борьбе с путинским режимом. Одновременно мы понимаем, что силы наши неравные, поэтому мы будем ждать освободительную Украинской Армии на землях солнечного Кубанского края.
Слава Украине!»
https://football24.ua/ru/overtajm_tag47/
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Все правильно сказано.
Потом Порошенко захватіл Кубань, і двінулся на Воронєж, унічтожая по дороге дєтскіє дома і богадєльні, убівая бєз жалості русскоговорящіх младєнцев і пєнсіонєров...
Да, да....«Із пєсні слов нє викінєш...»
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І далі...далі... -
Зеле́ний Клин, Зелена Україна або Закитайщина[3][4] - історична українська назва території Приамур'я (Зовнішня Маньчжурія) південної частини Далекого Сходу, у нижній частині річки Амур і над Тихим океаном; площа близько 1 млн км².
Найбільші міста: Хабаровськ, Владивосток, Комсомольськ-на-Амурі, Уссурійськ. Загальне господарське значення (включно з експортом) мають видобуток золота і кольорових металів, рибна, лісова промисловість, ловецтво, суднобудування і морський транспорт, з продуктів сільського господарства - соя.
За даними перепису 1926 в Зеленому Клині мешкало 303 тисячі українців (із 315 тис. усіх українців Далекого Сходу), або 24,5 % усього далекосхідного населення. У період існування СРСР українське населення регіону зазнало масових депортацій і зросійщення[5].
У 1917-1922 роках в межах Зеленого Клину існувала Українська Далекосхідна Республіка.
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Все правильно.
Так і як те, що у 2014 році Россія розпочала ЧЕРГОВУ війну проти України.
А скільки ж їх було за 400 років...
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Вчера с такой разговаривала и еще она из западной Украины, отца ее комуняки расстреляли, а мать по лесам скрывалась, ну короче живут долго в Сумах.
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GT V 9a26ff85. Наверное кремлёвских методичек начитались.
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Прошло пять лет и у нас с росисей уже потепление в отношениях...
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Американский военный заявил, что Украину ждут теракты "как в Израиле"


14 вересня 2014 року окупанти влаштували засідку під Первомайським: ЗСУ втратили 6 бійців і танк - Цензор.НЕТ 6488

14 вересня 2014 року окупанти влаштували засідку під Первомайським: ЗСУ втратили 6 бійців і танк - Цензор.НЕТ 6488

Капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах заявил в эфире украинского ObozTV, что Украине следует ждать терактов, так как ситуация, в которой она оказалась, похожа на ту, в которой находится Израиль. Об этом сообщает "Обозреватель".
По мнению Табаха, террористическая угроза Украине будет нарастать по мере того, "чем стабильнее Украина будет становиться, чем сильнее экономика будет выстраиваться, чем более демократической будет страна".
При этом он сравнил Украину с Израилем.
"Они начали жить лучше, уровень жизни начал подниматься. Ты живешь в красивом месте, кругом зелень, свобода, вы ругаетесь, ходите, протестуете против друг друга, но ездите на хороших машинах, хорошие дороги и медицина. А через забор они сидят в выжженной пустыне на корточках возле верблюда и что-то жуют, что верблюд произвел. Конечно, они хотят тебя убить. Они начинают смотреть на свое правительство и говорить - а почему они, эти идиоты, евреи, или украинцы, или чеченцы, или курды, живут лучше, чем мы? Они хуже нас, они тупее нас, у них духовности нет, скреп, у них нефти нет, а живут они лучше нас", - сказал Табах.
Справка (по материалам Циклопедии)
Гарри (Юрий) Табах родился в СССР в Москве, в еврейской семье. В 1976 году с родителями, старшей сестрой и бабушкой эмигрировал в США.
После школы поступил на фармацевтический факультет и одновременно в военное училище. Окончив университет получил звание лейтенанта военно-морских сил США и диплом фармацевта. Чтобы стать десантником, Табах в 1986 году закончил парашютно-десантную школу. Таким образом, Табах стал медиком военно-морской службы США при морском десанте. Служил в Ираке и в Турции, командовал антитеррористическим центром NATO. Был награжден орденом Легиона доблести.
Последняя должность - начальник штаба Военной миссии связи NATO в Москве, представитель NATO в России.
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Цей хлопчина в перспективі має стати генералом.
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Весь час вітаю про засідки окупантів, а ВСУ робили засідки?
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Ну там может и станет а в Украине генералами становятся лети генералов
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Назревает вывод, что власть с зе специально с рф делают "эти" потери, что бы в Украине видели. Что надо пойти на уступки врагу и ещё что то потеряем но мир.
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Все ж таки, в повідомленнях про загиблих адміністрації сайту варто було б відключати коментарі
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Зате Узеленському пох на це - ЖОДНОЇ заяви щодо агресії Параші! Так само пох і всім вам зебільні мавпи! Ви тільки і вмієте "гнати бочку" на Порошенко і звинувачувати тільки його - ЖОДНОЇ заяви від вас що у всьому винен *****!
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Шщо Зеля, ты с этими орками договариваться собрался? идиотина
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