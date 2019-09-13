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 У Києві шматок, що відвалився від конструкції моста на вулиці Богатирській, впав на автомобіль. ВIДЕО

У Києві на вулиці Богатирській шматок конструкції моста впав на автомобіль, що проїжджав під ним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі вчора написала користувачка Наталя Подобрєєва.

"Сьогодні о 16:42 в Києві на вулиці Богатирській під мостом вулиці Лугова (у бік Вишгорода) на мою машину впала частина моста! Цей шматок моста пробив мені лобове скло і завдав матеріальних та моральних збитків. З матеріальним усе зрозуміло, скло автомобіля коштує чимало і підлягає заміні. Моральний - це той жах, який я відчула, коли тобі щось із сильним глухим ударом звалюється на голову, і ти розумієш, що якби не броньована плівка, якою обклеєно скло якраз на такий випадок (один з мільйона), то ушкодження були б на обличчі, руках, очах ... від ущент розбитого лобового вікна... На місце були викликані поліція, швидка допомога, Київавтошляхміст, до роботи якого величезне питання (поліція і швидка відпрацювали і підійшли до ситуації на 5+). Як гадаєте, що мені сказало начальство Київавтодору в цьому районі? "Ну, вибачте". - !!!!!!!!Що? Вибачте? Люди! Не мають мости обсипатися на машини і людей! Це не нормально! Віталію Кличку присвячується!" - написала вона в описі до опублікованих відео і фото.

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У Києві шматок, що відвалився від конструкції моста на вулиці Богатирській, впав на автомобіль 01

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У Києві шматок, що відвалився від конструкції моста на вулиці Богатирській, впав на автомобіль 02

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У Києві шматок, що відвалився від конструкції моста на вулиці Богатирській, впав на автомобіль 03

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У Києві шматок, що відвалився від конструкції моста на вулиці Богатирській, впав на автомобіль 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148264
 
 
 Топ коментарі
 
Чесно кажучи, не видно, що це кусок від моста. Може й так, а може хтось зверху щось кинув. Дно таких мостів досить сильно армується, і якщо там починається розвалювання, то кусочки там маленькі повинні бути.
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гнать порошенковского халуя боксера ссаными тряпками.
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Какой там глыба барыги? За время Барыги не построено ни одной развязки, моста или станции метро. Не наговаривайте на Петра Алексеевича
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А мне лень было бы писать - кусок от конструкции моста, я бы просто написал - кусок моста. )))
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Че уж там, просто - упал мост!
По повреждениям же видно😂
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гнать порошенковского халуя боксера ссаными тряпками.
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Виталик вчера сказал, что выиграет досрочные выборы
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Т.е. ты признал что Клички пид-сы?!!!!
Ну ты и рисковая баба Макс!
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Чесно кажучи, не видно, що це кусок від моста. Може й так, а може хтось зверху щось кинув. Дно таких мостів досить сильно армується, і якщо там починається розвалювання, то кусочки там маленькі повинні бути.
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Как думаете, что мне сказало начальство Киевавтодора в этом районе? "Ну, Извините."-!!!!!!!! Что? Извините? Источник: https://censor.net.ua/v3148264
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В даному випадку її слова не є доказом. Нехай подасть у суд, проведуть обслідування дна моста і виявлять наявність, або відсутність корозії.
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ты тупой? там было начальство Киевавтодора и ничего не отрицало
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ты можешь уточнить в полиции, если не веришь тому, что написано здесь
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І взагалі, якщо подивишся на фото розбитого стікла - дуже цікаві контури - такі рівненькі.
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Ну кто вас учил новости писать? Нужно так. Глыба времен крывавого барыги исподтишка атаковал зубожилого украинца которий устал от войны.
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Какой там глыба барыги? За время Барыги не построено ни одной развязки, моста или станции метро. Не наговаривайте на Петра Алексеевича
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Чего, при барыге крымский мост построен. Он на нем еще свой гешефт поимел, между прочим.
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Ну да, ну да. И дорожные знаки где-то ришуче открывал. Но то ж не в Киеве
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"На место были вызваны Полиция, Скорая помощь, КиевавтодорМост..."

Кипешная, однако, бабенка попалась...
бронированная пленка, которой обклеено стекло

И не очень умная
такой случай (один из миллиона)
Может, дело в карме? И, кстати, где кусок моста? Может, просто оставленная бутылка пива? А может, дело в карме ("один из миллиона", не?)?. Мож, не ментам, а Богу предьявлять надо было?
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случай один на миллион, но уже не первый в Киеве
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Цей міст при Кличку збудували? Коли було оснаннє обстеження моста?
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Да, это должно быть в предвыборной программе Виталика на досрочных выборах, которые, как он сказал, выиграет.
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Это тоже нужно включить в предвыборную программу Виталика У Києві шматок, що відвалився від конструкції моста на вулиці Богатирській, впав на автомобіль - Цензор.НЕТ 6717
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ВЕталик нас не слышЕт У Києві шматок, що відвалився від конструкції моста на вулиці Богатирській, впав на автомобіль - Цензор.НЕТ 6637
Алё, вЕталик! Те мало, что из пЕонеров исключили? А вот ща ваще из школы иЗключим!
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Пляшка пива на мосту - теж відповідальність міста, лише іншої служби. Най судиться, балачками в інтернетах це не вирішується
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Ааааа, ну, если так, .... Буду у вас, тоже бутылочку вам оставлю.
ЗЫ: гыыыыыыы, "а я тут ни при чем"...

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Ви, либонь, належите до чинуш? Всі вам должни, а ви нікому нічого
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Наоборот, я НЕ "належу до чинуш, САМЕ ТОМУ "всі мені должни, а я нікому"!
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Та й вопше - нєфіг пукать, єздют тут під мостами всякі
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а ведь на этот счет прав был великий философ виталя
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страховой случай. ничо страшного, шоб там не упало. вовремя отреформированная за последние годы система страхования, легко покроет материальный и моральный урон.
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Тётенька, не трогайте Кличко, малтшик ещё переизбираться намерен)))
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Вчера посмотрел видеобследоавание сданного моста в Днепре.Сданный мост в крайне аварийном состоянии.А Филатов -лгун и очковтиратель.Отремонтированы снизу только ближайшие к берегам пролёты а по средине реки снизу -конь не валялса.Ржавая и обнажившаяся рабочая арматура трещины в растянутой зоне бетона,коррозия закладных деталей и подвижных опор..Гепа тоже на путепроводе через Московский проспект горожанам очки втирает.Сплошная халтура и крайних трудно будет найти.Ремонт делае фирмы рукожопов.
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Хоть кто-то бы про Зе упомянул. Почти виноват же. Вы где, порохоботы? Проспали новость?
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Зе не виноват - За Украину сливает в унитаз к *****! Ему не до мостов сейчас. У Києві шматок, що відвалився від конструкції моста на вулиці Богатирській, впав на автомобіль - Цензор.НЕТ 5416
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