 У Києві шматок, що відвалився від конструкції моста на вулиці Богатирській, впав на автомобіль. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі вчора написала користувачка Наталя Подобрєєва.
"Сьогодні о 16:42 в Києві на вулиці Богатирській під мостом вулиці Лугова (у бік Вишгорода) на мою машину впала частина моста! Цей шматок моста пробив мені лобове скло і завдав матеріальних та моральних збитків. З матеріальним усе зрозуміло, скло автомобіля коштує чимало і підлягає заміні. Моральний - це той жах, який я відчула, коли тобі щось із сильним глухим ударом звалюється на голову, і ти розумієш, що якби не броньована плівка, якою обклеєно скло якраз на такий випадок (один з мільйона), то ушкодження були б на обличчі, руках, очах ... від ущент розбитого лобового вікна... На місце були викликані поліція, швидка допомога, Київавтошляхміст, до роботи якого величезне питання (поліція і швидка відпрацювали і підійшли до ситуації на 5+). Як гадаєте, що мені сказало начальство Київавтодору в цьому районі? "Ну, вибачте". - !!!!!!!!Що? Вибачте? Люди! Не мають мости обсипатися на машини і людей! Це не нормально! Віталію Кличку присвячується!" - написала вона в описі до опублікованих відео і фото.
По повреждениям же видно😂
Ну ты и рисковая баба Макс!
Кипешная, однако, бабенка попалась...
бронированная пленка, которой обклеено стекло
И не очень умная
такой случай (один из миллиона)
Может, дело в карме? И, кстати, где кусок моста? Может, просто оставленная бутылка пива? А может, дело в карме ("один из миллиона", не?)?. Мож, не ментам, а Богу предьявлять надо было?
Алё, вЕталик! Те мало, что из пЕонеров исключили? А вот ща ваще из школы иЗключим!
ЗЫ: гыыыыыыы, "а я тут ни при чем"...