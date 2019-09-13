 "Місячна поверхня": Казанський показав поцятковану ямами ділянку траси Н-10 у Болехові на Івано-Франківщині. ВIДЕО

Про це написав у фейсбуці блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Довелося проїхати автівкою через місто Болехів Івано-Франківської області, з якого мені якось писали. Люди просили розповісти про їхню об'їзну дорогу, яку не можуть добудувати через якісь бюрократичні перешкоди. Через це транспорт іде через місто, де дорога давно вже розбита фурами, та перетворилася на місячну поверхню. Ситуація дістала настільки, що жителі Болехова періодично перекривають трасу, намагаючись привернути увагу чиновників до проблеми", - пише він.



"Добудувати об’їзну не надто дорого. Гроші на це знайти цілком можливо. Але через бюрократичні перепони, цього не можуть зробити вже багато років. Мабуть, має статися щось зовсім вже страшне, щоб на це нещастя звернули увагу. Чиновникам має бути соромно за цю ганьбу", - підсумовує Казанський, додаючи, що цей напрямок користується попитом, в тому числі серед іноземців.

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