 "Місячна поверхня": Казанський показав поцятковану ямами ділянку траси Н-10 у Болехові на Івано-Франківщині. ВIДЕО

Про це написав у фейсбуці блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Довелося проїхати автівкою через місто Болехів Івано-Франківської області, з якого мені якось писали. Люди просили розповісти про їхню об'їзну дорогу, яку не можуть добудувати через якісь бюрократичні перешкоди. Через це транспорт іде через місто, де дорога давно вже розбита фурами, та перетворилася на місячну поверхню. Ситуація дістала настільки, що жителі Болехова періодично перекривають трасу, намагаючись привернути увагу чиновників до проблеми", - пише він.
"Добудувати об’їзну не надто дорого. Гроші на це знайти цілком можливо. Але через бюрократичні перепони, цього не можуть зробити вже багато років. Мабуть, має статися щось зовсім вже страшне, щоб на це нещастя звернули увагу. Чиновникам має бути соромно за цю ганьбу", - підсумовує Казанський, додаючи, що цей напрямок користується попитом, в тому числі серед іноземців.
Ну нічо, скоро заживем...
Але справедливості заради треба сказати, це останній клаптик траси, яку не зробили на шляху Стрий-Івано-Франківськ.
Стрий => Моршин - ОK!
Моршин => Болехів - відсутня (те, що на відео).
Болехів => Івано-Франківськ - ОК (нова)!
Ну так "лицо нации", так бы и писали сразу, а то значение какое-то. Иностранцы едут, обсераются от ужаса и рассказывают дома - шоб нас поскорей приняли в ЕС и понастроили нам хороших дорог
Казанский...!, приезжай в наш Синельниковский район что на Днепропетровщине... - прозреешь..
А при чём тут перегруженные фуры???
Это всё Адский Порошенко виноват!
Далой привики!
на Волині е дорога - з "трясучкі" іі люди перенайменували в "три сучкі"
як маете гарні зуби - там тре іхати з відкритим ротом - не шуткую зара...
Укравтодор - поряд тіж 100м. - 1,5 місяці, 1 робить 10 перекурюють