EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  2528  28
Все про:дороги (774) Івано-Франківська область (254) Казанський Денис (133)

 "Місячна поверхня": Казанський показав поцятковану ямами ділянку траси Н-10 у Болехові на Івано-Франківщині. ВIДЕО

Ділянка траси національного значення в місті Болехові Івано-Франківської області перебуває в аварійному стані, але місцева влада не ремонтує її роками.

Про це написав у фейсбуці блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Довелося проїхати автівкою через місто Болехів Івано-Франківської області, з якого мені якось писали. Люди просили розповісти про їхню об'їзну дорогу, яку не можуть добудувати через якісь бюрократичні перешкоди. Через це транспорт іде через місто, де дорога давно вже розбита фурами, та перетворилася на місячну поверхню. Ситуація дістала настільки, що жителі Болехова періодично перекривають трасу, намагаючись привернути увагу чиновників до проблеми", - пише він.

"Добудувати об’їзну не надто дорого. Гроші на це знайти цілком можливо. Але через бюрократичні перепони, цього не можуть зробити вже багато років. Мабуть, має статися щось зовсім вже страшне, щоб на це нещастя звернули увагу. Чиновникам має бути соромно за цю ганьбу", -  підсумовує Казанський, додаючи, що цей напрямок користується попитом, в тому числі серед іноземців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Починаючи з 2016 в Україні відновили 10 000 км автодоріг, - заступник міністра інфраструктури Лавренюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148253
 
   
 Топ коментарі
 
Що означає робили? Засипати щебенем і окропити "святою" смолою?
 показати весь коментар
 
Чувствуется, Грося настроил дорог... Будет работа для Рябошапки!
 показати весь коментар
 
все правильно делают. это входит в комплексный план обороны, мацкали н цих ухабах всю технику переломают, если посмеют вторгаться
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пару років тому лишень ремонт зробили і вже знову дорогу доконали фурами перегруженими.
 показати весь коментар
 
Що означає робили? Засипати щебенем і окропити "святою" смолою?
 показати весь коментар
 
 
в 2 (двух) киллометрах от Моршона в 40 км от Стрыя куда идут дороги на Львов и Трускавец.... "Місячна поверхня": Казанський показав поцятковану ямами ділянку траси Н-10 у Болехові на Івано-Франківщині - Цензор.НЕТ 1502
 показати весь коментар
 
Чувствуется, Грося настроил дорог... Будет работа для Рябошапки!
 показати весь коментар
 
 
все правильно делают. это входит в комплексный план обороны, мацкали н цих ухабах всю технику переломают, если посмеют вторгаться
 показати весь коментар
 
 
Болехову і дійсно не хвата\ об'їздної. Якщо дорогу ремонтують час від часу, то за місяць два, все стає таке ж як на відео.

Ну нічо, скоро заживем...
 показати весь коментар
 
Дорого жах, камера не перадає ситуацію. Купа ям, в яких машина просто сідає на пузо.

Але справедливості заради треба сказати, це останній клаптик траси, яку не зробили на шляху Стрий-Івано-Франківськ.

Стрий => Моршин - ОK!

Моршин => Болехів - відсутня (те, що на відео).

Болехів => Івано-Франківськ - ОК (нова)!
 показати весь коментар
 
Ну тепер узєлєнскім карти в руки. От тільки податків побільше нових та різних запровадять і зроблять усі дороги одним махом. Зуб даю (с)
 показати весь коментар
 
Участок трассы национального значения Источник: https://censor.net.ua/v3148253\\\\\\\\\\\

Ну так "лицо нации", так бы и писали сразу, а то значение какое-то. Иностранцы едут, обсераются от ужаса и рассказывают дома - шоб нас поскорей приняли в ЕС и понастроили нам хороших дорог
 показати весь коментар
 
все взаимосвязано, менты за бабки закрывают глаза на перегруз, дорогам за пару лет писда
 показати весь коментар
 
да они в Болехове зажрались...
Казанский...!, приезжай в наш Синельниковский район что на Днепропетровщине... - прозреешь..
 показати весь коментар
 
Хорошо знаю эту дорогу. Каждый раз, когда предстоит по ней ехать, я в депрессии. Бывали времена, когда по ней можно было ездить только на первой передаче со скоростью до 5 км/час. Это отрезок где-то 15 км. от Моршина до Болехова. Так я там два раза в год езжу, а как местным?
 показати весь коментар
 
Головне стабільність. Я по цій дорозі ізжу раз в п'ять років, стан дороги стабільно непридатний для їзди, може тому Болехову пороблено
 показати весь коментар
 
"где дорога давно уже разбита фурами, и превратилась в лунную поверхность"

А при чём тут перегруженные фуры???

Это всё Адский Порошенко виноват!

Далой привики!
 показати весь коментар
 
 
муйня...
на Волині е дорога - з "трясучкі" іі люди перенайменували в "три сучкі"
як маете гарні зуби - там тре іхати з відкритим ротом - не шуткую зара...
 показати весь коментар
 
 
Членограй всё залатает. Наша чючють потерпеть нариду.
 показати весь коментар
 
Відрізок дороги в місті 100м - турки онур під 0 за 5 годин
Укравтодор - поряд тіж 100м. - 1,5 місяці, 1 робить 10 перекурюють
 показати весь коментар
 
Турецька як скло рівненька, "наша" лопатами трамбована......як по болотяних куликах їдеш, і при цьому, і там і там працюють українці.
 показати весь коментар
 
Він би по інших поїздив в цій області прозрів би. Особливо що були "тіпа" капітально відремонтовані останніми роками?
 показати весь коментар
 
Зато нет нарушений скоростного режима)
 показати весь коментар
 
Да там автобан... Він не бачив полігон Віноградівка - Баштанка та Казанка - Кривий Ріг)))))
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору