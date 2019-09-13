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 Політика України
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Все про:Керченська протока (205) Порошенко (9687) Приватбанк (293) ДБР (485)

 Порошенко дав ДБР свідчення про націоналізацію "ПриватБанку" та про події в Керченській протоці. ВIДЕО

П'ятий президент України і нардеп від партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко дав свідчення ДБР про події в Керченській протоці і про націоналізацію "ПриватБанку".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він розповів у прямому ефірі каналу "Прямий".

Порошенко повідомив, що питання стосувалися, зокрема, націоналізації ПриватБанку та подій у Керченській протоці у листопаді 2018-го, коли в полон РФ потрапили українські моряки і в подальшому Україна запровадила воєнний стан у низці областей.

Коментуючи націоналізацію, Порошенко наголосив, що пов’язує сьогоднішні події з обшуками у ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

"Ми 100% праві, закон на нашому боці. Націоналізація була елементом захисту від грабіжницьких дій, які висмоктували з країни велику гроші, але чомусь ДБР і інші правоохоронні органи цим займатися не хочуть", — заявив експрезидент.

"Крім того, сьогодні задавали питання по моряках, по Керченській протоці. Їм недостатньо рішення Міжнародного трибуналу, який визнав правоту України в праві користуватися українською Керченською протокою і українським Азовським морем і узбережжям Маріуполя і Бердянська, де українські ВМС несуть берегову оборону і саме унаслідок рутинної ротації наших кораблів була проведена операція і яка була проти них здійснена агресія РФ. Агресія, яка визнана світом. Міжнародний трибунал повністю визнав правоту України, а Державне бюро розслідувань проводить розслідування в частині правомірності, а чи має право Україна захищати свій водний простір", — додав Порошенко.

Петро Порошенко також прокоментував реєстрацію НАБУ справи щодо нього та ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна, назвавши це "верхом неприйнятності".

Адвокат Порошенка Ігор Головань повідомив, що допит тривав близько двох годин. За його словами, "розслідувати немає чого". Єдина мета — "політичний тиск".

Також Порошенко на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив: "Націоналізація Приватбанку була елементом захисту від грабіжницьких дій, які висмоктували з країни величезну суму грошей. Вона була здійснена в інтересах 20 млн вкладників. Чомусь Державне бюро розслідувань не поспішає зайнятися питаннями обшуку у колишньої голови Нацбанку пані Гонтаревої, спалення машини її дітей, тиску на її родину.Натомість пан Портнов і його оточення здійснюють тиск через питання націоналізації Приватбанку, використовуючи Державне бюро розслідувань".

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Водночас прессекретар ДБР Анжеліка Іванова в коментарі "УП" сказала: "Допитали його (Порошенка. - Ред.) в одному кримінальному провадженні. Він був викликаний (це був уже повторний виклик) щодо можливого втручання в діяльність Окружного адміністративного суду Києва. Мова йде про події під час засідання РНБО де 5-тий президент висловив думку щодо неправосудності та незаконності рішень ОАСК у справі щодо скасування націоналізації Приватбанку. Там іде кваліфікація частиною 2 376 статті. От у цьому провадженні він був допитаний. Ні про яких моряків там не йшлося".

Як повідомлялося, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко.

Зі свого боку адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що Порошенко проходить тільки як свідок у  двох справах ДБР.

Порошенко дав ДБР свідчення про націоналізацію ПриватБанку та про події в Керченській протоці 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148251
 
   
 Топ коментарі
 
А как же "Петя с семьей тайно сбежал из Украины" и "Петя скрывается от следствия"? Столько усилий и все мимо кассы.
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"а Государственное бюро расследований проводит расследование в части правомерности, имеет ли право Украина защищать свое водное пространствоИсточник: https://censor.net.ua/n3148251"
труба трубит капитуляцию))))
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Какая разница что там Зеля признаёт или нет ?
Есть решение Морского Трибунала: РФ совершила акт пиратства.
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есть процедура пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам
ЩаЗ труба докажет, что история в проливе была всего лишь инсценировкой пети и пути для спасения рейтинга пети... и ФСЁ
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Труба "докажет" абсолютно всё что в своих указивках пришлёт ему Портнов.
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Ну раз международный требунал решил, то когда Петя за катерами и выплывает?
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А он тут при чём ? Это должно сделать руководство РФ.
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Европа и США много спросили с рф, петинец?
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Пример того, на что способен мозг петикантропа. .
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Какой он австралопитек, это наемник из лахты, нанятый мародером гадить на украинских форумах. Видимо, на фоне местной тотально тупой порохосрани этот еще выглядит интеллектуалом Порошенко дав ДБР свідчення про націоналізацію "ПриватБанку" та про події в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 2547
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Ну как причём, он считает как и ты что моряков вернули по решению трибунала, а по факту их обменяли и дело против них не прекращали и будет заочное осуждение, секешь не? Раз Петя так уверен пусть едет забирает, ему вернут по решению требунала не сами же они поплывут
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> дело против них не прекращали и будет заочное осуждение
Им от этого ни жарко, ни холодно.

> не сами же они поплывут

Конечно, не сами. Но, Порох - не мореход. Для такой работы есть другие люди.
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"Национализация" пр.банка была элементом кидалова 20 млн.його вкладникiв.
Пусть лучше расскажет,как кума лохонулась на пр.банке и после чего отправив её от греха подальше.
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БЭДНЫЙ ПЭТРЭ, не жалеют его здоровье, все вызывают. Так Порохоботики могут и не дождаться его возрождения. Он же не Исус Христос, хотя, кто его знает.
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Типа, кроме него во фракции ЕС нет политиков ?
Бойся своих желаний, Лёха.
Порох - демократ и либерал. А вот люди, стоЯщие за ним, могут оказаться совсем не гуманистами. Порошенко дал ГБР показания о национализации "ПриватБанка" и о событиях в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 7982
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Бухарику, сьогодні лише п'ятниця. Не поспішай.
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и станешь ты не только косой но и циклопический
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КАРОЧЕ!
1. Приват вернуть Бене вместе с миллиардом докапитализации.
2. Проход украинских кораблей через Керченский пролив считать нарушением российской границы.
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Вай вай,какой петро герой,на допрос сходил.Сегодня купола себе наколет и перстни на пальцы
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в рамках ТВОЕГО мировоззрения - оно так ))))
ты все наколол??
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"Международный трибунал полностью признал правоту Украины, а Государственное бюро расследований проводит расследование в части правомерности, имеет ли право Украина защищать свое водное пространство"
Источник: https://censor.net.ua/v3148251

О, как.
А правду говорят, что Владимир Александрович едет на ассамблею ООН?
Так он что, будет оспаривать на трибуне перед ассамблеей решение Международного трибунала?
Квартал, скажите, вы совсем "ку-ку"?
Вы не боитесь, что над Владимиром Александровичем после вот этого вот "расследования" ГБР будет хохотать вся ООН?
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Мертветчука дождемся не? Зе же такой борзый что мгновенно начинает отвечать,быковать,хамить,видео делать,а в этот раз даже не ответил ничего,пуйло угрожал не трогать кума,но Зе выходит проглотил,зассал,послушался?
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Скоро ідіот Труба буде визивати Пороха на допит в ДБР бо в нього насрали у під'їзді, доказів, що це зробив Порох у Труби не має, але його визивали як свідка. Ну якось так.
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до січня буде сам бігати, з січня - будут даставлять
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Силовики обшукують офіс Міжнародного інвестиційного банку, який належить п'ятому президенту України Петру Порошенку.Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого порушення закону під час операції купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальскому".

https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/13/7226192/

Далі буде.. Порошенко дал ГБР показания о национализации "ПриватБанка" и о событиях в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 1807
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Через этот банк петюня не за спасибо деньги овоща вывел из Украины.
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А петелька на шее у соевого мародера затягивается все уже и уже
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І раптом почав зміцнюватись російський рубль. Спів-падіння?
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