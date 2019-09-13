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Все про:Зеленський (2712) Коломойський (548)

 "Упевнений, що він мене почув, але побачимо результат", - Зеленський про розмову з Коломойським. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі своєї зустрічі з українським олігархом Ігорем Коломойським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, за словами глави держави, на зустрічі обговорювалися питання припинення монополії олігархів і зниження цін на комунальні послуги в країні.

"Чесно, щоб довго не говорити: всі мають жити за правилами, монополій не буде - для всіх, у тому числі для пана Коломойського. І справді, щоб він сприяв тому, щоб будь-які ціни, пов’язані з "комуналкою" (там дуже багато питань) знижувалися. Насамперед всі розуміють, що має бути ринок, і наші європейські партнери дуже хочуть, щоби були ринкові ціни. Але ми маємо зробити все, щоб для наших людей було дешевше", - заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що впевнений у тому, що Коломойський прийняв його тези. Крім цього, Зеленський підтвердив, що на зустрічі з олігархом обговорювалося питання долі енергогенеруючої компанії Центренерго.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148234
 
   
 Топ коментарі
 
Неее, сходняк ЗЕбильного лохотрата в Трускавце. "Уверен, что он меня услышал, но посмотрим результат", - Зеленский о разговоре с Коломойским - Цензор.НЕТ 5390 "Уверен, что он меня услышал, но посмотрим результат", - Зеленский о разговоре с Коломойским - Цензор.НЕТ 5390 "Уверен, что он меня услышал, но посмотрим результат", - Зеленский о разговоре с Коломойским - Цензор.НЕТ 5390
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И поставил пепельницу на президентский стол для олигарха😂😂
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ЇЇ скоро заретушують як годинник кірілкі, а премєра посадять зретушовано на протокольне місце..
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Великий РЕЙДЕР почув наполеончика - хтос у це вірить? а для кого він бере чтори міста України , а під кого був у Приваті нальот? А під кого вернули в Одесі ринок?
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Мягко стелет, а спать придется жестко.
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Режим Зеленского буквально бьется в истерике по поводу "Приватбанка", отчаянно пытаясь угрозами и силой получить информацию о юридических фирмах защищающих интересы "Привата" на суде в Делавэре. Обыски в "Привате" и на квартире у отсутствующей Гонтаревой, покушение на саму Гонтареву прекрасно показывают что они осознали весь ужас происходящего.
Мы вам сообщали - вы опоздали, более того ваши действия только усугубляют ситуацию.
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, покушение на саму Гонтареву прекрасно показывают что они осознали весь ужас происходящего.

да...

кілери у ЗЕ похлєщє убийц Скрипалей будут : "Упевнений, що він мене почув, але побачимо результат", - Зеленський про розмову з Коломойським - Цензор.НЕТ 5889


Лондон НЕ знайшов причетності ЗЕ до замаху на Гонтарєву..
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Та шо, никто по гнусавому роте дать не мог? Капец, что у бени намечается -если это коломой ему сам не насоветовал
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Популист хренов говорит то что ожидает Зебильный электорат,пожрать на шару и газ дешевле еще с кацапами договориться скидку
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Беня,звісно почув.Думає:Мабуть пора вже смертну кару вводити за злочини проти людяності.П.Порошенко казав що "Злочини проти людяності терміну давності не мають!"От з нього й почнемо.
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Точно впевнений? Нахилятись мабуть довелось низенько?
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с таким то ростом, это его природная поза..
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Брехати не мішки тягати.....
Так прямо взяв і сказав...........
А той що....... підтвердив!!!!!!!!!!!!!
"Олигархов больше нет" песня от Д.Десена
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Вот и появилась главная тварь,которая ведет страну по пути капитуляции - это ПИНЧУК.Именно этот углюдок предлагал,план который возили в США и теперь называется планом штанмаера.Именно он и его тесть толкаюют страну в пропасть,выставив вперед зебила.
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у порохоботів новий вектор "застосування сили" на зе..
тепер Пінчук )))
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це не президент а якась бздюха (((. Мале, тупе, неосвічене.. Навіть виглядає як "лакєй" ((
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ЗеБеня вважає, що якщо він пішов на поступку ВПХлолала у плані дати йому можливість уникнути санкцій за порушення міжнародного морського права, ціна здачі інтересів України, то й ВПХ піде на поступки...........
А ВПХ не такий........
І наступний крок , якщо слідувати Зе логіці призведе до ще гірших наслідків -
повернення України у сферу впливу ВПх - цього й добивався недобитий Ку.
Національно визвольний рух за п"ять років було вихолощено........... особами непотопляємої при владі нацменшини.
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ЗеБеня вважає, що якщо він пішов на поступку ВПХлолала у плані дати йому можливість уникнути санкцій за порушення міжнародного морського права, ціною здачі інтересів України, то й ВПХ піде на поступки...........
А ВПХ не такий........
І наступний крок , якщо слідувати Зе логіці призведе до ще гірших наслідків -
повернення України у сферу впливу ВПх - цього й добивався недобитий Ку.
Національно визвольний рух за п"ять років було вихолощено........... особами непотопляємої при владі нацменшини.
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Зеленский действительно профессиональный и высокаклассный... юморист!
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і місце йому на сцені сільського клюбу, а не у кріслі президента країни.
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