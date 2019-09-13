 "Упевнений, що він мене почув, але побачимо результат", - Зеленський про розмову з Коломойським. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, за словами глави держави, на зустрічі обговорювалися питання припинення монополії олігархів і зниження цін на комунальні послуги в країні.

"Чесно, щоб довго не говорити: всі мають жити за правилами, монополій не буде - для всіх, у тому числі для пана Коломойського. І справді, щоб він сприяв тому, щоб будь-які ціни, пов’язані з "комуналкою" (там дуже багато питань) знижувалися. Насамперед всі розуміють, що має бути ринок, і наші європейські партнери дуже хочуть, щоби були ринкові ціни. Але ми маємо зробити все, щоб для наших людей було дешевше", - заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що впевнений у тому, що Коломойський прийняв його тези. Крім цього, Зеленський підтвердив, що на зустрічі з олігархом обговорювалося питання долі енергогенеруючої компанії Центренерго.

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