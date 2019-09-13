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 Політика України
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 Скажу відверто, ми готуємо інші списки й очікуємо наступного етапу обміну утримуваних осіб з РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готує нові списки на наступний етап обміну утримуваних осіб з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у п'ятницю в Києві.

"Зараз ми говоримо про наступний етап після наших політв'язнів, моряків. Відверто скажу, що ми готуємо інші списки й очікуємо наступного етапу обміну", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Випадкова людина": Росія відмовляється надавати політичний притулок учаснику обміну полоненими, громадянину Молдови Мельничуку

Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148196
 
 
 Топ коментарі
 
ти тупий, чи просто брехливий, як всі кацапи?
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О! Лягушонок нашел себе дело по способностям - сливать врагу его наемников! Где, когда еще в истории бывало что-то подобное?!
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Поця за два роки 2014-1019 не передав кацапам по обміну ні одного громадянина України.
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"другие" и "новые списки" совершенно разные по смыслу выражения
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Поця за два роки 2017-1019 не визволив жодного Українця з полону,а тільки відправив моряків на заклання.Відчуйте різницю.
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Поця за два роки 2014-1019 не передав кацапам по обміну ні одного громадянина України.
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Кількасот! українців звільнили з полону при Порошенко.
Досить брехати чи повторювати побрехеньки, найманцю.
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в твою, какую подставишь？
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Пятак идиот
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Может пару миллионов отдать безвозмездно
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О! Лягушонок нашел себе дело по способностям - сливать врагу его наемников! Где, когда еще в истории бывало что-то подобное?!
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як це мило, що кацапи опікуються долею заручників, яких самі ж по бєспрєдєлу й закрили
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Мені сподрбалося слово "відверто", у виконанні Зеленського.
А до того він брехав, чи щось приховував?
Ну, наприклад, "формулу Штанмайєра"?
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Поки читав по бумашкє, ще нічого. Коли почали задавати запитання, перейшов на азіровку. Скажу відверто, ми готуємо інші списки й очікуємо наступного етапу обміну утримуваних осіб з РФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9655
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А за торговлю гражданами Украины ЗЕлюпе ничего не полагается?
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Напомни, когда это Петя отдавал граждан Украины Роисе.
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Вова! Нахєра ти міняв громадін України на громадян України? Навіщо ти ложиш на Конституцію булаву? Скажу відверто, ми готуємо інші списки й очікуємо наступного етапу обміну утримуваних осіб з РФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3405
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Подай на него в суд
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Зачем?
Зелюпа нарушает конституцию и законы. Не вижу никаких оснований действовать с врагом контитуционности и независимости Украины законными методами, учитывая, что правоохранительная и судебная системы полностью ЗЕлюпой разрушены, как гаранты демократии, и подчинены ему лично.
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В суд подавать? В западных странах норма
Ну а Петр Алексеевич так прекрасно отреформировал судебную ветвь, установил верховенство права

Подавай на здоровье
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незручно про це казати, але він кладе на конституцію не тільки булаву...
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Цемаха только осталось снова выкрасть.
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С другой стороны, это хорошо.

Чем больше ЗЕлюпа до зимы нарушит законов и статей Конституции Украины - тем больше оснований для свержения его преступного узурпаторского режима.
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Усі на Майдан! Украіна в небезпеці! Соєвих свиней відірвали від корита!
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ПНХ.
И в реале лучше сиди тихо, если твоя копеечная жизнь тебе хоть каплю дорога.
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Ти не заставиш мене мовчати, клятий зебіл.
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походу это ты *бил, зебил будет против троля который волает методичку про соевых?
и да, ты грозился писать под украинским флажком, п-дун как и все убогие троли
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потому что ты засел под прокси и во всю тролишь, да ещё на тему майдана...
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а про повернення територій пріЗєдєнт навіть і не згадує?
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Чи клята тварюка задумала приєднати Україну до Криму?
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