 Скажу відверто, ми готуємо інші списки й очікуємо наступного етапу обміну утримуваних осіб з РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у п'ятницю в Києві.
"Зараз ми говоримо про наступний етап після наших політв'язнів, моряків. Відверто скажу, що ми готуємо інші списки й очікуємо наступного етапу обміну", - сказав він.
Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.
Е*ать ты тебил
Досить брехати чи повторювати побрехеньки, найманцю.
А до того він брехав, чи щось приховував?
Ну, наприклад, "формулу Штанмайєра"?
Зелюпа нарушает конституцию и законы. Не вижу никаких оснований действовать с врагом контитуционности и независимости Украины законными методами, учитывая, что правоохранительная и судебная системы полностью ЗЕлюпой разрушены, как гаранты демократии, и подчинены ему лично.
Ну а Петр Алексеевич так прекрасно отреформировал судебную ветвь, установил верховенство права
Подавай на здоровье
Чем больше ЗЕлюпа до зимы нарушит законов и статей Конституции Украины - тем больше оснований для свержения его преступного узурпаторского режима.
И в реале лучше сиди тихо, если твоя копеечная жизнь тебе хоть каплю дорога.
и да, ты грозился писать под украинским флажком, п-дун как и все убогие троли