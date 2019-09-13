 Ми мусимо завершити війну і повернути свої території. Але єдиний шлях до цього - дипломатія, - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи в п'ятницю в Києві на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі".

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"Ті, хто відважно захищає Україну, мають повернутися переможцями. Ми мусимо завершити війну і повернути свої території. Але я неодноразово казав, що єдиний шлях до цього - дипломатія", - сказав він.

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