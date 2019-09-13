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Все про:Зеленський (2712) YES (17) Сенцов (784) полонені (522)

 Дратував наглядачів у в'язниці РФ жовто-блакитними стрічками, - Сенцов виступив на форумі YES у Києві. ВIДЕО

Український режисер Олег Сенцов, який понад 5 років провів у в'язниці Росії і був звільнений у межах великого обміну 7 вересня, виступив на форумі YES у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

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Він розповів про те, як дратував наглядачів у тюрмі тим, що вирізав жовту і блакитну стрічки, наклеїв їх на банку, написав на ній "Слава Україні" і ставив на виду.

Під час промови Сенцов також показав тюремний бейдж, який поклав у банку, і закликав президента України Володимира Зеленського якомога швидше заповнити банку такими бейджами незаконно ув’язнених українців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Усі вихідні дивився Кисельова. Розваг у в'язниці мало - цирку немає, театру немає, а там все показують. Збочене задоволення... Кисель у цьому плані молодець", - Сенцов. ВIДЕО

Зеленський, своєю чергою, подякував Сенцову та пообіцяв докласти усіх зусиль для звільнення усіх українців.

Як раніше повідомлялося, сьогодні стартувала 16-та Щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Перший день форуму буде присвячено обговоренням викликів завтрашнього дня, глобальної політичної ситуації та її наслідків для України і світу, а також поточної світової економічної ситуації, кризи демократії та ситуації на Близькому Сході

16-та Щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" буде проводитися з 12 по 14 вересня 2019 року в Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів із 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською європейською стратегією (YES).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сенцов символічно спалив тюремну робу. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148185
 
   
 Топ коментарі
 
Ничего подобного.
Абсолютно адекватный, спокойны человек.
Без пафоса и напыщенности.
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Еще неплохо бы Зеленскому ( у которого война уже закончилась), вешать ленточку или браслет за каждого убитого, может до него быстрее начнет доходить хоть что- то
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смысл был в том чтобы не погаснуть. "лишь тот достоин жизни и свободы кто каждый день идет за них на бой" (Гете)
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Еще неплохо бы Зеленскому ( у которого война уже закончилась), вешать ленточку или браслет за каждого убитого, может до него быстрее начнет доходить хоть что- то
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а что должно "доходить"? и сколько браслетов или ленточек у порошенки пети?
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Я представляю, как выглядел бы петр алексеевич... Дратував наглядачів у в'язниці РФ жовто-блакитними стрічками, - Сенцов виступив на форумі YES у Києві - Цензор.НЕТ 7481
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Петр Алексеевич как всегда с унылой рожей и тоской на жидовской моське думал о недостроенных магазинах Рошен в России , плел бы унылую брехню в которую не верила даже его кастрированная собака и жена/санчо пансо
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И был бы обвешен ленточками и браслетами с ног до головы.
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я так понял, нашли замену наде(савченко)???
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🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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А нас раздражает "Шахтер" своими футболками. Раздражал надзирателей в тюрьме РФ желто-голубыми ленточками, - Сенцов выступил на форуме YES в Киеве - Цензор.НЕТ 985
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Когда Ющенко бодался с Януковичем была схожая хохма. Мол донецкий "Шахтёр" в оранжевых цветах, а киевское "Динамо" в бело-голубых.
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А не начинает ли данный персонаж страдать звёздной болезнью?Буду наблюдать.
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Ничего подобного.
Абсолютно адекватный, спокойны человек.
Без пафоса и напыщенности.
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Посмотрим. Как по мне, так это какая-то...бравада что, бахвальство может быть, не знаю.
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Я смотрел его интервью.
Он, как и Савченко, не приближает к себе людей - в этом есть схожесть.
А в остальном - открытый, честный, сильный и спокойный.
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Вернее, не подпускает - требует соблюдения дистанции. И физической и эмоциональной.
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Людям свойственно меняться под действием обстоятельств. А пять лет в Рашке, да не в санатории, могут крышу сорвать так, что по освобождению маятник качнёт в противоположную сторону.
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Он ясно сказал - вернется в Крым только на "танке".
А крышу сорвать может даже проигрыш в президентских выборах, как и победа.
Никто ни от чего не застрахован.
Я предпочитаю не субъективные прогнозы и догадки, а объективные факты.
Пока, все нормально.
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Почему узника афанасьева забыли? Его бейджик должен был быть в банке первым
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Это его право!
Не учите его жизни, займитесь своей.
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в Украине выкрасили в желто синий цвет все лавочки, все перила всех мостов, урны и даже добрались до опор ЛЭП, а мира как не было так и нет...странно.
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И осваивают бюджеты со словами "война всё спишет"((
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Что странного? Мир наступит, когда по всей Украине будет залешанский триколор.
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человечище. несколько минут хватило чтобы понять.. я такого хочу Президента а не барыгу или клоуна
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Еще один факт что кацапы ненавидят все украинское и все что напоминает Украину. И кто еще верит что возможно помириться с рашистской федерацией и все забыть?
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Простите конечно, но зачем он раздражал надзирателей. В этом был какой-то смысл?
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смысл был в том чтобы не погаснуть. "лишь тот достоин жизни и свободы кто каждый день идет за них на бой" (Гете)
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Извините, я совсем не разбираюсь в героическом поведении.
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Олексій Подольський
ЩОРІЧНА ЛАЗНЯ КУЧМИ16 років тому Віктор Пінчук задумав відмити Кучму від крові Гонгадзе ганчірками західних і українських політиків, що не проти розміняти свою пенсійну репутацію на зелені гонорари за участь у цьому так званому форумі YES.Мовляв - дивіться, як Кучму обнімає Кваснєвський, що роздобрів рожевий на стаціонарному утриманні Пінчука. Як тисне руку вбивці Блер, як посміхаються Клінтони за 10 млн зелених, і навіть кандидат Трамп за 100тис доларів робить хвилинне відео привітання.
Бували там вельможні росіяни і Янукович. І навіть Ющенко з Порошенком, що клялись на крові Гонгадзе помститися за його відрізану голову.
Останні роки Пінчук призанчає "банний день" демонстративно - саме на той вересневий день, як Пукач повіз Георгія на страту.
Ну а ******** форум - він про «ЩАСТЯ».
І віником зеленим президента пропарять Кучму від крові - ну звісно ж нам на щастя.
Вічна пам'ять героям України!
Вічна пам'ять Георгію Гонгадзе.
Дратував наглядачів у в'язниці РФ жовто-блакитними стрічками, - Сенцов виступив на форумі YES у Києві - Цензор.НЕТ 7501
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Олежа хватит уже плести, раздражаешь, работать иди .
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А свій власний нік, написаний кацапською, не дратує "Андрея Васильева"?
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Відправте цього до кілі бімби. Нехай навчить його українській мові. Той за овоча і то щось пижився казать.
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Зеленский .... здай уже анализы .... уже банки дарят а он мурыжиться уже пол года!
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Ти, Олег, виступав на заході пінчука, який пропонував віддати Крим і його жителів кацапам в оренду. Будь акуратним у виборі своїх порадників.
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При всій повазі до Сенцова, що він робить на форумі Пінчука, який пропонував здати Крим Моржовії в аренду на 50 років разом з людьми?
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Там зазвичай є іноземні гості. Їм варто послухати Сенцова вживу.
Навряд вони дуже читають наші ЗМІ.
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Его бы на полиграфе хотя бы проверить... Мало ли...
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Піти на форум зятя Кучми, а потім тими ж руками хліб їсти?
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