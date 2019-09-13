 Дратував наглядачів у в'язниці РФ жовто-блакитними стрічками, - Сенцов виступив на форумі YES у Києві. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
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Він розповів про те, як дратував наглядачів у тюрмі тим, що вирізав жовту і блакитну стрічки, наклеїв їх на банку, написав на ній "Слава Україні" і ставив на виду.
Під час промови Сенцов також показав тюремний бейдж, який поклав у банку, і закликав президента України Володимира Зеленського якомога швидше заповнити банку такими бейджами незаконно ув’язнених українців.
Зеленський, своєю чергою, подякував Сенцову та пообіцяв докласти усіх зусиль для звільнення усіх українців.
Як раніше повідомлялося, сьогодні стартувала 16-та Щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES).
Перший день форуму буде присвячено обговоренням викликів завтрашнього дня, глобальної політичної ситуації та її наслідків для України і світу, а також поточної світової економічної ситуації, кризи демократії та ситуації на Близькому Сході
16-та Щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" буде проводитися з 12 по 14 вересня 2019 року в Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів із 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською європейською стратегією (YES).
Абсолютно адекватный, спокойны человек.
Без пафоса и напыщенности.
Он, как и Савченко, не приближает к себе людей - в этом есть схожесть.
А в остальном - открытый, честный, сильный и спокойный.
А крышу сорвать может даже проигрыш в президентских выборах, как и победа.
Никто ни от чего не застрахован.
Я предпочитаю не субъективные прогнозы и догадки, а объективные факты.
Пока, все нормально.
Не учите его жизни, займитесь своей.
ЩОРІЧНА ЛАЗНЯ КУЧМИ16 років тому Віктор Пінчук задумав відмити Кучму від крові Гонгадзе ганчірками західних і українських політиків, що не проти розміняти свою пенсійну репутацію на зелені гонорари за участь у цьому так званому форумі YES.Мовляв - дивіться, як Кучму обнімає Кваснєвський, що роздобрів рожевий на стаціонарному утриманні Пінчука. Як тисне руку вбивці Блер, як посміхаються Клінтони за 10 млн зелених, і навіть кандидат Трамп за 100тис доларів робить хвилинне відео привітання.
Бували там вельможні росіяни і Янукович. І навіть Ющенко з Порошенком, що клялись на крові Гонгадзе помститися за його відрізану голову.
Останні роки Пінчук призанчає "банний день" демонстративно - саме на той вересневий день, як Пукач повіз Георгія на страту.
Ну а ******** форум - він про «ЩАСТЯ».
І віником зеленим президента пропарять Кучму від крові - ну звісно ж нам на щастя.
Вічна пам'ять героям України!
Вічна пам'ять Георгію Гонгадзе.
Навряд вони дуже читають наші ЗМІ.