 Іловайську трагедію буде розслідувано, - головний військовий прокурор Чумак. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 1+1.

"Іловайську трагедію і все, що відбувалося в Іловайську, буде розслідувано і дуже ретельно", - запевнив головний військовий прокурор.

Чумак зазначив, що "кваліфікація того, що там сталося, відповідатиме кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству України".

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