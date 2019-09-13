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Все про:Військова прокуратура (572) Чумак (50) Іловайськ (183)

 Іловайську трагедію буде розслідувано, - головний військовий прокурор Чумак. ВIДЕО

Новий головний військовий прокурор Віктор Чумак анонсує розслідування Іловайського котла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 1+1.

"Іловайську трагедію і все, що відбувалося в Іловайську, буде розслідувано і дуже ретельно", - запевнив головний військовий прокурор.

Чумак зазначив, що "кваліфікація того, що там сталося, відповідатиме кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленського просять ініціювати повторну експертизу для впізнання останків 13 загиблих під Іловайськом воїнів. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148160
 
   
 Топ коментарі
 
Тогда трындец Коломойше
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Дебальцево и Иловайск - на мой взгляд, самые страшные преступления Порошенко
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Компания Порошенко купила боеприпасы для ВСУ
Корпорация "Roshen" купила для Вооруженных сил Украины крупную партию боеприпасов к снайперскому оружию натовского калибра. Арсенал патронов был передан в одно из подразделений украинской армии. Информацию передает Национальный Промышленный Портал. В частности, Вооруженным силам Украины предоставили новую крупную партию патронов .338 Lapua Magnum (8,6 × 70 мм) и .308 Winchester (7,62 × 51 мм) для снайперских винтовок, которые находились на вооружении украинской армии. Ранее сотни таких винтовок для армии Украины также приобрела корпорация "Roshen". Это, в частности, отечественная Zbroyar UAR-10 (.308 Winchester) и Savage-110 (.338 Lapua Magnum).Іловайську трагедію буде розслідувано, - головний військовий прокурор Чумак - Цензор.НЕТ 4230
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Голова засідання ТСК Андрій Сенченко
повідомив, що в результаті трагедії під Іловайськом загинуло біля тисячі осіб.
Про це пише «УНН».

https://www.032.ua/news/646642
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А хто устроїв парад в Києві, коли під Іловайськом катастрофічно не хватало військової техніки ,і військові волали про допомогу ? 😈
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хабібабуля! іди, ібн, в дупу!!! ще один екскремент із запаррєбріка....Чого ви сюди лізете, як зелені мухи на лайно?
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Юрий Бутусов

Героев Иловайска спустя год убивают снова. На этот раз ложью. На
этот раз свои.

Почитал доклад Генштаба - их версию про Иловайск. Стыдно. Очень
стыдно перед сотнями погибших ребят, что мы
допускаем, чтобы лжецы и негодяи оскверняли их память и перекладывали всю
ответственность на погибших солдат:

http://www.mil.gov.ua/…/analiz-vedennya-antiteroristichnoi…/

Одно из самых циничных и лживых заявлений в докладе:

"Розвідувальна
інформація про перетин державного кордону України колонами військової техніки
Збройних сил РФ почала надходити до штабу АТО та Генерального штабу 25 серпня
2014 року".

Знаете, почему они лгут, что узнали о
российском вторжении 25 августа?

Чтобы оправдать почему во время вторжения 24
августа командующий АТО Муженко поехал в Киев на парад получать погоны
генерал-полковника. В то время пока Муженко прикручивал погоны к мундиру, его
солдаты погибали под Иловайском, и никаких мер командование АТО не предприняло.
И вот теперь чтобы скрыть это преступление, Генштаб фальсифицировал отчет, и
исключил из него официальные документы..

На самом деле, военная разведка Украины
предупредила о вторжении еще в начале августа.

20 августа под Георгиевкой была захвачена
боевая машина БМД-2.
Как писал 21 августа Роман Бочкала: "Бортовой номер 275, из состава 1-й
парашютно-десантной роты в/ч 74268, Псковской воздушно-десантной дивизии
(комвзвода ст. лейтенант Попов). Общался с ребятами, которые непосредственно
брали российских десантников. Это бойцы 24-й бригады ВСУ и спецподразделения
"Шторм". Бой произошел возле с. Георгиевки. Поле боя усыпано голубыми
беретами и брикетами лапши "Роллтон". На фотографиях видна боевая
машина и пулемет ПКТ, который был на ней установлен, с указанием имени
пулеметчика - рядового Сурначева Н.Д. Эта же фамилия и инициалы указаны в
журнале вечерней поверки, а также имена других бойцов российской армии, по
видимому, воюющих в Украине. Например, из паспорта Крыгина Н.С. следует, что он
из Псковской области, родился в 1994 году". Эта БМД стоит сейчас в Киев у
мемориала Родина-мать.

А в журнале боевых действий сектора Д зафиксировано,
и подтверждено показаниями офицеров следственной комиссии ВР, что в 14.30 23
августа командующий АТО Муженко и начальник штаба Назаров были уведомлены
генералом Литвиным о вторжении российских войск, которое украинские офицеры -
полковник Ромигайло, в частности, наблюдали своими глазами, и докладывали
неоднократно в штаб АТО.
24 августа командованию АТО поступили
подробные доклады о российском вторжении от всех спецслужб, от СБУ,
пограничников, военных, СВР, ГУР МО. В 17.00 я связался с командиром роты
28-й бригады Дмитрием Завадским, который находился в Старобешево, и он
рассказал, чтто лично наблюдает как российские танки перерезали основную трассу
на Иловайск - солдаты под видом местных жителей подходили к российским военным,
а танки разворачивались прямой видимости. Разумеется, эта информация была
передана военными по всем каналам, включая штаб АТО. Машины снабжения 40-го
батальона Теробороны были расстреляны россиянами под Старобешево, погибли люди
под огнем агрессора. Эту информацию подтвердили все офицеры штаба сектора Б -
они все были очевидцами этих событий и дали соответствующие показания. К вечеру 24 август наши войска оставили
Старобешево, Кутейниково, попали в окружения подразделения Нацгвардии и
пограничники в районе Лисочьего. Все это немедленно докладывалось командованию
АТО. Но оказывается, Муженко получил эту информацию только 25-го августа - что
ж, получается, Генштаб признал, что уклонялся от исполнения служебных
обязанностей во время российского вторжения.

Вот как я написал об обстановка 17.00 год назад, 24 августа:

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/825013874205577
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"Оскільки
ці чотири роки президентська пропаганда продовжувала транслювати брехню,
мовляв, армія на Іловайськ не наступала, "добробати самі пішли",
"Корбан з Коломойським послали", ну і вигадували все що завгодно, щоб
зняти із себе відповідальність за загибель людей, варто нагадати документи. Це
оригінали бойових наказів щодо зайняття Іловайська, які отримав 40-й батальйон.
З номерами шифрограмм - усе передано до військової прокуратури. І чітко видно,
ким підписано шифрограму про передачу 40-го батальйону із сектору "Д"
у сектор "Б" для наступу на Іловайськ - начальник штабу АТО на
території Донецької та Луганської областей генерал Віктор Назаров. Командувачем
АТО на території Донецької та Луганської областей був Віктор Муженко", -
заявив Бутусов.

"Сектор
"Б" отримав наказ Муженка здійснити оточення Донецька з двох
напрямків, з півночі і півдня. Ця шифрограма поки лежить в архіві. Справу щодо
подій в Іловайську повністю розслідувано, все встановлено. На жаль, з 2016 року
справа щодо Іловайська лежить без руху в Генеральній прокуратурі. Генеральний
прокурор Юрій Луценко не сміє передати ці справи до суду, оскільки справа є для
генералів справжнім вироком. Сподіваюся, на четверту річницю вторгнення РФ, на
військовому параді, Головнокомандувач щось скаже на цю тему на Хрещатику, люди
мають знати, хто гальмує винесення до суду найважливішої справи", -
резюмував журналіст.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3080300
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Он всё знает, т.к. присутствовал на совещании Коломойского с командирами добробатов...
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Прахобот, будет отвечать и ПеПа, и Муженко. Вечно пьяный пепин кум Юга уже не сможет покрывать это преступление.
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До чого тут Бутусов ?
" З
номерами шифрограмм - усе передано до військової прокуратури. І чітко видно,
ким підписано шифрограму про передачу 40-го батальйону із сектору "Д"
у сектор "Б" для наступу на Іловайськ - начальник штабу АТО на
території Донецької та Луганської областей генерал Віктор Назаров. Командувачем
АТО на території Донецької та Луганської областей був Віктор Муженко"
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Лргику включите! Добробаты не посылались на серьезные операции, так как по заявлениям Воинов ВСУ они были практически небоеспособными и больше мешали чем помогали. Поэтому априори их не могли посылать на окружение Донецка. Это была подстава со стороны Коломойского, что бы принудить Порошенка подписать Минск-1.
Вот фильи снятый во время Илловайска Шапошниковым.
https://youtu.be/_YxTqC1-RYo
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Хто тобі дав право судити добровольців, які ПЕРШИМИ пішли захищати країну коли ти матню чухмарив коли вони звільняли місто за містом у 2014 ? Хто заважав так це петя зі своїми генералами-катафалками ! Чому я маю вірити Шапошнікову коли є номера шифрограм і приказів. Віськова прокуратура і суд розберуться.

Якби не
петя, то ніколи б Україна не знаходилися в такому жалюгідному стані як зараз!

підписав із сепарами мінський договорняк і
пропхав у ВР особливий статус лугандонії у 1му читанні замість того щоб одразу
запровадити воєнний стан, як того вимагає закон і відрізати ту лугандонівську
пухлину. Відповідно до Женевської і Гаазької конвенцій опікуватися окупованими
територіями має ОКУПАНТ. А пораженко повісив весь тягар забезпечення
лугандонівської гнояри на Україну.
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Шапошников там был и Бог его сохранил в живых, что бы мы знали правду. Мои знакомые десантники были на войне и рассказывали о подготовке добровольцев. Они были очень слабо подготовлены и не всегда подчинялись приказам. Но это не их вина. Они делали что могли.
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не будет, может через десятки лет. Многих придется посадить. И признать что около тысячи людей угробили из-за галимого генеральского долбо. ства
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Правда нужна. Чтобы такое не повторялось.
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Треба називать ЗРАДУ,ЗРАДОЮ,а не генеральським длбо*обством !
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И не забьіть главное, то что убили их РУССКИЕ.
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главное это доверие и профессиональный подход к военному делу, коих критично мало. Результат известен.
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Ти не згоден, що українців в Іловайську вбивала російська армія?
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звісно, але ж не можна йти в зазделегідь продуману пастку. а ті бд. командування ВСУ мізки коньяками та ікрою ніжили.
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Клас! Тоді питання до Вас:
ХТО ТОДІ ДАВ КОМАНДУ ВІДПРАВИТИ В ІЛОВАЙСЬК ДОБРОБАТИ ???
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Головнокомандуючий такого наказу не давав.
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Убілі рускіє,а підставив свій голокомандувач із підлеглими свинарчуками ,і техніку відправив на парад,коли військові під Іловайськом волали про допомогу !!!😈
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ХТО ТОДІ ДАВ КОМАНДУ ВІДПРАВИТИ В ІЛОВАЙСЬК ДОБРОБАТИ ???
(підказка- Головнокомандуючий такого наказу не давав)
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НУ И ТЕБЕ ВОПРОС: КАКИЕ ВОЙСКА ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ХОМЧАКА БЫЛИ В КОТЛЕ И КТО ИХ ТУДА НАПРАВИЛ????
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Хомчака туда направив Муженко, розібратись, що там твориться з Добробатами, і чому вони там опинились.
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и как? разобрался? он сам туда пошел, единолично? колечко замыкалось не один день! и там в кольце были почти 4 дня! только пэдру было на срать! у него другие задачи, такие как у кремлевской твари - побольше патриотов убить!!!
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Давайте step by step.
Зараз ніхто не хоче дати відповідь на головне питання, з чого почалася Іловайська трагедія:
ХТО ТОДІ ДАВ КОМАНДУ ВІДПРАВИТИ В ІЛОВАЙСЬК ДОБРОБАТИ ???
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та невже, а НБУ - це сільрада і Головнокомандувач пасе вівці на форумі.
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Есть Россия и российские, а русские это от слова Русь к котрой Россия, слава Богу, не имеет никакого отношения.
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Иловайская трагедия будет расследована, - главный военный прокурор Чумак.

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ЭТО ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, ЕЩЕ БОЛЕЕ ВАЖНО, ШОБЫ ВИНОВНЫЕ В ЭТОЙ ТРАГЕДИИ ПОНЕСЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА!!!
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За оточення винні тодішній главком Офшоренко і міністр Гелетей із Муженком включно - от вони і повинні за все відповідати !
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Дебальцево и Иловайск - на мой взгляд, самые страшные преступления Порошенко
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Кацапсина, а может это преступления *****?
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Що голокомандувач,техніку відправив на парад,коли військові просили під Іловайськ ???😈
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ХТО ТОДІ ДАВ КОМАНДУ ВІДПРАВИТИ В ІЛОВАЙСЬК ДОБРОБАТИ ???
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той , хто керував АТО - той і дав команду - що не зрозуміло ?
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Головнокомандуючий такого наказу не давав.
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Новый тролль на Цензоре.
Лёлик, долго думал, чтобы такой ник себе выстругать?
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всі 5 років правління соєвої банди - один суцільний злочин !
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А при чем Порошенко к добробатам? Добробатами командовал Коломойский.
См. Шапошникова, он был тогда в Илловайске и много расказал как все было. Но сейчас он в бегах в США, так кок Коломойского, Авакова и КО обличает фактамти в связи с Кремлем.
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Добробатами командовал Коломойский

старі кацапські казки Як цивільна людина могла командувати добробатами - чи йому Пеця це тоді дозволив ?
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Да ,перед ****** никто не устоит,даже грозный петья
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Порошенко насував твому ***** в його козляче рило.
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Только судить будет не кого, все виновные смоются за границу. Гонтарева зовёт - можно вперёд.
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а военная прокуратура к этому времени еще останется? там по принятому законопроекту по реформе прокуратуры, через пару месяцев ее на ноль помножат
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а розстріл Небесної Сотні вже нєінтєрєсно
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Ой как интересно,особенно зачем пётер приказал разобрать бусчатку и спилить деревья на институцкой?
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Тука - это шоколадная мразь! таким верить нельзя!!!
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Команду на вывод войск по "зеленому" кацапскому коридору дал официально муженко. Взять и единолично принять такое решение он не мог и не хотел, а перетер это с петей и согласие его получил.
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Сдал петручио Украину ***** минским договором
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Во всех этих регулярных заявлениях и "расследованиях", я НИ СЛОВА не слышу о ГЛАВНОМ:
О роли Рассийской Регулярной Армии!!!
Такое впечатление, что несколько сот украинских военных непонятно зачем туда пришло... заблудилось... и сами себя перестреляли!
И вот теперь это "расследуют".

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глупыш! войска кацапии не выросли из-под земли возле илловайска! вообще-то необходимо постараться предвидеть любый возможные шаги врага! иначе вообще можно не браться за дело, а вывешивать белый флаг
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умньіш лахтинский, я тут твоим лахтинским лушпайкам, уже 100500 раз обьясняю, что название УкраИнского города Иловайск, пишется через ОДНУ букву Л, и с ЗАГЛАВНОЙ буквьі.
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Никому не верю. Все в этой стране говном измазаны и друг-друга покрывать будут.
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...Мені завжди було цікаво, який саме внесок шоубізнес привносить у розвиток економіки країни, а карколомний політичний успіх Зеленського дозволив відкрити дані про його справжні особисті статки та проаналізувати їх відповідність тим розмірам заробітків, які показують підконтрольні тепер вже президенту компанії.
Те, що відкрилось , матиме ефект холодного душу.
Мене приголомшило відкриття того, що в останні 5 років, років війни й знекровлення країни, компанії Зеленського цинічно згорнули свою офіційну комерційну діяльність, вивели в тінь реальні обороти, приховали реальну кількість найманих працівників і перевели підприємства на режим збитковості. Очевидно, що в 2014 році були зроблені усі кроки для мінімізації обсягів податків в бюджет України. А в той же час, сам Володимир Зеленський з дружиною активно скуповували нерухомість та елітні активи і витратили на це не менш, ніж 13 000 000 доларів США. - https://enigma.ua/articles/khto-vi-mister-prezedent-velikiy-kombinator-chi-milna-bulbashka
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Як випливає з дискусії на форумі
ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ:
ХТО ТОДІ ДАВ КОМАНДУ ВІДПРАВИТИ В ІЛОВАЙСЬК ДОБРОБАТИ ???
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Ні! Чому військова техніка була зосереджена на параді,коли військові волали про допомогу під Іловайськом ! 😈
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Они могли выйти без оружия и их бы обменяли как моряков например.

Кто дал команду прорываться без приказа?

Ах да, он же глава генштаба у зебобиков
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«Брюсселе подтвердили: один из виновников Иловайской трагедии - Геннадий Корбан
Одним из виновников Иловайской трагедии, унесшей жизни полтысячи украинских солдат, в августе 2014 года, является тогдашний заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации Геннадий Корбан.
Такой вывод сделан в фильме «Битва за Днепр», который представил в Брюсселе эстонский журналист-расследователь Кристер Парис, передает Открытая Украина.
«По данным иностранных СМИ, Игорь Коломойский создал настоящую частную армию, тратя 10 миллионов долларов в месяц и сосредоточив вместе с Корбаном, до 20 тысяч бойцов, - рассказал К. Парис. - Именно здесь, в Днепропетровской облгосадминистрации, приняли решение атаковать оккупированный Иловайск. Ресурсов было как бы достаточно. Молодые люди, часто без всякой военной подготовки, были полны патриотизма и чувствовали обязанность защищать Украину. Впоследствии это стало одной из крупнейших катастроф в нынешней войне.... Корбану захотелось свое имя поднять, я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск.... Собственно, отправка добровольцев из Днипра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис....»
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не забыть что тот кто их там бросил и вышел полями - теперь глава генштаба
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Задача Хомчака была - максимальное количество погибших наших воинов , что бы у Путина были козыри в Минске, поэтому он дал команду идти под пули и снаряды.
https://youtu.be/WPC0RId3wPQ
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