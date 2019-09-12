 На дні народження Суркіса були Аваков, Луценко і Гройсман, - "Схеми". ВIДЕО

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях". Інформацію про те, що на святі були Аваков, Луценко і Гройсман співробітникам "Схем" підтвердили три незалежні один від одного джерела, передає Цензор.НЕТ.
При цьому зняти на відео цих ВІП-гостей не вдалося: швидше за все, Гройсман, Луценко і Аваков залишили святкування в автомобілях через підземний паркінг.
"Схеми" звернулися за коментарем до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням пояснити, з яких причин він відвідував ювілей Григорія Суркіса.
Аваков у відповідь повідомив, що є головою фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України, а в підконтрольних йому відомствах розслідувань проти Суркіса немає.
Сам Григорій Суркіс не захотів по суті відповісти на запитання "Радіо Свобода", надіслані йому двічі - через пресслужбу і на мобільний.
Раніше "Схеми" показали, як на святкування 70-го дня народження Григорія Суркіса 4 вересня в готелі "Інтерконтиненталь" з'їхалися представники різних політичних поколінь, включно з представниками нової влади. Серед гостей були колишній голова СБУ, три колишні президенти, олігархи і народні депутати. А також наближені до Володимира Зеленського нинішній глава СБУ Іван Баканов і перший помічник президента Сергій Шефір.
Пізніше Іван Баканов пояснив, що на ювілеї народного депутата він "вивчав оперативну обстановку". А потім сам ювіляр Григорій Суркіс заявив, що запросив главу СБУ на свято як друга.
К тому же "портить" бюллетень - это тупость.. Даже большая, чем не ходить на выборы вообще.
и лишь там где наблюдатели или члены комиссии сопротивлялись - % ушел в испорченные, что и дало "типа 2%"..
Так что ты, дурепа, по сути - проголосовал за шмарклю...
Или ты обиделся за факт того, что "портить еще большая тупость чем не ходить голосовать"?
Так это, априори, даже не требует доказательств
При том напряге в обществе, и факте того, что в 1м туре портили случайно(на 95..99%), а во 2м туре - преднамеренно...
Все таки это глупость, а не наивность
Ранее ранее сотни таких винтовок для армии Украины также приобрела корпорация "Roshen". Это, в частности, отечественная Zbroyar UAR-10 (.308 Winchester) и Savage-110 (.338 Lapua Magnum). - Диалог.
мышление у тебя типично кацапское, со словарным запасом
хотя моСха и хватило на то, чтобы не логинится под "иванов-петров-агент кремля"
Да и шмаркля там на подтанцовках наверняка был.. уж оно то привыкло на корпоративах выступать в роли имитатора хренова
Зе-потерпевшие, ! - что вы чувствуете?
Выговоритесь.... - вам легче будет...
Україна за час злочинного правління Мародера стала найбіднішою країною
європи, тоді як сам Барига збагатився на горі і крові ! 60 % населення за межою бідності, мільйони біженців до Європи! Мародер підписав мінський
договорняк, пропхав у вр закон про особл статус лугандонії у 1- му читанні і
повісивив тягар забеспечення лугандонівської ракової пухлини на Україну,
замість того, щоб тимчасово відрізати цю гнояру і змусити кремль забезпечувати
манкуртів. Відповідно до Женевської і Гаазької конвенцій, опікуватися
захопленими територіями має ОКУПАНТ!
Да и шмаркля там на подтанцовках наверняка был.. уж оно то привыкло на корпоративах выступать в роли имитатора хренова
давайте вспоминать вечный лозунг лохов на доверии... - "Банду Геть!, Банду Геть!"
Ето была опергруппа , они на задании были , все в штатском , для маскировки
Мож не только он там был на секретном задании инкогнито.