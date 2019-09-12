 На дні народження Суркіса були Аваков, Луценко і Гройсман, - "Схеми". ВIДЕО

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях". Інформацію про те, що на святі були Аваков, Луценко і Гройсман співробітникам "Схем" підтвердили три незалежні один від одного джерела, передає Цензор.НЕТ.

При цьому зняти на відео цих ВІП-гостей не вдалося: швидше за все, Гройсман, Луценко і Аваков залишили святкування в автомобілях через підземний паркінг.

"Схеми" звернулися за коментарем до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням пояснити, з яких причин він відвідував ювілей Григорія Суркіса.

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Аваков у відповідь повідомив, що є головою фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України, а в підконтрольних йому відомствах розслідувань проти Суркіса немає.





Сам Григорій Суркіс не захотів по суті відповісти на запитання "Радіо Свобода", надіслані йому двічі - через пресслужбу і на мобільний.

Раніше "Схеми" показали, як на святкування 70-го дня народження Григорія Суркіса 4 вересня в готелі "Інтерконтиненталь" з'їхалися представники різних політичних поколінь, включно з представниками нової влади. Серед гостей були колишній голова СБУ, три колишні президенти, олігархи і народні депутати. А також наближені до Володимира Зеленського нинішній глава СБУ Іван Баканов і перший помічник президента Сергій Шефір.

Пізніше Іван Баканов пояснив, що на ювілеї народного депутата він "вивчав оперативну обстановку". А потім сам ювіляр Григорій Суркіс заявив, що запросив главу СБУ на свято як друга.