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Все про:ВР (5689) голосування (330) коаліція (269) прогул (54)

 У Раді відбулося перше провальне голосування за законопроєкт: через брак голосів не змогли ухвалити закон нардепів від "Слуги народу". ВIДЕО

Верховна Рада нового скликання вперше не змогла прийняти законопроєкт через брак голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На самому початку вечірнього засідання Верховна Рада не змогла прийняти рішення про розгляд за скороченою процедурою законопроєкту №1061 щодо безпеки автомобільних доріг через недостатню кількість голосів: 195 - "за", із них фракція "Слуги народу" дала 173 "за". Потім цей законопроєкт було прийнято в першому читанні 248 голосами, з них "Слуги народу" дали 206 голосів. Далі Рада не змогла ухвалити рішення про підготовку цього законопроекту до другого читання за скороченою процедурою: 223 голоси "за", з них від "Слуги народу" 208.

Потім нардепи не змогли прийняти в першому читанні законопроєкт авторства нардепів від "Слуги народу" №1075 про внесення змін до Закону України "Про правонаступництво України" щодо скасування дії актів СРСР і УРСР на території України. В результаті законопроєкт було відхилено.

За його прийняття в першому читанні проголосували 214 нардепів: 210 з фракції "Слуга народу", 0 - ОТЗЖ, 4 - позафракційні, 0 - "ЄС", 0 - "Батьківщина", 0 - "За майбутнє", 0 - "Голос" . Зокрема, не голосував за даний законопроект і один із його авторів Дмитро Гурін.

Проти ухвалення законопроекту проголосували 30 нардепів: 2 з фракції "Слуга народу", 16 - ОПЗЖ, 4 - позафракційні, 2 - "Батьківщина", 4 - "За майбутнє", 2 - "Голос".

Зазначимо, що на момент голосування система Ради показала наявність у залі карток 386 нардепів, 40 карток нардепів були відсутні: 13 зі "Слуги народу", 6 - ОПЗЖ, 2 - позафракційні, 4 - "ЄС", 7 - "Батьківщина", 4 - "За майбутнє", 0 - "Голос".

Зауважимо, що провал голосування частина нардепів зустріли оплесками.

Пізніше Рада через брак голосів не змогла прийняти рішення про підготовку законопроєкту №1008 до другого читання за скороченою процедурою. Частина нардепів також зустріла цей результат голосування оплесками.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148098
 
 
 Топ коментарі
 
Молодым новым лицам тяжело сидеть днями в раде, за окном жизнь - солнце, море, девушки в бикини, рестораны.... Как я вас понимаю. В Раде состоялось первое провальное голосование за законопроект: из-за нехватки голосов не смогли принять закон нардепов от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2084
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Молодым новым лицам тяжело сидеть днями в раде, за окном жизнь - солнце, море, девушки в бикини, рестораны.... Как я вас понимаю.
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Дело к субботе идет - баня, массажисточки, да и вооще... последние теплие денечки, А жисТь то одна.
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и зарплата как раз такая, что надо пользовать момент.
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Ні, у них чорнила скінчились. А заправка, для них це поза свідомістю. Новий не вірно працює.
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Ого!Что,уже кроме пальцев у некоторых мозги начинают работать?! Прогресс!!!
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Нужно создать коалицию в монопартийном большинстве.
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И не забыть там же про оппозицию и десяток мажоритарщиков.
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Кнопкодавам пох... на безпеку доріг.
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а у Ахметки денег валом, он штук 100 прикупить сможет легко
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Беня предупреждал, что это будет позже, но оно во как вышло....Турбореактивным ненадолго духу хватило.
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А нужно просто перестать платить. Если Зеля после ихнего кнопкодавства изошел матом, то теперь он в бешенстве должен бегать по стенам. В Раде состоялось первое провальное голосование за законопроект: из-за нехватки голосов не смогли принять закон нардепов от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1423
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Вот и ответ на вопрос "сколько должно быть депутатов?" Берем статистику присутствия и выводим среднее
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А то перепись населения, Конституция.... Проще надо быть. Есть средняч по ЗП, будет средняя по нпрдепам.
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Депутатов должно быть не больше одного. Если депутат только один, то у нас либо будет Рада, либо нет. А при любом числе депутатов больше одного, всегда будет возможность от работы откосить под благовидным предлогом. Сан-Тропе манит своими огнями.
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Енто ж как они холопов давить то будут?!
🤗
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а тим часом зэля з бэнэю готовляться до розводу військ(чиїх???) в районі золотого...до Київа "розведе"???хлопці будуть вимушені покинути свої укріплені позиції, бліндажі...Уявіть собі територію цієї сірої зони, де живуть люди!!!! І де поділися досить слушні перемови про миротворців, що дуже бажано в цій ситуації?????????????? Так вимагає х*йло?
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за эту "серую зону" Украина заплатила жизнями наших Героев!

вы еще помните Героя Украины капитана Андрея Кизило ?
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Ми наближаємося до явного маркеру, цього звичайно не помітять люди з застятими очима, але то таке. Якщо Зеленський підписує формулу штангенциркуля - це:
1.Зеленський вже домовився з Путіним про капітуляцію.
2.Зеленський несповна розуму,
3.____________________Можете дописати самі.
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допишу..МАРОДЬОРА В БУЦИГАРНЮ ЧИМ ЧКОРІШЕ В Раде состоялось первое провальное голосование за законопроект: из-за нехватки голосов не смогли принять закон нардепов от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5576
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Этому ЗЕбилятнику мародёр враг, а вот ***** с его Шефирами Портновыми друзья. Это сепар козлячий..
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Это нового мародера-клоуна🤢🤡- уже пора!!!
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Просто иврей решил развести апосрану мардву. А ты шо против.
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А как же - "КоМАНДОВАТЬ парадом буду Я" ? Пливли-пливли , а на березі всралися.
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тиран без бабушкиных или дедушкиных денег-уже и не совсем тиран...так,клоун В Раде состоялось первое провальное голосование за законопроект: из-за нехватки голосов не смогли принять закон нардепов от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2279.кем впрочем он всегда и был
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Антиукраїнська "опазіція" - ПЕС, гАлАс і ЗаЖОП проти скасування совкових нормативних актів!
А парашопорошенківські шалави чомусь плюють лайном на СН.
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Может таки перестанут страну гробить по упрощенной процедуре?
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погодите погодите в принтере краска окончилась или валик поломался ВСЕ буде ЗЕшибись!)))
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значить, комусь треба йти з Ради .. мабуть з"являться нові обличчя
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Какие же мерзские 💩🤢🤡🐒эти сморкачи
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Кажись якісь зелібоби отримають на горіхи. Їх дядя беня не на то брав собі в партію щоб вони засідання прогулювали.
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Паґубий бы с 15 разу "прийняв" при пустом зале ,и не одна Подстилка бы не возбудилась
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Всё!
Писец!
Нет коалиции.
Зеля должен срочно распустить раду и объявить досрочные выборы.
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не-не-не...только в паре с президентскими...нефиг менять правила игры В Раде состоялось первое провальное голосование за законопроект: из-за нехватки голосов не смогли принять закон нардепов от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4647
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Хм. Монобольшинство сегодня не сложилось .
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"что провал голосования часть нардепов встретили аплодисментами." Толька путинские шестерки могли аплодировать,это немыслимо.Источник: https://censor.net.ua/v3148098
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." Толька путинские шестерки могли" а ведь не смогли - голосов не хватило.
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Порохогівно разом з кремле-гівном радіють. Співпадіння? В Раде состоялось первое провальное голосование за законопроект: из-за нехватки голосов не смогли принять закон нардепов от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1194
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Не всетаки у Парубія в Раді була демократія, а це не проголосували так Канец Света!!!
Нічого, привикнуть і також прогулюватимуть, зелебенські!
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Ну и что, ещё не вечер, расслабтесь впереди нас ждет самое интересное.
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Оккупационная платформа и ПЕС кажется слились в одном экстазе против ЗЕ.

Медведчук выступил по телевизору с поддержкой членов порохняового ЦИК. И прочитал с кремлевской методички, то что зачитал ранее порошенко.
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Постыдились бы выставлять себя на всеобщее обозрение тупым идиотом
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зоботара, оскільки барани - сорому не йме.
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Что то ничего не слышно о сложенных депутатских мандатах!!!! Уже 3 депутата от Слуги народа кнопка заводи!!!! Прошло 2 дня!!! Тишина!!!! Где же обещания???!!
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Слуга Народа состоит из абсолютно разных Организованных Преступных Группировок.
Некоторым эти законы были не выгодны.
Все дела.
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Денег не занесли что ли？Или Беня вчера когда вызвал в кабинет презЕдента всю верхушку зеленого стада...сказал что терь за свои пора работать？
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Быстро сдулись...ну ничгог когда прийдёт вермя голосовать антиукраинские законы в пользу рашки все как один будут единогласно ЗА.
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пора ставить вопрос об отсутствии коалиции и распускать раду ))))))))))))))
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неужели началось??? не все успел зеля )))
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На словах одно, а на деле оказалось- пшик. В Раде состоялось первое провальное голосование за законопроект: из-за нехватки голосов не смогли принять закон нардепов от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6978
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***. Оказывается в нынешней зразе надо не по приколу сидеть. Как то все напоминает рванные овощи. Которые по взмаху руки голосовали.
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отакому в трускавце научили!
ладно там полотенца пропали, а тут слуги народа пропадают!
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