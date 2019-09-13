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 Київські новини
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Все про:повітря (26) КМДА (695) Київ (6482) Пантелеєв (41)

 Задимленість столичних районів Позняки, Осокорки, Харківського масиву зумовлена ​​низкою факторів, - КМДА. ВIДЕО

У Київській міській державній адміністрації підтвердили наявність проблеми задимленості на житлових масивах Позняки, Осокорки, Харківський масив.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Є кілька чинників, що впливають на екологічний стан цих житлових масивів. За останній місяць у сім разів зросла кількість пожеж трав'яних настилів, торфовищ, територій звалищ у Київській області. Безумовно, на екологічний фон впливає і кількість автомобілів, і робота промислових підприємств.

І наше завдання - ремонтувати ці підприємства, щоб вони ставали екологічнішими. Адже місто не може існувати повноцінно без заводу "Енергія", що забезпечує утилізацію сміття, без Бортницької станції аерації, що очищує всі стічні води Києва та багатьох міст Київської області", - пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Чиновник підкреслив, що місто націлене на прозорий і чесний діалог з людьми, які страждають від задимленості.

"Ми створюємо робочу групу, контроль якості повітря здійснюватиметься в цілодобовому режимі, а також на заводі "Енергія" встановлено ​​систему відеоспостереження в сміттєвому бункері. Тільки маючи об'єктивну інформацію, зможемо приймати оперативні рішення", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3148082
 
 
 Топ коментарі
 
Рева б сказал -Нада меньше дышать!
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на Оболони воняет гарью уже неделю, особенно ночью
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на Оболони воняет гарью уже неделю, особенно ночью
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Эти районы населены приезжими. Этими районами уничтожены села и природа. Пусть сидят, рагули, и дышут.
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Возможно, не спорю. Но эта толпень Позняки-Харьковский-Осокорки уничтожила Киев, настоящий Киев. Засрала его. Эта толпень резко голосовала за Клычка. Так что извините, не люблю приезжих.
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ах ты ж ****, Нарьян-Марская, за тундрой своей следи !
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Пока в Киеве нету так много иудеев что бы голосовать за вашего представителя.
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